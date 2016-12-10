Küçük odaları daha büyük göstermenizi sağlayacak 10 pratik fikir

Hepimiz ideal oda şartlarında geniş ve ferah dekorasyonlara sahip evlerde yaşamak isteriz. Ancak finansal durumunuz hayal ettiğiniz ile gerçek arasında dağlar kadar fark yaratır. Bu nedenle imkanlarınız dahilinde sahip olduğunuz evlerin küçük odalarını daha geniş ve daha büyük hissedeceğiniz pratik fikirleri uygulayarak hayal ettiğimiz eve yakın bir ev dekorasyonu yapabilir ve kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Homify pratik fikirler kitabında yer alan 10 farklı fikir ile evinizin odalarını daha geniş bir dekorasyon ile ferah ve içinize sinen odalar haline getirebilir, misafirlerinizin ve dostlarınızın hayran kalacağı odalara sahip olabilirsiniz.
Dekorasyonlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta keskin geçişlerin olmamasıdır. Oda dekorasyonunda yapacağınız keskin geçişler dekorasyonun değişmez bir hale gelmesine neden olur. Bu nedenle yumuşak dokular ile oynayarak oda dekorasyonunu oldukça zarif ve istediğiniz kısmını değiştirebileceğiniz bir dekorasyon haline getirerek daha geniş bir odaya sahip olabilirsiniz.
Evinizin küçük odalarına yerleştireceğiniz mobilyaların işlevsel ve çok amaçlı olmasının yanında stratejik mobilyalar olması da fark yaratacaktır. Örnek uygulamada yer alan duvar rafları, küçük sehpalar, L koltuk takımı istediğiniz gibi dekore edebileceğiniz unsurlar olduğu için odanızı daha geniş gösterecektir.
Oda içerisinde kullanacağınız halının seçimini dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Halı basit bir unsur olsa da odanızın genel görünümünü ilgilendiren önemli bir dekorasyon parçasıdır. Bu nedenle geniş bir dekorasyon görünümü oluşturmak için parçalı ve çok renkli bir halı tercih etmelisiniz.
Evinizde kullanacağınız dekoratif unsurlar hem sizin hem de misafirlerinizin ilgisini çekeceği için odanın küçüklüğü ikinci plana itilecektir. Örnek uygulama da orta masa üzerine yerleştirilmiş objeler ile duvara asılı duran tablo ve süs aksesuar odanın daha geniş bir oda gibi görünmesini sağlamış.
Oda içinde oluşan dar ve küçük dezavantajını aydınlatma tasarımı ve ışık oyunları ile ortadan kaldırın. Aydınlatma ile odanızı hem zarif hem estetik bir dekorasyona kavuşturabilir hem de dar görünmesini önleyerek geniş bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.
Evin içinde kullanmak istediğiniz süs objelerini seçerken evinizi ve odanızı daha geniş gösterecek , az yer kaplayacak ve görselliği ile evinize zarafet katacak objeler tercih etmelisiniz. Böylece evinize gelen dostlarınız ne kadar zevkli bir kişiliğe sahip olduğunuzu anlayacak ve objeler ile ilgileneceklerdir. Odanın küçük olması ikinci plana itilmiş olur.
Evinizin odaları ne kadar küçük olursa olsun mutlaka doğal ışıktan faydalanmalıdır. Örnek oda dekorasyonunda olduğu gibi oda ölçüleri standart ölçülerin altında dahi olsa gün ışığı odaya farklı bir hava vermektedir.
Küçük odalarda duvar boyalarını kendi tarzınıza göre yaparak odanın düz olmasını önlediğiniz gibi dikkatleri de duvar boyalarına kaydırabilirsiniz. Bu sayede odanızın küçük olması handikapı ortadan kalkmış olur. Örnek uygulamada duvarın yarısı dalgalı bir şekilde yeşile boyanmış ve kalan yarısı da beyaza boyanarak odanın farklı bir görünüme sahip olması sağlanmış.
Odanızın boyutlarına göre uzun kenarın ölçülerinde mobilyalar kullanmalısınız. Böylece oda içinde dönüşlere ve mobilyaların kıvrılmalarına gerek kalmadan daha geniş hareket alanına sahip olabilirsiniz.
Evinizde kullanacağınız renklerin tercihleri çok önemlidir. renk seçimi yaparken hem evinizin genel dekorasyonuna olan uyum hem de odanızın içini daha geniş gösterecek, ferah ve havadar bir iç ortam oluşturacak canlı renkler tercih etmelisiniz. Renk uyumu ne kadar üst düzeyde olursa evinizin içi o kadar geniş görünür