Türkiye'deki evlerden 13 ana giriş ve bahçe fikri

Emrah Yasuk imzalı bu projede bakırdan ferfojeye dek çok sayıda malzeme bir arada kullanılmış. İki katlı binanın çatısı bakırdan yapılırken üst katı ahşapla kaplanmış. Balkon ve bahçede ise ferforje parmaklık tercih edilmiş. Binanın girişi de farklı. Renkli karelerden oluşan cam bir kabin tasarlanmış giriş için.