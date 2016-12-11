Sakin ve huzur dolu bir ev

Ebeveyn yatak odası, giyinme odası, çocuk odası ve banyo barındıran üst katta yerleşim planı görülebilir. Dış cephenin en ve boy ölçüleri veriliyor. Pencere konumları ve kapı açılış yönleri, merdiven alanı, basamak sayısı ve merdiven çıkış yönü bu planda görülmektedir. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan huzur veren müstakil bir ev.

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