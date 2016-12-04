Şaşırtıcı güzellikte 9 modern ev

Bu örnek de bir önceki evde olduğu yine doğa içine bir yapı. Ayrıca çevreyle mükemmel bir uyum sağlayarak adeta onunla birleşir. Mimari açıdan birkaç kübik bloktan oluşan tasarımsa her biri düz çatı ve basit çizgileriyle karakterizedir. Ek olarak bina, dezavantajlı durumlarını avantaja çevirerek araziye adapte edildi. Bu da çevre ile daha uyumlu olmasını sağlıyor.