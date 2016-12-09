Türkiye'den kırmızı ile renklenen 8 salon

Salon dekorasyonlarında kullanılan renkler salonun görselliği, dekorasyonun zarafeti ve ev sahibinin içine sinmesi açısından çok önemlidir. salon evin en fazla kullanılan alanı olduğundan ve en geniş odası olduğundan renk seçimleri oldukça titiz bir şekilde yapılır. Seçeceğiniz renklerin mat – parlak uyumunun yanında renklerin bir biri ile uyumlu olması da önemlidir. Bu açıdan bakıldığında koyu renkler genel olarak kırmızı ile birlikte kullanılır. Kırmızı renk hem canlı renkler ile hem de koyu renkler ile çok uyumlu olan ve kullanıldığı alana çekicilik katan bir renk olduğu için salonlarda oldukça fazla kullanılır. Bu gün Türkiye'den kırmızı ile renklendirilmiş salon örneklerini inceleyerek ülkemizde salon dekorasyonlarında kırmızı rengin nasıl kullanıldığını, renk seçimlerde neden önemli olduğunu öğreniyoruz. 8 farklı salon dekorasyonu ile kırmızı salonları birlikte inceleyelim.