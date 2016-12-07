Derli toplu bir banyo için 9 fikir ve örnek

Derli toplu bir banyo için öncelik daha fazla depolama alanı sağlamakla birlikte aynı zamanda estetik, düzen ve yaratıcılık gerekir. Aşağıda sıraladığımız örnekler ile düzenli bir banyo için ilham vermeye çalıştık. Hazırsanız başlayalım.
Düzenli ve toplu duran bir banyonun ilk şartı havlu, sabun, şampuan gibi tüm malzemeleri depolamaktan geçer. Böylece dağınık duran bir manzaradan kurtulmuş olursunuz. Eğer resimdeki gibi küçük bir banyonuz varsa depolama sorunu için, mevcut boşluklardan yararlanabilirsiniz. Örneğin bu banyoda çamaşır makinesinden arta kalan alan ile makinenin bulunduğu duvardaki üst boşluk depolama amaçlı değerlendirilmiş.
İlk örnekte depolama için ahşap dolap ve raflık yapılmıştı. Bu banyoda ise daha parıltılı ve geniş bir alan görüyoruz. Koyu tonlu duvar seramikleri spot ışıkların etkisiyle daha da parıltılı görünüyor. Banyoda çok fazla depolama alanına ihtiyaç duyulmamış. Bununla birlikte dolaplarla banyo alanı daraltılmak da istenmemiş. Çözüm olarak şeffaf camlı çok şık bir lavabo ile yine şeffaf camdan duvar rafları eklenmiş. Lavaboyu sabitleyen metal çubuklar ise askılık işlevi görerek havluluk olarak değerlendirilmiş.
Banyoda kullandığımız havlu, duş jeli gibi ufak tefek ürünler için depolama gerekli. Ancak depolama imkanı olmayan daha büyük parçalar için de düzen gerek. Örneğin bu resimde banyo alanı ikiye bölünmüş. Boydan boya cam kaplı pencere önüne derin küvet yerleştirilirken, ilave bir cam kabin yapılarak bu kısma da lavabo ve duş eklenmiş.
Bazı banyolar geniş dahi olsa ölü bölgeler olabilir. Bu resimde mimari açıdan dar bir köşe bulunuyor. Bu boşluk verimsiz bulunup kullanılmayabilirdi, ancak uzman tasarımcılar doğru bir şekilde değerlendirerek bu alanı geniş bir lavabo tezgahına dönüştürmüşler. Şıklığı ve zengin detayları da dikkate alınınca sonuç harika.
Bu resimde yalnızca lavabo bölümünü görüyoruz. Ancak çok iyi bir şekilde dekore edildiğinden tek başına övgüyü hak ediyor. Alçak boylu uzun lavabo tezgahının sol kısmında derin bir lavabo bulunuyor. Lavabonun genişliğine uygun olarak seçilmiş ayna ise epey dar denebilir. Fakat tavana dek uzandığından bu açığını kapatmış. Tezgahın boşta kalan sağ kısmına ise siyah büyük bir raflık eklenmiş.
Sırada malzeme seçimiyle öne çıkan farklı bir banyo modeli var. Tüm duvarları ahşap kaplı banyoda ayna çerçevesinden lavabo şifonyerine dek her şey ahşaptan yapılmış. Böylece çok fazla dolap vs. olsa da göz kalabalığı yaratmıyor. Ek olarak banyoda ahşaptan yapılma bir askılık da var. Genellikle kapı girişinde kullanılan duvar askılarını banyoda da değerlendirebileceğinize dair güzel bir örnek.
Bir önceki örnekte tamamen ahşap bir banyo vardı. Şimdi ise tamamen beyazlara bürünmüş bir banyo görüyoruz. Küvetin duvarına koyulan resim ve mini avizesiyle son derece sofistike bir banyo. Ancak en dikkat çekici şey yine beyaz renkli merdiven. Havlulardan bitkilere dek türlü şey yerleştirebileceğiniz merdivenler son derece pratik.
Modern, klasik veya rustik… Farklı stillerde dekore edilmiş banyolardan sonra daha yaratıcı bir örneğe geçelim. Resimde dar bir alandaki lavabo, ayna ve klozet takımını görüyoruz. Her ne kadar mevcut alanı dar da olsa aynası oldukça büyük. Bu alanı dolaplarla tıkıştırmak yerine diğer duvara özgün bir fikir uygulanmış. Birkaç adet budanmış ağaç dalı yan yana dizilerek doğal askılık üretilmiş.
Son örneğimiz yine depolama üzerine bir çalışma. Klozetin bulunduğu duvar genellikle boş kaldığından buraya özel bir fikir uygulanmış. İki adet niş eklenen duvara dekoratif objeler yerleştirilmiş. Aynı zamanda raf içi aydınlatması ile şık bir görünüm sağlanmış.
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