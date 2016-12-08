Daha güzel bir salon için ne yapabilirim? Türkiye'den 7 fikir

Modern stil öğelerle oturma grupları için birçok alternatif mevcut. konfor ve rahatlığı esas alan bu oturma grubu sıcak ve samimi bir salon atmosferi oluşturmayı kolaylaştırıyor. Dekoratif yastıklarla ve halı unsuru ile renklendirilen salonda nötr gri koltuk tasarımı eşlik ediyor. Nötr renkler ve sıcak renkler bir arada denge unsuru sağlıyor.

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