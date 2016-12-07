Harabeden stil sahibi bir daireye dönüşüm

Eviniz eski, eski olmasının dışında da kötü planlanmış, kasvetli ve yetersiz mi? Bazı evler, özellikle de apartman daireleri arsalarının konumunu iyi değerlendirilemediği için oldukça kötü tasarlanmış olabiliyor. Genelde ince uzun yapıda, küçük boyutlu odalar, mutfak ve banyo ile son derece kasvetli olan böyle bir daireniz varsa, komple tadilat zamanı çoktan gelmiş demektir. En çok kullanılan mekanların mümkün olduğunca aydınlık ve geniş hale getirilmesi, oda sayısında nicelikten ziyade niteliğine önem verilmesi bir ev için en önemli şeydir. İyi bir mimarla çalışarak hem ihtiyaçlarınıza uygun hem de elinizdeki yapının şekline göre optimum kullanım sağlayan bir tasarıma kavuşabilirsiniz.

Bir mimarla ya da iç mimarla çalışmanın pahalı olacağını düşünüyor olabilirsiniz ancak, büyük bir bütçe ayırarak tadilatını yaptıracağınız evde hatalı çalışmaların yapılması işleri uzatabilir, daha da kötüsü ileriki zamanlarda ortaya çıkacak bir problemin düzeltilmesi çok daha pahalıya mal olabilir.

Bugün Önce & Sonra sayfamızda önceden kötü planlanmış bir yapıyı iyi bir tasarımın nasıl düzeltebileceğine tanık olacağız. Potansiyelin dopru kullanılması adına oldukça ilham verici olan bu çalışma siz okuyucularımız için güzel fikirler barındırıyor.