현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük yatak odaları için derhal uygulayabileceğiniz 15 akıllıca fikir

Özlem K. Özlem K.
better.sleeping, better.interiors better.interiors Eklektik Yatak Odası
Loading admin actions …

Yatak odası mobilyaları doğaları gereği oldukça büyük boyutlara sahip ev eşyalarıdır. Bu da küçük yatak odalarının dekorsyonunu oldukça zor hale getirir. Karyola, gardırop, şifonyer gibi, olmazsa olmaz yatak odası eşyalarını konforlu ve işlevsel olacak şekilde yerleştirmek başlı başına zor bir işken, bir de bunların güzel görünmesini sağlamak iyice zorlayıcı bir dekorasyon çalışması olabilir. Bugün sayfamızda kolay uygulanabilir küçük yatak odası dekorasyon örneklerinden bir derleme hazırladık. Her biri güzel ve kolay uygulanır olan bu on beş yatak odası örneği küçük yatak odasına sahip okuyucularımız için birçok fikir barındıryor. İster bire bir kopyalayın isterse de ilham alarak kendi beğenilerinize adapte edin.

1) Basit ve sade bir dekor tercih edin

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 Minimalist Yatak Odası
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

Çok küçük bir yatak odasına sahipseniz, yalnızca ihtiyacınız olan eşyaları kullanın ve tüm dekoratif unsurları eleyin. Minimal bir görüntü çok küçük yatak odalarını nispeten ferah gösterecek yegane stildir. Duvarlarda beyazı, yatakda ise yine mümkün olduğunda açık renkleri tercih edin.

2) Geniş aynalarla mekana derinlik kazandırın

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Her odada istinasız işe yarayan en basit taktik: Duvar boyunca geniş aynalar! 

3) Depolama için akıllı çözümler yaratın

Каменный лофт, CO:interior CO:interior Endüstriyel Yatak Odası
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Giysi dolabı odanızı çok daraltıyorsa ve mekanı boğucu bir hale getriyorsa, açık raf sistemi tercih edin. Giiysiler sürekli gözünüzün önün de olsun istemiyorsanız da, tavana asacağınız bir ray ile araya perde örtün.

4) Doğal gün ışığından mümkün olduğunca yararlanın

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Eklektik Yatak Odası
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Yatak odasının ferah olmaı için doğal gün ışığı alması çok önemli, gün boyu kapalı perdelerle bunu engellemeyin. 

5) Mekanı iyi değerledirin

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 Modern Mutfak
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

Odanız için doğru boyutlarda eşyalar alın ve ölü alanlara izin vermeden eşyaları yerleştirin. 

6) Detaylarda renk kullanarak mekana hareket kazandırın

Gloucester Road Penthouse Bhavin Taylor Design Modern Yatak Odası Bedroom,master bedroom,bed,cushions,bedding,bedside tables,bedside lamps,art,wallpaper,curtains,midcentury design,pattern
Bhavin Taylor Design

Gloucester Road Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Küçük yatak odasında açık renkleri tercih etmek mekanın ferah olması açısından akıllıcadır ancak biraz hareket için kırlentler ya da dekoratif aksesuarlar ile mekana renk katabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Karyolanın altını düzenli bir depolama alanı haline getirin

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda İskandinav Yatak Odası
sreda

sreda
sreda
sreda

Karyolanın altını atıl bir depolama alanı değil de, düzenli bir depoalama alanı olarak kullanın. Çoraplar, iççamaşırları, tişört ve kazaklar yatak altında kolaylıkla depolanabilir.

8) Katlanıp ortadan kalkan yataklar

Casa AD - Barcelona, IF arquitectos IF arquitectos Eklektik Yatak Odası
IF arquitectos

IF arquitectos
IF arquitectos
IF arquitectos

Özellikle stüdyo daire türü her odanın tek mekan içinde olduğu bir yerde yaşıyorsanız, katlanan yataklar da sizin için ideal olabilir. Tasarımcılar artık küçük mekanlar için harikalar yaratıyorlar.

9) Eşyalarınızı tek bir dolapta toplayın

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

Parça parça, çok sayıda depolama alanı yerine bir duvar boyunca, büyük bir depolama tercih edin. Askılar, raflar ve çekmecelerden oluşan böyle bir dolap tüm eşyalarınız için uygun alan sağlayacaktır.

10) Yatak başının olduğu duvarı canlı bir renge boyayın

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos Duvar & ZeminDuvar Süsleri
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

Mekana renk getirmenin yollarından biri de yalnızca yatak başına gelen duvarın beğendiğiniz bir renge boyanması. 

Bu noktada, ’Yatak odanızı Feng Shui'ye göre renklendirin!’ başlıklı yazımız ilgi çekici olabilir.

11) Yatak başının olduğu duvarı dokulu bir malzeme ile kaplayın

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH Modern Yatak Odası
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

Yatak başının olduğu duvarı başka bir renge boyamam yerine, farklı bir kaplama da düşünebilirsiniz. Harman tuğla görünümlü kaplamar mekana verdikleri endüstriyel stil havası ile en çok tercih edilen kaplama çeşitlerinden biri.

12) Aydınlatma en önemli unsurlardan biri

homify Ticari alanlar Oteller
homify

homify
homify
homify

Başucu lambalarını da unutmayın! Kitap okumak, gecve uyanınca hemen ışığa ulaşabilmek vs gibi nedenlerle başucu lambaları zaruridir.

13) Sıra dışı depolama üniteleri yaratın

Квартира в Стамбуле, MARION STUDIO MARION STUDIO Eklektik Yatak Odası Rengarenk
MARION STUDIO

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

Tıpkı bu örnekteki merdiven gibi, hem dekoratif oalcak hem de depolama alanı oluşturacak sıra dışı nesneler de kullanabilirsiniz.

14) Yatak balının arkasındaki duvarı yazılarla süsleyin

homify Endüstriyel Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak başı dekoru için bir başka fikir ise hoşunuza giden bir sözü bu duvara kocaman yazmak olabilir.

15) Zekice tasarlanmış mobilyalar kullanın

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living İskandinav Yatak Odası
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Çok küçük odalar ya da stüdyo dairel için bir başka çözüm ise mekan içinde mekan yaratan mobilya çözümleri ile yatağı komplike bir ranza sistemi ile yukarı taşıyarak yatağın alt kısmını da depolama, çalışma ya da oturma alanı olarak değerlendirmek.

Herkesin yapabileceği 8 bungalov ev modeli
Bu yatak odası fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler