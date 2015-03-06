Google'ın yeni merkezi göz kamaştıracak

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın ABD'nin California eyaletindeki yeni genel merkez binasının ilk planları kamuoyuyla paylaşıldı. Konuyla ilgili olarak Google adına bir açıklama yapan David Radcliffe, dört farklı bölge için planlarını Mountian View Şehir Konseyi'ne sunduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: ’Google olarak ilk kez ofislerimizi sıfırdan kendimiz tasarlayıp inşa edeceğiz ve Bjarke Ingels/BIG ile Thomas Heatherwick/Heatherwick Studio tarafından hazırlanan planların daha iyi çalışma yöntemlerini şirketimize getirmesini umuyoruz.’
Projeyi üstlenen iki şirketten biri olan Heatherwick Studio adına bir açıklama yapan Thomas Heatherwick ise bunun sadece dünyanın en yenilikçi şirketi için yeni bir merkez tasarlamaktan ibaret olmadığını, doğal ve yerel çevreyi koruyarak şehre yeni ve canlı bir bölge ekleyeceklerini söyledi.
Google'ın yeni genel merkezi için oluşturulan dizayn, yukarıda da söylediğimiz gibi modern mimariyle tabiatı bir araya getirerek, canlı ve dinamik bir alan yaratmayı hedefliyor. Bu plan doğrultusunda yeşil alanlarla devasa ofis binaları yan yana ve hattâ birbirine içine geçmiş şekilde, organik bir ilişki içinde bulunacaklar. Ayrıca söz konusu yeşil alanlar sadece Google'ın çalışanlarına değil, spor yapmak ya da şöyle bir manzaraya bakmak isteyen herkese açık olacak.
Google'ın zaten mevcut ofis binalarının bulunduğu bölge için düşünülen yeni plan çerçevesinde Google kampusu daha büyük bir alana yayılacak. ABD'nin California eyaletinde bulunan Mountain View şehri bundan 15 yıl önce şirket tarafından, hem doğal güzelliği, hem büyük üniversitelere takınlığı, hem aile dostu atmosferi, hem de Silikon Vadisi'nde bulunmasından ötürü tercih edilmişti. Dolayısıyla Google bundan sonra da şirketi başka bir yere taşımayı planlamıyor.
Google'ın yeni merkezinin projesini üstlenen iki şirket klasik beton binalar yerine, daha uyarlanabilir ve esnek, hafif malzemeyle bloklar halinde inşa edilen ve kolayca taşınabilir olan yapılar planlıyor.
Teknoloji anlamında sadece rakiplerinin değil dünyanın tüm şirketleirnin hep bir adım önünde olmak isteyen Google'ın binası da adına yaraşır bir şekilde çevre hassasiyetlerini dikkate alan çok özel iklim kontrol teknolojileriyle donatılmış durumda. Örneğin ana mekânları üstüne yerleştirilen ve büyük çadırları andıran çatılar sayesinde binanın doğal ışık ve hava sirkülasyon ihtiyaçları karşılanmış oluyor.
Söz konusu çatılar sayesinde ortaya gerçekten birer parkı andıran iç mekânlar çıkıyor ve içeriyle dışarısı arasındaki ayrım silinirken, mekânın akışkanlığı çok daha elle tutulur bir hal alıyor. Binaları çevreleyen doğal alanı ise bisiklet yolları, cafeler ve çimlik bölgeler süslüyor.
Google'ın yeni merkezinin tasarımındaki temel önceliklerden biri olan çevreye saygı, bu dizaynın da temel dayanaklarından birini teşkil ediyor. Etraftaki baykuşların yaşam alanını güvence altına almaktan tutun da derelerin yatağını genişletmeye kadar Google doğal yaban hayatını korumak ve geliştirmek, bölgenin ekolojk dengesini muhafaza etmek için elinden geleni yapıyor. Şirket ayrıca yenilenebilir kaynaklara yönelerek, enerji tasarrufu konusunda da benzer bir hassasiyeti sergilemeye devam ediyor.
Google'ın bu dev projeyle amaçladığı şeylerden biri de Mountain View bölgesine bir bakıma borcunu ödemek. Bu yüzden bölge insanı için iş olanaklarının yaratılmasının yanısıra gündelik hayatın kalitesini artıracak bisiklet yolları ve benzer ilaveler de bunun için düşünülmüş.
Kamuoyuyla paylaşılan modellerden de görülebileceği gibi Google'ın yeni genel merkezi bir
kale olarak değil, gelişip güzelleşecek bir
semt gibi tasarlanıyor. Dolayısıyla burası çalışanların dış dünyayla bağlantılarını kesip izole olacakları bir
karargahdan çok, doğayla iç içe yaşayarak potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri bir yerleşke gibi düşünülmüş. İnsanların kendilerini bir parçası olarak hissedebilecekleri, oluşmakta olan bir semt kültürünün ilk adımları da diyebiliriz.
Google bu büyük projeyi, mimari alanının önemli isimlerine emanet etmiş durumda. Projeyi üstlenen ekip ünlü İngiliz mimar Thomas Heatherwick ile mimair çevrelerinde en az onun kadar tanınan Danimarkalı Bjarke Ingels'in şirketlerinden oluşuyor. Ingels'in mimarlık ajansı BIG, topluluğun istek ve şartlarını öne çıkaran ve adaptasyon özelliği olan tasarımlarıyla dikkat çekerken, Heatherwick de ölçüler ve estetiğe verdiği önemle öne çıkan bir mimar.
Sonuç itibarıyla, diğer bütün hassasiyetlerinin yanında Google'ın bir şirket olarak genel duruşunu da yansıtan temel motivasyonu yaratıcılığı körükleyecek bir ortam oluşturmak. Dünyada birçok kişinin çalışmak istediği bir şirket olan Google, zaten çalışanlarına sunduğu esneklik, rahatlık ve özgürlükle ve bunun yaratıcılığı yapacağı katkılara inanan bir şirket olarak biliniyor. Kuşkusuz bu ilgi çekici tasarım da Google'ın söz konusu yaklaşımını bir adım öteye, hatta geleceğe taşıyacak kadar ince düşünülmüş.