Küçük bir bütçeyle inşa edilen 77 metrekarelik şahane ev

Evin mutfak bölümünü görüyoruz şimdi de. Temel şeyleri ayarlamak hem yapılacak işleri en aza indirgeniyor hem de önemli ölçüde hareket alanı yaratıyor. Bu da tasarımcıların bir başarısı. Mesela bu resimde mutfak tezgahı gerektiği kadar uzunlukla kullanılarak serbest dolaşım için yer sağlanmış oldu. Ortada bulunan yemek masası sayesinde mutfağa ek bir masa koymaya da gerek kalmadı. Her ne kadar bu açıdan görülmese de mutfağın diğer duvarı boydan boya dolaplarla kaplı. Yani mutfak küçük dahi olsa herhangi bir depolama sorunu yok. Ek olarak mutfağı içeriden daha geniş göstermesi için tezgahın iç kısmı tamamen beyaz tutuldu. Tezgahın ön kısmı ile dolaplar ise mekanla uyumlu olarak ahşap kaplı.