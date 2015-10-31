Evinizi güzelleştiren renkli koltuklar

Oturma gruplarının baş tacı renkli koltuklar her eve uygun stil ve model alternatifleriyle dekorasyonunuzu yenilemek için sizlere fırsat sunuyor. Bu yazıda sizin için derlediğimiz birbirinden özel ve estetik renkli koltukları inceleyerek evinize uygun modele karar verebilirsiniz.
Arkasına yaslandığı duvarın çiçek çimen desenlerini de düşünürseniz son derece sevimli ve doğayı çağrıştıran bir tasarım olduğunu kabul edersiniz. İskandinav stilin muzip aksesuarları bir araya getiren tarzı sayesinde gayet hoş ve eğlenceli bir dekorasyon görünüyoruz. Böylesi cıvıl cıvıl bir tasarım renkli koltuklardan çimen yeşili bir tanesinin tercih edilmesi pek şaşırtıcı değil. Aksine çok yerinde bir karar.
Şeker pembesi koltuk tatlı rengiyle renkli koltuklar derlememizin en iç açıcı örneklerinden. Berjer koltuklar tasarım olarak bazı farklılıklar gösterse de onları renklendirerek daha modernize edebiliriz. Bu örnekte de canlı bir renge sahip mobilya doğru bir dekorasyonda son derece çağdaş bir parça olarak yerini alabilir. Aynı zamanda ayaklarını uzatmanız için küçük bir pufu da bulunan koltuğun sevimli bir görünüşü var. Bu tasarım Ana Moretti Interiores imzası taşıyor.
Bolluk, bereket, mutluluk ve en önemlisi sağlık içinde yaşamak için enerjinin doğru yönlendirilmesi amacını taşıyan tasarımda capcanlı renkler kullanılarak tablo gibi tasarım çıkarılmış ortaya. Her ne kadar koltuk canlı bir renge sahip olsa da uygun aksesuar ve mobilyalarla nasıl sanatsal hale geldiğini gösterebilmesi açısından da başarılı bir dekorasyon. Koltukta kullanılan baskın kırmızı rengi de dikkat çekiyor.
Bilhassa ikili koltuklara çok yakışan canlı renkler küçük mobilyalarınızı göz alıcı hale getiriyor. Renkli koltuğun ilginç aksesuar ve siyah beyaz sehpalarla tamamlanması ise dekorasyonu daha zengin göstermiş. Aynı zamanda koltuğun yaslandığı duvara monte edilen üç adet ahşap rafla birlikte oda içerisinde ayrı bir dekor oluşturmuş. Bu kadar detaya rağmen yalnız koltuğun odanın yıldızı haline gelmesi ise renkli koltukların ne kadar dikkat çekici olduğuna dair başarılı bir örnek.
Modern bir oturma odası örneği gördüğümüz dekorasyonda renkli koltuklar estetik ve çağdaş bir görünüm sergiliyorlar. Büyük köşe koltuk konforlu olmakla beraber alçak boylu tasarlanmış. Koltuk siyah renkli olduğundan ötürü koltuğu tamamlayan masa ve halı da koyu renklerden seçilmiş. Bu kadar karanlık bir takıma elbette renk müdahalesi gerekiyor. Bunun için de nar kırmızısı renginde son derece trend tekli koltuklar tercih edilmiş. Adeta bu karanlık atmosferi tamamlayan son dokunuş etkisi yapmışlar.
Renkli koltuklar arasında daha enteresan örneklere göz atalım. Ancak bu oturma odası dekorasyonunu ilginç yapan koltuğun rengi değil dizaynın kendisi. Baştan sona maviler içerisindeki oda, duvar ve tavan rengiyle yeterince dikkat çekici olduğu için koltuklar da mavilerden seçilerek silikleştirilmişler. Şayet ilgi çekici odanız varsa mobilyaların ön plana çıkmamasını tercih edebilirsiniz. Şüphesiz başka bir fon renginde daha görünür hale gelebilecek renkli koltuklar, bu örnekte ise oda içerisinde kaybolmayı tercih etmiş.
Şüphesiz herkesin rengi değil pembe, ama oldukça iddialı görünüyor. Renkli koltuklardan baskın renkli modeller dekorasyonu daima daha dinamik gösterir. Üstelik resimdeki gibi tek parçadan oluşan bir koltuk takımınız olsa bile. Dikkat edilirse duvarda OK yazısı ile yerde irili ufaklı tabureyi andıran masalar bulunuyor. Esasen her bir detayı ayrı bir orijinallik barındıran dekorasyon yine de rengiyle ön plana çıkıyor. Zira canlı bir renk kadar ilgi çeken bir şey yok.
