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Modern ve yalın: Huzur dolu ahşap ev

Meral Eser Meral Eser
Haus Köpenick, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Yemek Odası
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Natürel dokulardan gelen sıcaklığı ile ahşap evler her zaman birçok insanın ilgi odağıdır. Günümüz koşullarında tam donanımlı modern ev projelerinde doğal malzemelerin estetiğini kullanılması ise bir tesadüf değil. Mekanik mukavemeti ile ahşap evler doğal malzemenin esnekliğini ve kuvvetli dayanımı içeriyor. Bu yazımızda bir aile için tasarlanan bahçeli modern bir ahşap ev projesini derledik. Ferah iç mekan tasarımı ile bu şahane evin görsel ve planlarını incelemeye başlayalım.

Arka cephe

Haus Köpenick, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Doğal ahşabın estetik dokusu giydirme cephe kaplamaları için oldukça ideal ve göze hitap eden bir unsur. Doğallığın yaydığı sıcaklık enfes bir bahçe alanı ile bir araya geldiğinde huzur veren bir manzara oluşuyor. Müstakil evler için modern stil çözümler natürel dokular ve renklerle bir araya geldiğinde şık ve konfor sunan projeler tasarlamak zor değil. Ferah ve özenle tasarlanan arka bahçe manzarasına sahip kullanışlı bir teras alanı dizayn ediliyor. 

Ön cephe

Haus Köpenick, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Evin iki cephesini gördüğümüz bu açıda pencere konumlarında asimetri gözlenebilir. Arka cepheden bakıldığında pencereler benzer ebatlarda ve simetrik dizayn edilmişti. Modern stil dizayn edilen ahşap evde basit ve yalın çizgiler hakim. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

Yemek alanı

Haus Köpenick, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Yemek Odası
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Açık plan dizayn edilen iç mekanda ferah ve aydınlık bir atmosfer hakim. Mutfak, yemek alanı ve oturma alanına geçiş buradan kolaylıkla görülebilir. Beyaz tavan ve duvar zemini ferah bir görünüm ve derinlik katıyor. Döşeme zemini kaplamasında parke kullanımı ile ahşap mobilyaların bir araya gelmesi ile ahşabın sıcaklığı iç mekan dekorasyonuna da yansıyor.

Mutfak

Haus Köpenick, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Mutfak
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Beyaz rengin hakim olduğu evde ahşabın doğallığı sıcaklık katıyor. Doğal dokular ve renkler ahşap malzeme kullanımı ile soğuk ve sıcak renk dengesi ihtiyacını karşılıyor. Minimalist yaklaşımla çok fazla renk ve aksesuar kullanımına gerek kalmadan iç mekanlara ferah ve aydınlık bir atmosfer katıyor. Mutfak dolaplarından duvar zeminine kadar beyazın zarafeti hakim, mutfak tezgahı için ise kontrast yaratan nötr gri renk tercih edilmiş.

Oturma alanı

Haus Köpenick, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Oturma Odası
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Geniş pencere açıklıkları ve cam kapılar vasıtasıyla ferah ve aydınlık iç mekan dizaynı sağlanıyor. Özellikle enfes bir bahçe manzarasına eşlik ediyorsa perdeleri açmanın vakti gelmiştir. Genel olarak göz yormayan yaklaşımı ile tasarlanan iç mekan dizaynında beyaz mobilyalar ya da ahşap materyaller kullanılmış. Açık plan tasarımla dizayn edilen iç mekanda göz karmaşasına rastlamak mümkün değil, oldukça yalın çizgiler ve dingin bir atmosfer hakim.

Zemin kat planı

Haus Köpenick, Müllers Büro Müllers Büro
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Müstakil evin kat planlarını gözden geçirelim. Zemin kat planında görüldüğü üzere açık plan tasarımıyla, oturma alanı, yemek alanı ve mutfak görülüyor. Oturma alanındaki yerleşim planı kaba taslak görülmekte, yemek masası konumu ve mutfak tezgahı yerleşimi plan üzerine işlenmiş. Pencere konumlarından bahçelerdeki izdüşümü görülen kolonlar, kapı açılış yönlerini zemin katta gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca zemin katta bir misafir odası ve tuvalet bulunuyor.

Normal kat planı

Haus Köpenick, Müllers Büro Müllers Büro
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Üst kata çıktığımızda ebeveyn yatak odası ve ayrıca 3 yatak odası görülmekte. Odaların kullanımına açık geniş bir banyo dizayn ediliyor. Merdiven konumu, basamak sayısı ve çıkış yönünü plan düzleminde gözlemleyebilirsiniz. Normal kat planında üç yatak odasına hizmet eden uzun bir balkon mevcut. 11.20 metrelik dış cephe ölçüsü ise normal kat planında işlenmiş.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Herkesin hoşuna gidecek fikirleriyle modern bir ahşap ev'’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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