Herkesin yapabileceği 9 bungalov evi

Her biri ilgi çekici ve güzel 9 bungalov evi için aşağıdaki yazımızı inceleyebilirsiniz.
İlk örneğimiz bahçe içinde küçük bir kulübe. Ahşaptan yapılma kulübenin yarısı açık yarısı ise kapalı. Açık olan kısmı tıpkı bir oturma odası gibi dekore edilmiş.
İkinci örnek yine ahşaptan yapılma olup daha büyük bir ev. Ön kısmında küçük bir verandası bulunuyor.
Ahşap evin içi de tamamen ahşaptan yapılma. Resimden görüldüğü üzere içinde yatak odası, oturma odası, banyo ve görülmeyen kısmında mutfak bulunuyor. Çocuklu aileler için uygun olmasa da çift kişi için ideal büyüklükte.
Eco House Turkey Saman yapımı bu ev bir kerpiç ev projesi. Kerpiç dışında ilginç bir diğer özelliği ise duvar yapımında saman kullanılması.
Kerpiç evin mutfağı oval şekliyle ilgi çekici bir mimariye sahip. Haki renkli duvarları kütük kirişler tamamlıyor. Modern mutfak dolapları yerine ahşap mobilya ve raflıklar tercih edilmiş. Bu evin ambiyansına daha uygun bir görüntü.
Bir diğer ahşap ev kırsal bir arazi üzerinde inşa edilmiş olup Kuloğlu Orman Ürünleri imzalıdır. Tamamen ahşaptan yapılma evin pencereleri ile veranda parmaklıkları beyaza boyanmış.
Ahşap evin salonu büyük penceresi sayesinde aydınlık bir ortama sahip. Odanın merkezinde bir şömine yer alıyor. Bunun dışında küçük bit kilim, kanepe, sehpa ve sandalyelerle mütevazi bir salon.
Sırada yüksek tavanı ile ilginçleşen bir yapı var. Özellikle sivri çatısı sayesinde pencereleri de alabildiğine uzamış.
Dışarıdan görülen yüksek pencerelerin bir kısmı fotoğrafta görülüyor. İlginç pencerelerin bulunduğu duvar pembeye boyanmış, diğer duvarlar ise beyaz. Duvarlar ve zemin açık tonlarda olduğundan renkli eşyalarla oda hareketlendirilmiş. Siyah deri kanepelere mor halı, yeşil minderler ve rengarenk duvar resimleri eşlik ediyor.
Şimdiye dek gördüğümüz örnekler arasında en geniş ev bu yapı olabilir. Dış cephesi beyaza boyalı ev modern bir tasarım.
Resimden anlaşılacağı üzere evin içi oldukça geniş. Az sayıdaki eşya da evi olduğundan daha geniş gösteren bir unsur. Bu açıdan bakıldığında daire girişini, mutfağı ve banyoyu görebiliyoruz.
Geniş bir bahçe içinde yapılan bu ev oldukça küçük bir yapı. Ancak açık havada aile ile vakit geçirip yemekli toplantılar düzenlenmek için yeterli kapasitede.
Küçük evin mutfağı köşe mutfak modelinde olup iki adet penceresiyle son derece aydınlık bir ortam.
Resimdeki evi diğer örneklerden ayıran özelliği sazdan yapılma büyük çatısı. Bu ev tamamen yazlık bir daire olup cam kapıları sayesinde büyük bir açıklığa sahip.
Yazlık evin içi tamamen ahşaptan yapılma. Her ne kadar geniş oturma alanları bulunsa da mutfak nispeten küçük. Boyutuna uygun olarak küçük dolapları var. Ek olarak taştan yapılma zemini dikkat çekici.
Yeşillikli güzel bir bahçe içinde yer alan taş ev küçük olmakla birlikte son derece huzurulu görünüyor.
Taş evin geleneksel görünümüne rağmen içi gayet sofistike döşenmiş. Duvarın büyük bir kısmını kaplayan perdesiz pencere ve açık kapısı sayesinde son derece ferah bir salon. Loş aydınlatma ve ve ahşap duvarlarından ötürü huzur verici bir atmosfere sahip. Cam, bambu, hasır ve ahşap gibi malzemelerden oluşan mobilyalar tropikal tarzı yansıtmakla birlikte çok şık tasarlanmışlar. Kısacası odanın tüm detayları ilgi çekici ve uyum içinde.
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