Her biri farklı bir renge sahip renkli koltuklar iddialı dekorasyon örneklerine rahatlıkla girebilecek bir model. Geniş olan koltuğu siyah, puf koltuğu sarı, tekli koltuğu da pembe üzerine siyah desenli oturma grubu sadece renkleriyle dahi avangart kategorisine girebilir. Dekorasyon genel olarak bazı klasik çizgiler barındırsa da onları modernize ederek günümüze taşıyor. Bunu yaparken de estetikten ödün vermediği ortada.
Modern sanat ürünü gibi duran bir dekorasyon örneğiyle karşı karşıyayız. Her ne kadar sanatsal öğeleri bulunsa da yine de renkleriyle dikkat çeken bir model. Bilhassa koyu mavi renkli koltuk odanın odak noktası haline gelmiş. Yeşil bitkinin konulduğu saksı modeline dek her bir parçası titizlikle hazırlanmış tasarım, güçlü renk kullanımıyla daha da çarpıcı hale gelmiş.
Renkli koltukların daha yumuşak tonlarına göz gezdirelim. Ahşap ağırlıklı oturma odası dekorasyonun bu malzemeden kaynaklı sıcak ve huzur veren bir görüntüsü var. Ancak karşımızdaki tasarım sıradan bir örnek değil. İki adet kanepeden oluşan oturma takımının deyim yerindeyse devasa bir masası var. Orta sehpalar genellikle çok büyük kullanılmadığından bu tercih tasarımın tüm havasını değiştirmiş. Bu kadar dikkat çekici bir masa varken koltukların da abartılı renkler yerine soft renklerden seçilmesi yerinde bir karar.
Son derece modern dizayn edilmiş oturma odası dekorasyonu tasarımıyla dikkat çeken örneklerden. Renkli koltuklar kadar rengin uygulanış biçimiyle de ilgi çeken tasarımda tavan boyunca ilerleyen kırmızı bir çizgi önce duvara oradan da koltuğa geçecek şekilde dizayn edilmiş. Kırmızı rengi bir de yuvarlak tekli koltukta kullanılmış. Büyük koltuğun ana rengi ise beyaz. Her iki koltukta da siyah minderler kullanılarak dekorasyonda bütünlük sağlanmış.
Tavandan zemine dek uzanan bir hayli büyük pencereli evin kırmızı jaluzi perdesi dekorasyonun yıldızı haline gelmiş denilebilir. Bu durumda oturma grubunu perdeye uyumlu hale getirmek gerekiyor. Renkli koltuğa göz attığımız zaman bir kısmının perde gibi kırmızı, orta kısmının karışık çiçek desenli, son kısmının da rengarenk çizgilere sahip olduğunu görüyoruz. Kısacası farklı ve sıra dışı bir renkli koltuk. Fakat koltuk desenlerindeki kırmızıların tonu perdeyle uyumlu olduğundan dekorasyon göz yormuyor.
Gerek rengiyle gerek de tasarımıyla dikkat çeken renkli koltuklardan bir örnekle daha karşı karşıyayız. Oldukça büyük ebatlara sahip köşe koltuk neon sarısı renginde ve beyaz minderlerle tamamlanmış. İç kısmı oval hatlara sahip olmakla birlikte dış kısımlarının keskin bir çizgisi var. Beyaz minderlere uyumlu olarak şeffaf orta sehpasının ayakları da beyaz. Bu haliyle orijinal bir parça olduğu söylenebilir. Modern lambasıyla da birleşince karşımızdaki tasarımın son derece trend bir model olduğu su götürmez.
Deri koltukların modası hiçbir zaman geçmez. Bilhassa kırmızı ve siyah gibi renkli koltuklar deri kumaşıyla birleşince son derece çarpıcı hale gelirler. Karşımızdaki tasarımda da köşe koltuğu işlevi gören büyük deri koltuk iddialı kırmızısıyla baş döndürücü görünüyor. Deri şıklığına çarpıcı kırmızı eklenince her görenin bir daha bakacağı bir model haline gelmiş. Büyük koltuğu tamamlayan diğer tekli koltuk da yine deriden. Ama bu defa siyah rengi tercih edilmiş ki bu doğru bir seçim. Bir adet daha kırmızı koltuk abartılı durabilirdi. Siyah koltuk hem renk dengesini sağlıyor hem de siyahın kırmızıyla uyumu bakımından estetik görünümünden ödün
vermiyor.
Daha fazla deri koltuk modeli incelemek isterseniz ’16 farklı modeller deri koltuk takımları’ başlığına göz atabilirsiniz.