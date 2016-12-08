Kıyafetlerinizi saklamak için 10 alternatif fikir

Elbiselerin depolanması, muhafaza edilmesi ve korunması çok önemli ve bir o kadarda zor bir iştir. Hepimiz klas giyinmek, ütülü ve düzgün elbiseler ile toplumsal alanlarda gezmek isteriz. Bu isteğimizi gerçekleştirmek için evimizde elbiselerimizi muhafaza edeceğimiz alanlar oluşturmak zorundayız. Bu gün homify gardırop fikirleri içinden alternatif elbise muhafaza alanlarını bir araya getirerek şimdiye kadar görmediğiniz kıyafet saklama yöntemleri ile tanışacaksınız. En iyi depolama yöntemlerini evlerinizde, giyinme odalarınızda, yatak odalarınızda uygulayarak evinizin dekoratif olarak zenginleşmesini sağlayacağınız gibi alternatif elbise depolama alanlarına da sahip olacaksınız.