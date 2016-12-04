Rüya gibi çatı katları: 8 ilham veren örnek!

Şehir merkezinde bir çatı dubleksinde ya da şehrin biraz dışında bir buçuk kat ve üzeri müstakil bir evde yaşıyorsanız büyük bir ihtimalle bir çatı katına sahipsiniz demektir. Peki ama elinizdeki bu muhteşem cevherin farkında mısınız? Yalnızca çatı katından oluşan küçük daireler haricindeki çatı katlı evlerde genellikle alan sıkıntısı yoktur. Öyle ki, bu evlerin pek çoğunda çatı katları çamaşır odası, ardiye ya da en fazla çocuk odası olmanın ötesine geçmez. Hatta bazı müstakil evlerde çatı katları yalnızca depo olarak kullanılır ya da tamamen atıl bırakılır. Geniş ve çok faydalı olabilecek bir alanın böylesine boş bırakılıyor olması genellikle mimari hatalardan kaynaklanır. Çatı eğiminin yanlış olması veya odaların yanlış yerlerden bölümlenmesi, ya da çatı izolasyonunun yetersizliği yüzünden aşırı sıcak veya aşırı soğuğa maruz kalma gibi sebepler çatı katlarının verimli kullanılmasına engel olur. Ama şimdi tüm bunları bir kenara bırakın. Bu yazımızda sizler için derlediğimiz çatı katı fikirleri, çatı katınızı yeniden düşünmenizi sağlayacak. Biraz zaman ve biraz da emek harcayarak yapacağınız dönüşümle çatı katınız evinizin en kıymetli bölümü haline gelecek. Dilerseniz bu birbirinden iddialı harika fikirlere biraz daha yakından bakalım.