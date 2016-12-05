Mutfak tadilatına başlamadan önce görmeniz gereken 7 modern tasarım

Mutfağınızın artık eskisi kadar kullanışlı ve şık olmadığını düşünüyorsanız belki de detaylı bir tadilatın ya da dipten bir yenilemenin vakti gelmiş demektir. Dekorasyon sırasında ne kadar özenli olursanız olun mutfak gibi sık kullanılan bir alanda zamanla eskime ve yıpranma söz konusu olacaktır. Eskiyen elektronik cihazlar, boyası kavlayan dolaplar, tutmaz olan menteşeler ne yazık ki binbir emekle yaptığınız dekorasyonu kullanılmaz hale getirebilir. Bunun çözümü baştan sona bir yenileme olabileceği gibi detaylı bir tadilat da olabilir. Siz hangisi için kolları sıvamış olursanız olun, yeni ve modern bir kaç örnek görmek işinize yarayabilir. Bu nedenle, biz de bu yazımızda size 7 modern dekorasyon fikri sunacağız. Birbirinden güzel fikirler tadilat öncesinde ilham kaynağınız olabilir.

Mutfak dekorasyonunda en çok tercih edilen malzemelerden biri ahşap olduğu için farklı ahşap mutfak öneriler görmek isteyebilirsiniz. “Heyecan verici 23 ahşap mutfak” başlıklı yazımızda birbirinden güzel tasarımlar bulmanız mümkün.