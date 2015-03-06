Google'ın yeni merkezi göz kamaştıracak

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın ABD'nin California eyaletindeki yeni genel merkez binasının ilk planları kamuoyuyla paylaşıldı. Konuyla ilgili olarak Google adına bir açıklama yapan David Radcliffe, dört farklı bölge için planlarını Mountian View Şehir Konseyi'ne sunduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: ’Google olarak ilk kez ofislerimizi sıfırdan kendimiz tasarlayıp inşa edeceğiz ve Bjarke Ingels/BIG ile Thomas Heatherwick/Heatherwick Studio tarafından hazırlanan planların daha iyi çalışma yöntemlerini şirketimize getirmesini umuyoruz.’

Projeyi üstlenen iki şirketten biri olan Heatherwick Studio adına bir açıklama yapan Thomas Heatherwick ise bunun sadece dünyanın en yenilikçi şirketi için yeni bir merkez tasarlamaktan ibaret olmadığını, doğal ve yerel çevreyi koruyarak şehre yeni ve canlı bir bölge ekleyeceklerini söyledi.