Ahşap sehpa modelleri

Ahşap tek başına her türlü dekorasyon trendine, her döneme, her eve, her mekana uyum sağlama konusunda muhtemelen en elverişli malzemedir. Ahşap bir mobilyayı uyduramayacağınız, kullanamayacağınız mekan neredeyse yok gibidir. Bununla birlikte diğer malzemelerle uyum konusunda da ahşap çok yüksek uygunluk gösterir genellikle. Örneğin bu şık villanın salonunda gördüğümüz sehpada olduğu gibi mermerle çok başarılı bir şekilde kullanılabilir. Sıradışı bir tasarıma sahip olmasına rağmen son derece kullanışlı ve diğer mobilyalardan rol çalmayan bu uzun ömürlü sehpanın altında Unlimited Design imzası bulunuyor.