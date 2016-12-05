Mutfağınızda olmaması gereken 13 şey

Mutfağı evin diğer odalarından ayıran özelliği, bu mekanın bir çalışma alanı olmasıdır. Yemek hazırlığı, pişirme ve temizlik gibi pratik işlerin yanı sıra, diğer hiçbir odamızda söz konusu olmayacak çeşitte ve miktarda eşyayı da depolamakla görevlidir bu alanlar. Hem her biri farklı şekilde depolanma ihtiyacı duyan çeşit çeşit gıda hem de farklı malzemelerden imal edilmiş ve farklı sıklıklarla kullanılan, kimisi elektrikli onlarca alet edevat… Bu gözle baktığımızda, mutfak tasarımının ne denli önemli olduğunu zaten ortaya çıkıyor. Buna ek olarak, içinde zaman geçirmekten keyif aldığımız, ailece yemeklerimizi yediğimiz, içten sohbetlerin bir numaralı mekanı da mutfak değil mi… O halde, mutfağımızın tasarımı tüm bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde olmalı, bizler de bu mekanın aslında bir çalışma odası olduğunu unutmayarak, mutfağımızı her zaman temiz ve derli toplu tutmalıyız.
Bugünkü yazımızda mutfağın dağınık görünmesine neden olan13 maddelik bir liste hazırladık. Özellikle tüm çalışmaların gerçekleştirildiği tezgahların derli toplu tutulmasıyla ilgili olan bu önerilerimiz daha hijyenik ve şık bir mutfak arzulayan okuyucularımız için faydalı olacaktır.
Günlük olarak kullanmadığınız elektrikli eşyaları sürekli tezgahın üstünde tutmak da iyi bir fikir değildir. Bu hem sürekli toz tutmalarına neden olur hem de tezgahınızın küçülmesine. Ayrıca, yemek hazırlığı sırasında sıklıkla başımıza gelen, ortalığıa zerreciklerin sıçraması durumunda temizlemesi zor elektrikli eşyalarınız kirlenmemiş olur.
Bir kase içindeki meyveler mutfakta hoş bir görüntü oluşturur, üstelik bolluğu, bereketi simgeler; bunlar doğru. Ancak tezgahın ya da masanın üzerinden bir sepetten fazlasına gerek yok, yalnızca tek bir meyve sepeti kullanmalısınız.
Şık bir görünüm oluşturdukları doğru ancak sürekli kullanılan ve sık sık temizlenmesi gerekn çalışma alanınız yerine, çiçekleri masaya koyabilirsiniz.
Yemek kitaplarından rutin kullandıklarınızı ve elinizin altında olmasını istediklerinizi mutfakta tutup kalanları kütüphaneye taşımak en doğru karar olacaktır. Böylece mutfakta gereksiz yer kaplamazlar, tozlanarak hijyeni etkilemezler.
Eğer kolesksiyonunu yaptığınız bir eşya, örneğin vazo, kupa, kase vs, sergilendiği alanda fazla yer kaplamaya başladıysa, onu koleksiyonu küçültmekte ya da tamamen başka bir yere taşımakta fayda var.
Yalnızca tezgahları değil, dolapları da ara ara elden geçirmekte fayda var. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri, eski baharatları temizleyip böceklenmeleri önleyebiliriz.
Fotoğraftaki muhteşem mutfak dolabı ilginizi çektiyse, homify sayfalarında çalışmalaırnı sergileyen marangozlarla iletişeme geçip benzer bir ürün yaptırabilirsiniz.
Bu tür değerli metaller üretilen dekoratif aksesuarlar, aile büyüklerinden kalan gümüş çatak bıçak takımları mutfakta tutulmamalı çünü bu alanda ziyan olurlar. Yemek odasındaki büfe ya da benzeri depolama alanınız bu ürünlerin depolanması/sergilenmesi için daha doğru yerlerdir.
Canlı bitkilerin mekanlara sıcak ve sempatik bir hava kattıkları doğru ancak mutfağınızdaki çalışma alanlarınızı bitkiler ile doldurup kendinizi zor sokmamalısınız. Duvara ya da tavana asılan türden saksılar bu konuda bir çözüm yaratabilir.
Eğer tencere ve tavalarınızı fotoğraftaki gibi, dekoratif amaçla açık raflarda tutmak istiyorsanız, yalnızca günlük olarak kullandıklarınızı seçin, diğerlerini kapalı dolaplara koyun, aksi takdirde aşırı derecede tozlanıp kirlenecekler ve her kullanımdan önce yıkanma gereksinimi duyacaklardır.
Mutfak masasında ya da mutfak barında oturuken bir dergi ya da gazete okumak son derece keyifli olabilir ancak işiniz bitince dergiyi/gazeteyi yerine götürüp yemek hazırlığı/yemek yeme esnasında zarar görmesini engelleyebilirsiniz.
Hasır sepetler, sevimli kaseler, çeşit çeşit kupalar mutfaklar için sevimli bir aksesuar ancak sayıca fazla oldular mı, tıpkı bahsettiğimz diğer koleksiyonlr gibi fazla yer kaplamaya ve abartılı bir görünüm oluşturmaya başlarlar. Bu nedenle her türlü aksesuarı az sayıda tutmakta fayda var.
Ev içi yaralanmaların epey kısmı halı bağlantılıdır, hatta bazıgelişmiş ülkelerde çocuklu evlerde ve yaşlı kimselerin yaşadığı evlerde halı kullanılması kısıtlanır. Ayrıca mutfaktaki halı yere sıklıkla dökülen çeşitli partiküller ile kirlenecek, yeme kokuları üzerine sinecekti.
Son maddemizde ise hemen ocak başında tuttuğumuz kepçe, tahta kaşık, silikon spatula ve bıçaklar gibi aletlerimiz var. Bu aletlerden günlük kullanılanlar dışındakileri çekmecede tutmak gerekmektedir çünkü ocak civarında bekleyenler aşırı tozlanıp kirlilik nedeni olurlar.
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