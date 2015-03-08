Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hatayı daha geride bıraktık. Bu hafta da çoğunluğu yerli tasarımcılarımızın imzasını taşıyan birbirinden güzel konut projelerini ve dekorasyon fikirlerini sizlerle paylaştık. Ama ola ki yoğun bir hafta geçirmişsinizdir diye her hafta olduğu gibi kaçıranlar için geçen haftaya damgasını vuran yazılardan bir seçki hazırladık.

Bu hafta en çok okunan yazılarımızdan ikisi, birisi Çeşme'de, birisi İstanbul'da bulunan olağanüstü villalarla ilgiliydi. Bir diğer çok tıklanan yazıda ise mutfak oturma gruplarını inceledik. Diğer iki popüler yazımız ise tasarımcıların renk kullanımları üzerine yoğunlaşıyor. Bu yazılar mavi rengin tonlarının nasıl farklı biçimlerde kullanıldığı ve oturma odalarını renkli dokunuşlarla nasıl hareketlendirebileceğinizle ilgiliydi.

Gelin geçtiğimiz hafta Homify okurlarının dikkatini en çok çeken yazıları yeniden hatırlayalım.