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Herkesin yapabileceği 9 bungalov evi

nihal e. nihal e.
homify Modern Mutfak
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Her biri ilgi çekici ve güzel 9 bungalov evi için aşağıdaki yazımızı inceleyebilirsiniz.

​1- Küçük kulübe

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

İlk örneğimiz bahçe içinde küçük bir kulübe. Ahşaptan yapılma kulübenin yarısı açık yarısı ise kapalı. Açık olan kısmı tıpkı bir oturma odası gibi dekore edilmiş.

​2- Doğal ortam

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Ticari alanlar Oteller
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

İkinci örnek yine ahşaptan yapılma olup daha büyük bir ev. Ön kısmında küçük bir verandası bulunuyor.

​İç mekan

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Ticari alanlar Oteller
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

Ahşap evin içi de tamamen ahşaptan yapılma. Resimden görüldüğü üzere içinde yatak odası, oturma odası, banyo ve görülmeyen kısmında mutfak bulunuyor. Çocuklu aileler için uygun olmasa da çift kişi için ideal büyüklükte.

​3- Samandan duvarlar

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Eco House Turkey Saman yapımı bu ev bir kerpiç ev projesi. Kerpiç dışında ilginç bir diğer özelliği ise duvar yapımında saman kullanılması.

​Oval mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Kerpiç evin mutfağı oval şekliyle ilgi çekici bir mimariye sahip. Haki renkli duvarları kütük kirişler tamamlıyor. Modern mutfak dolapları yerine ahşap mobilya ve raflıklar tercih edilmiş. Bu evin ambiyansına daha uygun bir görüntü.

​4- Beyaz ve ahşap

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Pencere & Kapılar
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Bir diğer ahşap ev kırsal bir arazi üzerinde inşa edilmiş olup Kuloğlu Orman Ürünleri imzalıdır. Tamamen ahşaptan yapılma evin pencereleri ile veranda parmaklıkları beyaza boyanmış.

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​Mütevazi salon

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Oturma Odası
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ahşap evin salonu büyük penceresi sayesinde aydınlık bir ortama sahip. Odanın merkezinde bir şömine yer alıyor. Bunun dışında küçük bit kilim, kanepe, sehpa ve sandalyelerle mütevazi bir salon.

5- Yüksek tavan

homify Bungalov
homify

homify
homify
homify

Sırada yüksek tavanı ile ilginçleşen bir yapı var. Özellikle sivri çatısı sayesinde pencereleri de alabildiğine uzamış.

​Hareketli salon

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Dışarıdan görülen yüksek pencerelerin bir kısmı fotoğrafta görülüyor. İlginç pencerelerin bulunduğu duvar pembeye boyanmış, diğer duvarlar ise beyaz. Duvarlar ve zemin açık tonlarda olduğundan renkli eşyalarla oda hareketlendirilmiş. Siyah deri kanepelere mor halı, yeşil minderler ve rengarenk duvar resimleri eşlik ediyor.

​6- Modern ve geniş

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Modern Evler
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Şimdiye dek gördüğümüz örnekler arasında en geniş ev bu yapı olabilir. Dış cephesi beyaza boyalı ev modern bir tasarım.

​Ferah iç mekan

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Modern Banyo
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Resimden anlaşılacağı üzere evin içi oldukça geniş. Az sayıdaki eşya da evi olduğundan daha geniş gösteren bir unsur. Bu açıdan bakıldığında daire girişini, mutfağı ve banyoyu görebiliyoruz.

​7- Küçük tatil evi

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Geniş bir bahçe içinde yapılan bu ev oldukça küçük bir yapı. Ancak açık havada aile ile vakit geçirip yemekli toplantılar düzenlenmek için yeterli kapasitede.

​Köşe mutfak

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

Küçük evin mutfağı köşe mutfak modelinde olup iki adet penceresiyle son derece aydınlık bir ortam.

​8- Saz çatı

homify Kırsal Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Resimdeki evi diğer örneklerden ayıran özelliği sazdan yapılma büyük çatısı. Bu ev tamamen yazlık bir daire olup cam kapıları sayesinde büyük bir açıklığa sahip.

​Küçük mutfak

homify Kırsal Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Yazlık evin içi tamamen ahşaptan yapılma. Her ne kadar geniş oturma alanları bulunsa da mutfak nispeten küçük. Boyutuna uygun olarak küçük dolapları var. Ek olarak taştan yapılma zemini dikkat çekici.

9- Taş ev

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Tropikal Bahçe
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Yeşillikli güzel bir bahçe içinde yer alan taş ev küçük olmakla birlikte son derece huzurulu görünüyor.

​Tropikal salon

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Tropikal Oturma Odası
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Taş evin geleneksel görünümüne rağmen içi gayet sofistike döşenmiş. Duvarın büyük bir kısmını kaplayan perdesiz pencere ve açık kapısı sayesinde son derece ferah bir salon. Loş aydınlatma ve ve ahşap duvarlarından ötürü huzur verici bir atmosfere sahip. Cam, bambu, hasır ve ahşap gibi malzemelerden oluşan mobilyalar tropikal tarzı yansıtmakla birlikte çok şık tasarlanmışlar. Kısacası odanın tüm detayları ilgi çekici ve uyum içinde.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Yaratıcı ve işlevsel 10 şahane banyo’ başlığına göz atabilirsiniz.

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