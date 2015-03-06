Bauhaus raf sistemi

Sadece mimari ve güzel sanatlar alanında değil, tasarımda da yeni ufuklar açan Bauhaus tarzının özellikle mobilya tasarımındaki etkilerini günümüzde de hissetmek mümkün. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Almanya'dan çıkıp 1933'de Nazilerin iktidara gelmesine kadarki sürede en iyi çağlarını yaşayan ve birçok ünlü ismin yetiştiği Bauhaus'un temel prensiplerinden birinin seri olarak üretilebilecek tasarıma sahip mobilyalar üretmek olduğu düşünülürse, bu etkinin günümüzde de hissedilmesine şaşırmamak gerekiyor.

Bauhaus, tasarım anlamında özellikle Almanya'da çok etkili olan Gotik tarzın bir reddiyesi ve çok daha basit, süssüz ve işlevsel biçimlere dönülmesi gibi prensiplerden yola çıkan bir tasarım dilinin öncüsü oldu. Bu yeni yaklaşım dönemin sosyal hareketlerinin de etkisiyle, bir anlamda tasarımı halka indirmeyi, ucuz maliyetle de tarz sahibi ürünlerin elde edilebileceğini göstermeyi amaçlıyordu. Bu doğrultuda Bauhaus ürünlerinde minimalist bir yaklaşımın, keskin hat ve çizgiler, basit renkler ve işlevin ön planda tutulduğu bir tasarım anlayışıyla birleştirildiğini görürüz. Bauhaus damgası taşıyan kitaplık ve dolaplarda da bu yaklaşımın izi kolayca görülebilir.

Bir kısmı Türk tasarımcılara ait olan aşağıdaki ürünler, doğrudan doğruya Bauhaus tarzının birer örneği olmasalar da, genel Bauhaus dizayn ilkelerinin günümüzde de hâlen etkili olduklarını göstermeleri açısından son derece ilginç ürünler.