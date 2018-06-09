Çeşme'de bir yazlık evin büyüleyici dönüşümü

Çeşme son yıllarda Türkiye'nin en popüler tatil yöresi haline geldi. Uluslararası düzeyde sör yarışmaları, son derece lüks butik otelleri, Ege yemekleriyle türlü lezzetler sunan seçkin restoranları ve hareketli gece hayatıyla özellikle orta ve üst gelir grubu ziyaretçilerin gözdesi olan Çeşme mimari dokusuyla da dikkat çekiyor.
Yapıların dönüşümüne şahit olduğumuz Önce & Sonra yazıları her zaman Homify'ın en çok okunan yazıları arasında yer alıyor. Yapıların önceki halleriyle birlikte, dönüşüm çalışmasından sonraki hallerinin fotoğraflarının bir arada sunulduğu yazılarda renovasyonun her aşamasına şahit oluyoruz. Bugünkü dönüşüm projemiz de Ege'nin incisi Çeşme'den geliyor.
Daha önce de harika estetiğiyle bir yazımıza konu olan Yu-Ga Otel'in iç mimarı Tuncer Sezgin'in imzasını taşıyan dönüşüm projesi uzun yıllardır kullanılmayan bir yazlığa iki buçuk ay içinde yeni bir kimlik kazandırmış.
Siz de eskiyen yazlığınızı elden geçirmek istiyorsanız bu yazıyı muhakkak okumalısınız.
Öncelikle bütün iç duvarlar ve zemin sökülmüş ve izolasyon amaçlı şap atılmış. Daha sonra duvarlar, elektrik ve su tesisatı yeniden oluşturulmuş.
Yazlığın birinci katında kapıdan girişte sağ tarata küçük bir oda, ve yanında gördüğünüz salona mutfak penceresiyle açılan bir mutfak bulunuyor. Girişin solunda, merdivenin arkasında kalan bölüm ise tuvalet. Fotoğraın çekildiği bölüm ise komple salon olarak kullanılıyormuş. Zeminde kullanılan mermer malzemenin modası çoktan geçti. Üstelik izolasyonu sorunlu olan evde yerden nem geliyormuş. Tuncer Sezgin tasarımdan önce bu sorunu önlemek için çaba sarf etmiş.
Giriş kapısının çürümeye yüz tutmuş ahşabından evin ne kadar bakımsız olduğunu anlamak mümkün. Yazlık yıllarca hiç kullanılmamış.
Dış cephede de tüm pencere ve kapıların söküldüğünü görüyoruz.
İlk resimde gördüğünüz giriş kapısı fotoğrafın çekildiği yerin yarım metre gerisinde bulunuyor. Karşı da salon kısmı yeni görüntüsüyle bize göz kırpıyor.
Salonda sadelik ön plana alınmış. Yerlerde mermer görünümünde seramik kullanılmış. Salondaki oturma grubunun tasarımı ise yine iç mimarımız Tuncer Sezgin'e ait. Sezgin'in tasarımlarını gerçeğe dönüştürdüğü kendine bir de mobilya imalathanesi bulunuyor.
Bu fotoğraf neredeyse yazımızın ikinci fotoğrafıyla aynı noktadan çekilmiş. TV ünitesinin arka taraı mutak olarak değerlendirilmiş. Yani mutfakla salon birleştirilerek mutfak açık mutfağa dönüştürülmüş. Eski mutfaktan kalan alan giriş kapısının solundaki odayla birleştirilerek oda genişletilmiş. Evin giriş kapısında %100 masif iroko ağacı kullanılmış. Gelelim merdivene. Demir profilden yapılan ve basamakları ergonomik olmayan eski merdivenin yerine tek omurgalı, demir konstrüksiyon ve masif ağaç basamaklı merdiven kullanılmış. Trabzanlarında yüksek kalite krom nikel kullanılan merdivenin basamakları monte edilirken vida kullanılmamış, alt ve üst iki parça da geçme olarak tasarlanmış.
Sıradaki üç fotoğrafta arklı açılardan yeni mutfağı görüyorsunuz. Lake boya kullanılan mutakta, TV ünitesinin arkası ocak ünitesi olarak tasarlanmış. Ocağın üstündeki metal düzenek lamba değil. Yeni nesil bir bacasız aspiratör. Ocağın yanında ankastre fırınlar ve karşı duvarda tezgah ve bulaşık makinesi yer alıyor. Resimlerde göremeseniz de eski mutfak penceresinin olduğu tarafta buzdolabı ve mutfak dolapları yer alıyor.
Yazlığın odaları ve banyosu üst katta bulunuyor. Bu haliyle üst kat da bir harabeye benziyor.
Dönüşümden sonra hol de ışıl ışıl parlıyor. Aşağı katta kullanılan seramikler hol ve banyoda da kullanılmış. Kapı kasaları ise gri renkli ahşaptan.
Banyo harap bir halde. Eski model duşakabin ve son derece basit dolaplar kullanılamaz hale gelmiş.
Banyonun zemini gibi duvarları da tavana kadar seramikle kaplanmış. Cam duşakabin ve son trend vitriiye ürünlerin kullanıldığı banyoda dolaplar için ceviz kaplama tercih edilmiş.
Tuvaletin fayansları da vitrifiye ürünleri de tarih olmuş.
Lake boyalı dolaplar ve mermer tezgahın kullanıldığı tuvaletin başrol oyuncusu dere taşından yapılmış lavabo.
Gardırobu ve komodini lake boyalı olan yatak odasında diğer tüm odalardaki gibi zemin için doğal parke kullanılmış.
Evin genç kızının odasındaki yatak başlığı çok şık. Makyaj masası ve özellikle de puf göz dolduruyor. Zeminlerde doğal parke kullanılmış.
Evin delikanlısının odasının en dikkat çekici yanı ise tavana kadar uzanan lake boyalı lambri yatak başlığı.