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Mutfağınızda olmaması gereken 13 şey

Özlem K. Özlem K.
homify Modern Mutfak
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Mutfağı evin diğer odalarından ayıran özelliği, bu mekanın bir çalışma alanı olmasıdır. Yemek hazırlığı, pişirme ve temizlik gibi pratik işlerin yanı sıra, diğer hiçbir odamızda söz konusu olmayacak çeşitte ve miktarda eşyayı da depolamakla görevlidir bu alanlar. Hem her biri farklı şekilde depolanma ihtiyacı duyan çeşit çeşit gıda hem de farklı malzemelerden imal edilmiş ve farklı sıklıklarla kullanılan, kimisi elektrikli onlarca alet edevat… Bu gözle baktığımızda, mutfak tasarımının ne denli önemli olduğunu zaten ortaya çıkıyor. Buna ek olarak, içinde zaman geçirmekten keyif aldığımız, ailece yemeklerimizi yediğimiz, içten sohbetlerin bir numaralı mekanı da mutfak değil mi… O halde, mutfağımızın tasarımı tüm bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde olmalı, bizler de bu mekanın aslında bir çalışma odası olduğunu unutmayarak, mutfağımızı her zaman temiz ve derli toplu tutmalıyız. 

Bugünkü yazımızda mutfağın dağınık görünmesine neden olan13 maddelik bir liste hazırladık. Özellikle tüm çalışmaların gerçekleştirildiği tezgahların derli toplu tutulmasıyla ilgili olan bu önerilerimiz daha hijyenik ve şık bir mutfak arzulayan okuyucularımız için faydalı olacaktır.

1) Rutin kullanılmayan elektrikli eşyalar

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Modern Mutfak
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

Günlük olarak kullanmadığınız elektrikli eşyaları sürekli tezgahın üstünde tutmak da iyi bir fikir değildir. Bu hem sürekli toz tutmalarına neden olur hem de tezgahınızın küçülmesine. Ayrıca, yemek hazırlığı sırasında sıklıkla başımıza gelen, ortalığıa zerreciklerin sıçraması durumunda temizlemesi zor elektrikli eşyalarınız kirlenmemiş olur.

2) Fazla sayıda meyve sepeti

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle Eco German Kitchens Modern Mutfak Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz Nobilia,Focus door,Gloss Ivory Laquer,stainless steel handle,U shaped kitchen,Breeze Ashen Light Quartzforms worktops,Neff oven,Neff combi microwave,Neff gas hob,Blanco silgranite sink,Blanco tap,floor to ceiling cabinets
Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

Bir kase içindeki meyveler mutfakta hoş bir görüntü oluşturur, üstelik bolluğu, bereketi simgeler; bunlar doğru. Ancak tezgahın ya da masanın üzerinden bir sepetten fazlasına gerek yok, yalnızca tek bir meyve sepeti kullanmalısınız.

3) Tezgah üzerinde vazolar

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida Klasik Mutfak Gri
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

Şık bir görünüm oluşturdukları doğru ancak sürekli kullanılan ve sık sık temizlenmesi gerekn çalışma alanınız yerine, çiçekleri masaya koyabilirsiniz.

4) Kullanılmayan kitaplar

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Yemek kitaplarından rutin kullandıklarınızı ve elinizin altında olmasını istediklerinizi mutfakta tutup kalanları kütüphaneye taşımak en doğru karar olacaktır. Böylece mutfakta gereksiz yer kaplamazlar, tozlanarak hijyeni etkilemezler.

5) Koleksiyon ürünleri

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq Modern Mutfak
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

Eğer kolesksiyonunu yaptığınız bir eşya, örneğin vazo, kupa, kase vs, sergilendiği alanda fazla yer kaplamaya başladıysa, onu koleksiyonu küçültmekte ya da tamamen başka bir yere taşımakta fayda var.

