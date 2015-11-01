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Zevkinizle örtüşen katlanır sandalye modelleri

Gülen Duran Gülen Duran
Fläpps Folding Chair, AMBIVALENZ AMBIVALENZ Yemek OdasıSandalye & Banklar Kontraplak Rengarenk
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Sizin için derlediğimiz birbirinden farklı 10 katlanır sandalye örneğinin bir mekanı nasıl değiştirdiğine tanık olacaksınız. Dekorasyonda kullandığınız ince ve küçük detaylar kocaman bir atmosferin dengesini sağlayarak müthiş bir uyumu beraberinde getiriyor. İşte gözden kaçırdığımız katlanır sandalye modelleri!

Bildiğiniz tasarımları unutun

Folding Chair Fläpps – Criss Cross Red AMBIVALENZ Yemek OdasıSandalye & Banklar Kontraplak Rengarenk
AMBIVALENZ

Folding Chair Fläpps – Criss Cross Red

AMBIVALENZ
AMBIVALENZ
AMBIVALENZ

Dekorasyon üzerine oldukça çok sayıda tasarımcının mekana farklılık katmak için geliştirdiği fikirler yaşamımızı, izlenimlerimizi değiştiriyor. Her ürünün seri üretim mantığı sonucu standart biçimlerde hayatımıza dahil olduğu günümüzde tasarımcının dekorasyondaki en önemli medyumu da mobilyalar oluyor kuşkusuz. Yaşamımız içindeki, sürekli kullandığımız ve ayırt edici özellikleri olabileceğini düşünmediğimiz eşyalar bile şaşırtıcı biçimlere dönüşebiliyor. İşte bu örnekteki tasarım katlanır sandalye algımızı değiştiriyor. Kapalı konumdayken bir pencereye benzeyen bu tasarımlar üzerindeki grafik desenleriyle kullanmadığınız zamanda görselliği arttıran detaylara sahip. Açık hali de rahat edeceğiniz eğimleri sağlayacak şekilde tasarlanmış. Son bir özellik olarak da belirtmemiz gerekir ki kapandığında tek parça bir ahşap inceliğinde olması bu sandalyelerin daha kolay depolanmasını getiriyor. 

Uyumlu eğimler

Vertical Garden, Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH) Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH) Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)

Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)

Katlanır sandalyeler genellikle masası ile takım olarak kullanılırlar. Bu örnekte görülen portatif takım ahşap işçiliğinin öne çıktığı uyumlu bir çift. Masa ve sandalyeye baktığımızda konstrüksiyonun doğal görünümünde ahşap parçalarla oluşturulması dikkat çekiyor. Takımın ayakları bambuya benzer ahşap dallara eğim verilerek yapılmış. Burada kaliteli bir işçilik söz konusu. Aksamı oluşturan parçalar herhangi bir endüstriyel aşamadan geçmeden üretilmiş tipik bir yapıda. Böyle doğal görünümde bahçe takımlarıyla doğayla içi içe olan dış mekanınızın keyfini sürmek huzurlu saatlerin reçetesi. Dikey bahçe için yapılan düzenleme de dekorasyondaki ambiyansı destekleyen hoş bir detay.

Işıklı balkonların pratik elemanları

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Oldukça rahat taşınabilen kullanım kolaylığı olan katlanır sandalyeler özellikle apartman daireleri için ideal eşyalardan. Evlerin mutfak ve balkonlarında kullanmaya aşina olduğumuz katlanır modeller kolayca taşınabildiği için güzel havalarda hem iç hem dış mekanda kullanılabilir. Böylelikle içeride kullandığınız katlanır sandalyeleri yazları dışarıda kullanmanızın çok kolay olmasının yanında daha fazla eşya ile evinizi daraltmanıza gerek kalmaz. Bu örnekteki takım mesela, balkona açılan mutfağınız için ideal bir seçim olabilir. Plastik ve metal malzemeden tasarlanan sandalyeler hem uzun ömürlü hem de modern çizgilere sahip. Takımın beyaz olması da ferah görünüme etki ediyor.

