Ahşap sehpa modelleri

Oturma odaları ve salonlar, evlerimizin en çok kullanılan ve en özenilen mekanları sıralamasında her zaman ön saflarda yer alırlar. Bunda da şaşılacak bir şey yoktur esasında. Zira sekiz saati uykuya, sekiz saati çalışmaya ayrılan günün rekreasyon için kalan sekiz saatinin önemli bir kısmı, hatta çoğu gün tamamı oturma odalarımızda geçer. Televizyon veya DVD, Bluray gibi medyalardan film izlediğimiz, gazete ve kitap okuduğumuz, ailemiz ve dostlarımızla sohbet ettiğimiz yer oturma odalarımızdır. Evimizin sosyalleşme alanlarıdır oturma odaları. İngilizce'de
coffee table denilen geniş sehpalar ise, kuşkusuz oturma odalarının vazgeçilmez mobilyaları arasında yer alırlar. Çayımızı, kahvemizi, gazetimizi, o gün okuduğumuz kitabımızı, cep telefonumuzu ve daha pek çok ufak tefek gerekli şeyi onların üzerine bırakırız. Bir anlamda oturma odamızın derli toplu kalması bu sehpaların sayesindedir. Ama sehpalar yalnızca işlevleriyle değil görünüşleriyle de ev dekorasyonunda önemli bir yer tutarlar. Pratikliğin yanında dekoratif özellikleri ile de göz dolduran ahşap sehpalardan yaptığımız seçkiyle size oturma odalarınız için yeni fikirler verebileceğimizi umuyorum. Gelin hep birlikte seçkin tasarımcıların ellerinden çıkan bu sehpa modellerine bir göz atalım.
Ahşap tek başına her türlü dekorasyon trendine, her döneme, her eve, her mekana uyum sağlama konusunda muhtemelen en elverişli malzemedir. Ahşap bir mobilyayı uyduramayacağınız, kullanamayacağınız mekan neredeyse yok gibidir. Bununla birlikte diğer malzemelerle uyum konusunda da ahşap çok yüksek uygunluk gösterir genellikle. Örneğin bu şık villanın salonunda gördüğümüz sehpada olduğu gibi mermerle çok başarılı bir şekilde kullanılabilir. Sıradışı bir tasarıma sahip olmasına rağmen son derece kullanışlı ve diğer mobilyalardan rol çalmayan bu uzun ömürlü sehpanın altında Unlimited Design imzası bulunuyor.
Her ne kadar ahşap klasik bir malzeme olarak düşünülse de, çeşitli modern tasarımlarda başarıyla kullanılabildiğine de sıklıkla şahit oluyoruz. Daedalus Furniture tarafından tasarlanan bu şık ahşap sehpa modelinde de bu türden bir örnek görüyoruz. Asimetrik ve komplike bir ayak sistemi üzerinde doğal ahşap bir tabla kullanımıyla üretilen bu model, salonunuzun en şık parçalarından biri olmaya aday.
Sektörün önde gelen isimleri arasında olan Aziz Sarıyer imzasını taşıyan bu sehpa modelinde ise, ahşabın camla uyumunun son derece başarılı bir örneğini görüyoruz. Fonksiyonel oldukları kadar alışılmadık ve çarpıcı mobilya tasarımlarıyla dikkat çeken Aziz Sarıyer, bu sehpada sade ve basit bir tasarımın da çekici olabileceğini kanıtlıyor adeta. Hemen her türden ev ve ticari mekan dekorasyonuna, zeminde ve duvarlarda kullanılacak çok çeşitli malzemelere rahatlıkla uyum gösterebilecek ve kendisi dışında örneğin zemin uygulamasının da vurgusunu güçlendirecek bu tasarım, kolay temizlenebilir olmasıyla da pratik yönüyle öne çıkıyor.
Aynı türden malzemelerin birbiri üzerine kullanılmasının şık bir birliktelik olmayacağı görüşü yaygın olsa da, ahşap bu durumun en önemli istisnalarından biridir dersek herhalde yanılmış olmayız. Zeminde, televizyon ünitesinde ve ortadaki geniş sehpada doğal ahşap malzemenin kullanıldığı bu salonda bu durumun güzel bir örneğini görüyoruz. Reel Ahşap tarafından tasarlanan sehpa modeli ise çapraz ayakları ve geniş yüzeyi sayesinde şık olduğu kadar sağlam ve iddialı bir görüntü de çiziyor.
Doğal taş duvar kaplaması uygulamasıyla karakterize olan bu salonda kullanılan sıradışı üçlü ahşap sehpa modelinin altında ise modern tasarımlarıyla ismini duyaran Gülnar Ocakdan Architecture'ın imzsı bulunuyor. Klasik bir materyalden son derece modern, şık ve fonksiyonel bir ürün çıkarmayı başaran Gülnar Ocakdan Architecture, farklı boyutlardaki üç silindirik sehpanın gövdesinde kullandığı kumaş kaplamalarla da mekana sıcak bir hava katıyor.