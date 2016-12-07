Harabeden stil sahibi bir daireye dönüşüm

Eviniz eski, eski olmasının dışında da kötü planlanmış, kasvetli ve yetersiz mi? Bazı evler, özellikle de apartman daireleri arsalarının konumunu iyi değerlendirilemediği için oldukça kötü tasarlanmış olabiliyor. Genelde ince uzun yapıda, küçük boyutlu odalar, mutfak ve banyo ile son derece kasvetli olan böyle bir daireniz varsa, komple tadilat zamanı çoktan gelmiş demektir. En çok kullanılan mekanların mümkün olduğunca aydınlık ve geniş hale getirilmesi, oda sayısında nicelikten ziyade niteliğine önem verilmesi bir ev için en önemli şeydir. İyi bir mimarla çalışarak hem ihtiyaçlarınıza uygun hem de elinizdeki yapının şekline göre optimum kullanım sağlayan bir tasarıma kavuşabilirsiniz.
Bir mimarla ya da iç mimarla çalışmanın pahalı olacağını düşünüyor olabilirsiniz ancak, büyük bir bütçe ayırarak tadilatını yaptıracağınız evde hatalı çalışmaların yapılması işleri uzatabilir, daha da kötüsü ileriki zamanlarda ortaya çıkacak bir problemin düzeltilmesi çok daha pahalıya mal olabilir.
Bugün Önce & Sonra sayfamızda önceden kötü planlanmış bir yapıyı iyi bir tasarımın nasıl düzeltebileceğine tanık olacağız. Potansiyelin dopru kullanılması adına oldukça ilham verici olan bu çalışma siz okuyucularımız için güzel fikirler barındırıyor.
Karanlık, kasvetli, demode, yetersiz bir mutfak görüyoruz. Bakalım değişince nasıl olacak?
Aynı alan modern ve kullanışlı mutfak kabinleriyle donatılmış, zemin ve fayanslar komple değiştirilmiş.
Banyonun fayansları eski moda ancak bundan önemlisi fena halde yıpranmışlar, hem görünüm hem de hijyen için hiç iyi bir durum değil.
Tadilatın eve getirdiği modern, sade ve sofistike görünüm kendini banyo vitrifiyesi seçimlerinde de gösteriyor.
İç kapılar berbat vaziyette. O kadar yıpranmışlar ki, korku filminden çıkma gibi görünüyorlar.
İç kapılar zımparalanmış ve sonra yeniden boyanmış. Yepyeni görünümleri ile kapılar pırıl pırıllar.
Konutun ahşap parkeleri yer yer tamir edilmiş, yenilenmiş, üzerine de ışıl ışıl olacak şekilde cilalanmış. İnce uzun koridorun tavanı boyunca aydınlatma elemanları monte edilmiş. Benbeyaz yüzeylerle birleşince, bu kapalı alan bile ferah hale gelmiş.
Yapının ferah ve aydınlık olabilmesi için, yüzeylerde ışığı yansıtma özelliği olan beyaz renk seçilmiş. Üstelik beyaz renk doğal ahşap ile kusursuz bir dekor oluşturuyor.
Mekan sayısından ziyade mekanların büyüklükleri ve ferahlıklar çok daha önemli. Bu nedenle bazı duvarlar yıkılarak mekanlar büyültülmüş, bu esnada alt yapı çalışmaları da yenilenmiş.
Oturma odasının kapı aralığı da genişletilerek hole kadar doğal gün ışığı gelmesi sağlanmış.
Odalar bu fotoğrafta bir kez daha görüldüğü üzere, parlak cila ve beyaz duvarların etkisiyle aydınlık ve ferah bir hake gelmiş. Bu alan oturma odası ya da yemek odası olarak dekore edilecek.
Tasarım ekibi kullanılır haldeki malzemeleri değerlendirmek için özel çaba sarf etmiş, birçok öge yenilenip yeniden kullanılmış.
Evin en büyük problemi kasvetli olmasıydı. Bu problemin üstesinden başarıyla gelinmiş, tüm odalar doğal gün ışığı alıyor ve karanlık hiçbir köşe kalmamış.
Genel dekorasyon stilleri, mimari ve mobilya beğenileri kişiden kişiye değişse de, herkes için aynı olan bir şey var, o da aydınlık, ferah bir ev. Tabi vampir değilseniz. :)
Bu yazımızı beğeniyseniz, ’Köhne bir daireden bir mucizeye’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.