Rengarenk geniş balkonlar

Żoliborz, Pracownia Projektowa Hanna Kłyk Pracownia Projektowa Hanna Kłyk Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Pracownia Projektowa Hanna Kłyk

Pracownia Projektowa Hanna Kłyk
Pracownia Projektowa Hanna Kłyk
Pracownia Projektowa Hanna Kłyk

Top koşturacak kadar büyük denilecek kadar geniş bir balkonunuz varsa ve burada ailenizle ya da arkadaşlarınızla birlikte vakit geçiriyorsanız, yani kalabalığı seviyorsanız, balkonunuzun daha dinamik görünmesi için kullandığınız mobilyalarda renklere başvurun. Tabi balkonlar çok keyifli alanlardır. Ancak karda kışta da dış mekanda çok fazla vakit geçirmek mümkün olmuyor maalesef. O yüzden kullanacağınız eşyalar portatif olmalı. Bu geniş balkonda bilindik katlanır sandalye ve masalar canlı renklere boyanmış. Bu sebeple balkonun enerjisi yüksek. Mekandaki renkli şezlonglar ve eşyaların gruplandırılması aynı anda bir çok kişinin farklı sohbetlere ya da aktivitelere dalmasını sağlıyor. Bu anlamda işletmeniz için de renkli oturma gruplarıyla dinamik ve sıcak bir alan oluşturabilirsiniz.

Toprağın renkleri

Mesas em Mosaico, Mosaico Leonardo Posenato Mosaico Leonardo Posenato Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Mosaico Leonardo Posenato

Mosaico Leonardo Posenato
Mosaico Leonardo Posenato
Mosaico Leonardo Posenato

Katlanır sandalye modelleri içinde metal konstrüksiyonu olan oturma ve sırtlık kısmı ahşap latalardan oluşanları en bilindik ve tercih edilenleridir. Bu örnekte de klasikleşmiş modelin toprağın renkleri olarak tabir edebileceğimiz ve güçlü bir armoni oluşturan kahverengi ve yeşile boyandığını görüyoruz. Sandalyelerin klasik etkisini güçlendiriyor bu renkler. Tablası mozaik olan masa da sandalyeler ile uyum sağlayan başka bir klasik tasarım. Tarihi bir yapıda bir butik otel işletiyorsanız bu kombinasyon mekanınıza değer katacak, bu eviniz için de geçerli tabi ki!

Verandaların konforla birleşimi

homify Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Eğer açık hava düşkünüyseniz ve evinizi verandasız düşünemiyorsanız örnek fotoğraftaki veranda dekorasyonu bir hayli ilginizi çekeceğe benziyor. Şehir hayatının kaotik ortamından kurtulup doğayla iç içe bir hayat geçirmek istiyorsanız ideal ev elbette bahçeli ya da verandalı olandır. Akdeniz stiline uygun veranda örneğimiz sizlere başka bir dünyanın kapılarını açmaya hazır. Verandalar da tıpkı bir iç dekorasyon gibi düşünülürse evi sokağa taşımanız sizin ferahlığınız için yararlı olacaktır. Veranda dekorasyonu metal konstrüksiyona sabitlenmiş bambu pergole ile güneşten korunmanız için tasarlanmış. Doğal taş döşenerek oluşturulmuş zemin masa ve sandalye takımıyla da şık bir uyum içinde düşünülmüş. Tıpkı masa gibi sandalyeler de metal konstrüksiyonla oluşturularak mekanın genelindeki tekrarın uyumunu bizlere gösteriyor. Katlanır sandalye tasarımları bu noktada ahşap latalarla oluşturulmuş gövdesiyle hem ergonomik hem de doğal bir atmosferin oluşmasını sağlıyor. Haydi bahçeye çıkın ve kendi alanınızı doğaya taşıyın!

