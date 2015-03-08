Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hatayı daha geride bıraktık. Bu hafta da çoğunluğu yerli tasarımcılarımızın imzasını taşıyan birbirinden güzel konut projelerini ve dekorasyon fikirlerini sizlerle paylaştık. Ama ola ki yoğun bir hafta geçirmişsinizdir diye her hafta olduğu gibi kaçıranlar için geçen haftaya damgasını vuran yazılardan bir seçki hazırladık.
Bu hafta en çok okunan yazılarımızdan ikisi, birisi Çeşme'de, birisi İstanbul'da bulunan olağanüstü villalarla ilgiliydi. Bir diğer çok tıklanan yazıda ise mutfak oturma gruplarını inceledik. Diğer iki popüler yazımız ise tasarımcıların renk kullanımları üzerine yoğunlaşıyor. Bu yazılar mavi rengin tonlarının nasıl farklı biçimlerde kullanıldığı ve oturma odalarını renkli dokunuşlarla nasıl hareketlendirebileceğinizle ilgiliydi.
Gelin geçtiğimiz hafta Homify okurlarının dikkatini en çok çeken yazıları yeniden hatırlayalım.
Mutfak bazı aileler için sadece yemek pişen ve yenen bir alanken, bazı aileler için ise bundan çok daha fazlasıdır. Eski zamanların sobalı evlerinde mutfakta sürekli yemek piştiği, ayrıca bazı mutfaklarda ilaveten kuzine olduğu için mutfak oturma odası işlevi de görürdü. Kuzinenin üstünde kızaran kestaneler, közlenen patatesler yemek sonrası çayla birlikte afiyetle yenirdi. Böylece zamanlarının çoğunu mutfakta geçiren evin hanımları da aile saadetinden ayrı kalmamış olurdu.
Şimdilerde ise evlerde gelişmiş ısıtma sistemleri var. Mutfakta oturmak bir ihtiyaç olmaktan çıktı, ancak bazı aileler eski alışkanlıklarını devam ettirip mutfağı oturma odası olarak da kullanıyor. Bunun için de mutfağa mutfak gereçlerinin yanı sıra oturma grupları da alıyor. Bu yazımızda yerli tasarımcıların imzasını taşıyan mutfaklarda kullandıkları oturma gruplarını inceledik.
Ev dekorasyonunda çeşitli tarzlar benimsenebileceği, birden fazla tarzı bir araya getirip eklektik bir anlayış da hakim kılınabilir. Ancak hangi tarzı benimserseniz benimseyin dekorasyonda düşülebilecek bazı temel yanlışlar mevcut. Genellikle evi dekore ederken bir rengin tonlarını seçmek yaygın bir tercih. Ancak tek bir renk ve tonlarında dekore edilen evlerin monotonlaşma riski var. Bu riski ortadan kaldırmak için birkaç aksesuar ya da mobilya parçasında genel renk dokusuna zıt ve canlı renkleri tercih etmek çok isabetli bir sonuç verir. Evin tekdüze görünmesini engeller ve genel atmosfere canlılık katarlar. Bu yazımızda tasarımcıların dekorasyonda monotonluğu önlemek için canlı renkleri nasıl kullandığına baktık. Eminiz bu yazı size de fikirler verecektir.
Mavi üç ana renkten biri. Doğaya baktığımızda mavinin envai tonunu görmek mümkün. Kafamızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda da, sahil kenarında yürürken de mavinin büyüleyici etkisine şahit oluyoruz. Çok azla ton seçeneği olan mavi, evlerde de sıkça kullanılan bir renk. Turkuazdan, laciverte mavinin türlü tonları kimi zaman evin temel rengi olurken, kimi zaman da çeşitli aksesuarlarla genel atmosferi tamamlayıcı bir özellikte kullanılıyor. Bu yazımızda mavinin çeşitli mobilya ve aksesuarlarda nasıl kullanılabileceğine yerli tasarımcılarımızın tercihleri ışığında göz attık.
Çubuklu Boğaz kenarında İstanbul'un en eski ve büyüleyici semtlerinden biri. Son zamanlarda gerek Boğaz kenarındaki yalılar, gerekse de iç kısımlarda yapılan lüks sitelerle orta üst gelir grubundan İstanbulluların gözde semti haline gelen Çubuklu'da mimarinin son trendlerini şahit olmak mümkün. Bu yazımızda incelediğimiz villa da bunlara güzel bir örnek. Zeynep Paker ve Sinan Paker'e ait Paker Mimarlık firmasının elinden çıkan villada lila tonlar hakim. Son derece başarılı mobilya seçimi ve aydınlatmasıyla göz dolduran villayı sizin de beğeneceğinizden hiç şüphemiz yok.
Çeşme son dönemlerde öyle revaçta bir tatil yöresi haline geldi ki Bodrum'un pabucunu dama attı. Olağanüstü lüks butik otelleriyle İstanbul'un seçkin kitlelerinin tercihi haline gelen ilçede konut sektörü de ilçeye hakim olan lüks trend paralelinde gelişti.
Aya Yorgi koyu Çeşme'nin en güzle koylarında biri. Bu koyda inşa edilen Aialot projesi de Çeşme'nin şanına yakışır güzellikte bir proje. Bu yazımızda Aialoft projesi içinde yer alan tasarımını Unlimited Design'ın gerçekleştirdiği göz alıcı bir villayı keşfe çıktık. Bu villanın sizi de büyüleyeceğini düşünüyoruz.