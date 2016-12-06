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Küçük bir bütçeyle inşa edilen 77 metrekarelik şahane ev

nihal e. nihal e.
取手市O邸新築工事, K+Yアトリエ一級建築士事務所 K+Yアトリエ一級建築士事務所 İskandinav Banyo
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Büyük bir kent merkezinde yaşamak olanaklar açısından epey avantajlıdır. İstediğiniz pek çok yere kolayca ulaşırsınız ancak dezavantajları da vardır. Söz konusu şehir nüfusun 10 milyonu aştığı Tokyo gibi mega kentse eğer doğal olarak büyük bir evde yaşamak hayal olur. Çünkü artan nüfusla birlikte evler küçülür. Dolayısıyla çalışmak için sınırlı bir alan var ve her şeyin bir arada yürütülmesi gerekiyor. Bugünkü yazımızda tanıtacağımız ev projesi de küçük bir ev. Sadece 77 metrekarelik bir alana sahip. Üstelik oldukça düşük bir bütçe ile tasarımı yapıldı. Hazırsanız ne gibi değişiklikler yapılmış daha detaylı bakalım.

​Mavi dış cephe rengi

取手市O邸新築工事, K+Yアトリエ一級建築士事務所 K+Yアトリエ一級建築士事務所 İskandinav Evler
K+Yアトリエ一級建築士事務所

K+Yアトリエ一級建築士事務所
K+Yアトリエ一級建築士事務所
K+Yアトリエ一級建築士事務所

Küçük bir alana sahip olmasına rağmen iki katlı olmasından ötürü ev kullanışlı. Sokaktan çekilen resimde dikkatinizi çeken ilk şey elbette iddialı koyu mavi rengi. Profesyonel bir ekip tarafından inşa edilen cephe koyu renginden ötürü belli etmese de galvanizli çelik kaplamadır. Bu malzeme paslanmaya karşı dayanıklı bir ürün olup korunması da nispeten daha kolaydır. Aynı zamanda maliyet açısından verimli olduğundan dış cephe tasarımı için mükemmel bir seçenektir. Bunun dışında bir adet geniş balkonu da bulunan evin pencereleri ise küçüktür. Bahçe çiti ve dış kapı ise ahşaptan yapılmadır.

​Açık planlı yaşam alanı

取手市O邸新築工事, K+Yアトリエ一級建築士事務所 K+Yアトリエ一級建築士事務所 İskandinav Oturma Odası
K+Yアトリエ一級建築士事務所

K+Yアトリエ一級建築士事務所
K+Yアトリエ一級建築士事務所
K+Yアトリエ一級建築士事務所

Dış cepheden iç mekana geçtiğimiz ilk kesitte oldukça geniş bir oturma odasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bu genişlik sadece oturma odasına özel değil, çünkü bu oda açık planlı düzenlenmiş. Yani mutfak ve yemek odası gibi bölümlerde salonla iç içe. Bu da demek oluyor ki iç mekan her ne kadar geniş gözükse de birden fazla odayı kapsadığı için doğru bir şekilde düzenlenmeli. Örneğin bu salonda sınırlı bir alan söz konusu olduğundan çok fazla eşya kullanmak akıllıca bir tercih olmaz. Onun yerine tıpkı resimdeki gibi sade, basit bir yemek masası odanın merkezin yerleştirilebilir.

​Basit ve işlevsel

取手市O邸新築工事, K+Yアトリエ一級建築士事務所 K+Yアトリエ一級建築士事務所 İskandinav Mutfak
K+Yアトリエ一級建築士事務所

K+Yアトリエ一級建築士事務所
K+Yアトリエ一級建築士事務所
K+Yアトリエ一級建築士事務所

Evin mutfak bölümünü görüyoruz şimdi de. Temel şeyleri ayarlamak hem yapılacak işleri en aza indirgeniyor hem de önemli ölçüde hareket alanı yaratıyor. Bu da tasarımcıların bir başarısı. Mesela bu resimde mutfak tezgahı gerektiği kadar uzunlukla kullanılarak serbest dolaşım için yer sağlanmış oldu. Ortada bulunan yemek masası sayesinde mutfağa ek bir masa koymaya da gerek kalmadı. Her ne kadar bu açıdan görülmese de mutfağın diğer duvarı boydan boya dolaplarla kaplı. Yani mutfak küçük dahi olsa herhangi bir depolama sorunu yok. Ek olarak mutfağı içeriden daha geniş göstermesi için tezgahın iç kısmı tamamen beyaz tutuldu. Tezgahın ön kısmı ile dolaplar ise mekanla uyumlu olarak ahşap kaplı.

​Yeşil banyo

取手市O邸新築工事, K+Yアトリエ一級建築士事務所 K+Yアトリエ一級建築士事務所 İskandinav Banyo
K+Yアトリエ一級建築士事務所

K+Yアトリエ一級建築士事務所
K+Yアトリエ一級建築士事務所
K+Yアトリエ一級建築士事務所

Evin banyosu aydınlık ve neşeli bir atmosfere sahip. Fıstık yeşili banyo duvarı genel dekor temasına göre beklenmedik bir hamle. Fakat oldukça yakışmış. Banyonun tarzı da diğer odalarda görülen stil estetiğini yansıtacak şekilde basit ve minimal görünüyor. Yarı bölme duvarlar duş alanının tuvalet bölgesinden ayrılmasını sağlıyor. Bunların dışında banyoda uzun ve dar bir pencere bulunuyor. Bu sayede epey aydınlık bir banyo.

​Küçük bir kabin

取手市O邸新築工事, K+Yアトリエ一級建築士事務所 K+Yアトリエ一級建築士事務所 İskandinav Oturma Odası
K+Yアトリエ一級建築士事務所

K+Yアトリエ一級建築士事務所
K+Yアトリエ一級建築士事務所
K+Yアトリエ一級建築士事務所

Her ne kadar ülkemizdeki evlerde oda içinde ayrı bölümler pek kullanılmasa da Asya mimarisinde bu tür mini odalara rastlayabiliyoruz. Peki bu köşe kabini ne işe yarar? Bu sorunun cevabı tamamen size ait. Dilerseniz küçük bir hobi odasına dönüştürmek mümkün. Yerden yükseltilmiş bir platform içine tasarlanmış tatami köşesi küçük evler için epey kullanışlı.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Şaşırtıcı güzellikte 9 modern ev’ başlığını okuyabilirsiniz.

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