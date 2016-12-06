Köy evi kavramını yeniden tanımlayan 7 şahane örnek

Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve kirliliği, insanların kentten köye ve kırsala göç etmesini sağlayan en önemli nedenlerden biri oluyor. Uzun yıllar köyden kente devam eden göç dalgaları, son zamanlarda tersine dönmüş durumda. Önceleri köy hayatı denince akla gelen, konfor ve lüksten uzak, zor şatlarda bir yaşam oluyordu. Oysa artık durum bunun tam tersi. Gelişen yapı sistemleri sayesinde köy ve kırsala muhteşem güzellikte evler yapılabiliyor üstelik şehirdekilerden çok daha düşük fiyatlara. Böylece hem şehir hayatının keşmekeşinden uzaklaşmış, hem de konforlu ve güzel bir eve kavuşmuş olabiliyorsunuz. Eğer okul ve iş gibi sizi şehre bağlayan önemli nedenleriniz yoksa siz de hayallerinizdeki gibi bir köy evi yaptırarak temiz hava alabileceğiniz bir yerde yaşamaya başlayabilirsiniz. Köy evi kavramını baştan sona değiştiren bu yeni nesil evlerle tanışmaya ne dersiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere 7 muhteşem köy evi tanıtacağız. Ülkemizden ve dünyadan örnekler içeren bu ev modelleri size ilham verebilir. Hemen hemen aynı konsepte sahip farklı ev modelleri için “Kır evi deyip geçmeyin: 8 şaşırtıcı proje” başlıklı yazımıza bakmanızı da tavsiye ederiz.
Eski köy evlerinde kullanılan taş ve ağaç malzemeler yeni nesil sürdürülebilir evlerin de en önemli yapı malzemeleri arasında yer alıyor. İzolasyonu güçlü, doğal ve ekonomik olan taş ve ağaç malzemelerden yapılan evler, sağlamlıkları ve huzur veren güzellikleri ile kırsal ev kavramını yeniden yazıyor. Bahçe düzenlemesi henüz tamamlanmamış olan bu güzel evde kiremit kaplamalı ahşap strüktürlü güçlü bir çatı kullanılmış. Ağaç taşıyıcılarla yapılan bir balkona sahip olan evin iç mekanları ise oldukça ferah ve kullanışlı. Hayalleri süsleyecek güzellikte bir köy evi.
Dağın yamacında bulunan bu ev, şüphesiz köy evi hakkındaki bütün olumsuz fikirlerinizi değiştirebilir. Sıcacık iç mekanlara sahip olan evin tasarımında ihtiyaç duyacağınız bütün konfor ögeleri düşünülmüş. Eski usul köy evlerindeki gibi duşu olmayan banyolar, evin dışında bulunan tuvaletler ve küçük ve kullanışsız mutfaklar aklınıza gelmesin. Bu evin içinde kusursuz bir banyo ve mutfak ile iyi dekore edilmiş odalar bulunuyor. Sağlam çatısı, muhteşem manzarası, güzel bahçesi ve masalsı görüntüsüyle sıcacık ve ekolojik bir yeni nesil köy evi.
Köy evi görüntüsüne sahip olsun ama iç mekanı da son derece modern olsun diyorsanız o da elbette mümkün. Sürdürülebilir ev konseptinde üretilen ekolojik çatı ve benzeri özellikler barındıran evler köy evi olarak büyük bir rahatlıkla yapılabilir. Dekorasyonunu dilediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz ekolojik evlerin özellikleri ise saymakla bitmiyor. Örneğin bu evin çatısı
reed roof denilen özel bir yapıya sahip. Bitki kökü ve reçine gibi malzemelerin sıkıştırılmasıyla üretilen bu çatıların oldukça güçlü bir izolasyonu var üstelik bitki yetiştirmek için yeşil çatıya dönüştürülmesi de çok kolay. Nasıl bir çatı istediğinize karar veremediyseniz çatı uzmanları size yardımcı olabilir.
Bütçeniz uygunsa köy evi yerine daha büyük ve çiftlik tadında evleri de düşünebilirsiniz. Bu ev siyah ahşap dış cephesi ve kiremit çatısıyla çok çekici bir görüntüye sahip. Geniş bir bahçeye sahip olan evin iç mekanları da son derece şık ve konforlu. Böyle bir köy evinde yaşamak herkesin hayallerini süsleyebilir.
Sağlam ve güçlü bir yapı sağlayan taş malzemeler özellikle kırsal ve rustik evlerin en popüler malzemesi. Ahşap ile büyük bir uyum oluşturan taş evleri dilediğiniz gibi dekore ederek harika yaşam alanlarına kavuşabilirsiniz. Köy evi deyip geçmeyin rustik ve kolonyal stilin en güzel özellikleri taş evlerde harikalar yaratabilir.
Bungalov tipi ahşap evleri duymuşsunuzdur. Küçük yapılı bu evler oldukça ekonomik ve pratik şekilde yapılabiliyor. Modüler özelliğe sahip olduklarından iç ve dış bütün özelliklerini siz belirleyebilirsiniz. Kırsalda küçük bir araziye yerleştirilen şirin bir bungalov size hem ekonomik hem de ekolojik bir hayatın kapısını açabilir.
Ağaç sütunlardan yapılan evlerin diğerlerine göre daha masalsı bir görüntüleri oluyor. Ağaç sütunları dış cephe kaplaması olarak uygulayabileceğiniz gibi evin ana yapı malzemesi olarak da seçebilirsiniz. Ağaç evler hakkında ufak bir araştırma yapmak sizi ikna etmeye yetecektir.