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Kıyafetlerinizi saklamak için 10 alternatif fikir

umit atdağ umit atdağ
Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio İskandinav Giyinme Odası
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Elbiselerin depolanması, muhafaza edilmesi ve korunması çok önemli ve bir o kadarda zor bir iştir. Hepimiz klas giyinmek, ütülü ve düzgün elbiseler ile toplumsal alanlarda gezmek isteriz. Bu isteğimizi gerçekleştirmek için evimizde elbiselerimizi muhafaza edeceğimiz alanlar oluşturmak zorundayız. Bu gün homify gardırop fikirleri içinden alternatif elbise muhafaza alanlarını bir araya getirerek şimdiye kadar görmediğiniz kıyafet saklama yöntemleri ile tanışacaksınız. En iyi depolama yöntemlerini evlerinizde, giyinme odalarınızda, yatak odalarınızda  uygulayarak  evinizin dekoratif olarak zenginleşmesini sağlayacağınız gibi alternatif elbise depolama alanlarına da sahip olacaksınız.

Ayna büyüsü

Ultra gloss chocolate bedroom suite Urban Myth Modern Yatak Odası
Urban Myth

Ultra gloss chocolate bedroom suite

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

Evinizde ve özellikle yatak odanızda dekoratif alanlar oluşturan  aynaları farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Aynaları gardırop kapakları olarak kullanarak hem gardıroplarınızın daha estetik kapılara sahip olmasını sağlarsınız hem de  elbiselerinizin büyülü bir ortamda muhafaza edilmesini sağlarsınız.

Prenses odası

Master Dressing Room homify Modern Giyinme Odası
homify

Master Dressing Room

homify
homify
homify

Giyinme odanızı bir prensesin odası şeklinde dekore ederek kıyafetlerinizi prenses odasında yer alan aynalı dolaplarda muhafaza edebilirsiniz. Böylece hem giyinme odanızın cazibesini artırmış olursunuz hem de kıyafetlerini seven biri olarak kıyafetlerinizi daha sağlıklı muhafaza edeceğiniz bir alana sahip olabilirsiniz.

Basit ve sofistike

Clapham Common Flat 2 YAM Studios İskandinav Yatak Odası
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

Evinizde, her hangi bir oda veya yatak odasında elbiselerinizi muhafaza edeceğiniz ve muhafaza ederken bir dekorasyon unsuru olarak da kullanabileceğiniz basit ve sofistike askılık evinizin daha doğal görünmesini sağlayacağı gibi farklı görünmesini de sağlayacaktır. Ahşap malzemeden tercih edilen askılık basit tasarımı ile hem muhafaza alanı hem de dekorasyon aksesuarı olarak kullanılabilir.

Fonksiyonel alanlar

Trüggelmann, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen Giyinme OdasıDepo İşlenmiş Ahşap Rengarenk
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Elbiselerinizi muhafaza edeceğiniz ve kolay  erişim sağlayarak hayatınızı kolaylaştıracağınız alanlardan birisi de merdiven altında kalan boş alanlardır. Bu alanları hem dekorasyonunuza kazandırmak hem de elbise muhafaza alanı olarak kullanarak elbiselerinizi koruyacağınız bir alana sahip olabilirsiniz. Giysi ve ayakkabılık olarak kullanabileceğiniz bu alan evinizin fonksiyonel olarak kullanacağınız bölgesi olacaktır.

Askılar

Möbel, Calvill Calvill Giyinme OdasıDepo Bakır/Bronz/Pirinç
Calvill

Calvill
Calvill
Calvill

Evinizde kullanacağınız askılar hayatınızı kolaylaştıracağı gibi elbiselerinizi de kolayca muhafaza etmenize yardımcı olacaktır. Ev içinde her alana asabileceğiniz askılıklar sayesinde elbiselerinizi evinizin her odasında veya her alanında muhafaza edebilecek ve kendinize kolaylık sağlayacaksınız.

Elbise rafları

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

homify
homify
homify

Giysilerinizi depolamak için ayrılmış bir alanınız yoksa elbise rafı veya duvar rafı tercih edebilirsiniz. Şık çağdaş ve modern raflar ile elbiselerinizi katlanmış bir şekilde muhafaza edeceğiniz gibi  askılıklar kullanarak elbiselerinizi sağlıklı şekilde muhafaza edebilirsiniz.

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Giyinme odaları

пос. Вартемяги, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Kırsal Giyinme Odası
HOMEFORM Студия интерьеров

HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров

Evinizde kullanabileceğiniz boş odalarınız varsa odayı giyinme odası şeklinde dekore edebileceğiniz gibi sadece elbise odası olarak da dekore edebilirsiniz. Böylece  evinizde elbiselerinizi sağlıklı bir şekilde muhafaza edeceğiniz şık ve çağdaş raf ve askılıklara sahip olabilirsiniz.

Geniş ve davetkar

微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 Kırsal Giyinme Odası
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

Dar alanlara yapabileceğiniz alternatif elbise muhafaza alanlarının benzerini geniş alanlara da yaparak davetkar elbise saklama ve muhafaza alanları oluşturabilirsiniz. Örnek elbise rafları ve dolabı örneğini evinizde geniş bir alanda hayata geçirerek sağlıklı bir şekilde elbiselerinizi muhafaza edebilirsiniz.

Çağdaş elbise odaları

Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio İskandinav Giyinme Odası
ZE|Workroom studio

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

evinizde özel bir odanız yoksa evinizin her hangi bir alanını çağdaş bir elbise odasına çevirebilirsiniz.  Evinizin bir odasının köşesini camlı bir duvar ile çevirerek  bu alanı bir elbise odasına çevirerek elbiselerinizi hem sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilirsiniz hem de odanızın dekorasyonunun daha çağdaş olmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Şık ve sade tasarımlar

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit İskandinav Giyinme Odası
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

Elbiselerinizi düzenli ve sağlıklı bir şekilde muhafaza etmek için yatak odalarınıza yaptıracağınız gardıropları şık ve sade tasarımlara sahip olacak şekilde yaptığınızda yatak odanızın dekarosyonunun muhteşem olmasını sağlayacağınız gibi alternatif muhafaza alanlarına da sahip olabilirsiniz.

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