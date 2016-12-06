Marangozunuza gösterebileceğiniz 15 özgün mobilya modeli

Bazı mobilya parçaları vardır ki, sağladıkları güzel görünümleri ve muhteşem fonsksiyonları ile neden her mağazada bulunmadığını merak ederiz. homify okuyucuları bu konuda çok şanslı çünkü hem en güzel ve kullanışlı mobilya tasarımlarını görebiliyorlar hem de bu tasarımların benzerlerini uygulayabilecek marangozlar ile homify üzerinden direkt bağlantı kurma imkanları var.
Bugün sayfamızda 15 özgün mobilya modelini derledik. Farklı odalar içib farklı fonsksiyonlar sağlayan bu mobilyaların ortak özellikleri ise öyle her mağazada kolay kolay bulunamayacak olmaları. Elbette, bu onları özel üretim yaptıramayacağınız anlamına gelmiyor!
Küçük odalar için yetişkinlere de ranza öneriyoruz! Böylece üst katı yatak alt katı ise oturma alanı ya da çalışma alanı olarak değerlendirebilirler.
Mutfak dolaplarının ve hatta giysi dolaplarının kapaklarına dar raflar ya da ray ve askılar monte edilerek bu kısımlar da işlevsel hale getirilebilir. Baharatlarınızı ya da giysi dolaplarında fular, kemer ve benzeri aksesuarlarınızı kapaklara monte edilen depolama ünitelerinde saklayabilirsiniz.
Romantik tasarımları sevenler için sayvanlı yatak modelleri kusursuz bir seçim. Üstelik bunun için illa klasik ve/veya şatafatlı tasarımlara yönelmek zorunda değilsiniz. Çağdaş ve minimalist stilde bir sayvanlı yatak yaptırtabilirsiniz.
Endirekt aydınlatma sağlayan gizli LED şeritlerle birlikte kullanılabilecek, birbirinden güzel duvar ve tavan panoları da marangozunuza yaptırabileceğini aksesuarlardan.
Özellikle çocuk odaları için faydalı olabilecek, eşyaları kategorilere ayırarak depolamanızı sağlayacak kare kare raflar da basit ve işlevsel mobilyalardan.
Dolap ve raf fikirleri için ’Daha düzenli alanlar için depolama fikirlerine ne dersiniz?’ başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye ederiz.
Depolama alanlarına ihtiyaç duyuyorsanız ancak yeriniz kısıtlıysa, en fazla 20 cm'lik bir çıkıntı yapacak dar raflar da oldukça kullanışlıdır.
Antika tarım aletleri, kapılar, fıçılar, kazanlar vs gibi meraklarınız varsa ancak bu parçaları değerlendip yeniden kullanıma sokmak istiyorsanız, marangozunuzla birlikte güzel uygulamalar yapabilirsiniz.
Çocuklar için bahçede kendilerine özel bir oyun kulübesinden daha güzel ne olabilir ki?
Merdiven altları için uygulanan bu depolama alanı ise tıpkı çağdaş mutfak dolaplarında da uygulandığı üzere, öne doğru çekince komple dışarı çıkabilecek kiler tarzı bir dolap ile bu alanlar son derece kullanışlı bir hal alabilirler. Herhangi bir hazır mutfak firmasının yerine göre kolaylıkla tasarlayıp uygulayabileceği böylesi bir çalışma ihtiyaçlara göre de şekillendirilebilir.
Ahşaptan basitçe yapılmış ve bünyesinde hem bir seperatör hem de çeşitli saksılıklar bulunuduran sevimli bir balkon mobilyası evin açık alanlarına hayat getirmek için bire bir.
Eğer takı ve benzeri aksesuarlarınız sayıca fazla ise duvara gömme, ayna kapaklı bir takı ve aksesuar dolabı da işinizi mükemmel şekilde görecektir. Oldukça dar olan ve bu sayede çok az yer kaplayan böyle bir dolabı siz de duvarınızda yaptıracağınız küçük bir müdahale ile monte ettirebilir ya da yine az yer kaplayan ancak gömme olmayan modellerden seçebilirsiniz.
Yatak başının olduğu duvar genelde boş bırakılan ve ölü alan olarak kalan bir duvardır. Oysa depolama amaçlı kullanılabilir. Fotoğrafta küçük bir yatak odası görüyoruz. Küçük olmasına rağmen ölü alan bırakmayan harika bir tasarım sayesinde yatak başının iki yanı ve üstünde boydan boya bir depolama alanı oluşturulmuş. Ankastre aydınlatmaya sahip bir raf da içeren bu dolap oldukça işlevsel.
Fotoğrafta çok fonksiyonlu ancak çok da az yer kaplayan harika bir mobilya parçası görüyoruz. Eski zamanların mektup masalarına benzeyen bu tasarım raf, dolap ve tezgah kısımlarından oluşuyor. Yalnızca yetişkinler için değil, çocuk odaları için de ideal bir mobilya parçası.
Bazalı karyolaların görünümünden hoşlanmıyorsanız, çekmeceli karyolalar sizin için iyi bir alternatif olabilir. Oldukça geniş bir depolama alanı sağlayarak içinde çok sayıda eşya alabilen bu tür karyolalar küçük evlerin olmazsa olmaz mobilya parçları arasında.
İki tarafı yüksek dolap, ortası ise ayakkabı giyip çıkarmak için bank şeklinde tasarlanmış olan bu vestiyer ise hem çok kullanışlı hem de çok şık. Yüksek dolapların bir tanesini giysi askısı, diğerini ise ayakkabılık olarak değerlendirebilir, bankın alt kısmında ise bot ve çizmelerinizi saklayabilirsiniz.