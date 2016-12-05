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Türkiye'deki evlerden 13 ana giriş ve bahçe fikri

nihal e. nihal e.
Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners Kırsal Evler Tuğla Beyaz
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Her biri ülkemizin farklı bir yerinde inşa edilmiş 13 adet ev örneğinin hem giriş kısmına hem de bahçesine göz atacağız.

​Ankara’da bir villa

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

İlk örnek başlıktan da anlaşılacağı üzere Ankara’da yapılmış bir villa. Reta Mimarlık imzalı proje, koyu kahverengi dış cephe rengiyle ilgi çekici görünüyor. Ana giri kapısı mini çatısı ve öne çıkan tuğla duvarlı kısımla ayrılıyor. Bina kapısı bembeyaz. Bakımlı bahçesinde çeşitli noktalara bahçe lambaları yerleştirilmiş. Z şeklinde bir bahçe yolu var.

​Tuğla ve beyaz

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Tuğla Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

İkinci örnek Yücel Partners tasarımı bir kırsal ev. İki katlı binanın kısa biçilmiş çimleriyle güzel bir bahçesi var. Evin dış cephesinde ise kırmızı tuğlalar ve beyaza boyanmış duvarlarla estetik bir uyum yakalanmış.

​Cam giriş

Dış cephe Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Dış cephe

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Emrah Yasuk imzalı bu projede bakırdan ferfojeye dek çok sayıda malzeme bir arada kullanılmış. İki katlı binanın çatısı bakırdan yapılırken üst katı ahşapla kaplanmış. Balkon ve bahçede ise ferforje parmaklık tercih edilmiş. Binanın girişi de farklı. Renkli karelerden oluşan cam bir kabin tasarlanmış giriş için.

​Sevimli çiftlik evi

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Saman Damı

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Bu örnek diğerlerinden farklı olarak küçük bir taş ev. Aral çiftliğine ait resimde kırmızı kapısıyla sevimlileşen bir yapı görüyoruz. Evin ön avlusu da taş zeminden oluşuyor. Bahçe her ne kadar görünmese de kapı girişindeki ağaç kırmızı rengiyle insanın içini açıyor.

​Serdivan Villaları

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

50gr Mimarlık imzasını taşıyan villa modern bir çalışma. Bej rengi bloklardan oluşan evin sağ yanında daha koyu renkli devasa bir sütun bulunuyor. Çatısı ise teras olarak değerlendirilmiş. Cam kapı yanında yer iki adet sarmal şeklindeki yeşil bitkiler görsel açıdan şık duruyor.

​Lüks bir ev

Yapı Fotoğrafları-Dış, Ayzen Dizayn Mimarlık Ayzen Dizayn Mimarlık Modern Evler
Ayzen Dizayn Mimarlık

Yapı Fotoğrafları-Dış

Ayzen Dizayn Mimarlık
Ayzen Dizayn Mimarlık
Ayzen Dizayn Mimarlık

Resimdeki iki katlı lüks bina Ayzen Dizayn Mimarlık imzalı bir proje. Yüksek bir tepelikte inşa edilen evin bahçeye bakan ön kısmında taş duvarlara gömülü depolama alanları oluşturulmuş. Evin sol yanındaki çimenli tepeye ise dokunulmamış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​Küçük kerpiç ev

Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon Modern Evler
Simurg Evleri Pansiyon

Simurg Evleri

Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon

Olympos’ta bulunan bu örnek ise Simurg Evleri tasarımı olup kerpiçten yapılma. Epey küçük olmakla birlikte mütevazi bir tatil için ideal. Ova çatısı ve doğal bahçe ortamıyla ferah bir ortam.

​Ahşap bir ev

İSTANBUL FLORYA AHŞAP EV AZRA AHŞAP EVLER Modern Evler
AZRA AHŞAP EVLER

İSTANBUL FLORYA AHŞAP EV

AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER

Sıradaki örnek Florya’da inşa edilmiş büyük bir ahşap ev projesi. Büyük çatıları sayesinde geniş veranda alanına sahip evin bahçesi de epey geniş. Küçük tropik ağaçların bulunduğu bahçe, evi tatil havasına hazırlıyor.

​Çağdaş tasarım

House C4- C4 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Evler
HANDE KOKSAL INTERIORS

House C4- C4 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Hande Köksal Interiors çalışması bu ev ise Bodrum Yalıkavak’tan 350 metrekarelik bir yapı. Deniz manzaralı bir ev olduğu için yan cephesini görüyoruz resimde. Taş duvar boyunca ilerleyen bahçe yolu ile eve erişim sağlanıyor.

​Yalova’da bir villa

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Evler
CCT INVESTMENTS

CCT 175 Villa Project in Yalova

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Şimdi tanıtacağımız örnek için Yalova’ya gidiyoruz. CCT Investments imzalı proje modern bir villa çalışması. Geniş bir bahçe içerisinde yer alan evde büyük cam pencereler tercih edilmiş. Aynı zamanda teras ve verandası da bulunuyor.

​Modern dağ evi

Qusar Chalet, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Qusar Chalet

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Azerbaycan’ın Kusar şehrinde inşa edilen bu ev 9000 bin metrekare alana sahip mükemmel bir dağ evi projesi. Klasik dağ evi modellerinden oldukça farklı görünen yapı çağdaş tasarımıyla geleneksel örneklerden kolaylıkla sıyrılıyor. Yapımında doğal taşlardan cam şeritlere dek pek çok malzeme bir arada kullanılmış.

​Klasik bir bina

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Evler
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Lemon Park 2

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Bu örnekte ise site içerisinde yer alan bir binayı görüyoruz. Bembeyaz villa son derece modern ve gösterişli görünüyor. Bina kapısına küçük bir merdiven aracılığıyla erişiliyor. Bahçesi ise bakımsız denebilir. Ancak epey geniş.

​Saklı Göl Evi

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Son örneğimiz orman içerisinde oldukça güzel bir tatil evi. Zaten ormanlık bir arazi üzerinde inşa edildiğinden bahçe tasarımıyla uğraşmak gerekmiyor. Fakat resimdeki gibi hamak ve bir bankla açık havada vakit geçirmek mümkün.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Türkiye'deki evlerden 11 göz kamaştırıcı salon fikri’ başlığını okuyabilirsiniz.

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