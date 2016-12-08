Daha güzel bir salon için ne yapabilirim? Türkiye'den 7 fikir

Salonlar evlerimizin çehresidir. Konuklarımızı ağırlarken dekorasyonla ilgili tercih ve beğenilerimizi sunduğumuz yaşam alanlarıdır. Tüm bunların yanı sıra kişiliğimizi yansıtabilen salonlar, kendimizi en rahat hissettiğimiz yer, evimizdir. Klasikten moderne birçok farklı stil ve tarzda salon modelleri derledik, daha özenli bir dekorasyon için ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Özellikle küçük bir salona sahipseniz alanları verimli kullanmak oldukça avantajlıdır. Fonksiyonel detaylarla mobilya ve eşyaları çok amaçlı tasarlamak mümkün. Açık renk tonlarının hakim olduğu şık ve modern bir salonda köşe koltuklar oldukça kullanışlı ve konfor sunuyor. Duvar dekoru için de Tv ünitesi ile uyum sağlayacak tuğla duvar dekoru uygulanmış ve şık aydınlatma unsurlarına dikkat edilmiş.
Klasik stilden vazgeçmeyenler için şık ve özenle tasarlanmış bir salon. Özellikle mobilya ve eşyaların bir simetriye uygun yerleşimi ile göze hitap eden klasik stil unsurlar ortaya çıkıyor. Modern stil projelerde asimetriye rastlayabileceğiniz gibi, geleneksel mimariden günümüze uzanan klasik stil projelerde simetri kullanımına sıklıkla rastlayabilirsiniz. Göze hitap eden simetri unsuru ile görkemli salonlar dekore etmek isteyenler için.
Açık renk tonları ile ferah bir salon atmosferi oldukça göze hitap ediyor. Bahçe manzarası eşliğinde yalın ve etkileyici bir yaklaşımla dizayn ediliyor. Pencereden görünen bahçe manzarası bir tablo gibi renk katıyor ve huzur veren bir atmosfer oluşturuyor. Salon dekorasyonunda huzur veren bir atmosfer oluşturmak için kullanılan mobilyaların hangi stil ve tarz tercih edildiği gibi konfor ve rahatlık sunması da ön planda tutuluyor.
İster uyum ve ahenk yakalayan renk ve dokuları tercih edebilir, ister dönemsel izler taşıyan ama günümüz modern stil mobilyaları ile salonunuzu dekore edebilirsiniz. Salon dekorasyonunda fark yaratmak için farklı stil ve tarz öğeleri bir araya getirmek de mümkün. Karakteristik öğeler katan mobilyalardan şık ışıklandırma unsurlarına kadar birçok faktör salonunuzun havasını değiştirebilir. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Huzur veren bir atmosfer için salon dekorasyonunda kullanılan renkler, dokular ve ışıklandırma oldukça önemlidir. Hangi stil ya da tarzı uygularsanız uygulayın, göz yormayan renkler, natürel renk tonları oldukça dingin ve huzur dolu bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Krem veya bej rengi tonları, ahşap dokulardaki kahverengi tonları natürel renkler arasındadır. Şık ışıklandırma unsurları ile renklerin ahengi ve cazip bir salon dekorasyonu ön plana çıkabilir.
Bir salonu daha güzel hale getirmenin yollarından biri de tavan dekoruna gösterilen özendir. Stil ve tarz sahibi mobilyalar, renkler, dokular ve ışıklandırma kadar duvar ya da tavan dekorları da atmosferi değiştirmede etkilidir. Klasik stil simetri kullanımı ile dekore edilen bu salonda oturma alanını merkez alan tavan dekoru, salon dekorasyonuna fark katan öğeler arasında yer alıyor.
Modern stil öğelerle oturma grupları için birçok alternatif mevcut. konfor ve rahatlığı esas alan bu oturma grubu sıcak ve samimi bir salon atmosferi oluşturmayı kolaylaştırıyor. Dekoratif yastıklarla ve halı unsuru ile renklendirilen salonda nötr gri koltuk tasarımı eşlik ediyor. Nötr renkler ve sıcak renkler bir arada denge unsuru sağlıyor.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Küçük salonlar için Türkiye'den 8 fikir’ yazımız da ilginizi çekebilir.