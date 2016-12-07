Yaz için isteyeceğiniz 3 ahşap kabin ev

Şehir yaşamından uzaklaşmak iş ve okul gibi nedenlerle pek mümkün değilse, tatillerinizi geçirebileceğiniz basit ama masalsı bir ev sahibi olmayı düşünebilirsiniz. Ev sahibi olmak deyince de aklınıza hemen yüksek apartman dairelerini ya da pahalı villaları getirmeyin. Birkaç metrekarelik bir alana kolayca kurulabilen modüler evler, özellikle tatil ve emeklilik planı yapanlar için bulunmaz bir fırsat olabiliyor. Çatılı ve bahçeli müstakil bir ev sizin de hayallerinizi süslüyorsa belki de aradığınız şey bungalov tipi sade bir ahşap evdir.
Polonya'da bir firma ahşap kabin konseptini biraz geliştirerek birbirinden güzel ev modelleri tasarlamış. Biz de bu yazımızda sizlere bu evlerden üç ana modeli tanıtacağız. Planlarıyla birlikte sunacağımız evler tatil planlarınızı değiştirebilir.
Ahşap evlere Türkiye'den de örnekler bulmak isterseniz “Türkiye'den herkesin inşa edebileceği 6 bungalov” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Medium model evin standart olandan plan ve büyüklük farkı yok ancak dış cephesi ve çatısı daha kaliteli ve sağlam malzemelerden üretilmiş gibi görünüyor. Çatılı evlerin inşası sırasında en çok özen gösterilmesi gereken alanı çatılarıdır. Çatı yapımında atlanacak ufacık bir detay, eve, nem ve rutubet sorunu, sızıntı, ısı ve enerji kaybı olarak geri dönebilir. Bu nedenle çatı inşasına ve bakımına son derece önem vermek gerekir. Çatıda sertifikalı malzemeleri kullanmak, inşasında ve bakımında uzmanlardan destek almak gerekir. Eğer siz de böyle bir ev için kolları sıvadıysanız çatı uzmanlarına danışmadan adım atmayın.
Bu modelin planı bir üstte anlattığımız standart model ile aynı özelliklere sahip. Ferah ve aydınlık iç mekanlara sahip, ahşap duvarlarla çevrili şık bir ev. Dekorasyonunda ise modern ve konforlu ögeler seçilmiş. Banyo ve mutfak tasarımlarında kullanılan malzemeler de son derece fonksiyonel.
Ahşap evlerin betonarmelere göre birçok avantajı vardır. Bunlardan en bilineni ise daha ekonomik ve ekolojik bir yapı olmasıdır. Üstelik temel inşası ve beton ihtiyacı olmadığından imalatı ve montesi çok daha kısa sürelerde yapılabilir. Çevre dostu bu evlerin fiyatları genelde kullanılan çatının ve uygulanan izolasyonun özelliklerine göre değişiyor ama en kaliteli özelliklere sahip olanlarını bile betonarme villalara göre daha uygun fiyatlarda bulmanız mümkün. Polonya'lı firmanın ürettiği bu standart model ahşap strüktürler ve yine ahşap duvarlardan oluşuyor. Orta düzeyde bir izolasyonu ve sağlam bir çatısı var. Sevimli görüntüsü ve sade yapısıyla herkesin sahip olmak isteyeceği güzellikte bir ev.
Standart modellerde birinci kat planına baktığınızda kullanışlı bir tasarım görebilirsiniz. Yemek odası, mutfak ve salon açık olmasına rağmen aradaki geçiş ufak bir holl ile sağlanmış. Bu salonu yemek kokusundan korumak için etkili bir çözümken aynı zamanda açık mutfak avantajlarını da öldürmüyor. Alt katta bir banyo bir de yatak odası bulunuyor. Her odada bahçeye bakan geniş pencereler mevcut. Oturma odasının verandaya açılan tarafında ise pencere yerine sürgülü cam kapılar kullanılmış. Eve ferahlık kazandıran bir özellik.
İkinci kata çıktığınızda ebeveyn yatak odası, iki yataklı bir başka yatak odası ve bir de okuma köşesi görüyorsunuz. Şık kitaplıklarla çevrili olan bu köşeye konforlu bir de okuma koltuğu eklenmiş. Üst kattaki yatak odası yine geniş cam kapılarla balkona açılıyor. Odalar ferah ve aydınlık.
İsminden ve görüntüsünden de anlaşılacağı gibi üç ev içerisinde en iyi özelliklere sahip olan bu modeldir. Diğer iki modele göre daha geniş bir metrekareye ve daha büyük bir çatıya sahip. Verandasının önünde şık bir ahşap pergola bulunuyor. Çevre bakımı daha özenli yapılmış ve bitkilendirmeye daha çok yer verilmiş. Ayrıca çatıda bulunan pencereleri çatı katındaki odalara ferahlık ve şıklık kazandırıyor. Dış cephede tercih edilen renk ise diğerlerine göre daha koyu tonlarda. Her yönüyle daha dikkat çekici bir tasarım. Gelin bir de planlarına bakalım.
Birinci katta oldukça geniş, iki bölmeden oluşan konforlu bir salon dikkat çekiyor. Yemek odası, oturma odası ve mutfak alanları geniş cam kapılar sayesinde bahçe ile buluşturulmuş. Salonda büyük ve şık bir şömine mevcut ayrıca mutfak için de ayrı bir alan planlanmış.