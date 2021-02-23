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Türkiye'den tarz sahibi 30 salon projesi

Özlem K. Özlem K.
SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
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Bugün sayfamıza birbirinden güzel 30 salon dekorasyonunu taşıdık. Farklı dekorasyon stillerinin en güzel örneklerinden derlediğimiz bu yazımızda siz de kendi beğenilerinize uygun bir fikir bulabilir, Türkiye'nin en iyi mimariç mimar ve dekoratörlerinin çalışmalarından ilham alabilirsiniz. İşte her biri kendine hayran bırakacak salon konseptleri!

1. Siyah & beyaz

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Siyah ve beyaz kontrastıyla oluşturulan, göz alıcı aksesuarlarla desteklenen çarpıcı bir dekorasyon

2. Ahşap duvar dekorasyonu

Oturma Grubu GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Oturma Odası
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Oturma Grubu

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Çağdaş mobilyalar ile kombine edilmiş ahşap yüzeylerin oluşturduğu sıcak ve samimi hava, muhteşem bir marangozluk işi…

3. Gelenekselin ihtişamı

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Asyatik aksesuarlar ile dekore edilmiş bir Osmanlı konağı atmosferi

4. Tarz sahibi salonlar için muhteşem bir örnek

​A project in İzmir, Turkiye. - İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin salonundan bir kare. Visage Home Style Modern Oturma Odası
Visage Home Style

​A project in İzmir, Turkiye. – İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin salonundan bir kare.

Visage Home Style
Visage Home Style
Visage Home Style

Mavi kanepe ile renk katılmış, doğal tonların tercih edildiği bir salon dekorasyonu

5. Duvar kağıtlarıyla benzersiz salon konseptleri yaratmak

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Oturma Odası
ARTISTIC DESIGN

Yeniköy Yalı Daire 2013

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Antika bir kapıdan yapılan sehpa ve çizgili duvar kağıdıyla fark yaratan bir salon

6. Işıltılı ve avangart salon modelleri

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Gümüş tonları ile kombine edilen fuşyanın ortaya çıkardığı ışıltılı görünüm

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7. Kontrastın büyüsü

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Oturma Odası
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Kontrast renklerin gözü rahatsız etmeyecek şekilde kullanıldığı, ustaca yapılmış bir salon dekorasyonu

- Yemek alanı

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Mutfak
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Bu şık salonun bir de yemek masası bölüme bakalım…

8. Klasik ve tarz sahibi salonlar

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Ağırbaşlı, klasik ancak abartıdan uzak, kusursuz bir salon dekorasyonu

9. Romantik dokunuşlar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Pudra renkleri ve gümüşi tonlarla aydınlanan feminen bir stil

10. Eklektik stile ne dersiniz?

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Oturma Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Modern kanepesi ve etnik dekoratif aksesuarları ile eklektik stile mükemmel bir örnek

- Salonun diğer cephesi

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Yemek Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Bu da bu şık salonun diğer cepheden görünümü

11. Sadelik ve lüks bir arada

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

İskandinav sadeliği oryantal aksesuarlarla birleşince ortaya çıkan şık ve elit bir salon

12. Görkemli salon modelleri

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.T.K Evi İstinye

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Yuvarlak yemek masasının hareket kattığı, ağırbaşlı bir stile sahip lüks görünümlü salon

13. Enerji akışı

Ferahlığın adresi, İdea Mimarlık İdea Mimarlık Akdeniz Oturma Odası
İdea Mimarlık

Ferahlığın adresi

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Yumuşak renklerle insanı rüya alemine taşıyan Feng Shui prensibiyle yapılmış dekorasyon

14. Etkileyici ve dinlendirici

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Koyu mavi ve beyaz renklerin kombinasyonuyla denizcilik temasının ön plana çıkarıldığı huzur veren bir salon

15. Aksesuarların önemi

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Aksesuarlar sayesinde iç içe geçen, klasik bir yemek odası ve modern bir oturma odası dekoasyonu

16. Modern ve klasik bir arada

​Salon Sinar İç mimarlık Klasik Oturma Odası
Sinar İç mimarlık

​Salon

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Gümüşi gri ile modernlik kazanan, modern ögeleri de barındıran klasik bir salon dekorasyonu 

