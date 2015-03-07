Roma'dan şahane bir saray restorasyonu

On dokuzuncu yüzyıl mimarisiyle çağdaş mimari nasıl bir araya gelebilir? Yaşadığımız şehirler hızlı bir değişim içinde ve mimari de bu değişimden payını alıyor. Ancak bazı eski binaların da restorasyonla bu değişime ayak uydurmaları sağlanıyor. Yeni mimariyle eskiyi bir araya getiren harika bir restorasyon örneği de Roma bulunuyor. İspanyol Merdivenleri'nden az ileride Via del Corso ve Via Tomacelli arasında bulunan yapı Massimiliano ve Doriana Fuksas'ın restorasyonuyla Roma'nın kalbinde adeta
ben buradayım diyor. Eski ordu sendikası binası projesi 2008 yılında başlayıp, 2013 yılına kadar sürmüş.
Roma, Paris ve Shenzen'de ofisleri bulunan Fuksas tasarımla ilgili değişik alanlardan 170 personeli istihdam eden dünya çapında bir mimarlık firması. Firma yenilikçi yaklaşımı ve disiplinler arası becerileriyle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da altyapı inşaatlarından, kültür merkezlerine, konutlardan, alışveriş merkezlerine kadar kadar pek çok mimari ve iç mimari projesine imza atmış.
Bu açıdan binanın caddeye bakan iki yüzünü görüyoruz. Proje binanın tüm duvarlarına bakım yaparken dikey yapılar ve zeminler yıkılmış. Dış cephe daha sonra yeniden ele alınmış ve dökülen sıvalar sağlamlaştırılmış, frizler ve pencere çerçeveleri restore edilmiş ve bina böylece şehir mimarisine yeniden kazandırılmış.
Bina mimari çizgilerinin yanı sıra başarılı aydınlatmasıyla da dikkat çekiyor. Gece önünden geçerken bile ışıklandırmayla adeta içeri davet ediyor.
Fanus binaya restorasyonda eklenmiş. Çelik ve cam yapı Roma'nın çatı ve kubbeleriyle diyalog halinde. Arkada gördüğünüz Aziz Ambrose ve Charkes Bazilikası ve fanus tarih ve bugünün nasıl uyum içinde bir araya gelebileceğini gösteriyor.
Gece olup, binanın ışıkları yandığında, fanustan yansıyan ışık bazilikanın kubbesini de aydınlatıyor ve olağanüstü bir resim ortaya çıkarıyor.
Binanın çatısı ağ formunda. Fanusun zeminden en yüksek yeri yedi buçuk metre. 300 metrekarelik bir alana sahip çatı, hakim olduğu manzarayla ziyaretçilerin şehri keşfedebileceği iyi bir nokta. Sizin de Roma'ya yolunuz düşerse bu bina şehre kuşbaşı bakmak için aklınızda olsun. Roma'nın tüm güzelliğini buradan görmek mümkün.
Binanın içi de terasın üstündeki fanusa benzer bir yapıyla donatılmış. Cam ve çelik dört kat boyunca değişik biçimlerde kullanılmış ve projenin temel taşı, restorasyonun kimliği olmuş. Bu alanın içinde dikey bağlantılar, servis odaları ve bitki aksesuarları yer alıyor. Tavana kadar uzanan yapı iç mekanın devamlılığını sağlarken farklı katar arasındaki bağlantıyı açıkça gösteren bir perspektif ortaya koyuyor.
Dört katlı binada toplam 6116 metrekare kullanım alanı var. İç mekan ziyaretçilere parlak ve akıcı bir ortam sunuyor. Resimde de gördüğünüz gibi her katta fanustan izlere rastlıyoruz.
Burada turuncunun beyaza eşlik ettiği bölüm sergilerle ilgili küçük aksesuarların satışının yapılacağı bir mağaza olarak tasarlanmış.
Ziyaretçileri her katta her biri farklı boyut ve renklerde yuvarlak çizgili yapılar karşılıyor. Beyaz üstüne mor, kırmızı ya da turuncu. Her katın rengi farklı. Yuvarlak çizgiler ve yuvarlatılmış köşeler yürüyüş güzergahını belirliyor. Farklı seviyelerdeki küçük alanlar arklı tonlarla renklendirilmiş.
Aydınlatma sistemi Speris&Major Associates'e sipariş edilmiş. Ama mobilyaların tümü Fuksas tasarımı. Temel düşünce oyun alanını yeniden yaratmak olmuş. İç mekanda bulunan mobilyalar genelde fiberglastan yapılmış, heykel formlarına sahip ve parlak beyaz renklerde. Sergi rafları, masalar, sıralar, sandalyeler benzer formlarda tasarlanmış ve ortamın görüntüsünün homojen olması sağlanmış. Bir sergi sırasında binanın mobilyaları da sanat eseri olarak görülebilir. Sizce de öyle değil mi?
Çatıyı oluşturan cam ve çelik fanusa bir başka açıdan daha bakıyoruz. Gündüzleri fanus sayesinde bolca gün ışığı alan bina, geceleri ışık saçan bir yapıya dönüşüyor. Fanus binanın içinin ışığını dışarı yansıtarak anıtsal bir görüntü oluşturuyor ve uçaktan Roma'ya bakanların aklına kazınıyor.