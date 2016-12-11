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Küçük bir evde yaşamanın 6 avantajı

umit atdağ umit atdağ
APARTAMENTO KG, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
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Büyük kent merkezlerinden uzaklaşmak, geniş ve büyük evlerde yaşamak yerine daha küçük evlerde yaşamınızı sürdürmek günümüzde en tercih edilen yaşam tarzı haline gelmiştir. Küçük evlerde basit yaşam tarzını benimseyenler yaşamlarını kolaylaştıran, küçük evlerin keyfini çıkararak keyif aldıkları farklı yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemleri uygulayarak hem ekonomik yaşayan hem de yaşamlarından keyif alan insanları örnek alarak küçük evlerde yaşamayı tercih edebilirsiniz. Bu gün küçük evlere özenenler ve küçük evde yaşamak isteyenler için küçük evlerde yaşamanın 6 farklı avantajını  inceliyoruz.  Her detayın optimize edilmiş hali ile küçük bir evde yaşamak  sizlere hem maddi açıdan hem de yaşam kültürü açısından avantaj sağlayacaktır.

Daha rahat bir yaşam

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

Eğer tek başına yaşayan biriyseniz  eviniz her zaman misafirlerinize yetecek kadar  fazla alanınız olacaktır. Bir aile ile birlikte yaşıyorsanız ailenizin tamamı için yetecek alana sahip bu evlerin  sizlere daha fazla rahat sunuyor. Her alanında hayatınızı kolaylaştıran bu evlerde tüm eşyalar fonksiyonel seçilmiş, tüm dekorasyon hayatınızı kolaylaştıracak şekilde yerleştirilmiştir. Bu açıdan küçük evler küçük olmasına rağmen işlevi ve önemi bakımından oldukça büyüktür.

Daha ekonomik

Apartamento Pompéia (SP), verso arquitetura verso arquitetura Modern Oturma Odası
verso arquitetura

verso arquitetura
verso arquitetura
verso arquitetura

Büyük evleri dolu dolu göstermek, dekorasyonun şık olduğu kadar evinizin estetiğini de artıracağı şekilde yapılması size çok büyük bir bütçeye mal olacaktır. Küçük evlerde bu durum söz konusu değildir. Küçük bir evin dekore edilmesi,eşyaların minimalist seçilerek kalabalık görünmemesi için yapılacak bir dekorasyon oldukça minimal rakamlara mal olacaktır. Bu nedenle küçük evler oldukça ekonomik ve dekorasyonu kolay evlerdir.

Daha az hata

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Yatak OdasıIşıklandırma
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Küçük evlerde yapacağınız dekorasyonlarda büyük evlere göre  daha az hata yaparsınız.  Geniş ve büyük bir evde dekorasyon içinde yer alan her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünmek zorundasınız. Aksi durumda dekorasyonunuz çok kötü görünecektir. Ancak küçük evlerde yapacağınız dekorasyon içinde kullanacağınız mobilyalar sade olacağı ve çok az sayıda mobilya ile dekorasyon yapacağınız için hata oranınız sıfıra yakın olacaktır.

Çok rahat

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Modern Mutfak
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Büyük evlerde yaşayacağınız karışıklıkların hiç birini büyük evlerde yaşamazsınız. Küçük evlerde her alan oldukça sade bir şekilde dekore edildiği gibi size geniş hareket alanı da sağlayacağından size daha fazla rahatlık sunacaktır. Mutfak içinde küçük bir masa ve iki sandalye ile yemek odası olarak kullanabileceğiniz bir alan ile yemek odası ihtiyacınızı karşılayabilir, küçük mutfak mobilyaları ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Daha zevkli tasarımlar

APARTAMENTO KG, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

Küçük evlerin kendisi gibi küçük bahçeleri balkonları ve terasları zevkli ve şık tasarımlar ile bir cennete dönüştürülebileceği için size daha zevkli bir bahçe sahibi olma şansı veriyor. Küçük bir alanın peyzajı ve dekorasyonu çok ekonomik bütçelere sahip olacağı için cennetten bir köşeye oldukça minimal bütçeler ile sahip olabilirsiniz.

Daha organize dekorasyonlar

Ed. Colibri, Bloom Arquitetura e Design Bloom Arquitetura e Design Modern Mutfak
Bloom Arquitetura e Design

Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design

Küçük evlerin mutfakları küçük alanlara sahip olacağı için mutfaklarda çok profesyonel bir tasarım yapmak zorundasınız. Bu tasarımlar ile mutfaklarınız daha işlevsel ve daha organize olur. Mutfakta geçireceğiniz zaman bu sayede bir ızdırap olmaktan çıkar ve mutfağınız huzur kaynağınız haline gelir.

Eski püskü, küçük evin mucizevi değişimi
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