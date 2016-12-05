Mutfağınızda olmaması gereken 13 şey

Mutfağı evin diğer odalarından ayıran özelliği, bu mekanın bir çalışma alanı olmasıdır. Yemek hazırlığı, pişirme ve temizlik gibi pratik işlerin yanı sıra, diğer hiçbir odamızda söz konusu olmayacak çeşitte ve miktarda eşyayı da depolamakla görevlidir bu alanlar. Hem her biri farklı şekilde depolanma ihtiyacı duyan çeşit çeşit gıda hem de farklı malzemelerden imal edilmiş ve farklı sıklıklarla kullanılan, kimisi elektrikli onlarca alet edevat… Bu gözle baktığımızda, mutfak tasarımının ne denli önemli olduğunu zaten ortaya çıkıyor. Buna ek olarak, içinde zaman geçirmekten keyif aldığımız, ailece yemeklerimizi yediğimiz, içten sohbetlerin bir numaralı mekanı da mutfak değil mi… O halde, mutfağımızın tasarımı tüm bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde olmalı, bizler de bu mekanın aslında bir çalışma odası olduğunu unutmayarak, mutfağımızı her zaman temiz ve derli toplu tutmalıyız.

Bugünkü yazımızda mutfağın dağınık görünmesine neden olan13 maddelik bir liste hazırladık. Özellikle tüm çalışmaların gerçekleştirildiği tezgahların derli toplu tutulmasıyla ilgili olan bu önerilerimiz daha hijyenik ve şık bir mutfak arzulayan okuyucularımız için faydalı olacaktır.