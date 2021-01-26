Aynen kullanabileceğiniz 40 palet fikri

Yeni dekorasyonunuz için ihtiyaç duyacağınız mobilya ve eşyaları her zaman satın almak zorunda değilsiniz. Elinizde bulunan bir takım eşyaları yenileme ya da farklı eşyalara dönüştürerek değerlendirme şansınız da var. Bu değerlendirme çözümlerine yüzlerce farklı örneği “kendin yap” projeleri adı altında bulabilirsiniz. Son yıllarda “kendin yap” projeleri hiç olmadığı kadar ilgi çekiyor ve bu projelerin en popüler elemanlarından biri de palet ve kasalar olmuş durumda. Tahtadan imal edilmiş ve ticari ömrünü tamamlamış palet ve kasalar yeni bir mobilya yaratmak için ideal malzemelerdir. Eğer siz de palet ve kasaları yenileyerek kullanışlı bir eşya elde etmek isterseniz bu yazıda sunacağımız 40 farklı fikirden birini örnek alabilirsiniz.
Bahçe,
ve veranda gibi alanlarda, kötü hava şartlarından etkilenmeyecek, toz ve kire karşı daha dayanıklı mobilya ve eşyalara ihtiyaç duyulduğu aşikar. Bu nedenle palet ve kasa gibi tahtadan imal edilmiş malzemeleri açık hava alanları için değerlendirmek harika bir fikir. Palet ve kasalar sağlam ham maddeleri nedeniyle bahçe ve açık hava eşyaları için ideal bir malzeme oluyor. O halde gelin birlikte palet ve kasalardan neler yapılabileceğini birlikte görelim.
Bahçe mobilyaları ve peyzaj için farklı tasarımlar da görmek isterseniz “Aynen kopya çekebileceğiniz 21 küçük bahçe” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.
Palet ve kasaların en çok kullanıldığı eşyaların başında oturma ögeleri geliyor. Kanepeler, banklar, şezlonglar, sedirler ve koltuklar birbirinden farklı modellerde palet ve kasa gibi eşyalardan yapılabiliyorlar. Palet ve kasaları doğru ölçü ve kalıplarda kestirip bir araya getirerek siz de benzer mobilyalar üretebilirsiniz. Dilerseniz farklı renklere boyayabilir ya da minder ve kırlent gibi malzemelerle tamamlayabilirsiniz. Aşağıda palet ve kasalardan üretilmiş birbirinden farklı oturma ögeleri bulacaksınız. Hangisinin size ilham vereceğini bakmadan bilemezsiniz.
Bu şık palet koltuk modelinin yapımı da oldukça basit görünüyor, değil mi?
Bu örnekte ise kapsamlı bir oturma grubu var.
Bir başka palet koltuk örneği…
Palet koltuk ile yapılan dekorasyona renkli meyve kasaları eşlik ediyor.
Palet tahtaları sökülerek şık bir masa haline getirilmiş…
Bu palet koltuk modelinde ise kollarda raf yerine kullanılabilecek açıklıklar bırakılmış.
Paletten masa ve sehpa modelleri yanı sıra şık tekli koltuklar…
Bu sedir modeli de özellikle renkli dokusuyla öne çıkıyor.
Palet dekorasyon şıklığı pek çok farklı şekil ve tarzlarda uygulanabilir. borularla desteklenen bu kanepe modeli de oldukça başarılı bir kendin yap mobilya ürünü…
Yapımı biraz daha zor olan ama estetik olarak harika görünen bir bahçe mobilyası.
Konforlu ve keyifli bir bahçe takımı.
Paletten sedir modellerine çok fonksiyonlu bir örnek.
Paletlerden üretilen yataklar özellikle endüstriyel, eklektik ve iskandinav gibi stillerde önemli bir yere sahip. Görüntüsüyle ortama modern ve bir o kadar da loft bir hava kazandıran palet yatakları genç odalarında zevkle kullanabilirsiniz. Paletleri farklı renklere boyayarak yaratıcı modeller üretmeniz de mümkün. Ayrıca palet yatakları hazır olarak da bulabilirsiniz. Bu yazımızda size birbirinden şık beş palet yatak modeli sunuyoruz. Aşağıda bulabileceğiniz bu modelleri sahip olmayı düşündüğünüz palet yatağınız için ilham kaynağı yapabilirsiniz.
Yalnızca paletlerin üst üste yerleştirildiği bir tasarım.
Daha ayrıntılı bir model arıyorsanız yatak başlığı ve raflarıyla bu palet fikrine bayılacaksınız.
Paletten yüzen yatak… Romantik, sıra dışı ve etkileyici…
Paletten yatak başlıkları da son yıllarda oldukça revaçta.
Palet ve kasalardan üretilen mobilya denince akla ilk olarak geniş orta sehpalar geliyor. Hemen her
kendin yap sitesinde paletten yapılmış bir orta sehpaya rastlayabilirsiniz. Yapı malzemeleri satılan her mağazada bulabileceğiniz elemanlarla birkaç paletten bir sehpa yapmak son derece kolaydır. Bu başlığın altında palet sehpa ve masalara muhteşem örnekler bulacaksınız. Paletten üretilen bir mobilyaya sahip olmak istiyor ama tadilatla uğraşmaya zaman ayıramayacağınızı düşünüyorsanız mobilya aksesuar uzmanlarına göz atarak en güzel palet mobilyayı nerede bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Paletten çalışma masası yapmak da elbette mümkün.
Orta sehpa olarak rustik bir doku.
Klasik dekorasyonlara uyum sağlayan modeller de var.
Tekerlekli bir yan sehpa tasarımı.
Çekmeceleri ve raflarıyla depolama açısından da işlevsel bir orta sehpa.
Bu da yanlarda çekmeceleri olan bir yemek masası. Çatal kaşık takımlarının ya da peçete gibi yemek aksesuarlarının saklanabileceği çekmeceler aynı zamanda çok şık görünüyor.
Paletten yapılmış çok şık bir televizyon ünitesi.
Kolayca yer değiştirebilir tekelekli bir palet sehpa modeli.
Palet sehpa ve masa tasarımlarının üzerine cam kestirerek daha şık ve daha kullanışlı hale getirmek mümkün.
Palet modellerinizi çok farklı renklere boyayarak kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz.
Palet ve kasaları yalnızca mobilya olarak değil raf ve saksılık olarak bile değerlendirebilirsiniz. Doğal tahtadan imal edildikleri için bitkilendirmeye son derece elverişli bir yapıları vardır. Duvar rafı, kitaplık, dolap ve çekmece olarak da değerlendirilebilen palet eşyalara birkaç yaratıcı örneği aşağıda bulabilirsiniz.
Bahçe ya da balkon için paletten çiçeklik…
Mutfak ya da salonlar için modern bir depolama ünitesi.
Seperatör olarak kullanılan şık bir palet kitaplık.
Eğer daha marjinal fikirler peşindeyseniz profesyonel bir marangoza mutfak ünitesi bile yaptırabilirsiniz.
Paletlerin bazı kısımlarını kesip yenileyerek askılık haline getirmeniz de mümkün. Kısaca evinizde nasıl bir eşyaya ihtiyaç duyduğunuza karar verin sonra kabaca bir plan çizerek çalışmaya başlayabilirsiniz. Kim bilir belki bugüne kadar hiç yapılmamış bir palet eşya üretebilirsiniz.
Marangozunuza gösterebileceğiniz 12 şahane dolap modeli başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.