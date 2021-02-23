Türkiye'den tarz sahibi 30 salon projesi

Bugün sayfamıza birbirinden güzel 30 salon dekorasyonunu taşıdık. Farklı dekorasyon stillerinin en güzel örneklerinden derlediğimiz bu yazımızda siz de kendi beğenilerinize uygun bir fikir bulabilir, Türkiye'nin en iyi mimar, iç mimar ve dekoratörlerinin çalışmalarından ilham alabilirsiniz. İşte her biri kendine hayran bırakacak salon konseptleri!
Siyah ve beyaz kontrastıyla oluşturulan, göz alıcı aksesuarlarla desteklenen çarpıcı bir dekorasyon
Çağdaş mobilyalar ile kombine edilmiş ahşap yüzeylerin oluşturduğu sıcak ve samimi hava, muhteşem bir marangozluk işi…
Asyatik aksesuarlar ile dekore edilmiş bir Osmanlı konağı atmosferi
Mavi kanepe ile renk katılmış, doğal tonların tercih edildiği bir salon dekorasyonu
Antika bir kapıdan yapılan sehpa ve çizgili duvar kağıdıyla fark yaratan bir salon
Gümüş tonları ile kombine edilen fuşyanın ortaya çıkardığı ışıltılı görünüm
Kontrast renklerin gözü rahatsız etmeyecek şekilde kullanıldığı, ustaca yapılmış bir salon dekorasyonu
Bu şık salonun bir de yemek masası bölüme bakalım…
Ağırbaşlı, klasik ancak abartıdan uzak, kusursuz bir salon dekorasyonu
Modern kanepesi ve etnik dekoratif aksesuarları ile eklektik stile mükemmel bir örnek
Bu da bu şık salonun diğer cepheden görünümü
İskandinav sadeliği oryantal aksesuarlarla birleşince ortaya çıkan şık ve elit bir salon
Yuvarlak yemek masasının hareket kattığı, ağırbaşlı bir stile sahip lüks görünümlü salon
Yumuşak renklerle insanı rüya alemine taşıyan Feng Shui prensibiyle yapılmış dekorasyon
Koyu mavi ve beyaz renklerin kombinasyonuyla denizcilik temasının ön plana çıkarıldığı huzur veren bir salon
Aksesuarlar sayesinde iç içe geçen, klasik bir yemek odası ve modern bir oturma odası dekoasyonu
Gümüşi gri ile modernlik kazanan, modern ögeleri de barındıran klasik bir salon dekorasyonu
Harman tuğla duvar kaplaması ile stil yaratan sade ve modern bir salon
Yemek odasının kırmızı duvarıyla fark yaratan, sade ve zarif bir salon dekorasyonu
Pastel renk yelpazesi ile huzur veren, insanın içini ısıtan bir oturma odası
Orijinal sanat eserleri ile süslü duvarlarıyla benzersiz, kendine has bir salon tasarımı
İskandinav stilin mekana sağladığı sade, modern, huzur dolu atmsofer
Fornasetti'nin ünlü Lina Cavalieri portreleri ile fark yaratan sıra dışı bir salon
Muazzam bir ağaç kötü sehpa ile oluşturulan yıldız eleman
Halı yerine kullanılan dana postu ve ona eşlik eden harika bir tekli Chesterfield koltuk
Sarı aksesuarlarla aydınlanan modern bir salon dekorasyonu
Duvar boyunca asılı olan bir biri ile uyumlu, çerçeveli resimlerle süslenen salon
Elit görünüme sahip bir salon dekorasyonu için kullanılan klasik ve sade çizgiler
Sıcak tonlarla yapılan dekorasyon ile davetkar, samimi bir salon ortamı
Yeni bir trend: Kanepe ile sırt sırta konulmuş dresuar
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Salonlarda canlı çiçekler kullanmak oldukça canlandırıcı bir etki yaratıyor. Siz de oturma odası için canlı çiçeklerden faydalanmak istiyorsanız bkz: Ev içinde yetişen çiçekler: 16 örnek