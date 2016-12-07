Yaz için isteyeceğiniz 3 ahşap kabin ev

Şehir yaşamından uzaklaşmak iş ve okul gibi nedenlerle pek mümkün değilse, tatillerinizi geçirebileceğiniz basit ama masalsı bir ev sahibi olmayı düşünebilirsiniz. Ev sahibi olmak deyince de aklınıza hemen yüksek apartman dairelerini ya da pahalı villaları getirmeyin. Birkaç metrekarelik bir alana kolayca kurulabilen modüler evler, özellikle tatil ve emeklilik planı yapanlar için bulunmaz bir fırsat olabiliyor. Çatılı ve bahçeli müstakil bir ev sizin de hayallerinizi süslüyorsa belki de aradığınız şey bungalov tipi sade bir ahşap evdir.

Polonya'da bir firma ahşap kabin konseptini biraz geliştirerek birbirinden güzel ev modelleri tasarlamış. Biz de bu yazımızda sizlere bu evlerden üç ana modeli tanıtacağız. Planlarıyla birlikte sunacağımız evler tatil planlarınızı değiştirebilir.

Ahşap evlere Türkiye'den de örnekler bulmak isterseniz “Türkiye'den herkesin inşa edebileceği 6 bungalov” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.