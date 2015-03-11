Yeşilin sekiz tonu

Renk tayfında üç ana renk var. Mavi, sarı ve kırmızı… Ama ana renkleri saymalarını söyleseniz pek çok kişi işin içine yeşili de dahil eder herhalde. Oysa yeşil maviyle sarının bir araya gelmesinde oluşan bir ara renk. Ancak yeşil bin bir çeşit tonuyla o kadar çok kullanılan bir renk ki, onu ana renk olarak değerlendirmek hiç de şaşılacak bir durum değil.
Ağaçlara, çimenlere, sebzelere baktığımızda yeşilin ton zenginliğini görüyoruz. Ancak doğada bu kadar karşımıza çıkmasına rağmen Türkiye'de dekorasyonda çok azla tercih edilen bir renk değil yeşil. Ancak uçuk ve iddiasız yeşil tonlarını duvarlarda görüyoruz. Oysa yeşil canlı tonlarıyla çok iddialı bir renk ve doğru kullanıldığında evlere göz alıcı bir görünüm kazandırabiliyor.
Renklerin sekiz tonu başlığıyla bir seri başlattık. Daha önce kırmızı ve mavinin farklı tonlarının yerli tasarımcıların tasarımlarını nasıl süslediğini işlemiştik. Bugün de sıra yeşilde. Yeşil tasarımcılarımızın elinde nasıl anlam bulmuş ona göreceğiz.
Hazırsanız başlayalım… .
Resimde gördüğünüz oda Niyazi Özçakar İç Mirmarlık'ın Sunrise Court projesinde tasarladığı bir dairenin yatak odalarından biri. Konut projesi toplam alanının yüzde yetmiş beşini bahçe ve terasa ayırmış durumda. Zaten doğayla iç içe olması için sadece kırk yedi konuttan oluşan bir proje. Niyazi Özçakar da bu konsepte uymayı tercih etmiş olacak ki evde yeşil rengi bolca kullanmış. Yatağın üzerindeki hakiye çalan battaniye bordo kırlentlerle birleşerek odaya renk katmış.
Bursa merkezli İnan Aydoğan Interiors, dünyaca ünlü tasarım markalarının ürünlerini de müşterilerine sunuyor. Ünlü İtalyan firma Moroso'ya ait bu tasarım yatak odasında ilk göze çarpan şey sıra dışı geometrisiyle yatak balığı oluyor. Yatak başlığı, nevresimler ve gardıroptaki şerit aynı dokudan yapılmış ve birbirlerini tamamlıyorlar. Yatak başlığının ve gardıropta sabit bulunan bir desende bir nevresim takımı fikri başlı başına etkileyici. Bu üç unsur acı yeşil renk üzerine sarı ve beyaz çiçekler bulunduruyor. Açık yeşil bitkiler ise acı yeşille uyum sağlıyor.
Galleria Gaia tasarım mobilya severler için çok ilginç bir hizmet sunuyor. Seri üretim mobilyalardan sıkılanlar, Galleria Gaia'nın alıp yenilediği eskinin işçilik harcanmış mobilyalarını çok sevecek diye düşünüyoruz.
Bu iki koltuk ve fiskos masası da bu tip mobilyalardan. Koltuk ve fiskos masasının iskeletindeki koyu yeşil ve kadife yastıklardaki çağla yeşili birbirlerini harika biçimde tamamlamışlar.
Filiz Mungan'ın sahibi olduğu Bursa merkezli Mungan Interior Design'ın imzasını taşıyan bu salonda yeşilin birden azla tonu kullanılmış. En dikkat çekicisi elbetteki koltuklardaki yeşil. Bu yeşile ne diyeceğimizi bilemedik. Fosforlu yeşil desek değil, parlak yeşil desek değil. Sanırız bu yeşile en yakın ton ilkbahar tomurcuğu rengi. Halı ve kırlentlerde yine yeşilin pastel tonları tercih edilmiş. Vazonun rengi koltuklarda kullanılan yeşilin tonlarına yakın. Hepsi de açık yeşil tonları diyebileceğimiz bu mobilyaları koyu yeşil bitki tamamlıyor.
Hakan Helvacıoğlu klasikten moderne her tarzda her rengi ustalıkla kullanan bir isim. Klasik tarzdaki dekorasyon örneklerinden birinde de son derece şık antika koltukta yeşil rengi tercih etmiş. Kadife dokulu kumaşıyla oldukça davetkar görünen koltuk pastel tonda çağla yeşili rengiyle odanın diğer unsurlarından rol çalmadan dikkat çekmeyi başarıyor.
Mobilya üreticisi Mia Mobili katalogunda Cream isimli genç odasını Kelly yeşiliyle süslemiş.
Mobilya üreticisi Mia Mobili katalogunda Cream isimli genç odasını Kelly yeşiliyle süslemiş.
Adana merkezli Teknik Sanat Mimarlık resimde salonunu gördüğünüz evin tüm odalarında yeşilin farklı tonlarını kullanarak hoş bir konsept yakalamış. Işıklandırmasıyla dikkat çeken slaonun başrol oyuncusu niteliğindeki kanepelerde kullanılan orman yeşili pencere önündeki bitki ve perdelerde kullanılan yeşilin daha açık bir tonuyla tamamlanmış.
Gülnur Ocakdan'a ait Goa tasarım stüdyosunun imzasını taşıyan bu evin salonunda yeşilin farklı tonlarını barındıran halı ve son derece estetik sehpaların kaideleri işlevi gören puflarda yeşil kullanılmış.
Halıdaki yeşil tonlarına soluk deniz yeşili ve armut rengi desek yanlış yapmamış oluruz sanırım.