Çeşme'de bir yazlık evin büyüleyici dönüşümü

Çeşme son yıllarda Türkiye'nin en popüler tatil yöresi haline geldi. Uluslararası düzeyde sör yarışmaları, son derece lüks butik otelleri, Ege yemekleriyle türlü lezzetler sunan seçkin restoranları ve hareketli gece hayatıyla özellikle orta ve üst gelir grubu ziyaretçilerin gözdesi olan Çeşme mimari dokusuyla da dikkat çekiyor.

Yapıların dönüşümüne şahit olduğumuz Önce & Sonra yazıları her zaman Homify'ın en çok okunan yazıları arasında yer alıyor. Yapıların önceki halleriyle birlikte, dönüşüm çalışmasından sonraki hallerinin fotoğraflarının bir arada sunulduğu yazılarda renovasyonun her aşamasına şahit oluyoruz. Bugünkü dönüşüm projemiz de Ege'nin incisi Çeşme'den geliyor.

Daha önce de harika estetiğiyle bir yazımıza konu olan Yu-Ga Otel'in iç mimarı Tuncer Sezgin'in imzasını taşıyan dönüşüm projesi uzun yıllardır kullanılmayan bir yazlığa iki buçuk ay içinde yeni bir kimlik kazandırmış.

Siz de eskiyen yazlığınızı elden geçirmek istiyorsanız bu yazıyı muhakkak okumalısınız.