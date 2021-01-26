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Aynen kullanabileceğiniz 40 palet fikri

Homify Homify
ATICOS EN SITGES by HOME DECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Beyaz
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Yeni dekorasyonunuz için ihtiyaç duyacağınız mobilya ve eşyaları her zaman satın almak zorunda değilsiniz. Elinizde bulunan bir takım eşyaları yenileme ya da farklı eşyalara dönüştürerek değerlendirme şansınız da var. Bu değerlendirme çözümlerine yüzlerce farklı örneği “kendin yap” projeleri adı altında bulabilirsiniz. Son yıllarda “kendin yap” projeleri hiç olmadığı kadar ilgi çekiyor ve bu projelerin en popüler elemanlarından biri de palet ve kasalar olmuş durumda. Tahtadan imal edilmiş ve ticari ömrünü tamamlamış palet ve kasalar yeni bir mobilya yaratmak için ideal malzemelerdir. Eğer siz de palet ve kasaları yenileyerek kullanışlı bir eşya elde etmek isterseniz bu yazıda sunacağımız 40 farklı fikirden birini örnek alabilirsiniz.

Açık alanlar için palet dekorasyon

Meubels van pallets, Pallethandel Zoetermeer Pallethandel Zoetermeer BahçeMobilyalar
Pallethandel Zoetermeer

Pallethandel Zoetermeer
Pallethandel Zoetermeer
Pallethandel Zoetermeer

Bahçe, 

kış bahçesi

ve veranda gibi alanlarda, kötü hava şartlarından etkilenmeyecek, toz ve kire karşı daha dayanıklı mobilya ve eşyalara ihtiyaç duyulduğu aşikar. Bu nedenle palet ve kasa gibi tahtadan imal edilmiş malzemeleri açık hava alanları için değerlendirmek harika bir fikir. Palet ve kasalar sağlam ham maddeleri nedeniyle bahçe ve açık hava eşyaları için ideal bir malzeme oluyor. O halde gelin birlikte palet ve kasalardan neler yapılabileceğini birlikte görelim.

Bahçeniz için farklı fikirler arıyorsanız…

Üretimi Yapılmıyor Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Mobilya

Üretimi Yapılmıyor

Mobilya
Mobilya
Mobilya

Bahçe mobilyaları ve peyzaj için farklı tasarımlar da görmek isterseniz “Aynen kopya çekebileceğiniz 21 küçük bahçe” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.

1- Kanepe, bank, şezlong ve koltuklar

Garden corner unit , Pallet furniture uk Pallet furniture uk BahçeMobilyalar
Pallet furniture uk

Garden corner unit

Pallet furniture uk
Pallet furniture uk
Pallet furniture uk

Palet ve kasaların en çok kullanıldığı eşyaların başında oturma ögeleri geliyor. Kanepeler, banklar, şezlonglar, sedirler ve koltuklar birbirinden farklı modellerde palet ve kasa gibi eşyalardan yapılabiliyorlar. Palet ve kasaları doğru ölçü ve kalıplarda kestirip bir araya getirerek siz de benzer mobilyalar üretebilirsiniz. Dilerseniz farklı renklere boyayabilir ya da minder ve kırlent gibi malzemelerle tamamlayabilirsiniz. Aşağıda palet ve kasalardan üretilmiş birbirinden farklı oturma ögeleri bulacaksınız. Hangisinin size ilham vereceğini bakmadan bilemezsiniz.

2- Palet koltuk

homify Havuz
homify

homify
homify
homify

Bu şık palet koltuk modelinin yapımı da oldukça basit görünüyor, değil mi?

3- Oturma grubu

Loft, SMMARQUITECTURA SMMARQUITECTURA Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
SMMARQUITECTURA

SMMARQUITECTURA
SMMARQUITECTURA
SMMARQUITECTURA

Bu örnekte ise kapsamlı bir oturma grubu var.

