İyi bir aydınlatma için LED tavan lambası uygulamaları

LED aydınlatmalar düşük enerji tüketimleri, uzun ömrü olmaları, sağlamlıkları, küçük boyutları ve hızlı açılıp kapanabilme özellikleri ile geleneksel ışık kaynaklarına göre bir dizi avantajı sağlamaktadır. Önce LED aydınlatma nedir, tanımını yapalım. Vikipedia sayfasına göre, LED (yani açılımıyla
Light Emitting Diode, Türkçesi
Işık Yayan Diyot), yarı-iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre elemanıdır. LED ampuller; normal görünür ışık, morötesi, kızılötesi gibi çeşitli dalga boylarında, yüksek parlaklıkta ışık verebilmektedir.
Dışarıya ısı vermemeleri sayesinde düşük enerji tüketmelerine ek olarak, kumaş ya da kağıt türü çabuk ısınıp alev alabilecek malzemelerle de diğer ampul çeşitlerine göre çok daha güvenli bir şekilde kullanılabilen LED aydınlatmalar, evde hoş bir ambiyans yaratmak için bire bir. Özellikle renk değiştirebilen modeller, insanın her farklı ruh haline ve mekanda yaratmak istediği ambiyansa göre arzu edilen bir renge çevrilebiliyor ya da sürekli değişen renklerle kullanılabiliyor.
LED aydınlatmaların birçok çeşidi mevcut. Şerit şeklinde olan ve kartonpiyer altınlarında ya da mutfaklarda kullanılan modellerden klasik ampul görünüşlü modellere kadar, kullanmak istediğiniz alana uygun bir çeşit bulabilirsiniz. Beyaz ışıktan gün ışığına ve sarı ışığa kadar birçok farklı aydınlatma sağlayan türleri de mevcut. Günümüzde LED aydınlatmalarla ilgili tek bir problem var, o da fiyatlarının normal ampullere ya da enerji tasarruflu sıradan ampullere göre oldukça yüksek olması. Ancak, hem düşük enerji tüketimleri hem de uzun ömürleri LED ampullere verilen miktarı kısa zaman içinde amorti ediyor.
Bu sayfamızda, homify'da çalışmalarını sergileyen mimar, iç mimar ve dekoratörlerin mekanlarda uyguladığı LED'li aydınlatma çalışmalarını derledik. Örnekler arasında, odaları daha ferah hale getiren türden aydınlatmalardan, değişik ambiyans yaratan türlere kadar oldukça değişik çalışmalar göreceksiniz. Umarız bu örnekler, evlerinde güzel bir aydınlatma uygulaması yapan isteyen okuyucularımıza ilham verir.
Niyazi Özçakar Mimarlık tarafından dekore edilen bu evin oturma odasında televizyon ünitesinin arkasında başlayarak tavana yükselen ve tavan boyunca devam eden, panel ve alçıpan kombinasyonu ile elde edilmiş dekoratif ögede, boydan boya LED aydınlatma sistemi kullanılmış. Duvar panelinin iki yanı boyunca, panelin arka kısmına saklı LED aydınlatma, aynı şekilde tavandaki alçıpanda da uygulanmış. Işığın böylece tek nokta yerine geniş bir alandan yayılması sağlanmış. Bu da mekanın homojen bir şekilde aydınlanarak gözü yormasını engellemiş.
Mekanı gölgelerden arındırarak, homojen bir şekilde aydınlatmak için en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi tavandan spot aydınlatma uygulamaları. Birçok iş yerinde de bu tür aydınlatma sistemleri kullanılır çünkü mekanın birçok farklı noktasında bulunan çalışanların ve müşterilerin aynı düzeyde aydınlık bir ortamda bulunmaları tercih edilmektedir. LED spotlar bu tür uygulamalar için artık özellikle tercih ediliyor çünkü spotlar güçlü ışık verdiklerini için, yani watt'ları yüksek olduğu için harcadıkları enerji de yüksektir. LED spotların ise enerji tüketilmeleri yüksek watt'a sahip olmalarına rağmen oldukça düşüktür. Bu sayede, kuvvetli bir aydınlatma istenen mekanlar için LED spot kullanmak mantıklıdır.
Fotoğraftaki örnekte alpıçan uygulaması tavanın ortasına gelecek şekilde yapılmış ve oda LED spotlarla kaliteli bir aydınlatmaya kavuşmuş. Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım tasarından dekore edilmiş bu ev hakkında daha fazla bilgi edinmek ve tüm odalardaki aydınlatma çalışmalarını görmek için için Mersin’de beyazın büyüsü başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
LED spotlardan bir üstteki örnekte bahsetmiştik. Güçlü ışık vermelerine rağmen az enerji tüketimi yapan LED aydınlatma sistemleri, mekanda istenmeyen gölgeler yaratmadan, homojen ışık sağlayabilmek için ideal bir yöntem. Alçıpan tavan uygulamaları ile gerçekleştirilen tavanda spot aydınlatma biçimlerini mekanınızdaki mobilya yerleştirme düzeninize göre yaptırabilirsiniz. Origami Mobilya'nın ürünleriyle dekore edilmiş bu oturma odasında LED spot aydınlatma kanepelerin üzerine gelecek vaziyette, U şeklinde yerleştirilmiş. Böylece her kanepe aynı oranda ve aynı kalitede aydınlatılmış olmuş.
