Marangozunuza gösterebileceğiniz 15 özgün mobilya modeli

Bazı mobilya parçaları vardır ki, sağladıkları güzel görünümleri ve muhteşem fonsksiyonları ile neden her mağazada bulunmadığını merak ederiz. homify okuyucuları bu konuda çok şanslı çünkü hem en güzel ve kullanışlı mobilya tasarımlarını görebiliyorlar hem de bu tasarımların benzerlerini uygulayabilecek marangozlar ile homify üzerinden direkt bağlantı kurma imkanları var.

Bugün sayfamızda 15 özgün mobilya modelini derledik. Farklı odalar içib farklı fonsksiyonlar sağlayan bu mobilyaların ortak özellikleri ise öyle her mağazada kolay kolay bulunamayacak olmaları. Elbette, bu onları özel üretim yaptıramayacağınız anlamına gelmiyor!