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Şaşırtıcı güzellikte 9 modern ev

nihal e. nihal e.
ДОМ В ЯЛТЕ, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Minimalist Evler
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Geleneksel evlerden farklı olarak hiç modern bir eve sahip olmayı düşündünüz mü? Hayal edebileceğiniz her şeyi yapmak için farklı ve yüksek kaliteli malzemeler kullanarak eklektik dış tasarıma sahip çok şık bir karışım örneğin. Modern evler, olağanüstü ve alışılmadık şekiller ile kullanılan malzemeler nedeniyle göz alıcı. Bu yazıda size ilham vermek için dışarıdan baktığınızda heyecan verici ve şaşırtıcı 9 modern ev seçtik. Hazırsanız turumuza başlayalım.

​Doğayla bütünleşen bir tasarım

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Bu ev, modern mimarinin doğal bir çevre ile mükemmel şekilde harmanlanabileceğine dair muhteşem bir örnek. Tümü doğal malzemelerden yapılmış ahşap tasarım evi çevreleyen natürel manzara ile uyumlu.

Mimari açıdan basit bir blok görünümündeki ev, doğaya öncelik veren niteliğinden ötürü ideal boyutlara ve açık hatlara dayanır. Bu modern ev tasarımı, doğal yaşamla uyumlu canlı bir ortam sağlar. Şömineli muhteşem teras hem gün boyunca hem de soğuk kış gecelerinde açık havada dinlenmeye olanak tanır.

​Kamuflaj tasarımlı ev

дом на склоне, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Bu örnek de bir önceki evde olduğu yine doğa içine bir yapı. Ayrıca çevreyle mükemmel bir uyum sağlayarak adeta onunla birleşir. Mimari açıdan birkaç kübik bloktan oluşan tasarımsa her biri düz çatı ve basit çizgileriyle karakterizedir. Ek olarak bina, dezavantajlı durumlarını avantaja çevirerek araziye adapte edildi. Bu da çevre ile daha uyumlu olmasını sağlıyor.

​Küçük ve modern

S･M-home, 一級建築士事務所 想建築工房 一級建築士事務所 想建築工房 Modern Evler
一級建築士事務所　想建築工房

一級建築士事務所　想建築工房
一級建築士事務所　想建築工房
一級建築士事務所　想建築工房

Geniş, doğa içindeki orijinal örnekler dışında küçük kasabalarda da modern bir ev sahibi olmak mümkün. Bu durumda en önemli husus evin görsel yönüne ağırlık vermektir. Temiz, sade çizgiler ve cephe boyunca ilginç materyallerin kullanılması küçültülmüş boyuttan kaynaklanan eksiyi artıya çeviriyor. Renk kullanımı da bir hayli dikkat çekici.

​Çağdaş bir rüya

ДОМ В ЯЛТЕ, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Minimalist Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Engebeli bir araziden avantaj sağlayan bir başka mükemmel tasarım daha. Bina tasarımı evi çevreleyen doğa manzarasından sıyrılmak için yüksek tutuldu. Büyük küp biçimini andıran ana gövdesi, içinde yüzme havuzu bulunan terasın eğimli platformuna bağlanıyor. Bir duvar tamamen cam cephe ile kaplı. Böylece ev içinde bulunduğu ortama ışık saçıyor.

​Çarpıcı çatı

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Modern mimaride düz çatılara sıkça rastlanmasına rağmen diğer çatı şekilleri de tercih edilebilir. Tabii klasik bir çatı anlamına gelmiyor bu. Olağanüstü şekiller ve şaşırtıcı formlar doğru kullanıldığı zaman modern yapının ana parçası haline gelecektir. Bu örnekte de yukarı doğru tasarlanmış çatının sivriliği binaya bir tepe biçimi kazandırmış.

​Modern kale

Casa Aburto, VG+VM Arquitectos VG+VM Arquitectos Modern Evler
VG+VM Arquitectos

VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos

Konutlarda daha güçlü ve güvenilir bir görünüm için beton tercih edilmesi şaşırtıcı değil. Bu malzeme özellikle camla mükemmel bir uyum yakalar. Bu sayede modern bir tasarım elde edilirken, beton soğukluğu biraz kırılır. Bu örnekte kale biçimini andıran ev dışarıdan soğuk dursa da iç mekanının sıcak ve konforlu olması bu soğukluğu telafi eder.

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​Cam parıltısı

GC House, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Modern Evler
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa

GC House

Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa

Modern mimari örneklerde dış cephe tasarımı için cam duvarlar sıklıkla kullanılır. Bu sayede evler son derece aydınlık ve ferah görünür.

​Sıcak bir ev

HAUS IN WR. NEUDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien Modern Evler
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

Modern evler güçlü görsellikleri dışında sıcak ve rahat olabilirler. Beton, metal ve cam dışında daha sıcak ve davetkar hissettiren ahşap malzemeden yapılma evler de modern kategorisine girebilir. Örnekteki basit kübik yapıda hem ahşap hem de cam ağırlıklı olarak kullanılarak rahat ve keyifli bir ev ortamı sağlanmış.

​Bembeyaz

La Casa G: The Sustainable House in Argentina., La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina Modern Evler
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

La Casa G: The Sustainable House in Argentina.

La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

Beyaz, hem modern mimarinin hem de minimalist tasarımların favori rengidir. Bu örnekte de evin dış cephesi tamamen beyazlara bürünmüş durumda. Havuzlu bahçesi ve çok sayıdaki penceresi hesaba katıldığında yazlık bir ev görünümü vermek için de ideal bir tercih beyaz.

Geleneksel bir evden ışıl ışıl sürpriz
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