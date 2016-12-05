Mutfak tadilatına başlamadan önce görmeniz gereken 7 modern tasarım

Mutfağınızın artık eskisi kadar kullanışlı ve şık olmadığını düşünüyorsanız belki de detaylı bir tadilatın ya da dipten bir yenilemenin vakti gelmiş demektir. Dekorasyon sırasında ne kadar özenli olursanız olun mutfak gibi sık kullanılan bir alanda zamanla eskime ve yıpranma söz konusu olacaktır. Eskiyen elektronik cihazlar, boyası kavlayan dolaplar, tutmaz olan menteşeler ne yazık ki binbir emekle yaptığınız dekorasyonu kullanılmaz hale getirebilir. Bunun çözümü baştan sona bir yenileme olabileceği gibi detaylı bir tadilat da olabilir. Siz hangisi için kolları sıvamış olursanız olun, yeni ve modern bir kaç örnek görmek işinize yarayabilir. Bu nedenle, biz de bu yazımızda size 7 modern dekorasyon fikri sunacağız. Birbirinden güzel fikirler tadilat öncesinde ilham kaynağınız olabilir.
Mutfak dekorasyonunda en çok tercih edilen malzemelerden biri ahşap olduğu için farklı ahşap mutfak öneriler görmek isteyebilirsiniz. “Heyecan verici 23 ahşap mutfak” başlıklı yazımızda birbirinden güzel tasarımlar bulmanız mümkün.
Mutfak dolaplarınızı tadilatla yenilemeyi düşünüyorsanız sağlam bir boya ve sıkı bir tamir işe yarayabilir. Bunun yanı sıra bazı dolapları bölmelere ayırıp bazılarını genişleterek de daha kullanışlı bir mutfak elde edebilirsiniz. Eğer yenilemeyi kökten yapmayı planlıyorsanız bu örnek dekorasyondaki mutfak dolaplarından örnek alabilirsiniz. Kullanışlı raf ve çekmeceleri bulunan bu şık model L mutfaklar için çok uygun. Yeterince geniş bir olmayan bir dekorasyona da uygulanabilecek bu modüler mutfak renkleri ile de beğeni topluyor.
Mutfak dekorasyonu ya da yenilemesi sırasında en çok kafanızı karıştıran konu tezgah seçimi olabilir. Tezgah malzemesinin dayanıklılığı sağlamlığı ve kalitesi son derece önemlidir. Seçim yaparken öncelikle bütçenizi belirlemeniz sonrasında ise desenli mi düz renk mi yoksa farklı renklere sahip bir ürün mü istediğinize karar vermelisiniz. Eğer düz renk bir tezgah istiyorsanız yapay taşları ya da ahşap ve metal tezgahları düşünebilirsiniz. Doğal taştan üretilen tezgahlarda genelde pek fazla renk alternatifi yoktur. Sağlamlık ve kalite açısından en çok tercih edilen granit tezgahlardır. Klasik bir stil uygulayacaksınız mermer tezgahları da düşünebilirsiniz.
Modern tasarım mutfaklarda genelde modüler uygulamaları ve ankastre ürünleri görürüz. En küçük ve biçimsiz mutfaklara bile uygulanabilen modüler mutfaklar kullanışlı olduğu kadar pratiktir de. Aynı mantıkla ankastre ürünler de alan tasarrufu sağlayan ekipmanlardandır. Mutfağın en kuytu köşelerini bile değerlendiren modüler tasarımı ankastre ürünlerle birlikte seçerek hem modern hem de son derece kullanışlı bir mutfağa kavuşmanız mümkün. Mutfak ekipmanları ve dekorasyonu için detaylı fikir almak isterseniz mutfak planlayıcılarına danışabilirsiniz.
Modern dekorasyonlarda işlevi olmayan ayrıntılara ve süslemelere pek yer yoktur. Klasik stilde olduğu gibi desenlere, işleme ve oymalara pek rastlayamazsınız. Bunun yerine mekana şıklık kazandırmak için renklerden faydalanılır. Canlı renklere sahip detaylar modern mutfak dekorasyonlarında çok popülerdir. Duvar dekorasyonunuzda, mobilyalarınızda ya da aksesuarlarda canlı ve parlak bir renge yer vererek vurgulu bir dekorasyon oluşturmanız mümkün.
Ahşap, hem doğal hem sağlam hem de sağlıklı bir malzeme olduğu için özellikle mutfak dekorasyonlarında sıklıkla kullanılır. Dolaplarda, tezgahta ve mobilyalarda ahşap detaylara sık sık rastlayabilirsiniz. Eğer ahşapla güzelleşen dekorasyonlar ilginizi çekiyorsa bu modeldeki gibi koyu renk dolaplar düşünebilirsiniz.
Dolap ve çekmece yaptırırken veya alırken göz önünde bulundurmanız gereken şey ise ürünün bölmeli olmasıdır. Bölmeli özelliğe sahip dolap ve çekmeceler diğerlerine göre çok daha fonksiyoneldir. Özellikle kiler dolaplarının raflı ve sepetli olması kullanım sırasında büyük kolaylık sağlar.
Mutfağınızı yenileseniz de sıfırdan bir dekorasyon oluştursanız da, değişmeyen kural depolama alanları ihtiyacı olacaktır. Mutfağınızda ne kadar çok depolama alanına yer verirseniz dekorasyonunuz o derece kullanışlı ve pratik olur. Duvarlara uygulanan gömme dolaplar ve bol raflı kiler dolapları mutfakta kurtarıcınız olabilir.