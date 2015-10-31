Evinizi güzelleştiren renkli koltuklar

Renkli koltukların daha yumuşak tonlarına göz gezdirelim. Ahşap ağırlıklı oturma odası dekorasyonun bu malzemeden kaynaklı sıcak ve huzur veren bir görüntüsü var. Ancak karşımızdaki tasarım sıradan bir örnek değil. İki adet kanepeden oluşan oturma takımının deyim yerindeyse devasa bir masası var. Orta sehpalar genellikle çok büyük kullanılmadığından bu tercih tasarımın tüm havasını değiştirmiş. Bu kadar dikkat çekici bir masa varken koltukların da abartılı renkler yerine soft renklerden seçilmesi yerinde bir karar.