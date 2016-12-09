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Türkiye'den kırmızı ile renklenen 8 salon

umit atdağ umit atdağ
Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
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Salon dekorasyonlarında kullanılan renkler salonun görselliği, dekorasyonun zarafeti ve ev sahibinin içine sinmesi açısından çok önemlidir. salon evin en fazla kullanılan alanı olduğundan ve en geniş odası olduğundan renk seçimleri oldukça titiz bir şekilde yapılır. Seçeceğiniz renklerin mat – parlak uyumunun yanında renklerin bir biri ile uyumlu olması da önemlidir. Bu açıdan bakıldığında koyu renkler genel olarak kırmızı ile birlikte kullanılır. Kırmızı renk hem canlı renkler ile hem de koyu renkler ile çok uyumlu olan ve kullanıldığı alana çekicilik katan bir renk olduğu için salonlarda oldukça fazla kullanılır. Bu gün Türkiye'den kırmızı ile renklendirilmiş salon örneklerini inceleyerek  ülkemizde salon dekorasyonlarında kırmızı rengin nasıl kullanıldığını, renk seçimlerde neden önemli olduğunu öğreniyoruz. 8 farklı salon dekorasyonu ile kırmızı salonları birlikte inceleyelim.

Koyu renkler ile kırmızı tercihi

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Mat renkler kendi arasında uyumlu bir kombinasyon oluşturduğu gibi kırmızı renk ile de muhteşem bir uyum oluşturur. Örnek salon dekorasyonunda koyu gri renkler ile kırmızı renkli koltuk ve minder oldukça samimi ve çekici bir ortam oluşturmuş. Kırmızı renk salonun ölü toprağını üzerinden atmasını sağlayarak zarif bir salon ortaya çıkarmış.

Akseuarlar

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evin genel dekorasyonu içinde yer alan aksesuarlar ile salonlarınız daha zarif ve daha çekici salonlar haline gelebilir. Örnek olarak resimde yer alan salon dekorasyonu içinde kalabalık aksesuar grubu kırmızı renkli aksesuarlar ile daha zevkli bir salon dekorasyonuna imza atmanızı sağlamış. Kırmızı renk geçiş rengi olarak da düşünüldüğünden ortaya muhteşem bir tablo çıkmış.

Parlak kırmızı tercihi

Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Uygulanmış Projeler

Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Salon dekorasyonlarında canlılık ve sıcaklık isteyen ev hanımlarının tercihi olan parlak kırmızı renk bu örneğimizde hem koltuklarda hem de perdelerde tercih edilmiş. Salon içinde renk bütünlüğü oluşturulduğu gibi salonun zevkli bir dekorasyona sahip olması ve sıcak bir atmosfer oluşması sağlanmış.

Vintage dekorasyonlar

Vezir Özel Proje Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Özel Proje

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Kırmızı renk çağdaş dekorasyon fikirleri içinde çok zarif bir şekilde kullanılabildiği gibi vintage ve geleneksel dekorasyon fikirleri ile de muhteşem bir uyum içinde kullanılabilir. Örnek salon dekorasyonunda kullanılan açık pembe veya açık kırmızı renk vintage salonun zarafetini ve cazibesini artırarak çok şık bir salon dekorasyonu yapılmasını imkan sağlamış.

Koyu kırmızı

Özel Ev Tasarımı, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Klasik Oturma Odası
Fabbrica Mobilya

Özel Ev Tasarımı

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Parlak kırmızı yerinde koyu kırmızı renkler de tercihe ederek örnek salon dekorasyonunda olduğu gibi muhteşem bir salona sahip olabilirsiniz. Koyu kırmızı renk asaletin ve ağırbaşlılığın temsili olduğu için salona da çok resmi bir hava kazandıracaktır. Bu özelliği ile özellikle soğuk ülkelerde tercih edilen koyu kırmızı renk ülkemizde de tercih edilmektedir.

Dekoratif halılar

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evinize alacağınız halılar dekorasyona renk veren unsurlar olduğu için titiz bir şekilde seçilmelidir. Salon dekorasyonu içinde kullanacağınız mat ve koyu renkler içinde kırmızı veya açık kırmızı desenli halılar salonlarınızı oldukça zarif hale getirecektir. Dilediğinizce renkli seçeceğiniz halılar salonun cazibesini artıracaktır.

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Desenler ve renkler

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Evinizde tercih edeceğiniz renkler ister duvarda ister halı da isterse de koltuklarda desen şeklinde yer alabilir. Bu şekilde kullanacağınız kırmızı renk evinize ferah bir hava katacağı gibi resimde yer alan salonda olduğu gibi dekoratif ve çekici bir salon ortaya koyacaktır. Zevkinize göre desen belirleyerek salonunuzu daha zarif bir salon haline getirebilirsiniz.

Renkler ve ışıklar

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Oturma Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Salon dekorasyonlarında kullanacağınız kırmızı rengin seçimine özellikle dikkat etmelisiniz. Salon içinde yer alan ışıklar ve aydınlatmalar salonunuz içinde kullanacağınız kırmızı rengin çekiciliğini kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle salon içinde özenli bir seçim yaparak salondaki ışıkların salonunuzun görselliğini artıracağı bir dekorasyon yapmanız faydanıza olacaktır.

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