4- Hem iç hem dış mekan için ideal

Arredo pallet, interiordave interiordave Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
interiordave

interiordave
interiordave
interiordave

Bir başka palet koltuk örneği…

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

5- Doğal ve renkli

Arredo pallet, interiordave interiordave Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
interiordave

interiordave
interiordave
interiordave

Palet koltuk ile yapılan dekorasyona renkli meyve kasaları eşlik ediyor.

6- Paletten masa

Palet Yemek Masası Atölye Butka Yemek OdasıMasalar
Atölye Butka

Palet Yemek Masası

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

Palet tahtaları sökülerek şık bir masa haline getirilmiş…

7- Raflı koltuk

sery, SE-RECYCLE eco design SE-RECYCLE eco design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
SE-RECYCLE eco design

SE-RECYCLE eco design
SE-RECYCLE eco design
SE-RECYCLE eco design

Bu palet koltuk modelinde ise kollarda raf yerine kullanılabilecek açıklıklar bırakılmış.

8- Balkon takımı

Taras z palet, Palletideas Palletideas İskandinav Bahçe
Palletideas

Palletideas
Palletideas
Palletideas

Paletten masa ve sehpa modelleri yanı sıra şık tekli koltuklar…

9- Paletten sedir

Диванчики для компании Reg.ru, EPAL Design EPAL Design Ofis Alanları & Mağazalar
EPAL Design

EPAL Design
EPAL Design
EPAL Design

Bu sedir modeli de özellikle renkli dokusuyla öne çıkıyor.

10- Farklı bir tarz

Canapé d'angle (canapé-lit) Palettes, 2nd Chance Créations 2nd Chance Créations Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
2nd Chance Créations

2nd Chance Créations
2nd Chance Créations
2nd Chance Créations

Palet dekorasyon şıklığı pek çok farklı şekil ve tarzlarda uygulanabilir. borularla desteklenen bu kanepe modeli de oldukça başarılı bir kendin yap mobilya ürünü…

11- Kıvrımlı tasarım

Upcycling, Spreisslwerk Spreisslwerk Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Spreisslwerk

Spreisslwerk
Spreisslwerk
Spreisslwerk

Yapımı biraz daha zor olan ama estetik olarak harika görünen bir bahçe mobilyası.

12- Güneşlenme alanı

Palettenmöbel von Sitzmoment, Sitzmoment Palettenmöbel Sitzmoment Palettenmöbel Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Sitzmoment Palettenmöbel

Sitzmoment Palettenmöbel
Sitzmoment Palettenmöbel
Sitzmoment Palettenmöbel

Konforlu ve keyifli bir bahçe takımı.

13- Köşeli sedir

Palettenlounge LOUNGElet 3er Kombi, Arrows GmbH Arrows GmbH Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Arrows GmbH

Arrows GmbH
Arrows GmbH
Arrows GmbH

Paletten sedir modellerine çok fonksiyonlu bir örnek.

14- Yataklar

homify Minimalist Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Paletlerden üretilen yataklar özellikle endüstriyel, eklektik ve iskandinav gibi stillerde önemli bir yere sahip. Görüntüsüyle ortama modern ve bir o kadar da loft bir hava kazandıran palet yatakları genç odalarında zevkle kullanabilirsiniz. Paletleri farklı renklere boyayarak yaratıcı modeller üretmeniz de mümkün. Ayrıca palet yatakları hazır olarak da bulabilirsiniz. Bu yazımızda size birbirinden şık beş palet yatak modeli sunuyoruz. Aşağıda bulabileceğiniz bu modelleri sahip olmayı düşündüğünüz palet yatağınız için ilham kaynağı yapabilirsiniz.  

15- Yapımı çok basit bir karyola

Möbel aus Paletten, Gerner Logistik und Paletten Gerner Logistik und Paletten Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Gerner Logistik und Paletten

Gerner Logistik und Paletten
Gerner Logistik und Paletten
Gerner Logistik und Paletten

Yalnızca paletlerin üst üste yerleştirildiği bir tasarım.

