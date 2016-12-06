Köy evi kavramını yeniden tanımlayan 7 şahane örnek

Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve kirliliği, insanların kentten köye ve kırsala göç etmesini sağlayan en önemli nedenlerden biri oluyor. Uzun yıllar köyden kente devam eden göç dalgaları, son zamanlarda tersine dönmüş durumda. Önceleri köy hayatı denince akla gelen, konfor ve lüksten uzak, zor şatlarda bir yaşam oluyordu. Oysa artık durum bunun tam tersi. Gelişen yapı sistemleri sayesinde köy ve kırsala muhteşem güzellikte evler yapılabiliyor üstelik şehirdekilerden çok daha düşük fiyatlara. Böylece hem şehir hayatının keşmekeşinden uzaklaşmış, hem de konforlu ve güzel bir eve kavuşmuş olabiliyorsunuz. Eğer okul ve iş gibi sizi şehre bağlayan önemli nedenleriniz yoksa siz de hayallerinizdeki gibi bir köy evi yaptırarak temiz hava alabileceğiniz bir yerde yaşamaya başlayabilirsiniz. Köy evi kavramını baştan sona değiştiren bu yeni nesil evlerle tanışmaya ne dersiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere 7 muhteşem köy evi tanıtacağız. Ülkemizden ve dünyadan örnekler içeren bu ev modelleri size ilham verebilir. Hemen hemen aynı konsepte sahip farklı ev modelleri için “Kır evi deyip geçmeyin: 8 şaşırtıcı proje” başlıklı yazımıza bakmanızı da tavsiye ederiz.