Ahşap sehpa modelleri

Oturma odaları ve salonlar, evlerimizin en çok kullanılan ve en özenilen mekanları sıralamasında her zaman ön saflarda yer alırlar. Bunda da şaşılacak bir şey yoktur esasında. Zira sekiz saati uykuya, sekiz saati çalışmaya ayrılan günün rekreasyon için kalan sekiz saatinin önemli bir kısmı, hatta çoğu gün tamamı oturma odalarımızda geçer. Televizyon veya DVD, Bluray gibi medyalardan film izlediğimiz, gazete ve kitap okuduğumuz, ailemiz ve dostlarımızla sohbet ettiğimiz yer oturma odalarımızdır. Evimizin sosyalleşme alanlarıdır oturma odaları. İngilizce'de coffee table denilen geniş sehpalar ise, kuşkusuz oturma odalarının vazgeçilmez mobilyaları arasında yer alırlar. Çayımızı, kahvemizi, gazetimizi, o gün okuduğumuz kitabımızı, cep telefonumuzu ve daha pek çok ufak tefek gerekli şeyi onların üzerine bırakırız. Bir anlamda oturma odamızın derli toplu kalması bu sehpaların sayesindedir. Ama sehpalar yalnızca işlevleriyle değil görünüşleriyle de ev dekorasyonunda önemli bir yer tutarlar. Pratikliğin yanında dekoratif özellikleri ile de göz dolduran ahşap sehpalardan yaptığımız seçkiyle size oturma odalarınız için yeni fikirler verebileceğimizi umuyorum. Gelin hep birlikte seçkin tasarımcıların ellerinden çıkan bu sehpa modellerine bir göz atalım.