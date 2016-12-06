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Marangozunuza gösterebileceğiniz 15 özgün mobilya modeli

Özlem K. Özlem K.
homify Kırsal Mutfak
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Bazı mobilya parçaları vardır ki, sağladıkları güzel görünümleri ve muhteşem fonsksiyonları ile neden her mağazada bulunmadığını merak ederiz. homify okuyucuları bu konuda çok şanslı çünkü hem en güzel ve kullanışlı mobilya tasarımlarını görebiliyorlar hem de bu tasarımların benzerlerini uygulayabilecek marangozlar ile homify üzerinden direkt bağlantı kurma imkanları var. 

Bugün sayfamızda 15 özgün mobilya modelini derledik. Farklı odalar içib farklı fonsksiyonlar sağlayan bu mobilyaların ortak özellikleri ise öyle her mağazada kolay kolay bulunamayacak olmaları. Elbette, bu onları özel üretim yaptıramayacağınız anlamına gelmiyor!

1) Yetişkinler için bir ranza

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Modern Yatak Odası
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Küçük odalar için yetişkinlere de ranza öneriyoruz! Böylece üst katı yatak alt katı ise oturma alanı ya da çalışma alanı olarak değerlendirebilirler.

2) İşlevsel kapaklara sahip kiler dolabı

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Mutfak dolaplarının ve hatta giysi dolaplarının kapaklarına dar raflar ya da ray ve askılar monte edilerek bu kısımlar da işlevsel hale getirilebilir. Baharatlarınızı ya da giysi dolaplarında fular, kemer ve benzeri aksesuarlarınızı kapaklara monte edilen depolama ünitelerinde saklayabilirsiniz. 

3) Kendinden cibinlikli sayvanlı bir yatak

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Romantik tasarımları sevenler için sayvanlı yatak modelleri kusursuz bir seçim. Üstelik bunun için illa klasik ve/veya şatafatlı tasarımlara yönelmek zorunda değilsiniz. Çağdaş ve minimalist stilde bir sayvanlı yatak yaptırtabilirsiniz.

4) Dekoratif duvar ve tavan süsleri

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Endirekt aydınlatma sağlayan gizli LED şeritlerle birlikte kullanılabilecek, birbirinden güzel duvar ve tavan panoları da marangozunuza yaptırabileceğini aksesuarlardan.

5) Kutu kutu raflar

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Özellikle çocuk odaları için faydalı olabilecek, eşyaları kategorilere ayırarak depolamanızı sağlayacak kare kare raflar da basit ve işlevsel mobilyalardan.

Dolap ve raf fikirleri için ’Daha düzenli alanlar için depolama fikirlerine ne dersiniz?’ başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye ederiz.

6) Daracık bir raf

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Depolama alanlarına ihtiyaç duyuyorsanız ancak yeriniz kısıtlıysa, en fazla 20 cm'lik bir çıkıntı yapacak dar raflar da oldukça kullanışlıdır.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Antika bir kapıdan orta sehpaya

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Oturma Odası
ARTISTIC DESIGN

Yeniköy Yalı Daire 2013

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Antika tarım aletleri, kapılar, fıçılar, kazanlar vs gibi meraklarınız varsa ancak bu parçaları değerlendip yeniden kullanıma sokmak istiyorsanız, marangozunuzla birlikte güzel uygulamalar yapabilirsiniz.

8) Bahçe için oyun kulübesi

Deniz Oyun Evi -Yan görünüş Sakura Ahşap Akdeniz Bahçe
Sakura Ahşap

Deniz Oyun Evi -Yan görünüş

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Çocuklar için bahçede kendilerine özel bir oyun kulübesinden daha güzel ne olabilir ki?

9) Raylı merdiven alı dolaplarıo

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Merdiven altları için uygulanan bu depolama alanı ise tıpkı çağdaş mutfak dolaplarında da uygulandığı üzere, öne doğru çekince komple dışarı çıkabilecek kiler tarzı bir dolap ile bu alanlar son derece kullanışlı bir hal alabilirler. Herhangi bir hazır mutfak firmasının yerine göre kolaylıkla tasarlayıp uygulayabileceği böylesi bir çalışma ihtiyaçlara göre de şekillendirilebilir. 

10) Balkon için seperatör ve saksılık kombinasyonu

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Ahşaptan basitçe yapılmış ve bünyesinde hem bir seperatör hem de çeşitli saksılıklar bulunuduran sevimli bir balkon mobilyası evin açık alanlarına hayat getirmek için bire bir.

11) Ayna arkasına gizli bir aksesuart dolabı

Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK Modern Giyinme Odası
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

Çalışmalar

RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

Eğer takı ve benzeri aksesuarlarınız sayıca fazla ise duvara gömme, ayna kapaklı bir takı ve aksesuar dolabı da işinizi mükemmel şekilde görecektir. Oldukça dar olan ve bu sayede çok az yer kaplayan böyle bir dolabı siz de duvarınızda yaptıracağınız küçük bir müdahale ile monte ettirebilir ya da yine az yer kaplayan ancak gömme olmayan modellerden seçebilirsiniz.

12) Depolama olanakları sağlayan bir yatak başı

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

N.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Yatak başının olduğu duvar genelde boş bırakılan ve ölü alan olarak kalan bir duvardır. Oysa depolama amaçlı kullanılabilir. Fotoğrafta küçük bir yatak odası görüyoruz. Küçük olmasına rağmen ölü alan bırakmayan harika bir tasarım sayesinde yatak başının iki yanı ve üstünde boydan boya bir depolama alanı oluşturulmuş. Ankastre aydınlatmaya sahip bir raf da içeren bu dolap oldukça işlevsel.

13) Hem kütüphane hem çalışma masası

setup: Der Wohnbaukasten , studio michael hilgers studio michael hilgers Çalışma OdasıÇalışma Masaları
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

Fotoğrafta çok fonksiyonlu ancak çok da az yer kaplayan harika bir mobilya parçası görüyoruz. Eski zamanların mektup masalarına benzeyen bu tasarım raf, dolap ve tezgah kısımlarından oluşuyor. Yalnızca yetişkinler için değil, çocuk odaları için de ideal bir mobilya parçası.

14) Bazalı karyolalara karşın şık, ahşap çekmeceli karyolalat

homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
homify

homify
homify
homify

Bazalı karyolaların görünümünden hoşlanmıyorsanız, çekmeceli karyolalar sizin için iyi bir alternatif olabilir. Oldukça geniş bir depolama alanı sağlayarak içinde çok sayıda eşya alabilen bu tür karyolalar küçük evlerin olmazsa olmaz mobilya parçları arasında.

15) Evinize özel bir portmanto ve bank kombinasyonu

Entrée fonctionnelle et esthétique, MAAD Architectes MAAD Architectes İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
MAAD Architectes

MAAD Architectes
MAAD Architectes
MAAD Architectes

İki tarafı yüksek dolap, ortası ise ayakkabı giyip çıkarmak için bank şeklinde tasarlanmış olan bu vestiyer ise hem çok kullanışlı hem de çok şık. Yüksek dolapların bir tanesini giysi askısı, diğerini ise ayakkabılık olarak değerlendirebilir, bankın alt kısmında ise bot ve çizmelerinizi saklayabilirsiniz.

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