16- Kapsamlı bir yatak odası takımı

Palet Yatak Odası Atölye Butka Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Atölye Butka

Palet Yatak Odası

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

Daha ayrıntılı bir model arıyorsanız yatak başlığı ve raflarıyla bu palet fikrine bayılacaksınız.

17- Asılı yatak

Charming Suite, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion Yatak Odası
BARASONA Diseño y Comunicacion

BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion

Paletten yüzen yatak… Romantik, sıra dışı ve etkileyici…

18- Yatak başı

Palet Yatak Odası Grubu Atölye Butka Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Atölye Butka

Palet Yatak Odası Grubu

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

Paletten yatak başlıkları da son yıllarda oldukça revaçta.

19- Sehpa ve masalar

ATICOS EN SITGES by HOME DECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Beyaz
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Palet ve kasalardan üretilen mobilya denince akla ilk olarak geniş orta sehpalar geliyor. Hemen her kendin yap sitesinde paletten yapılmış bir orta sehpaya rastlayabilirsiniz. Yapı malzemeleri satılan her mağazada bulabileceğiniz elemanlarla birkaç paletten bir sehpa yapmak son derece kolaydır. Bu başlığın altında palet sehpa ve masalara muhteşem örnekler bulacaksınız. Paletten üretilen bir mobilyaya sahip olmak istiyor ama tadilatla uğraşmaya zaman ayıramayacağınızı düşünüyorsanız mobilya aksesuar uzmanlarına göz atarak en güzel palet mobilyayı nerede bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

20- Paletten masa sandalye takımı

I nostri lavori, asdf asdf BahçeMobilyalar
asdf

asdf
asdf
asdf

Yemek odaları için doğal bir dokunuş.

21- Çalışma masası

Bureau van pallets, Meubelen van pallets Meubelen van pallets
Meubelen van pallets

Meubelen van pallets
Meubelen van pallets
Meubelen van pallets

Paletten çalışma masası yapmak da elbette mümkün.

22- Oturma odaları için palet sehpa

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior Eklektik Oturma Odası
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

Orta sehpa olarak rustik bir doku.

23- Daha gösterişli bir model

Table palette "Union Jack", FER et REFER FER et REFER Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
FER et REFER

FER et REFER
FER et REFER
FER et REFER

Klasik dekorasyonlara uyum sağlayan modeller de var.

24- Doğal ve stil sahibi

Möbel aus Paletten, www.palettenmoebel.ch www.palettenmoebel.ch Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
www.palettenmoebel.ch

www.palettenmoebel.ch
www.palettenmoebel.ch
www.palettenmoebel.ch

Tekerlekli bir yan sehpa tasarımı.

25- Yemek masası

Esszimmertisch aus Industriepalette !, La maison La maison Yemek OdasıMasalar
La maison

La maison
La maison
La maison

Basit ve minimalist bir palet masa tasarımı.

26- Çekmeceli sehpa

homify Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Masif Ahşap
homify

homify
homify
homify

Çekmeceleri ve raflarıyla depolama açısından da işlevsel bir orta sehpa.

27- Çekmeceli yemek masası

Möbel aus Europaletten, Hardy-Design Möbel aus Europaletten Hardy-Design Möbel aus Europaletten Yemek OdasıMasalar
Hardy-Design Möbel aus Europaletten

Hardy-Design Möbel aus Europaletten
Hardy-Design Möbel aus Europaletten
Hardy-Design Möbel aus Europaletten

Bu da yanlarda çekmeceleri olan bir yemek masası. Çatal kaşık takımlarının ya da peçete gibi yemek aksesuarlarının saklanabileceği çekmeceler aynı zamanda çok şık görünüyor.

28- TV ünitesi

Fernsehtisch aus Paletten, Malien Beimgraben Malien Beimgraben Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Malien Beimgraben

Malien Beimgraben
Malien Beimgraben
Malien Beimgraben

Paletten yapılmış çok şık bir televizyon ünitesi.

