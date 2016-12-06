Çocuklu evlere neşe getirecek 7 fikir

Çocuklu evlerde dekorasyon açısından en zorlayıcı yaşam alanlarından biri şüphesiz ki çocuk odalarıdır. Bunun nedeni pek tabii ki çocuklarınıza oda hazırlarken hem onların yaşam kalitesini düşünmek zorunda olmanız, hem de gelişimlerine ve büyümelerine iyi etki edecek eğlenceli ve içinde kendini evinde ve mutlu hissedebileceği bir dizayn ortaya çıkarma ihtiyacıdır. Çocuk odası dekorasyonlarını hayata geçirirken dikkat etmeniz gereken bazı temel unsurlar var. Bu temel unsurların hepsinin özünde hem sağlıklı hem de neşeli yaşam alanları ortaya çıkarma amacı bulunuyor pek tabii ki. Bu yazımızda da eğlenceli, estetik ve çocukların gelişimine yardımcı olan ilham verici dekorasyon fikirlerini derledik. İşte çocuklu evlere neşe getirecek 7 göz kamaştırıcı dizayn örneği ve çocuk odalarını dekore ederken asla unutmamanız gereken ipuçları!
Çocukların hayal dünyalarının ne kadar geniş ve zengin olduğunu hepimiz biliyoruz ve geniş hayal dünyası çocukların yaratıcılıklarını geliştirdiği için oldukça sağlıklı. Bu yüzden onların yaşam alanlarını oluştururken hayal güçlerini kullanabilecekleri mobilyalar seçebilirsiniz. Örneğin hemen hemen her çocuk çadır konseptine bayılır. Bu örnekteki yatak tasarımı ise çocuğunuza uykuyu sevdirecek hayalperest bir çadırdan ilham alıyor. Harika değil mi?
Çocuklu evleri dizayn ederken mutlaka uygulamanız gereken bir diğer unsursa çocuğunuza büyümesi için yeterince alan ayırmanızdır. Çocuklar aslında büyüme çağlarınsa yetişkinlerden çok daha fazla kişisel alana ihtiyaç duyarlar. Çocukların oyun oynamak, kıyafetlerini düzenli bir şekilde depolamak, uyumak, ders çalışmak ve arkadaşlarıyla sosyalleşebilmek için farklı konseptlerde alanları sahip olmaları gerekir. Elbette tüm bunlar için ayrı odalar ayırın demiyoruz; ancak evinizi dizayn ederken çocuğunuzun bu ihtiyaçlarını da hesaba katmanızı öneriyoruz.
Ahşap mobilyaların kahverengi tonlarından ötürü yetişkinlere has bir mobilya malzemesi olduğunu düşünüyorsanız hemen yanıldığınızı söylemeliyiz. Ahşap mobilyalarının çocuk odalarında kullanılacak en ideal tercihlerden biri olacağına emin olabilirsiniz; bunun pek çok sebebi var: Bunlardan biri ahşabın farklı tonlardaki renklerinin canlı ve çocukların seveceği uçuk renklerle eşsiz bir uyum sağlama yeteneğinin olması ve üstelik bu uyumun değişime açık olması. Yani çocuğunuz büyüdükçe odanın renklerini değiştirebilirsiniz ama ahşap mobilyalarınız değişime de uyum sağlayacağı için sizi masraftan kurtaracaktır. Üstelik ahşap mobilyalar tasarım olarak da diğer malzemelerden çok daha çeşitli bir yelpazeye sahip oluyor. Örneğin çocuğunuzu bir ağaç evde yaşatacak olan bu harika tasarım!
Çocuklarınız için mobilya seçerken ve odanın dekorasyonu oluştururken ilk yapmanız gereken şeylerden biri de çocuğunuzun odasını ne kadar süreliğine dizayn ettiğinize karar vermenizdir çünkü bu karar her ne kadar basit bir kararmış gibi gelse de aslında seçeceğiniz tarzı ve mobilyaları fazlasıyla etkiler. Unutmayın ki çocuklar çok hızlı büyürler ve zevkleri de aynı hızda değişir. Bunun için eğer birkaç yılda bir çocuk odanızı değiştirmeye niyetli değilseniz mobilya seçimlerinde daha
esnek ürünleri tercih etmenizi ve fazla iddialı parçalardan kaçınmanızı öneririz.
Çocuklu evlerde özellikle çocuk odalarının dizaynında ihmal edilmemesi gereken bir diğer önemli unsur ise çocuklarınızın kendi odalarında bazı mobilya ve renkleri kendilerinin seçmelerine izin vererek yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve kişiliklerini güçlendirerek kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.
Unutmayın ki çocuğunuzun sağlıklı bir birey olarak büyüyebilmesi için kendine ait bir odasının olması oldukça büyük bir önem taşıyor. Çocuğunuzun odasının dekorasyonunu hayata geçirirken de yalnızca içnde uyuyup uyandığı bir oda hissi değil, aynı zamanda bu odanın onun özel alanı olduğu hissini vermek şart.
Canlı renkler sadece çocukların değil yetişkinlerin de zihinlerini canlandırır ve düşünce güçlerini uyararak kuvvetlendirir. Ancak beyinleri yetişkinlerden çok daha fazla gelişime ve harekete aç olan çocuklar için canlı renkli uyaranlar gelişimde oldukça etkili oluyor. Çocuk odasının dekorasyonunda ve mobilyalarında nötr renkler kullandıysanız bile bu örnekte olduğu gibi gökkuşağı rengi halılar ve aksesuarlarla odayı canlandırabilirsiniz.
Çocuk odalarında kullanabileceğiniz en sağlıklı halı tercihi ne olur diye düşünüyorsanız Çocuk odaları için halı seçmenin incelikleri başlıklı yazımızdan önemli ipuçları konusunda fikir edinebilirsiniz.