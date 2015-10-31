İyi bir aydınlatma için LED tavan lambası uygulamaları

LED aydınlatmalar düşük enerji tüketimleri, uzun ömrü olmaları, sağlamlıkları, küçük boyutları ve hızlı açılıp kapanabilme özellikleri ile geleneksel ışık kaynaklarına göre bir dizi avantajı sağlamaktadır. Önce LED aydınlatma nedir, tanımını yapalım. Vikipedia sayfasına göre, LED (yani açılımıyla Light Emitting Diode , Türkçesi Işık Yayan Diyot ), yarı-iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre elemanıdır. LED ampuller; normal görünür ışık, morötesi, kızılötesi gibi çeşitli dalga boylarında, yüksek parlaklıkta ışık verebilmektedir.

Dışarıya ısı vermemeleri sayesinde düşük enerji tüketmelerine ek olarak, kumaş ya da kağıt türü çabuk ısınıp alev alabilecek malzemelerle de diğer ampul çeşitlerine göre çok daha güvenli bir şekilde kullanılabilen LED aydınlatmalar, evde hoş bir ambiyans yaratmak için bire bir. Özellikle renk değiştirebilen modeller, insanın her farklı ruh haline ve mekanda yaratmak istediği ambiyansa göre arzu edilen bir renge çevrilebiliyor ya da sürekli değişen renklerle kullanılabiliyor.

LED aydınlatmaların birçok çeşidi mevcut. Şerit şeklinde olan ve kartonpiyer altınlarında ya da mutfaklarda kullanılan modellerden klasik ampul görünüşlü modellere kadar, kullanmak istediğiniz alana uygun bir çeşit bulabilirsiniz. Beyaz ışıktan gün ışığına ve sarı ışığa kadar birçok farklı aydınlatma sağlayan türleri de mevcut. Günümüzde LED aydınlatmalarla ilgili tek bir problem var, o da fiyatlarının normal ampullere ya da enerji tasarruflu sıradan ampullere göre oldukça yüksek olması. Ancak, hem düşük enerji tüketimleri hem de uzun ömürleri LED ampullere verilen miktarı kısa zaman içinde amorti ediyor.

Bu sayfamızda, homify'da çalışmalarını sergileyen mimar, iç mimar ve dekoratörlerin mekanlarda uyguladığı LED'li aydınlatma çalışmalarını derledik. Örnekler arasında, odaları daha ferah hale getiren türden aydınlatmalardan, değişik ambiyans yaratan türlere kadar oldukça değişik çalışmalar göreceksiniz. Umarız bu örnekler, evlerinde güzel bir aydınlatma uygulaması yapan isteyen okuyucularımıza ilham verir.