29- Tekerlekli orta sehpa

Table Basse Bois & Acier style Industriel, 2nd Chance Créations 2nd Chance Créations Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
2nd Chance Créations

2nd Chance Créations
2nd Chance Créations
2nd Chance Créations

Kolayca yer değiştirebilir tekelekli bir palet sehpa modeli.

30- Farklı boyutta camlı sehpalar

Garden Palet Sehpa, Garden Mobilya Garden Mobilya Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Garden Mobilya

Garden Palet Sehpa

Garden Mobilya
Garden Mobilya
Garden Mobilya

Palet sehpa ve masa tasarımlarının üzerine cam kestirerek daha şık ve daha kullanışlı hale getirmek mümkün.

31- Pembe dokunuşlar

-, El forajido El forajido Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
El forajido

El forajido
El forajido
El forajido

Palet modellerinizi çok farklı renklere boyayarak kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz.

32- Camlı yemek masası

Dining table from salvage pallet homify Yemek OdasıMasalar Ahşap Şeffaf
homify

Dining table from salvage pallet

homify
homify
homify

Farklı bir tasarım…

33- Raf, kitaplık, çekmece ve dolaplar

Regale, Palettano Palettano Oturma OdasıRaflar
Palettano

Palettano
Palettano
Palettano

Palet ve kasaları yalnızca mobilya olarak değil raf ve saksılık olarak bile değerlendirebilirsiniz. Doğal tahtadan imal edildikleri için bitkilendirmeye son derece elverişli bir yapıları vardır. Duvar rafı, kitaplık, dolap ve çekmece olarak da değerlendirilebilen palet eşyalara birkaç yaratıcı örneği aşağıda bulabilirsiniz.  

34- Çiçek rafları

Palets&Deco, Palets&Deco Palets&Deco BahçeSaksı & Vazolar
Palets&amp;Deco

Palets&Deco
Palets&amp;Deco
Palets&Deco

Bahçe ya da balkon için paletten çiçeklik…

35- Çekmeceli depolama alanı

1985 Chest of 4 Drawers Vintage Apple Crates MutfakDepo & Kiler
Vintage Apple Crates

1985 Chest of 4 Drawers

Vintage Apple Crates
Vintage Apple Crates
Vintage Apple Crates

Mutfak ya da salonlar için modern bir depolama ünitesi.

36- Paletten mini büfe

homify Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Oturma odaları için muhteşem bir mini büfe fikri…

37- Hem seperatör hem kitaplık

Agência Zebra Deluxe , Nautilo Arquitetura & Gerenciamento Nautilo Arquitetura & Gerenciamento Ticari alanlar Dükkânlar
Nautilo Arquitetura &amp; Gerenciamento

Nautilo Arquitetura & Gerenciamento
Nautilo Arquitetura &amp; Gerenciamento
Nautilo Arquitetura & Gerenciamento

Seperatör olarak kullanılan şık bir palet kitaplık.

38- Mutfak ünitesi

Europaletten-Küchenschrank/Küchenmöbel, palettenbett.com palettenbett.com MutfakDolap & Raflar
palettenbett.com

palettenbett.com
palettenbett.com
palettenbett.com

Eğer daha marjinal fikirler peşindeyseniz profesyonel bir marangoza mutfak ünitesi bile yaptırabilirsiniz.

39- Askılıklar

-, El forajido El forajido Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
El forajido

El forajido
El forajido
El forajido

Paletlerin bazı kısımlarını kesip yenileyerek askılık haline getirmeniz de mümkün. Kısaca evinizde nasıl bir eşyaya ihtiyaç duyduğunuza karar verin sonra kabaca bir plan çizerek çalışmaya başlayabilirsiniz. Kim bilir belki bugüne kadar hiç yapılmamış bir palet eşya üretebilirsiniz.

40- Antre için yer kaplamayan askı

Design Garderobe aus Paletten, M. M. Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
M.

M.
M.
M.

Hem çok doğal hem de çok şık…

- Dolap fikirleri arayanlara…

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Mutfak
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

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