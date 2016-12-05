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Küçük evler için 12 TV odası fikri

umit atdağ umit atdağ
Aimbere, PM Arquitetura PM Arquitetura Endüstriyel Multimedya Odası
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Geniş alanlarda istenildiği gibi dekore edilebilen TV odaları dar odalarda ve küçük evlerde oldukça zor bir dekorasyon süreci ile dekore edilebiliyor. Bu gün homify TV odası dekorasyonu sayfasında yer alan küçük evler için dekorasyon örneklerini sizler için bir araya getiriyoruz. Bu örnekleri inceleyerek evinizde küçük odalarda tv odası dekorasyonu yaparken birebir örnek alabilirsiniz. Her ölçüye göre farklı fikirler ile yapılan tv odları evlerin en şirin en şık ve en tatlı odaları haline geliyor. Küçük odalarda aile bireylerinin bir arada televizyon keyfi yapabileceği şirin tv odalarını birlikte inceleyelim.

Beyaz dekorasyonlar

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Minimalist Multimedya Odası
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

Küçük odalarda beyaz ve tonlarını kullanarak daha geniş bir oda izlenimi yaratabilirsiniz. Bu oda içinde bir tv odası yaratmak istiyorsanız düz ekran tv tercih edip bir tv ünitesi ile veya duvara monte ederek özel aksesuarlarla birlikte dekore edebilirsiniz. Renk uyumu ile şirin mi şirin bir tv odasına sahip olabilirsiniz.

Köşe takımları

homify Klasik Multimedya Odası
homify

homify
homify
homify

Tv odalarında daha geniş alanlar oluşturmak için yapılması gereken köşe takımları tercih edilmesidir. Köşe takımları daha fazla oturum alanı sağlayacağı gibi küçük odalarda köşelerin dekorasyon içine dahil edilmesini de sağlayarak sizlere çok kullanışlı küçük ama geniş bir tv odası sahibi olma fırsatı sunacaktır.

Aydınlatmalar

Projeto Home Theater, Alkaa Arquitetos Associados Alkaa Arquitetos Associados Modern Oturma Odası
Alkaa Arquitetos Associados

Alkaa Arquitetos Associados
Alkaa Arquitetos Associados
Alkaa Arquitetos Associados

Küçük tv odalarında tv ışığının şiddeti ve aydınlatmaların şiddeti siz rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Aksi durumda oda küçük olacağı için gözlerinizi rahatsız edecek ve sağlıklı bir tv odası oluşmayacaktır.

Renk ayrımları

Home Theater Projeto Executado em 2012, D`Vita - Marcenaria D`Vita - Marcenaria Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
D`Vita – Marcenaria

D`Vita - Marcenaria
D`Vita – Marcenaria
D`Vita - Marcenaria

Tv odalarında en öneli detay renk ayrımlarının keskin bir şekilde yapılmasıdır. Renk ayrımları küçük tv odalarının daha geniş bir görünüme sahip olmasını sağlayacağı gibi dekorasyonunda oldukça şık ve zarif olmasını sağlayacaktır. Örnek tv odasında renkler odanın olduğundan büyük görünmesini sağlamış.

İşlevsel üniteler

Casa Boa Vista , Triplex Arquitetura Triplex Arquitetura Kırsal Multimedya Odası
Triplex Arquitetura

Triplex Arquitetura
Triplex Arquitetura
Triplex Arquitetura

Küçük evlerde ve odalarda tv ünitelerini işlevsel ve özellikli ünite olarak tercih ettiğinizde resimdeki gibi şık ve odayı daraltmayan aksine odayı daha geniş gösteren  bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Örnek dekorasyonda olduğu gibi düz renk tercihi odayı daha şirin gösterecektir.

Objeler ve tablolar

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura Endüstriyel Multimedya Odası
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

Küçük odalarda tv ünitesi yerine duvarı kullanmak hem odanın içinde az yer kaplamasını hem de odanın obje ve tablolar ile daha zengin ve daha zevkli görünmesini sağlayacaktır.

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Mini tiyatro

homify Modern Multimedya Odası
homify

homify
homify
homify

Küçük odalarda renk ayrımı kadar yapılacak renklendirmeler de çok önemlidir. Örnek tv odasının tavanı gökyüzü şeklinde boyanmış ve diğer duvarlar oldukça zarif bir şekilde dekore edilerek küçük tv odası bir salon haline getirilmiş.

Farklı temalar

House Interiors, Innovate Interiors & Fabricators Innovate Interiors & Fabricators Asyatik Multimedya Odası
Innovate Interiors &amp; Fabricators

Innovate Interiors & Fabricators
Innovate Interiors &amp; Fabricators
Innovate Interiors & Fabricators

Tv odasında yapmayı düşündüğünüz tema için tv odasının görselliğinin önemi çok fazladır. Basit bir tv ünitesi ve düz beyaz duvarlar ile çok hoş bir dekorasyon yapılarak beyaz temaların ağırlıkta olduğu şık bir tv odası yapabilirsiniz. Beyaz renkler tv odasını daha geniş gösterecektir.

Dikey ve yatay çizgiler

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados Modern Multimedya Odası
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

Küçük odaları tv odası haline getirirken yapılması gereken en önemli detay  yatay ve dikey çizgileri kullanmaktır.  Yatay ve dikey çizgilere sahip mobilyalar ve tv ünitesi tv odanızı olduğundan daha geniş gösterecek ve zarif bir tv odası oluşturacaktır.

Çağdaş tasarımlar

Aimbere, PM Arquitetura PM Arquitetura Endüstriyel Multimedya Odası
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

Tv odası olarak kullanacağınız odayı çağdaş tasarım ve dizayn ile modern bir cep sineması haline getirebilirsiniz. Modern dekorasyon ve mobilya seçimi ile evinizde modern bir sinema oluşturabilir, misafirlerinizi keyifle ağırlayabilirsiniz.

Ahşap ve zarafet

CASA COR GOIÁS 2015, Larissa Maffra Larissa Maffra Endüstriyel Multimedya Odası
Larissa Maffra

Larissa Maffra
Larissa Maffra
Larissa Maffra

Tv odalarında kullanacağınız ahşaplar ile evinizi daha zarif bir ev haline getireceğiniz gibi dekoratif anlamda da daha sıcak ve samimi bir tv odası oluşturabilirsiniz.  Ahşaplar hem dekoratif hem de doğal ürünler olduğu için tv odası muhteşem bir oda haline gelecektir.

Sade dekorasyonlar

Apartamento AL, Haruf Arquitetura + Design Haruf Arquitetura + Design Modern Multimedya Odası
Haruf Arquitetura + Design

Haruf Arquitetura + Design
Haruf Arquitetura + Design
Haruf Arquitetura + Design

Tv odalarının geniş ve konforlu olması için tercih edeceğiniz fikirlerden biri de minimalist dekorasyonlardır. Minimalist dekorasyonlar ile sade, geniş ve rahat tv odalarına sahip olabilir,  evinizin dinlenme alanı olarak kullanacağı bir odaya da sahip olabilirsiniz.

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