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Küçük odaları daha büyük göstermenizi sağlayacak 10 pratik fikir

umit atdağ umit atdağ
Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos Modern Oturma Odası
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Hepimiz ideal oda şartlarında geniş ve ferah dekorasyonlara sahip evlerde yaşamak isteriz. Ancak finansal durumunuz  hayal ettiğiniz ile gerçek arasında dağlar kadar fark yaratır. Bu nedenle imkanlarınız dahilinde sahip olduğunuz evlerin küçük odalarını daha geniş ve daha büyük hissedeceğiniz pratik fikirleri uygulayarak hayal ettiğimiz eve yakın bir ev dekorasyonu yapabilir ve kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Homify pratik fikirler kitabında yer alan 10 farklı fikir ile evinizin odalarını daha geniş bir dekorasyon ile ferah ve içinize sinen odalar haline getirebilir, misafirlerinizin ve dostlarınızın hayran kalacağı odalara sahip olabilirsiniz.

Yumuşak dokular

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Rustik Oturma Odası Tuğla Beyaz
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Dekorasyonlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta keskin geçişlerin olmamasıdır. Oda dekorasyonunda yapacağınız keskin geçişler dekorasyonun değişmez bir hale gelmesine neden olur. Bu nedenle yumuşak dokular ile oynayarak oda dekorasyonunu oldukça zarif ve istediğiniz kısmını değiştirebileceğiniz bir dekorasyon haline getirerek daha geniş bir odaya sahip olabilirsiniz.

Stratejik mobilyalar

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Oturma Odası
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Evinizin küçük odalarına yerleştireceğiniz mobilyaların işlevsel ve çok amaçlı olmasının yanında stratejik mobilyalar olması da fark yaratacaktır. Örnek uygulamada  yer alan duvar rafları, küçük sehpalar, L koltuk takımı istediğiniz gibi dekore edebileceğiniz unsurlar olduğu için odanızı daha geniş gösterecektir.

Doğru halı seçimi

PLANTA BAJA Y JARDÍN, Superficie Actual Superficie Actual Akdeniz Multimedya Odası Ahşap Bej
Superficie Actual

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

Oda içerisinde kullanacağınız halının seçimini dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Halı basit bir unsur olsa da odanızın genel görünümünü ilgilendiren önemli bir dekorasyon parçasıdır. Bu nedenle geniş bir dekorasyon görünümü oluşturmak için parçalı ve çok renkli bir halı tercih etmelisiniz.

Dekoratif unsurlar

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Endüstriyel Multimedya Odası
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Evinizde kullanacağınız dekoratif unsurlar hem sizin hem de misafirlerinizin ilgisini çekeceği için odanın küçüklüğü ikinci plana itilecektir. Örnek uygulama da orta masa üzerine yerleştirilmiş objeler ile duvara asılı duran tablo ve süs aksesuar odanın daha geniş bir oda gibi görünmesini sağlamış.

Işığı kullanın

700, URBN URBN Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
URBN

URBN
URBN
URBN

Oda içinde oluşan dar ve küçük dezavantajını aydınlatma tasarımı ve ışık oyunları ile ortadan kaldırın. Aydınlatma ile odanızı hem zarif hem estetik bir dekorasyona kavuşturabilir hem de dar görünmesini önleyerek geniş bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Doğru objeler seçin

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura Modern Oturma Odası
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

Evin içinde kullanmak istediğiniz süs objelerini seçerken evinizi ve odanızı daha geniş gösterecek , az yer kaplayacak ve görselliği ile evinize zarafet katacak objeler tercih etmelisiniz. Böylece  evinize gelen dostlarınız ne kadar zevkli bir kişiliğe sahip olduğunuzu anlayacak ve objeler ile ilgileneceklerdir. Odanın küçük olması ikinci plana itilmiş olur.

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Doğal ışık

homify Modern Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

Evinizin odaları ne kadar küçük olursa olsun mutlaka doğal ışıktan faydalanmalıdır. Örnek oda dekorasyonunda olduğu gibi oda ölçüleri standart ölçülerin altında dahi olsa gün ışığı odaya farklı bir hava vermektedir.

Boyama tarzı

Интерьер AK, INT2architecture INT2architecture Eklektik Yatak Odası
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Küçük odalarda duvar boyalarını kendi tarzınıza göre yaparak odanın düz olmasını önlediğiniz gibi dikkatleri de duvar boyalarına kaydırabilirsiniz. Bu sayede odanızın küçük olması handikapı ortadan kalkmış olur. Örnek uygulamada duvarın yarısı dalgalı bir şekilde yeşile boyanmış ve kalan yarısı da beyaza boyanarak odanın farklı bir görünüme sahip olması sağlanmış.

Uzun mobilyalar

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos Modern Oturma Odası
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

Odanızın boyutlarına göre uzun kenarın ölçülerinde mobilyalar kullanmalısınız. Böylece oda içinde dönüşlere ve mobilyaların kıvrılmalarına  gerek kalmadan daha geniş hareket alanına sahip olabilirsiniz.

Renk uyumları

Rancho El Colomo // 2014., TocoMadera TocoMadera Modern Oturma Odası
TocoMadera

TocoMadera
TocoMadera
TocoMadera

Evinizde kullanacağınız renklerin tercihleri çok önemlidir. renk seçimi yaparken hem evinizin genel dekorasyonuna olan uyum hem de odanızın içini daha geniş gösterecek, ferah ve havadar bir iç ortam oluşturacak canlı renkler tercih etmelisiniz. Renk uyumu ne kadar üst düzeyde olursa evinizin içi o kadar geniş görünür

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