Sakin ve huzur dolu bir ev

Huzur dolu, dingin ve konforlu bir yaşam için ev düzeni ve atmosfer önemlidir. Bugün size tanıtacağımız ev huzur veren atmosferi ve şık dekorasyonu karşılıyor. Açık renk tonlarındaki zemin tercihleri derinlik katar ve alanları olduğundan daha geniş gösterir. Ev düzeni oluşturmada renk ve dokuların göz karmaşası oluşturmaması bakımında uygun zemin oluşturur. Daha renkli, parlak ya da cesur renkli aksesuar ve eşyalar için sade ve açık tonlarda bir renk uygun zemini oluşturur. Bu yazımızda huzur veren atmosferi ile şık ve özenle dekore edilmiş bir ev projesini derledik.
Arka cephede geniş bir bahçe alanı görülüyor. Beyaz renk dış cephe ile kontrast oluşturan çatı ile bahçe mobilyalarının uyumu görülebilir. Genel olarak huzur veren ferah bir atmosfere sahip olan evin konfor sunan bir teras alanı mevcut. Zemin katta geniş pencere açıklıkları tercih edilerek ortak yaşam alanları doğal ışıkla muntazam aydınlatılıyor. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Beyaz duvarlar ferah ve geniş bir alana derinlik katıyor. Açık plan dizayn edilerek oturma alanı, yemek alanı ve mutfak alanı organize ediliyor. Ortak yaşam alanları geniş pencere açıklıkları ile muntazam aydınlatılıyor. Nötr renklerle döşeme zemini kaplanıyor ve perdelerle uyum ve ahenk sağlıyor. Sıcaklık katması bakımından mobilyalarda ahşap ve beyaz uyumuna rastlayabilirsiniz. Dekoratif aksesuarlar ve çiçeklerle şık ve özenli bir yemek alanı dizayn ediliyor.
Genel olarak beyaz rengin hakim olduğu evin mutfak alanında da beyaz dolaplar kullanılmış. Farklı kullanım amaçlarına göre ayrılan alanlar renk ve ahenk bütünlüğü sağlıyor. Perdeleri açıp geniş pencerelerden bahçe manzarasına bakarak kahvaltı ya da akşam yemeği yeme keyfi bambaşka. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan aydınlık, ferah ve huzur dolu bir yuva.
Merdiven çıkışında alanları verimli kullanmak adına şık bir kütüphane dizayn edilmiş. Burada duvar ve tavan zeminleri ile bütünleşen beyaz bir kitaplık kullanılıyor. Göz yormayan renk akışıyla minimalist yaklaşım göze hitap eden bir alan dizayn etmenizi sağlayabilir. Özellikle duvar dekorlarını işlevsel amaçlı değerlendirmek isteyenler için uygun ve boş alanlarda dekoratif raflar dizayn edilebilir.
Zemin katta 28 metrekarelik bir garaj alanı görülmekte. Mutfak, yemek alanı ve oturma alanı geçişleri açık. Zemin katta ayrıca bir misafir yatak odası ve WC yer alıyor. Ayrıca depo alanları ve kiler mevcut. Dolayısıyla bu evde depolama sistemleri akılcı çözümlerle ayrı alanlarda çözülüyor ve kullanım kolaylığı sağlanıyor.
Ebeveyn yatak odası, giyinme odası, çocuk odası ve banyo barındıran üst katta yerleşim planı görülebilir. Dış cephenin en ve boy ölçüleri veriliyor. Pencere konumları ve kapı açılış yönleri, merdiven alanı, basamak sayısı ve merdiven çıkış yönü bu planda görülmektedir. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan huzur veren müstakil bir ev.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Geleneksel bir evden ışıl ışıl sürpriz’ yazımız da ilginizi çekebilir.