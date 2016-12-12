Modern ve yalın: Huzur dolu ahşap ev

Üst kata çıktığımızda ebeveyn yatak odası ve ayrıca 3 yatak odası görülmekte. Odaların kullanımına açık geniş bir banyo dizayn ediliyor. Merdiven konumu, basamak sayısı ve çıkış yönünü plan düzleminde gözlemleyebilirsiniz. Normal kat planında üç yatak odasına hizmet eden uzun bir balkon mevcut. 11.20 metrelik dış cephe ölçüsü ise normal kat planında işlenmiş.

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