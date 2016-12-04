Rüya gibi çatı katları: 8 ilham veren örnek!

Şehir merkezinde bir çatı dubleksinde ya da şehrin biraz dışında bir buçuk kat ve üzeri müstakil bir evde yaşıyorsanız büyük bir ihtimalle bir çatı katına sahipsiniz demektir. Peki ama elinizdeki bu muhteşem cevherin farkında mısınız? Yalnızca çatı katından oluşan küçük daireler haricindeki çatı katlı evlerde genellikle alan sıkıntısı yoktur. Öyle ki, bu evlerin pek çoğunda çatı katları çamaşır odası, ardiye ya da en fazla çocuk odası olmanın ötesine geçmez. Hatta bazı müstakil evlerde çatı katları yalnızca depo olarak kullanılır ya da tamamen atıl bırakılır. Geniş ve çok faydalı olabilecek bir alanın böylesine boş bırakılıyor olması genellikle mimari hatalardan kaynaklanır. Çatı eğiminin yanlış olması veya odaların yanlış yerlerden bölümlenmesi, ya da çatı izolasyonunun yetersizliği yüzünden aşırı sıcak veya aşırı soğuğa maruz kalma gibi sebepler çatı katlarının verimli kullanılmasına engel olur. Ama şimdi tüm bunları bir kenara bırakın. Bu yazımızda sizler için derlediğimiz çatı katı fikirleri, çatı katınızı yeniden düşünmenizi sağlayacak. Biraz zaman ve biraz da emek harcayarak yapacağınız dönüşümle çatı katınız evinizin en kıymetli bölümü haline gelecek. Dilerseniz bu birbirinden iddialı harika fikirlere biraz daha yakından bakalım.
Yalnızca çatı katınızda değil çatınızda da birtakım tadilat ve deneylere açıksanız, çatınızı biraz yükseltip bir bölümüne bu örnekte olduğu gibi dev bir pencere açarak çatı katınızda küçük bir loft havası yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda resim ya da müzik stüdyosu olarak da bu alanı kullanmanız mümkün.
Çatı katınız büyük ölçüde boş duruyorsa bu geniş alanı dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Mesela normal şartlarda çok abartılı sayılabilecek büyüklükte bir banyo yapmayı düşünebilirsiniz. Bu örnekte görüldüğü gibi bolca ahşabın kullanıldığı ve ışığını harika bir çatı penceresinden alan bir banyo, size haftasonu boyunca terk etmek istemeyeceğiniz keyifli bir ortam sağlayabilir.
Çatı katınızda tavan yüksekliği ev halkınızın boy ortalamasına göre yeterli olan bir odanız varsa, ikinci bir oturma odası yapmayı veya asıl oturma odanızı bu kata taşımayı düşünebilirsiniz. Neden böyle bir şey yapmak isteyeyim diye düşünmeyin. Çatı eğiminin bir odaya sağlayacağı doğal estetiği başka pek az şeyle elde edebilirsiniz. Üstelik çatı pencereleri de sıradan pencerelerle kıyaslanmaz bir aydınlatma ve estetik potansiyeli taşırlar.
Çatı katınızdaki geniş boş alanı bir yatak odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Fazlaca eşyayla doldurmadan sade ve huzurlu bir ortam olarak bırakacağınız bu yatak odası, çatı pencereleri sayesinde çok ferah ve aydınlık bir hale getirebilir. Üstelik bu oda hoşunuza giderse sürekli olarak da kullanabilirsiniz.
Burada merkezinde bir bilardo masasının bulunduğu harika bir çatı katı görüyoruz. Siz de çatı katınızı oyun odasına çevirebilirsiniz. Hangi oyunları kullanacağınız ve nasıl bir düzenleme yapacağınız ise tamamen keyfinize kalmış.
Çatı katına bir çalışma odası kurmanın en avantajlı tarafı şehrin stresinden ve gürültüsünden olabildiğince uzakta kalabilme imkânıdır. Yalnızca bir çatı penceresiyle aydınlatılan bu odadan isteseniz bile dışarıda ne olup bittiğini göremez ve dış dünyanın gürültüsünü de kolay kolay duyamazsınız.
Çatı katınızı bütünüyle bir misafir odası, daha doğru bir ifadeyle misafis suiti olarak düzenlemek de iyi bir fikir olabilir. Ancak şimdiden uyaralım, misafirleriniz bu türden bir suiti kolay kolay terk etmek istemeyecekler.
Çatı katınızı özel bir amaca yönelik kullanmak yerine evinizde uygulamaya fırsat bulamadığınız dekorasyon tarzlarını denemek için de kullanabilirsiniz.