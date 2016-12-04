Şaşırtıcı güzellikte 9 modern ev

Geleneksel evlerden farklı olarak hiç modern bir eve sahip olmayı düşündünüz mü? Hayal edebileceğiniz her şeyi yapmak için farklı ve yüksek kaliteli malzemeler kullanarak eklektik dış tasarıma sahip çok şık bir karışım örneğin. Modern evler, olağanüstü ve alışılmadık şekiller ile kullanılan malzemeler nedeniyle göz alıcı. Bu yazıda size ilham vermek için dışarıdan baktığınızda heyecan verici ve şaşırtıcı 9 modern ev seçtik. Hazırsanız turumuza başlayalım.
Bu ev, modern mimarinin doğal bir çevre ile mükemmel şekilde harmanlanabileceğine dair muhteşem bir örnek. Tümü doğal malzemelerden yapılmış ahşap tasarım evi çevreleyen natürel manzara ile uyumlu.
Mimari açıdan basit bir blok görünümündeki ev, doğaya öncelik veren niteliğinden ötürü ideal boyutlara ve açık hatlara dayanır. Bu modern ev tasarımı, doğal yaşamla uyumlu canlı bir ortam sağlar. Şömineli muhteşem teras hem gün boyunca hem de soğuk kış gecelerinde açık havada dinlenmeye olanak tanır.
Bu örnek de bir önceki evde olduğu yine doğa içine bir yapı. Ayrıca çevreyle mükemmel bir uyum sağlayarak adeta onunla birleşir. Mimari açıdan birkaç kübik bloktan oluşan tasarımsa her biri düz çatı ve basit çizgileriyle karakterizedir. Ek olarak bina, dezavantajlı durumlarını avantaja çevirerek araziye adapte edildi. Bu da çevre ile daha uyumlu olmasını sağlıyor.
Geniş, doğa içindeki orijinal örnekler dışında küçük kasabalarda da modern bir ev sahibi olmak mümkün. Bu durumda en önemli husus evin görsel yönüne ağırlık vermektir. Temiz, sade çizgiler ve cephe boyunca ilginç materyallerin kullanılması küçültülmüş boyuttan kaynaklanan eksiyi artıya çeviriyor. Renk kullanımı da bir hayli dikkat çekici.
Engebeli bir araziden avantaj sağlayan bir başka mükemmel tasarım daha. Bina tasarımı evi çevreleyen doğa manzarasından sıyrılmak için yüksek tutuldu. Büyük küp biçimini andıran ana gövdesi, içinde yüzme havuzu bulunan terasın eğimli platformuna bağlanıyor. Bir duvar tamamen cam cephe ile kaplı. Böylece ev içinde bulunduğu ortama ışık saçıyor.
Modern mimaride düz çatılara sıkça rastlanmasına rağmen diğer çatı şekilleri de tercih edilebilir. Tabii klasik bir çatı anlamına gelmiyor bu. Olağanüstü şekiller ve şaşırtıcı formlar doğru kullanıldığı zaman modern yapının ana parçası haline gelecektir. Bu örnekte de yukarı doğru tasarlanmış çatının sivriliği binaya bir tepe biçimi kazandırmış.
Konutlarda daha güçlü ve güvenilir bir görünüm için beton tercih edilmesi şaşırtıcı değil. Bu malzeme özellikle camla mükemmel bir uyum yakalar. Bu sayede modern bir tasarım elde edilirken, beton soğukluğu biraz kırılır. Bu örnekte kale biçimini andıran ev dışarıdan soğuk dursa da iç mekanının sıcak ve konforlu olması bu soğukluğu telafi eder.
Modern mimari örneklerde dış cephe tasarımı için cam duvarlar sıklıkla kullanılır. Bu sayede evler son derece aydınlık ve ferah görünür.
Modern evler güçlü görsellikleri dışında sıcak ve rahat olabilirler. Beton, metal ve cam dışında daha sıcak ve davetkar hissettiren ahşap malzemeden yapılma evler de modern kategorisine girebilir. Örnekteki basit kübik yapıda hem ahşap hem de cam ağırlıklı olarak kullanılarak rahat ve keyifli bir ev ortamı sağlanmış.
Beyaz, hem modern mimarinin hem de minimalist tasarımların favori rengidir. Bu örnekte de evin dış cephesi tamamen beyazlara bürünmüş durumda. Havuzlu bahçesi ve çok sayıdaki penceresi hesaba katıldığında yazlık bir ev görünümü vermek için de ideal bir tercih beyaz.