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Bir ömür boyu yaşanacak ev

umit atdağ umit atdağ
Haus Strausberg I+II, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Mutfak
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Bu gün adını çok duyduğunuz çok meşhur olan Strazburg evlerini inceliyoruz. Günümüzde doğal evler olarak bilinen ve her detayının ahşap ile hayata geçirildiği bu evlerin hayatımıza katabileceği doğallığı ve rahatlığı yakından inceliyoruz. Evin ana gövdesi ve iskeleti tamamen doğal ahşaplardan yapılmış olup  zemin kat ve birinci kat içinde yer alan tüm detaylar ahşaplardan yapılarak evin doğal bir ev olması sağlanmış.  İki katlı olan ve her katı 2+1 konseptinde tasarlanarak dekore edilen evin her odası ideal genişlikte tasarlanarak ev sahiplerinin rahat etmesi sağlanmış. Evin yan tarafında depo ve muhafaza alanı olarak kullanabileceğiniz bir ahşap kapalı alan yapılarak evin tüm ihtiyaçlara cevap vermesi de sağlanmış.

Genel görünüş

Haus Strausberg I+II, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Uzaktan baktığınızda normal bir ev gibi görünen bu ev yakından incelediğinizde verandası, terası, çatısının şıklığı, bahçesi ve güneşlenme alanı ile eksiksiz ve kusursuz bir ev olarak karşımıza çıkıyor. Ahşabın doğal görselliği ile dış cephe de farklı bir tasarım veye dekorasyon yapmanıza gerek kalmıyor. 

Farklı açılar

Haus Strausberg I+II, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Eve ön cephe yerine farklı açılardan baktığınızda pencerelerin ahşap ile olan uyumunu, ters çitlerinin ve ahşap korkulukların eve kattığı görselliği, yanda yer alan diğer ev ile birlikte muhteşem bir doğallık oluşturduğunu görebiliyorsunuz. Her açıdan kusursuz olan bu ev doğanın kalbinde yer alması ile size sonsuz doğallık ve doğal bir yaşam imkanı sunuyor.

Ön cephe

Haus Strausberg I+II, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Evin ön cephesinden baktığınızda arka cepheden görülemeyen garaj girişi ve araba yolunu görebiliyorsunuz.  Garaja giden yol doğal taşlar ile döşenmiş ve evin doğallığı bozulmadan daha şık ve çekici bir görünüme sahip olması sağlanmış.  Ön cephe de garaj yolunun hemen üstünde giriş kapısı tasarlanarak  evin bütünlüğü bozulmadan giriş kapısı bu bölümde çok şık bir şekilde hayata geçirilmiş.

Verandanın cazibesi

Haus Strausberg I+II, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Balkon, Veranda & Teras
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Evin arka bahçesinde yer alan veranda hem bahar aylarında yemek yiyebileceğiniz hem de kış aylarının sıcak güneşinden faydalanacağınız tamamen ahşaplardan oluşan  veranda  insanın huzur kaynağı oluyor. Ahşap masa, ahşap sandalyeler, ahşap zemin ile bir bütün olarak cazibesi çok yüksek olan veranda herkesin sahip olmak isteyeceği bir güzelliğe sahip.

Mutfaktan salona bakış

Haus Strausberg I+II, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Evin salonu ile mutfağı birlikte tasarlanıp hayata geçirilmiş. Açık bir mutfağa sahip olan salonun  çekiciliğine şahit oluyorsunuz. Ahşap bir merdiven kırmızı mutfak adası, açık tonlarda dekore edilmiş iç duvarlar ile doğallık korunarak  salonun muhteşem bir dekorasyona sahip olması sağlanmış. Kırmızı gövdeli beyaz yüzeyli  mutfak adası salonun güzelliğini artırmış.

Mutfağın zarafeti

Haus Strausberg I+II, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Mutfak
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Mutfak açık bir mutfak olarak tasarlandığı için  salondan baktığınızda resimdeki gibi  salonun bir köşesinin oldukça güzel ve çekici bir şekilde dekore ediliğini görüyorsunuz. Kırmızı ön cephesi,  mavi minderli sandalyeleri ve ahşap yuvarlak masası ile salonun içinde bir çiçek demeti gibi çok renklilik sağlayan mutfak  salonun daha ferah görünmesine de katkı sağlamış.

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Şık tasarım

Haus Strausberg I+II, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Üst kata ulaşımı sağlayan merdiven oldukça şık bir tasarım ile hayata geçirilmiş, tamamen ahşap kullanılarak yapılan merdiven evin doğallığını pekiştirdiği gibi  her detayı ahşap ile yapılan evin bütünlüğü de korunarak muhteşem zevkli bir ev olması saplanmış. Merdivene destek veren metal direkler ahşap renginde boyanarak görsellik ve bütünlük korunmuş.

Evin planı

Haus Strausberg I+II, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Evin tasarımına baktığınızda alt kat ile üst katın birebir aynı plana sahip olduğunu göreceksiniz. Bir yatak odası, bir oturma odası, bir mutfak, bir banyo, bir giyim odasından oluşan ev oldukça sade ve  yaşam kolaylığı sağlayacak bir tasarıma sahip. Evin dışında yer alan verandanın planı da evin planı içinde gösterilmiş olup evin her anlamda kusursuz olması sağlanmış.

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