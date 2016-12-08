Küçük yatak odaları için derhal uygulayabileceğiniz 15 akıllıca fikir

Yatak odası mobilyaları doğaları gereği oldukça büyük boyutlara sahip ev eşyalarıdır. Bu da küçük yatak odalarının dekorsyonunu oldukça zor hale getirir. Karyola, gardırop, şifonyer gibi, olmazsa olmaz yatak odası eşyalarını konforlu ve işlevsel olacak şekilde yerleştirmek başlı başına zor bir işken, bir de bunların güzel görünmesini sağlamak iyice zorlayıcı bir dekorasyon çalışması olabilir. Bugün sayfamızda kolay uygulanabilir küçük yatak odası dekorasyon örneklerinden bir derleme hazırladık. Her biri güzel ve kolay uygulanır olan bu on beş yatak odası örneği küçük yatak odasına sahip okuyucularımız için birçok fikir barındıryor. İster bire bir kopyalayın isterse de ilham alarak kendi beğenilerinize adapte edin.
Çok küçük bir yatak odasına sahipseniz, yalnızca ihtiyacınız olan eşyaları kullanın ve tüm dekoratif unsurları eleyin. Minimal bir görüntü çok küçük yatak odalarını nispeten ferah gösterecek yegane stildir. Duvarlarda beyazı, yatakda ise yine mümkün olduğunda açık renkleri tercih edin.
Her odada istinasız işe yarayan en basit taktik: Duvar boyunca geniş aynalar!
Giysi dolabı odanızı çok daraltıyorsa ve mekanı boğucu bir hale getriyorsa, açık raf sistemi tercih edin. Giiysiler sürekli gözünüzün önün de olsun istemiyorsanız da, tavana asacağınız bir ray ile araya perde örtün.
Yatak odasının ferah olmaı için doğal gün ışığı alması çok önemli, gün boyu kapalı perdelerle bunu engellemeyin.
Odanız için doğru boyutlarda eşyalar alın ve ölü alanlara izin vermeden eşyaları yerleştirin.
Küçük yatak odasında açık renkleri tercih etmek mekanın ferah olması açısından akıllıcadır ancak biraz hareket için kırlentler ya da dekoratif aksesuarlar ile mekana renk katabilirsiniz.
Karyolanın altını atıl bir depolama alanı değil de, düzenli bir depoalama alanı olarak kullanın. Çoraplar, iççamaşırları, tişört ve kazaklar yatak altında kolaylıkla depolanabilir.
Özellikle stüdyo daire türü her odanın tek mekan içinde olduğu bir yerde yaşıyorsanız, katlanan yataklar da sizin için ideal olabilir. Tasarımcılar artık küçük mekanlar için harikalar yaratıyorlar.
Parça parça, çok sayıda depolama alanı yerine bir duvar boyunca, büyük bir depolama tercih edin. Askılar, raflar ve çekmecelerden oluşan böyle bir dolap tüm eşyalarınız için uygun alan sağlayacaktır.
Mekana renk getirmenin yollarından biri de yalnızca yatak başına gelen duvarın beğendiğiniz bir renge boyanması.
Bu noktada, ’Yatak odanızı Feng Shui'ye göre renklendirin!’ başlıklı yazımız ilgi çekici olabilir.
Yatak başının olduğu duvarı başka bir renge boyamam yerine, farklı bir kaplama da düşünebilirsiniz. Harman tuğla görünümlü kaplamar mekana verdikleri endüstriyel stil havası ile en çok tercih edilen kaplama çeşitlerinden biri.
Başucu lambalarını da unutmayın! Kitap okumak, gecve uyanınca hemen ışığa ulaşabilmek vs gibi nedenlerle başucu lambaları zaruridir.
Tıpkı bu örnekteki merdiven gibi, hem dekoratif oalcak hem de depolama alanı oluşturacak sıra dışı nesneler de kullanabilirsiniz.
Yatak başı dekoru için bir başka fikir ise hoşunuza giden bir sözü bu duvara kocaman yazmak olabilir.
Çok küçük odalar ya da stüdyo dairel için bir başka çözüm ise mekan içinde mekan yaratan mobilya çözümleri ile yatağı komplike bir ranza sistemi ile yukarı taşıyarak yatağın alt kısmını da depolama, çalışma ya da oturma alanı olarak değerlendirmek.