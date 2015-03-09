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Enfes banyo modelleri

Aydin Sanli Aydin Sanli
J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık İç Dekorasyon
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Banyo evin en önemli yerlerinden. Hele bizim gibi geçmişinde hamam gibi bir kültür olan ve bu nedenle banyoda uzun kalmayı seven toplumlarda banyonun önemi bir kat daha artıyor. Günün stresi ve yorgunluğundan uzaklaştığımız banyolar evde tek başımıza kalabildiğimiz de nadir alanlardan. 

Tüm bu nedenlerden dolayı, daha önceleri çok da önem verilmeyen banyolara daha bir özen gösteriliyor. Zaman zaman gittiğimiz evlerde ve seyahatlerimizde kaldığımız otellerde öyle banyolarla karşılaşıyoruz ki ağzımız açık kalıyor. Tasarım dünyasının sınırı yok. Hayal gücü banyoları da eşsiz birer mekan haline getirebiliyor. Şimdi gelin hepsi yerli tasarımcıları elinden çıkmış birbirinden şahane banyo örneklerine hep beraber bakalım ve ilham alalım. 

Saray banyosu gibi

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Modern Banyo
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Bu son derece şık banyonun altında Baba Mimarlık Mühendislik'in imzası var. Çekmeköy'de bulunan Yeşilvadi Erguvan Evleri'nde bulunan saray görkeminde bir villanın iki göz alıcı banyosundan biri olan bu banyoda mermer, seramik, ahşap ve cam şiirsel bir uyum yakalamış. Banyonun duvarları oldukça şık siyah mermerle kaplanırken, zeminde doğal renkte seramikler tercih edilmiş. Zemin seramiklerinin ortasındaki desen ise Osmanlı sanatını çağrıştıryor  ve banyonun saray havasını pekiştiriyor. Armatürler ve cam duş paravanının çerçevelerindeki altın varaklar da saray duygusunu güçlendiren unsurlar. 

Sadelikle gelen şıklık

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Banyo
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakarimzasını taşıyan bu banyo sadeliğin de ne kadar şık olabileceğinin kanıtı. Duvarın aşağı yarısında beyaz lake ahşap kullanılırken üst kısım pürüzsüz yüzeyi ve dingin mavisiyle insana huzur veriyor. Mermer lavabo tezgahı metal iskelet üstüne oturuyor. Zemin için ise sayalar dolusu yazsak yazılır. 40'lı, 50'li yılların renkli taş döşeme mutfak ve banyolarını hatırlatan desen aslında çağdaş seramiklerle oluşturulmuş. Lavabo tezgahı, yer döşemeleri ve harikulade şıklıktaki gümüş varaklı çerçevesiyle göz dolduran aynayla geçmişe bir yolculuk yapmış gibi olduk. Klozet ve sifon butonu olmasa kendimizi bir dönem ilmi dekorunda sanabilirdik. Banyonun aydınlatmasının da çok başarılı olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Aynanın iki yanındaki abajur şekilli apliklerin yanı sıra tavandaki güçlü aydınlatma banyoyu çok erah bir mekan haline getirmiş. 

Banyo mobilyaları

BELLEZZA -MAESTA BATHROOMS MAESTA BATHROOM FURNITURE BanyoRaflar
MAESTA BATHROOM FURNITURE

BELLEZZA -MAESTA BATHROOMS

MAESTA BATHROOM FURNITURE
MAESTA BATHROOM FURNITURE
MAESTA BATHROOM FURNITURE

İstanbul merkezli Maesta Bathroom Furniture firması birbirinden şık modüler banyo mobilyaları üretiyor. Bu banyonun mobilyaları da irmanın Balezza modeli. Huş kaplama banyo mobilyası üç dolap, bir çekmece ve dört raftan oluşuyor. resimde gördüğünüz gibi kahverengi tonlu bir banyonuz varsa bu modeli düşünebilirsiniz. Çünkü mobilyalar banyoyla son derece uyumlu. 

İhtişam

BANYO , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. BanyoKüvet & Duşlar
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

BANYO

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Genelde yaptığı mobilyalarla tanınsa da banyo tasarımları da yapan Asortie Mobilya'nın elinden çıkma bu banyoyu tek kelimeyle özetledik: İhtişam. Her ne kadar mobilyalarını  klasik, modern avant garde gibi gruplara ayırmadığını söyledi klasik tarzın etkisinin hissedildiği göz kamaştırıcı mobilyalar tasarlayan firma 47 yıllık bir geçmişe sahip. Firmanın kurucularından Gafur Yılmaz mükemmel mobilyayı, birlikte aynı ortamda bulunmaktan mutluluk duyulan mobilya olarak tanımlıyor ve şirket de bu anlayışla tasarımlar üretiyor. 

Bu banyoda bulunmaktan da mutluluk duyulacağı kesin. Klasik tarzdaki bağımsız küvet ve estetik dolap duvardaki altın varak çerçeveli vitray çalışmasıyla harika bir kompozisyon oluşturuyor ve bu kompozisyon göz kamaştırıcı aydınlatma altında ışıl ışıl parlıyor. 

Harika

DECOZONE BAYYURT Modern Banyo
BAYYURT

DECOZONE

BAYYURT
BAYYURT
BAYYURT

Doğal taş alanında dünya çapında ün yapan Bayyurt, İzmir Alsancak'ta açtığı Decozone'da ulusal ve uluslararası markalarla dekorasyona dair birçok ürün ve hizmeti bir araya getiriyor. Bayyurt'un doğal taş alanında hizmet verdiği Decros markasına ait ürünlerin bir araya gelmesiyle bu sevimli banyo ortaya çıkmış. Ahşap görünümlü mermer kurnalar ve yine ahşap görünümlü zar biçiminde tasarlanmış oturaklar harika görünüyor. 

Dingin

J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık İç Dekorasyon
As Tasarım – Mimarlık

J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

AS Mutfak ve Dekorasyon adıyla kurulan ve hizmetlerine AS Tasarım Mimarlık olarak devam eden İzmir merkezli firma konutların ve işyerlerinin renovasyonu, restorasyonu ve yeniden yapılanması, daha kullanışlı, daha estetik ve daha çağdaş bir yapıya bürünmesi için hizmet üretiyor. Renovasyonlarında kullandığı mobilyaları kendi atölyelerinde üreten firma kaliteden ödün vermeden hizmetlerine devam ediyor. 

Resimde gördüğünüz banyo, firmanın Çeşme'de tasarladığı bir villanın üç banyosundan biri. Banyonun tüm mobilyalarının tasarımı ve üretimi de firmaya ait. 

Prefabrik evde Danimarka tasarımı: Vipp Barınağı
Bu banyo modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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