17. Tuğla duvarlar

Emre & Cansu Evi, Update İç Mimarlık Update İç Mimarlık Eklektik Oturma Odası Tuğla Rengarenk
Update İç Mimarlık

Emre & Cansu Evi

Update İç Mimarlık
Update İç Mimarlık
Update İç Mimarlık

Harman tuğla duvar kaplaması ile stil yaratan sade ve modern bir salon

18. Kırmızı & beyaz

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Oturma Odası
CCT INVESTMENTS

Interior Designs

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Yemek odasının kırmızı duvarıyla fark yaratan, sade ve zarif bir salon dekorasyonu

19. Samimi ve sıcacık bir dekorasyon

F.G. EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

F.G. EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Pastel renk yelpazesi ile huzur veren, insanın içini ısıtan bir oturma odası

20. Sofistike dokunuşlar

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.T.K Evi İstinye

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Orijinal sanat eserleri ile süslü duvarlarıyla benzersiz, kendine has bir salon tasarımı

21. Huzurlu ve şık

Villa Taşbaşı , yücel partners yücel partners İskandinav Oturma Odası
yücel partners

Villa Taşbaşı

yücel partners
yücel partners
yücel partners

İskandinav stilin mekana sağladığı sade, modern, huzur dolu atmsofer

22. Sıradışı dokunuşlar

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Fornasetti'nin ünlü Lina Cavalieri portreleri ile fark yaratan sıra dışı bir salon 

23. Doğal unsurlarla benzersiz bir tarz

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Muazzam bir ağaç kötü sehpa ile oluşturulan yıldız eleman

24. Farklı ve etkili mobilya seçimi

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Halı yerine kullanılan dana postu ve ona eşlik eden harika bir tekli Chesterfield koltuk

25. Sarının canlandırıcı enerjisi

A. MORİTA EVİ ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

A. MORİTA EVİ ANTALYA

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Sarı aksesuarlarla aydınlanan modern bir salon dekorasyonu

26. Duvar süslemeleri

Sinan Başyazıcıoğlu Konut, Gümüşcü Mimarlık Gümüşcü Mimarlık Rustik Oturma Odası Ahşap Beyaz
Gümüşcü Mimarlık

Sinan Başyazıcıoğlu Konut

Gümüşcü Mimarlık
Gümüşcü Mimarlık
Gümüşcü Mimarlık

Duvar boyunca asılı olan bir biri ile uyumlu, çerçeveli resimlerle süslenen salon

27. Sade çizgiler

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Oturma Odası
yücel partners

İ&M YILDIZ EVİ

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Elit görünüme sahip bir salon dekorasyonu için kullanılan klasik ve sade çizgiler 

28. Şömine başı keyfi

Renovation Remodel, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors Klasik Oturma Odası
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

Sıcak tonlarla yapılan dekorasyon ile davetkar, samimi bir salon ortamı

29. Ferah bir tasarım

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Modern Oturma Odası
EKE Mimarlık

Çeşme Port Alaçatı

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

Yeni bir trend: Kanepe ile sırt sırta konulmuş dresuar

30. Şatafatlı salon dekorasyonundan hoşlanan okuyucularımızı da unutmadık

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Bu yazımızı beğendiyseniz, salonunuzda stil bütünlüğüne sahip şık bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız, ’Evinizi öğrenci evi havasından kurtarın!’ başlıklı yazımızı da tavsiye ederiz.

- Salon dekorasyonunda canlandırıcı çiçekler

Usta Ahsap Bodrum, dekorbodrum dekorbodrum Modern Oturma Odası
dekorbodrum

Usta Ahsap Bodrum

dekorbodrum
dekorbodrum
dekorbodrum

Salonlarda canlı çiçekler kullanmak oldukça canlandırıcı bir etki yaratıyor. Siz de oturma odası için canlı çiçeklerden faydalanmak istiyorsanız bkz: Ev içinde yetişen çiçekler: 16 örnek

Doğal malzemelerle dekorasyon: 12 ilham veren örnek
Bu salonlardan siz en çok hangisini beğendiniz?

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