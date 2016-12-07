현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Harabeden stil sahibi bir daireye dönüşüm

Özlem K. Özlem K.
APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
Loading admin actions …

Eviniz eski, eski olmasının dışında da kötü planlanmış, kasvetli ve yetersiz mi? Bazı evler, özellikle de apartman daireleri arsalarının konumunu iyi değerlendirilemediği için oldukça kötü tasarlanmış olabiliyor. Genelde ince uzun yapıda, küçük boyutlu odalar, mutfak ve banyo ile son derece kasvetli olan böyle bir daireniz varsa, komple tadilat zamanı çoktan gelmiş demektir. En çok kullanılan mekanların mümkün olduğunca aydınlık ve geniş hale getirilmesi, oda sayısında nicelikten ziyade niteliğine önem verilmesi bir ev için en önemli şeydir. İyi bir mimarla çalışarak hem ihtiyaçlarınıza uygun hem de elinizdeki yapının şekline göre optimum kullanım sağlayan bir tasarıma kavuşabilirsiniz. 

Bir mimarla ya da iç mimarla çalışmanın pahalı olacağını düşünüyor olabilirsiniz ancak, büyük bir bütçe ayırarak tadilatını yaptıracağınız evde hatalı çalışmaların yapılması işleri uzatabilir, daha da kötüsü ileriki zamanlarda ortaya çıkacak bir problemin düzeltilmesi çok daha pahalıya mal olabilir.

Bugün Önce & Sonra sayfamızda önceden kötü planlanmış bir yapıyı iyi bir tasarımın nasıl düzeltebileceğine tanık olacağız. Potansiyelin dopru kullanılması adına oldukça ilham verici olan bu çalışma siz okuyucularımız için güzel fikirler barındırıyor.

Önce: Çirkin bir mutfak

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Karanlık, kasvetli, demode, yetersiz bir mutfak görüyoruz. Bakalım değişince nasıl olacak?

Sonra: Şık ve modern bir mutfak

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Aynı alan modern ve kullanışlı mutfak kabinleriyle donatılmış, zemin ve fayanslar komple değiştirilmiş. 

Önce: Eski püskü, yıpranmış bir banyo

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Banyonun fayansları eski moda ancak bundan önemlisi fena halde yıpranmışlar, hem görünüm hem de hijyen için hiç iyi bir durum değil.

Sonra: Şık ve modern bir banyo

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Tadilatın eve getirdiği modern, sade ve sofistike görünüm kendini banyo vitrifiyesi seçimlerinde de gösteriyor.

Önce: İç kapılar

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

İç kapılar berbat vaziyette. O kadar yıpranmışlar ki, korku filminden çıkma gibi görünüyorlar.

Sonra: İç kapılar

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

İç kapılar zımparalanmış ve sonra yeniden boyanmış. Yepyeni görünümleri ile kapılar pırıl pırıllar.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Sonra: Pırıl pırıl ahşap zeminler, koridor boyunca aydınlatma

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Konutun ahşap parkeleri yer yer tamir edilmiş, yenilenmiş, üzerine de ışıl ışıl olacak şekilde cilalanmış. İnce uzun koridorun tavanı boyunca aydınlatma elemanları monte edilmiş. Benbeyaz yüzeylerle birleşince, bu kapalı alan bile ferah hale gelmiş.

Sonra: Bembeyaz yüzeyler

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Yapının ferah ve aydınlık olabilmesi için, yüzeylerde ışığı yansıtma özelliği olan beyaz renk seçilmiş. Üstelik beyaz renk doğal ahşap ile kusursuz bir dekor oluşturuyor.

Tadilat esnasında: Mekanı daraltan duvarlar

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Mekan sayısından ziyade mekanların büyüklükleri ve ferahlıklar çok daha önemli. Bu nedenle bazı duvarlar yıkılarak mekanlar büyültülmüş, bu esnada alt yapı çalışmaları da yenilenmiş.

Sonra: Işıl ışıl mekanlar

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Oturma odasının kapı aralığı da genişletilerek hole kadar doğal gün ışığı gelmesi sağlanmış.

Sonra: geniş ve ferah

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Odalar bu fotoğrafta bir kez daha görüldüğü üzere, parlak cila ve beyaz duvarların etkisiyle aydınlık ve ferah bir hake gelmiş. Bu alan oturma odası ya da yemek odası olarak dekore edilecek.

Tadilat esnasında

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Tasarım ekibi kullanılır haldeki malzemeleri değerlendirmek için özel çaba sarf etmiş, birçok öge yenilenip yeniden kullanılmış.

Sonra: Tüm odalar aydınlık

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Evin en büyük problemi kasvetli olmasıydı. Bu problemin üstesinden başarıyla gelinmiş, tüm odalar doğal gün ışığı alıyor ve karanlık hiçbir köşe kalmamış.

Sonra: Bir sürü pencere

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Genel dekorasyon stilleri, mimari ve mobilya beğenileri kişiden kişiye değişse de, herkes için aynı olan bir şey var, o da aydınlık, ferah bir ev. Tabi vampir değilseniz. :) 

Bu yazımızı beğeniyseniz, ’Köhne bir daireden bir mucizeye’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

Çocuklu evlere neşe getirecek 7 fikir
Bu tadilat projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler