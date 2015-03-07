Önce & Sonra: İngiltere'den göz alıcı renovasyon

Yurt dışından ve ülkemizden restorasyon ve renovasyon projelerini, hem öncelerini, hem de sonralarını gösteren fotoğraflar eşliğinde Önce & Sonra başlıklı yazılarımızda işliyoruz. Bu yazılar siz Homify okurları tarafından her zaman çok beğeniliyor. Bugün de İngiltere'nin başkenti Londra'dan bir dönüşüm projesinin ayrıntılarını inceleyeceğiz.
Londra artan nüfusu ve arazi fiyatlarıyla hızlı biçimde çehre değiştiriyor. Londra'da bulunan garajlar bile yarım milyon sterline-evet yanlış duymadınız: evlerden bahsetmiyoruz, garajlar bile’- alıcı bulabiliyor. Londra'nın kuzeydoğusunda bulunan bu endüstriyel alan da hemen alıcıların ilgisini çekmiş ve harap durumdaki yapı kısa sürede bir evrim geçirmiş. Bugünlerde Londra'da pek çok yapı eve dönüştürülüyor. Depolardan, garajlara, kiliselerden mahzenlere kadar pek çok yapı şaşırtıcı bir biçimde renove edilip göz alıcı evlere dönüşüyor. Bir zamanlar tamirhane olarak kullanılan bu bina da 3 odalı açık planlı bir ev ve yanı sıra iki aparta dönüştürülmüş. Dönüşüm esnasında binanın endüstriyel geçmişi de korunmaya çalışılmış.
Dönüşüm çalışması başlamadan önce binanın durumu içler acısıydı. Bina bugünkü görünümüne kavuşmak için baştan aşağı bir yenilenmeye ihtiyaç duymasının yanında konumu itibariyle de tuhaf durumdaydı. Bir Viktoria dönemi terasıyla demir yolunun arasında bulunuyordu. Bina dönüşüm projesini gerçekleştirecek Patalab Architecture için bir sürü zorluk barındırıyordu. Ancak firma tüm zorlukları aşarak ortaya on numara beş yıldız bir iş koymuş.
Binanın dış cephesine orijinalini de anıştıracak biçimde yeni bir görünüm kazandırıldı. Tuğla dış cephenin hala baskın unsuru fakat dolaylı ışıklandırmayla tonu daha yumuşak görünüyor. Metalik bronz kaplama tuğlalar gün ışığında parlıyor ve akşam da aydınlatmayla hoş bir görünüm kazanıyor. Ayrıca ön cepheye yerleştirilen geniş pencereler eve her daim doğal ışık girmesini sağlıyor ve evi son derece ferah bir atmosfer haline getiriyor.
İçeri girince binanın yaşını gösterdiğini görüyoruz. 50'li yıllardan kalma bina soğuk, eski ve yorgun haliyle umutsuz görünüyor. Böyle bir yapının az sonra göreceğiniz hale dönüşeceğine ilk bakışta ihtimal vermek güç. Duvarların sıvaları yerlere dökülüyor ve ahşap tavan bakımsızlıktan adeta çökecek gibi duruyor.
Şüphesiz renovasyon sonrası içerideki eşyalar da yenilenecek. Baş köşede duran tüplü televizyon mekanın ne kadar eski olduğunun bir diğer göstergesi.
Ama şimdi beton, tuğla ve ahşabın hakim olduğu endüstriyel alan modern bir görünüm kazanmış. Tuğla duvarlar sıvayla kapatılmamış ancak beyaza boyanmış. Tuğla duvarın izlerine baktığımızda tavanın yükseltildiği, zemindeki yükseltinin ise alçaltılarak tavan yüksekliğinin arttırıldığını görebiliyoruz. Zemin beton olarak bırakılmış ama bazı bölümleri parlatılırken, bazı bölümleri binanın eski haline çağrışım yapması için aynen bırakılmış.
Evin ortasındaki yükselti alçaltılarak sanki gömme bir oturma alanı yaratılmış. Koltuk takımları yükseltiden kalan parçanın etrafına yerleştirilmiş ve çok şık durmuş.
Ana evin giriş katı oturma odası, yemek odası ve mutfağı barındırıyor. Tavana açılan geniş pencereler sayesinde son derece aydınlık olan bölüm huzur dolu görünüyor. Bu açıdan bakıldığında resmin sağ tarafında iki basamak aşağıda bir oturma odası kısmı bulunuyor.
Yemek masası son derece sade ve estetik. Masanın etrafındaki sandalyeler de siyah renkleriyle beyaz masayla kontrast oluşturuyorlar ve çok şık duruyorlar. Öğlen güneşinin altında ya da gece yıldızların altında bu masada yemek yemek büyük bir keyif olsa gerek.
Meşe hem son derece estetik hem de oldukça dayanıklı bir ağaç. Üst kattaki üç yatak odasına çıkan merdiven için ahşap ve ahşap olarak meşe tercih edilmiş. Endüstriyel tarzın ağırlıkta olduğu eve ahşapla doğal bir dokunuşta bulunulmuş ve ahşap eve başka bir doku eklemiş.
İngiltere'den bir başka dönüşüm projesi görmek isterseniz, Southamptan'daki bir evin bahçesinde bulunan havuzun, tasarım ofisine dönüşümünü burayı tıklayarak görebilirsiniz.