Çocuklu evlere neşe getirecek 7 fikir

Canlı renkler sadece çocukların değil yetişkinlerin de zihinlerini canlandırır ve düşünce güçlerini uyararak kuvvetlendirir. Ancak beyinleri yetişkinlerden çok daha fazla gelişime ve harekete aç olan çocuklar için canlı renkli uyaranlar gelişimde oldukça etkili oluyor. Çocuk odasının dekorasyonunda ve mobilyalarında nötr renkler kullandıysanız bile bu örnekte olduğu gibi gökkuşağı rengi halılar ve aksesuarlarla odayı canlandırabilirsiniz.

Çocuk odalarında kullanabileceğiniz en sağlıklı halı tercihi ne olur diye düşünüyorsanız Çocuk odaları için halı seçmenin incelikleri başlıklı yazımızdan önemli ipuçları konusunda fikir edinebilirsiniz.