Önce & Sonra: İngiltere'den göz alıcı renovasyon

Yurt dışından ve ülkemizden restorasyon ve renovasyon projelerini, hem öncelerini, hem de sonralarını gösteren fotoğraflar eşliğinde Önce & Sonra başlıklı yazılarımızda işliyoruz. Bu yazılar siz Homify okurları tarafından her zaman çok beğeniliyor. Bugün de İngiltere'nin başkenti Londra'dan bir dönüşüm projesinin ayrıntılarını inceleyeceğiz.

Londra artan nüfusu ve arazi fiyatlarıyla hızlı biçimde çehre değiştiriyor. Londra'da bulunan garajlar bile yarım milyon sterline-evet yanlış duymadınız: evlerden bahsetmiyoruz, garajlar bile’- alıcı bulabiliyor. Londra'nın kuzeydoğusunda bulunan bu endüstriyel alan da hemen alıcıların ilgisini çekmiş ve harap durumdaki yapı kısa sürede bir evrim geçirmiş. Bugünlerde Londra'da pek çok yapı eve dönüştürülüyor. Depolardan, garajlara, kiliselerden mahzenlere kadar pek çok yapı şaşırtıcı bir biçimde renove edilip göz alıcı evlere dönüşüyor. Bir zamanlar tamirhane olarak kullanılan bu bina da 3 odalı açık planlı bir ev ve yanı sıra iki aparta dönüştürülmüş. Dönüşüm esnasında binanın endüstriyel geçmişi de korunmaya çalışılmış.