Fotoğraftaki örnekte tavandan alçıpan uygulaması yöntemiyle yapılan bir çalışma görmekteyiz. Voltaj Tasarım tarafından dekore edilen bu konutun oturma odasında, tavanların kenar kısmına gelecek şekilde, fazla yer kaplamayan ve böylece tavanı alçaltmayan bir alçıpan uygulaması yapılmış. Kenarlardaki alçıpanın içine de sarı ışık veren LED ampüller ile gün ışığına benzer, gözü yormayan, endirekt (yani direkt insanın üzerine düşmeyen) bir aydınlatma çalışması yapılmış. Böylece gece vakit de bu oturma odası doğal ışık alıyormuş gibi aydınlık olabilecek.
Hiba İç Mimari ve Dekorasyon tarafından iç tasarım gerçekleştirilen bu konutun oturma odasında aydınlatma sistemi adeta dekorun yıl parçası olacak düzeyde, ustalıkla kullanılmış. Tavan üç farklı aydınlatma çalışmasına ev sahipliği yaparken, televizyonun bulunduğu duvar da yumuşak bir ışıkla aydınlatılarak tavanla bütünlük sağlamış. Tavana göz attığımızda, kenar boyunca dikdörtgen şeklinde gün ışığı izlenimi veren LED aydınlatmanın kullanıldığını görüyoruz. Alanın merkezinde ise modern ancak şatafatlı bir avize bulunmakta. Bu ikisi arasında, yalnızca tek bir köşede ise üç adet LED spot kullanılmış. Bu alanın altı kitap, dergi okumak için de ideal olabilir. Televizyonun arkasında ise beyaz bir panel bulunmakta ve bu panelin de arkasında, tıpkı tavanda olduğu üzere sarı, gün ışığı etkisi yaratan LED aydınlatma bulunuyor.
Fotoğrafta, tavan ve duvarı uyumlu bir bütün haline getiren LED aydınlatma sistemlerine bir örnek daha görüyoruz. Hebart Mimarlık tarafından dekore edilen bu evin oturma odasının tavanında, daha önceki örneklerden de gördüğümüz şekilde yalnızca kenarlar boyunca LED aydınlatma çalışması yapılmış. Sarı yerine yumuşak bir beyaz ışık tonunun tercih edildiği bu uygulamada tavanın ortasına mavi ışıklı bir de avize yerleştirilmiş. Modern ve gösterişli bir model olan avizenin görevi belli ki aydınlatma yapmaktan ziyade, dekoratif bir öge oluşturma ve hoş bir ambiyans yaratmak. Duvarlarda ise niş şeklindeki her bir raf tek tek aydınlatılarak hoş bir sergileme alanı meydana getirilmiş.
LED aydınlatma dendiği zaman birçoklarının aklına şerit aydınlatmalar ya da renkli ışıklar geliyor. Ancak birçok elektrik/elektronik markasının normal ampul görünümüne sahip be normal ampul yerine kullanılcak tipte LED ampul modelleri mevcut. İster kalın duylu, isterse de ince duylu ampulleri tüm uygun avizelerinizde ve diğer lambalarınızda kullanabilirsiniz. Tasarruflu ampul olarak bilinen ampullerden çok daha tasarrfulu olan LED ampuller, bunun yanı sıra kısa sürede ortamı aydınlatması ve on beş yıla kadar ömürlü olması sebebiyle de tercih ediliyor.
Tavan kenarında boylu boyunca yer alan bu renkli LED aydınlatma çalışmasının adı LedPiyer. MCM LED Sistemleri tarafından uygulaması gerçekleştirilen bu çalışma, ruh halinize göre ortamın rengini değiştirmenizi sağlıyor. Daha önceki örneklerde gördüklerimize benzer şekilde, kartonpiyer altına saklanan ışık şeritleriyle gerçekleştirilen bu çalışmada mavi, kırmızı, mor, beyaz, yeşil gibi farklı renklerde ışık seçebilir ve ruh halinize göre seçim yaparak odayı gönlünüze göre aydınlatabilirsiniz.
LED aydınlatmaları yalnızca tavanlarda ya da duvarlarda değil, zeminlerde de kullanabilirsiniz. Özellikle merdiven gibi, yere dikey kısımlara sahip olan alanlarda ya da sağlam, temperli cam gibi zemin kaplamalarının altında kullanılan LED aydınlatmalar, bulundukları mekanda benzersiz bir ambiyans yaratmak için idealler.
LED aydınlatmalar, uzun ömürlü oluşları (on beş yıla kadar uzun ömür) ve az enerji tüketmeleri nedeniyle iş yerleri için de en uygun ampul türü. Evlerimizde ışıkları yalnızca hava karanlık olduğunda açarız ancak birçok iş yerinde türlü nedenlerden dolayı tüm gün lambalar açık olmaktadır. Enerji tüketimini azaltmak adına, LED ampule yapılacak olan yatırım iş yerlerinde zaten yüksek olan elektrik faturasını azaltmakla kalmayacak, iş yeri çevreci tavrı nedeniyle de takdir kazanacaktır.