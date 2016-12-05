Küçük evler için 12 TV odası fikri

Geniş alanlarda istenildiği gibi dekore edilebilen TV odaları dar odalarda ve küçük evlerde oldukça zor bir dekorasyon süreci ile dekore edilebiliyor. Bu gün homify TV odası dekorasyonu sayfasında yer alan küçük evler için dekorasyon örneklerini sizler için bir araya getiriyoruz. Bu örnekleri inceleyerek evinizde küçük odalarda tv odası dekorasyonu yaparken birebir örnek alabilirsiniz. Her ölçüye göre farklı fikirler ile yapılan tv odları evlerin en şirin en şık ve en tatlı odaları haline geliyor. Küçük odalarda aile bireylerinin bir arada televizyon keyfi yapabileceği şirin tv odalarını birlikte inceleyelim.