6) Dolaplarda unutulan gıdaları da unutmayalım

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Yalnızca tezgahları değil, dolapları da ara ara elden geçirmekte fayda var. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri, eski baharatları temizleyip böceklenmeleri önleyebiliriz.

Fotoğraftaki muhteşem mutfak dolabı ilginizi çektiyse, homify sayfalarında çalışmalaırnı sergileyen marangozlarla iletişeme geçip benzer bir ürün yaptırabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7) Gümüş takımları, antik çatal bıçaklar

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur Modern Mutfak Rengarenk
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Bu tür değerli metaller üretilen dekoratif aksesuarlar, aile büyüklerinden kalan gümüş çatak bıçak takımları mutfakta tutulmamalı çünü bu alanda ziyan olurlar. Yemek odasındaki büfe ya da benzeri depolama alanınız bu ürünlerin depolanması/sergilenmesi için daha doğru yerlerdir.

8) Çok fazla saksı bitkisi

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Mutfak Yeşil
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Canlı bitkilerin mekanlara sıcak ve sempatik bir hava kattıkları doğru ancak mutfağınızdaki çalışma alanlarınızı bitkiler ile doldurup kendinizi zor sokmamalısınız. Duvara ya da tavana asılan türden saksılar bu konuda bir çözüm yaratabilir.

9) Rutin kullanılmayan tencere ve tavalar

Salon i kuchnia , ARTEMIA DESIGN ARTEMIA DESIGN Modern Mutfak
ARTEMIA DESIGN

ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN

Eğer tencere ve tavalarınızı fotoğraftaki gibi, dekoratif amaçla açık raflarda tutmak istiyorsanız, yalnızca günlük olarak kullandıklarınızı seçin, diğerlerini kapalı dolaplara koyun, aksi takdirde aşırı derecede tozlanıp kirlenecekler ve her kullanımdan önce yıkanma gereksinimi duyacaklardır.

10) Gazete, dergi gibi yayınlar

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Mutfak
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Mutfak masasında ya da mutfak barında oturuken bir dergi ya da gazete okumak son derece keyifli olabilir ancak işiniz bitince dergiyi/gazeteyi yerine götürüp yemek hazırlığı/yemek yeme esnasında zarar görmesini engelleyebilirsiniz.

11) Fazla sayıda sepet, kase, sürahi

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Rustik Mutfak
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Hasır sepetler, sevimli kaseler, çeşit çeşit kupalar mutfaklar için sevimli bir aksesuar ancak sayıca fazla oldular mı, tıpkı bahsettiğimz diğer koleksiyonlr gibi fazla yer kaplamaya ve abartılı bir görünüm oluşturmaya başlarlar. Bu nedenle her türlü aksesuarı az sayıda tutmakta fayda var.

12) Mutfak zemininde halı

Pippy oak kitchen Churchwood Design Kırsal Mutfak
Churchwood Design

Pippy oak kitchen

Churchwood Design
Churchwood Design
Churchwood Design

Ev içi yaralanmaların epey kısmı halı bağlantılıdır, hatta bazıgelişmiş ülkelerde çocuklu evlerde ve yaşlı kimselerin yaşadığı evlerde halı kullanılması kısıtlanır. Ayrıca mutfaktaki halı yere sıklıkla dökülen çeşitli partiküller ile kirlenecek, yeme kokuları üzerine sinecekti.

13) Sürekli dışarıda duran bıçaklar, kepçeler ve diğer aletler

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Son maddemizde ise hemen ocak başında tuttuğumuz kepçe, tahta kaşık, silikon spatula ve bıçaklar gibi aletlerimiz var. Bu aletlerden günlük kullanılanlar dışındakileri çekmecede tutmak gerekmektedir çünkü ocak civarında bekleyenler aşırı tozlanıp kirlilik nedeni olurlar.

Bu yazımızı beğeniyseniz, ’Neden ben düşünemedim dedirten 7 pratik mutfak fikri’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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