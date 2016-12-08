Kıyafetlerinizi saklamak için 10 alternatif fikir

Elbiselerin depolanması, muhafaza edilmesi ve korunması çok önemli ve bir o kadarda zor bir iştir. Hepimiz klas giyinmek, ütülü ve düzgün elbiseler ile toplumsal alanlarda gezmek isteriz. Bu isteğimizi gerçekleştirmek için evimizde elbiselerimizi muhafaza edeceğimiz alanlar oluşturmak zorundayız. Bu gün homify gardırop fikirleri içinden alternatif elbise muhafaza alanlarını bir araya getirerek şimdiye kadar görmediğiniz kıyafet saklama yöntemleri ile tanışacaksınız. En iyi depolama yöntemlerini evlerinizde, giyinme odalarınızda, yatak odalarınızda uygulayarak evinizin dekoratif olarak zenginleşmesini sağlayacağınız gibi alternatif elbise depolama alanlarına da sahip olacaksınız.
Evinizde ve özellikle yatak odanızda dekoratif alanlar oluşturan aynaları farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Aynaları gardırop kapakları olarak kullanarak hem gardıroplarınızın daha estetik kapılara sahip olmasını sağlarsınız hem de elbiselerinizin büyülü bir ortamda muhafaza edilmesini sağlarsınız.
Giyinme odanızı bir prensesin odası şeklinde dekore ederek kıyafetlerinizi prenses odasında yer alan aynalı dolaplarda muhafaza edebilirsiniz. Böylece hem giyinme odanızın cazibesini artırmış olursunuz hem de kıyafetlerini seven biri olarak kıyafetlerinizi daha sağlıklı muhafaza edeceğiniz bir alana sahip olabilirsiniz.
Evinizde, her hangi bir oda veya yatak odasında elbiselerinizi muhafaza edeceğiniz ve muhafaza ederken bir dekorasyon unsuru olarak da kullanabileceğiniz basit ve sofistike askılık evinizin daha doğal görünmesini sağlayacağı gibi farklı görünmesini de sağlayacaktır. Ahşap malzemeden tercih edilen askılık basit tasarımı ile hem muhafaza alanı hem de dekorasyon aksesuarı olarak kullanılabilir.
Elbiselerinizi muhafaza edeceğiniz ve kolay erişim sağlayarak hayatınızı kolaylaştıracağınız alanlardan birisi de merdiven altında kalan boş alanlardır. Bu alanları hem dekorasyonunuza kazandırmak hem de elbise muhafaza alanı olarak kullanarak elbiselerinizi koruyacağınız bir alana sahip olabilirsiniz. Giysi ve ayakkabılık olarak kullanabileceğiniz bu alan evinizin fonksiyonel olarak kullanacağınız bölgesi olacaktır.
Evinizde kullanacağınız askılar hayatınızı kolaylaştıracağı gibi elbiselerinizi de kolayca muhafaza etmenize yardımcı olacaktır. Ev içinde her alana asabileceğiniz askılıklar sayesinde elbiselerinizi evinizin her odasında veya her alanında muhafaza edebilecek ve kendinize kolaylık sağlayacaksınız.
Giysilerinizi depolamak için ayrılmış bir alanınız yoksa elbise rafı veya duvar rafı tercih edebilirsiniz. Şık çağdaş ve modern raflar ile elbiselerinizi katlanmış bir şekilde muhafaza edeceğiniz gibi askılıklar kullanarak elbiselerinizi sağlıklı şekilde muhafaza edebilirsiniz.
Evinizde kullanabileceğiniz boş odalarınız varsa odayı giyinme odası şeklinde dekore edebileceğiniz gibi sadece elbise odası olarak da dekore edebilirsiniz. Böylece evinizde elbiselerinizi sağlıklı bir şekilde muhafaza edeceğiniz şık ve çağdaş raf ve askılıklara sahip olabilirsiniz.
Dar alanlara yapabileceğiniz alternatif elbise muhafaza alanlarının benzerini geniş alanlara da yaparak davetkar elbise saklama ve muhafaza alanları oluşturabilirsiniz. Örnek elbise rafları ve dolabı örneğini evinizde geniş bir alanda hayata geçirerek sağlıklı bir şekilde elbiselerinizi muhafaza edebilirsiniz.
evinizde özel bir odanız yoksa evinizin her hangi bir alanını çağdaş bir elbise odasına çevirebilirsiniz. Evinizin bir odasının köşesini camlı bir duvar ile çevirerek bu alanı bir elbise odasına çevirerek elbiselerinizi hem sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilirsiniz hem de odanızın dekorasyonunun daha çağdaş olmasına katkıda bulunabilirsiniz.
Elbiselerinizi düzenli ve sağlıklı bir şekilde muhafaza etmek için yatak odalarınıza yaptıracağınız gardıropları şık ve sade tasarımlara sahip olacak şekilde yaptığınızda yatak odanızın dekarosyonunun muhteşem olmasını sağlayacağınız gibi alternatif muhafaza alanlarına da sahip olabilirsiniz.