현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Herkesin yapabileceği 8 bungalov ev modeli

umit atdağ umit atdağ
Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Rustik Evler
Loading admin actions …

Bungalov evler; hepimizin sahip olmak istediği, doğa içinde kendimizi doğanın kucağına bıraktığımız, doğa ile baş başa doğal bir yaşam için barınak olarak düşündüğümüz evlerdir. Bu evlere şehirlerde sahip olmak çok mümkün olmadığı için tatil için gittiğimiz yerlerde bungalov evlerde kalmayı tercih ederiz.  Ancak ket merkezinden uzak kırsal alanlarda bungalov evler inşa edebilir ve yaşantımızı bu evlerde devam ettirebiliriz. Bu gün herkesin yapabileceği bungalov evleri inceliyoruz. Homify bungalov evler sayfasında yer alan evler içinden sizler için derlediğimiz ve el beceriniz ile kendinizin yapabileceği bu evleri inceleyerek kırsal alanda bulunan evinizin yerine veya yeni inşa ettireceğiniz bir evin yerine kendiniz bir bungalov ev yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize ve el becerinize kalmıştır. Bungalov ev modellerini inceleyerek inşa sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiği ve evin modern bir ev olması içinde nelere özen göstermeniz gerektiğini görebilirsiniz.

Basit bir tasarım

Çıralı Beach Bungalows, Cıralı Beach Bungalows Cıralı Beach Bungalows Akdeniz Evler
Cıralı Beach Bungalows

Çıralı Beach Bungalows

Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows

Bir bungalov ev için önce tasarım yapmalısınız. Tasarım sırasında ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalı, tasarımı ihtiyaç önceliklerine göre yapmalısınız. Tasarım işlemi bittikten sonra inşaata başlayabilirsiniz. Örnek bungalov evinde olduğu gibi düz bir kutu şeklinde ana gövdeyi ortaya çıkarıp oda bölümlerini daha sonra yapabilirsiniz. Evin tasarımı ne kadar basit olursa sizin inşa etmeniz de o kadar kolay ve kısa sürede olacaktır. Örnek evin verandası ve verandayı kapatan çatısı ahşap malzemeler kullanılarak kısa süre de yapılabilir.

Pencere detayları

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Ticari alanlar Oteller
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

Bungalov evler doğal malzemelerden yapıldığı için kendi kendinize kolaylıkla yapabileceğiniz evlerdir. Bu nedenle evi inşa ederken evin pencere detaylarına ve birleşim noktalarına dikkat etmelisiniz. Örnek ev uygulamasında pencere kısımları daha kalın ahşaplar ile inşa ederek pencerelerin sağlam olmasına özen göstermelisiniz. Ayrıca evin yerden yükseltilmesi için kalın kütükler kullanmalısınız ve evin tabanının nem ve su almasını önlemelisiniz.

Bahçe çitleri

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Evin iç tasarımı kadar dış tasarımı da çok önemlidir. Bu nedenle evin dışına veranda yapmalı ve bu verandayı evin farklı bir bölümü  gibi göstermek için farklı renkler ile boyamalısınız. Bir bahçe çiti havası vereceğiniz evinizin verandası diğer taşıyıcı kiriş ve kolonlar ile aynı renklerde olmalıdır. Böylece hem estetik hem de görsel açıdan sizi mutlu edecek bir bungalov eve sahip olabilirsiniz.

Yalıtım malzemesi

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bungalov evleri iki katman şeklinde yapacaksanız araya yalıtım malzemesi koymalısınız. Bu yalıtım malzemeleri sizi hem sıcaktan hem de soğuktan koruyacaktır. Örnek ev de olduğu gibi samana balyalarını kullanabilir, saz bitkisini tercih edebilir veya yeşil otların preslenip kalıplanmış hallerini de tercih edebilirsiniz. Bu sayede evinizin yazın serin kışın sıcak bir iç ortama sahip olacaktır.

Zemin tercihi

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Eğer bungalov evinizi yapacağınız yerin su miktarı hakkında bilginiz yoksa zemin etüdü yaptırmalısınız. zemin etüdüne göre toprağın su miktarı hakkında bilgi edinebilirsiniz. su miktarı ahşap için tehdit oluşturacak düzeyde ise  yapılması gereken zemine ahşap yerine beton kullanmaktır. Böylece su iletimi olmayacak ve evinizin tabanının sağlam kalmasını sağlayacaksınız. Beton işleminden önce su yalıtımı yapmanız size avantaj sağlayacaktır.

Kütük bungalovlar

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Rustik Evler
Smart Wood

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Bir bungalov ev için ahşap yerine kütük kullanmak evinizin doğallığını artırdığı kadar ömrünü de uzatacaktır.Bu nedenle bungalov ev tercihi yaparken malzeme seçiminde kütük tercih edilmesi daha uygun olur. Kütük bungalovlarda inşa sırasında bir vinç veya benzer yük taşıyabilecek bir araç gerekecektir.

Yılın her günü keyifle kullanabileceğiniz 20 balkon ve teras dekorasyonu
Bu bungalovlardan siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler