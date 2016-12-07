Derli toplu bir banyo için 9 fikir ve örnek

İlk örnekte depolama için ahşap dolap ve raflık yapılmıştı. Bu banyoda ise daha parıltılı ve geniş bir alan görüyoruz. Koyu tonlu duvar seramikleri spot ışıkların etkisiyle daha da parıltılı görünüyor. Banyoda çok fazla depolama alanına ihtiyaç duyulmamış. Bununla birlikte dolaplarla banyo alanı daraltılmak da istenmemiş. Çözüm olarak şeffaf camlı çok şık bir lavabo ile yine şeffaf camdan duvar rafları eklenmiş. Lavaboyu sabitleyen metal çubuklar ise askılık işlevi görerek havluluk olarak değerlendirilmiş.