Roma'dan şahane bir saray restorasyonu

On dokuzuncu yüzyıl mimarisiyle çağdaş mimari nasıl bir araya gelebilir? Yaşadığımız şehirler hızlı bir değişim içinde ve mimari de bu değişimden payını alıyor. Ancak bazı eski binaların da restorasyonla bu değişime ayak uydurmaları sağlanıyor. Yeni mimariyle eskiyi bir araya getiren harika bir restorasyon örneği de Roma bulunuyor. İspanyol Merdivenleri'nden az ileride Via del Corso ve Via Tomacelli arasında bulunan yapı Massimiliano ve Doriana Fuksas'ın restorasyonuyla Roma'nın kalbinde adeta ben buradayım diyor. Eski ordu sendikası binası projesi 2008 yılında başlayıp, 2013 yılına kadar sürmüş.

Roma, Paris ve Shenzen'de ofisleri bulunan Fuksas tasarımla ilgili değişik alanlardan 170 personeli istihdam eden dünya çapında bir mimarlık firması. Firma yenilikçi yaklaşımı ve disiplinler arası becerileriyle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da altyapı inşaatlarından, kültür merkezlerine, konutlardan, alışveriş merkezlerine kadar kadar pek çok mimari ve iç mimari projesine imza atmış.