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Mutfak dekorasyonu ve ahşabın sihri

Albox BRITHLINE - Mutfak Modeli albox MutfakMasa & Oturma Grupları
albox

Albox BRITHLINE – Mutfak Modeli

albox
albox
albox

Mutfak dekorasyonları son yıllarda doğal malzemeye olan ilgi arttıkça sürekli gelişen bir alan olmaya devam ediyor. Fakat tabi ki ahşap gibi doğal malzemelerin modası hiç geçmediğinden ahşabın tüm olanaklarını kullanmayı seçmek sizlere kalıyor. Örnek mutfak tasarımı ahşabın samimiyetinin yoğun olarak hissedildiği ve çok az renk kullanarak oluşturulmuş bir dekorasyona sahip. Siyah, beyaz, ahşap ve krom mutfak eşyalarının bütünlüğü herhalde bu kadar yalın düşünülemezdi. ALBOX MOBİLYA LTD.ŞTİ adlı İstanbul firması Tünel ve Tepebaşı üçgenindeki  Apartıman Belkıs projesindeki mutfakta gereksiz detaylara yer vermeden modern bir yapı oluşturmuş. Zeminde ve kapıda kullanılan ahşap masa ve sandalyelerle devam ettirilerek dekorasyonda ciddi bir denge oluşturmuş. Örneğin seçilen katlanır sandalye modelleri aslında oldukça basit tasarımlar olmasına rağmen dekorasyonla birebir ortaklık taşıyor. Dilerseniz Tarihle gelen modernlik: Apartıman Belkıs adlı yazımıza göz atarak bu proje hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Balkon mobilyalarını nasıl dönüştürürüz?

Progetto, elisabetta.griggio elisabetta.griggio Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
elisabetta.griggio

Progetto

elisabetta.griggio
elisabetta.griggio
elisabetta.griggio

Dış mekanda kullanılan masif balkon eşyalarının rüzgar, nem, güneş etkileri sebebiyle yüzeyi zedelenebilir ve bakım ihtiyacı doğabilir. Neyse ki masif ürünlerin bu tür geri dönüşümlere açık bir yapısı var. Masif ürünleri tamamen yenileyebilmeniz mümkün. Bunun dışında renginden sıkıldıysanız ve balkon eşyalarınız üzerinde oyunlar oynamak istiyorsanız onları boyayabilirsiniz. Balkonunuzda kullandığınız portatif eşyaları açık renklerde boyayarak balkonunuza ferahlık katabilirsiniz. Bunun için beyaz yağlı boyayı fırçayla tek kat uygularsanız tek katta alttaki renk tamamen örtülmeyeceği için eşyalarınıza vintage bir görünüm kazandırabilirsiniz. Bazen kendi eşyalarınıza müdahalelerde bulunmak hem iyi hissettirir hem de dinlendiricidir.

Şezlong konforunda ahşap katlanır sandalyeler

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU homify Rustik Balkon, Veranda & Teras ahşap yer karosu
homify

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU

homify
homify
homify

Balkonunuzda yağmura çamura aldırmadan ahşap kullanımını dilediğiniz şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Dectropic balkon ve teras için tasarlanmış yer karoları geçmeli sistemiyle işinizi kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Balkonunuz küçük de olsa kahve keyiflerinizi aksatmayacak neşeli bir alan yaratmak sizlerin elinde. Katlanır sandalye ve katlanır masa tasarımı örnek fotoğraftaki balkonda yer karolarıyla birlikte sıcacık bir atmosfer yaratmanıza imkan sağlıyor. Minderlerle birlikte kullanıldığında tıpkı bir şezlong gibi rahatlayacağınız katlanır sandalyeler dilerseniz farklı renklerle de düşünebileceğiniz bir imkana sahip. 

Katlanır sandalyelerdeki minimalist tatlar

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Katlanır sandalye deyip geçmemek gerek. Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonunda mutfak dolaplarıyla yakın hizada tasarlanmış ahşap tablalı masa ve beyaza boyanmış ahşap katlanır sandalyeler ince ve şık detaylarıyla gözlerimizi kamaştırıyor. Küçük detayların geniş bir mutfağa nasıl etki ettiğini kendi gözlerinizle görün!

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