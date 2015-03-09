Enfes banyo modelleri

Banyo evin en önemli yerlerinden. Hele bizim gibi geçmişinde hamam gibi bir kültür olan ve bu nedenle banyoda uzun kalmayı seven toplumlarda banyonun önemi bir kat daha artıyor. Günün stresi ve yorgunluğundan uzaklaştığımız banyolar evde tek başımıza kalabildiğimiz de nadir alanlardan.

Tüm bu nedenlerden dolayı, daha önceleri çok da önem verilmeyen banyolara daha bir özen gösteriliyor. Zaman zaman gittiğimiz evlerde ve seyahatlerimizde kaldığımız otellerde öyle banyolarla karşılaşıyoruz ki ağzımız açık kalıyor. Tasarım dünyasının sınırı yok. Hayal gücü banyoları da eşsiz birer mekan haline getirebiliyor. Şimdi gelin hepsi yerli tasarımcıları elinden çıkmış birbirinden şahane banyo örneklerine hep beraber bakalım ve ilham alalım.