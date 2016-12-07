Herkesin yapabileceği 8 bungalov ev modeli

Bungalov evler; hepimizin sahip olmak istediği, doğa içinde kendimizi doğanın kucağına bıraktığımız, doğa ile baş başa doğal bir yaşam için barınak olarak düşündüğümüz evlerdir. Bu evlere şehirlerde sahip olmak çok mümkün olmadığı için tatil için gittiğimiz yerlerde bungalov evlerde kalmayı tercih ederiz. Ancak ket merkezinden uzak kırsal alanlarda bungalov evler inşa edebilir ve yaşantımızı bu evlerde devam ettirebiliriz. Bu gün herkesin yapabileceği bungalov evleri inceliyoruz. Homify bungalov evler sayfasında yer alan evler içinden sizler için derlediğimiz ve el beceriniz ile kendinizin yapabileceği bu evleri inceleyerek kırsal alanda bulunan evinizin yerine veya yeni inşa ettireceğiniz bir evin yerine kendiniz bir bungalov ev yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize ve el becerinize kalmıştır. Bungalov ev modellerini inceleyerek inşa sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiği ve evin modern bir ev olması içinde nelere özen göstermeniz gerektiğini görebilirsiniz.
Bir bungalov ev için önce tasarım yapmalısınız. Tasarım sırasında ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalı, tasarımı ihtiyaç önceliklerine göre yapmalısınız. Tasarım işlemi bittikten sonra inşaata başlayabilirsiniz. Örnek bungalov evinde olduğu gibi düz bir kutu şeklinde ana gövdeyi ortaya çıkarıp oda bölümlerini daha sonra yapabilirsiniz. Evin tasarımı ne kadar basit olursa sizin inşa etmeniz de o kadar kolay ve kısa sürede olacaktır. Örnek evin verandası ve verandayı kapatan çatısı ahşap malzemeler kullanılarak kısa süre de yapılabilir.
Bungalov evler doğal malzemelerden yapıldığı için kendi kendinize kolaylıkla yapabileceğiniz evlerdir. Bu nedenle evi inşa ederken evin pencere detaylarına ve birleşim noktalarına dikkat etmelisiniz. Örnek ev uygulamasında pencere kısımları daha kalın ahşaplar ile inşa ederek pencerelerin sağlam olmasına özen göstermelisiniz. Ayrıca evin yerden yükseltilmesi için kalın kütükler kullanmalısınız ve evin tabanının nem ve su almasını önlemelisiniz.
Evin iç tasarımı kadar dış tasarımı da çok önemlidir. Bu nedenle evin dışına veranda yapmalı ve bu verandayı evin farklı bir bölümü gibi göstermek için farklı renkler ile boyamalısınız. Bir bahçe çiti havası vereceğiniz evinizin verandası diğer taşıyıcı kiriş ve kolonlar ile aynı renklerde olmalıdır. Böylece hem estetik hem de görsel açıdan sizi mutlu edecek bir bungalov eve sahip olabilirsiniz.
Bungalov evleri iki katman şeklinde yapacaksanız araya yalıtım malzemesi koymalısınız. Bu yalıtım malzemeleri sizi hem sıcaktan hem de soğuktan koruyacaktır. Örnek ev de olduğu gibi samana balyalarını kullanabilir, saz bitkisini tercih edebilir veya yeşil otların preslenip kalıplanmış hallerini de tercih edebilirsiniz. Bu sayede evinizin yazın serin kışın sıcak bir iç ortama sahip olacaktır.
Eğer bungalov evinizi yapacağınız yerin su miktarı hakkında bilginiz yoksa zemin etüdü yaptırmalısınız. zemin etüdüne göre toprağın su miktarı hakkında bilgi edinebilirsiniz. su miktarı ahşap için tehdit oluşturacak düzeyde ise yapılması gereken zemine ahşap yerine beton kullanmaktır. Böylece su iletimi olmayacak ve evinizin tabanının sağlam kalmasını sağlayacaksınız. Beton işleminden önce su yalıtımı yapmanız size avantaj sağlayacaktır.
Bir bungalov ev için ahşap yerine kütük kullanmak evinizin doğallığını artırdığı kadar ömrünü de uzatacaktır.Bu nedenle bungalov ev tercihi yaparken malzeme seçiminde kütük tercih edilmesi daha uygun olur. Kütük bungalovlarda inşa sırasında bir vinç veya benzer yük taşıyabilecek bir araç gerekecektir.