Bir ömür boyu yaşanacak ev

Bu gün adını çok duyduğunuz çok meşhur olan Strazburg evlerini inceliyoruz. Günümüzde doğal evler olarak bilinen ve her detayının ahşap ile hayata geçirildiği bu evlerin hayatımıza katabileceği doğallığı ve rahatlığı yakından inceliyoruz. Evin ana gövdesi ve iskeleti tamamen doğal ahşaplardan yapılmış olup zemin kat ve birinci kat içinde yer alan tüm detaylar ahşaplardan yapılarak evin doğal bir ev olması sağlanmış. İki katlı olan ve her katı 2+1 konseptinde tasarlanarak dekore edilen evin her odası ideal genişlikte tasarlanarak ev sahiplerinin rahat etmesi sağlanmış. Evin yan tarafında depo ve muhafaza alanı olarak kullanabileceğiniz bir ahşap kapalı alan yapılarak evin tüm ihtiyaçlara cevap vermesi de sağlanmış.