Türkiye'deki evlerden 13 ana giriş ve bahçe fikri

Her biri ülkemizin farklı bir yerinde inşa edilmiş 13 adet ev örneğinin hem giriş kısmına hem de bahçesine göz atacağız.
İlk örnek başlıktan da anlaşılacağı üzere Ankara’da yapılmış bir villa. Reta Mimarlık imzalı proje, koyu kahverengi dış cephe rengiyle ilgi çekici görünüyor. Ana giri kapısı mini çatısı ve öne çıkan tuğla duvarlı kısımla ayrılıyor. Bina kapısı bembeyaz. Bakımlı bahçesinde çeşitli noktalara bahçe lambaları yerleştirilmiş. Z şeklinde bir bahçe yolu var.
İkinci örnek Yücel Partners tasarımı bir kırsal ev. İki katlı binanın kısa biçilmiş çimleriyle güzel bir bahçesi var. Evin dış cephesinde ise kırmızı tuğlalar ve beyaza boyanmış duvarlarla estetik bir uyum yakalanmış.
Emrah Yasuk imzalı bu projede bakırdan ferfojeye dek çok sayıda malzeme bir arada kullanılmış. İki katlı binanın çatısı bakırdan yapılırken üst katı ahşapla kaplanmış. Balkon ve bahçede ise ferforje parmaklık tercih edilmiş. Binanın girişi de farklı. Renkli karelerden oluşan cam bir kabin tasarlanmış giriş için.
Bu örnek diğerlerinden farklı olarak küçük bir taş ev. Aral çiftliğine ait resimde kırmızı kapısıyla sevimlileşen bir yapı görüyoruz. Evin ön avlusu da taş zeminden oluşuyor. Bahçe her ne kadar görünmese de kapı girişindeki ağaç kırmızı rengiyle insanın içini açıyor.
50gr Mimarlık imzasını taşıyan villa modern bir çalışma. Bej rengi bloklardan oluşan evin sağ yanında daha koyu renkli devasa bir sütun bulunuyor. Çatısı ise teras olarak değerlendirilmiş. Cam kapı yanında yer iki adet sarmal şeklindeki yeşil bitkiler görsel açıdan şık duruyor.
Resimdeki iki katlı lüks bina Ayzen Dizayn Mimarlık imzalı bir proje. Yüksek bir tepelikte inşa edilen evin bahçeye bakan ön kısmında taş duvarlara gömülü depolama alanları oluşturulmuş. Evin sol yanındaki çimenli tepeye ise dokunulmamış.
Olympos’ta bulunan bu örnek ise Simurg Evleri tasarımı olup kerpiçten yapılma. Epey küçük olmakla birlikte mütevazi bir tatil için ideal. Ova çatısı ve doğal bahçe ortamıyla ferah bir ortam.
Sıradaki örnek Florya’da inşa edilmiş büyük bir ahşap ev projesi. Büyük çatıları sayesinde geniş veranda alanına sahip evin bahçesi de epey geniş. Küçük tropik ağaçların bulunduğu bahçe, evi tatil havasına hazırlıyor.
Hande Köksal Interiors çalışması bu ev ise Bodrum Yalıkavak’tan 350 metrekarelik bir yapı. Deniz manzaralı bir ev olduğu için yan cephesini görüyoruz resimde. Taş duvar boyunca ilerleyen bahçe yolu ile eve erişim sağlanıyor.
Şimdi tanıtacağımız örnek için Yalova’ya gidiyoruz. CCT Investments imzalı proje modern bir villa çalışması. Geniş bir bahçe içerisinde yer alan evde büyük cam pencereler tercih edilmiş. Aynı zamanda teras ve verandası da bulunuyor.
Azerbaycan’ın Kusar şehrinde inşa edilen bu ev 9000 bin metrekare alana sahip mükemmel bir dağ evi projesi. Klasik dağ evi modellerinden oldukça farklı görünen yapı çağdaş tasarımıyla geleneksel örneklerden kolaylıkla sıyrılıyor. Yapımında doğal taşlardan cam şeritlere dek pek çok malzeme bir arada kullanılmış.
Bu örnekte ise site içerisinde yer alan bir binayı görüyoruz. Bembeyaz villa son derece modern ve gösterişli görünüyor. Bina kapısına küçük bir merdiven aracılığıyla erişiliyor. Bahçesi ise bakımsız denebilir. Ancak epey geniş.
Son örneğimiz orman içerisinde oldukça güzel bir tatil evi. Zaten ormanlık bir arazi üzerinde inşa edildiğinden bahçe tasarımıyla uğraşmak gerekmiyor. Fakat resimdeki gibi hamak ve bir bankla açık havada vakit geçirmek mümkün.
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