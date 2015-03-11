Yeşilin sekiz tonu

Renk tayfında üç ana renk var. Mavi, sarı ve kırmızı… Ama ana renkleri saymalarını söyleseniz pek çok kişi işin içine yeşili de dahil eder herhalde. Oysa yeşil maviyle sarının bir araya gelmesinde oluşan bir ara renk. Ancak yeşil bin bir çeşit tonuyla o kadar çok kullanılan bir renk ki, onu ana renk olarak değerlendirmek hiç de şaşılacak bir durum değil.

Ağaçlara, çimenlere, sebzelere baktığımızda yeşilin ton zenginliğini görüyoruz. Ancak doğada bu kadar karşımıza çıkmasına rağmen Türkiye'de dekorasyonda çok azla tercih edilen bir renk değil yeşil. Ancak uçuk ve iddiasız yeşil tonlarını duvarlarda görüyoruz. Oysa yeşil canlı tonlarıyla çok iddialı bir renk ve doğru kullanıldığında evlere göz alıcı bir görünüm kazandırabiliyor.

Renklerin sekiz tonu başlığıyla bir seri başlattık. Daha önce kırmızı ve mavinin farklı tonlarının yerli tasarımcıların tasarımlarını nasıl süslediğini işlemiştik. Bugün de sıra yeşilde. Yeşil tasarımcılarımızın elinde nasıl anlam bulmuş ona göreceğiz.

Hazırsanız başlayalım… .