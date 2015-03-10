Bursa'da renklerin ve tarzların buluşması

Bir dönem Yeşil Bursa olarak anılan, bugünse yeşil doğasının yanında en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olma ünvanını da ekleyen Güney Marmara'nın en önemli kenti konumundaki Bursa, inşaat sektörünün de yükselen yıldızlarından biri olarak ön plana çıkıyor son dönemde. Birbirinden iddialı konut projeleriyle İstanbul'dan sonra en çok rağbet gören bölgelerden biri olan Bursa'da, diğer şehirlerdeki trendlere paralel olarak müstakil ve villa tipi konutları da görmeye başladık. Bu yazımızda bu villa tipi konutlardan birini ele alıyoruz. Gülnar Ocakdan Architecture imzasını taşıyan bu son derece iddialı proje, gerek tasarımı, gerekse de malzeme kalitesi ve uygulamasıyla dünya standartlarında rekabet potansiyeline sahip bir villa ortaya çıkarmış. Lokasyon belirtmemiş olsaydık, bu villanın pekala Berlin'de, Amsterdam'da yahut Milano'da olduğu sanılabilirdi. İnşaat sektörümüz artık böyle bir olgunluğa ulaştı ve Türkiye'den mimarlar da bütün dünyada ismini duyuracak nitelikte işlere imza atabiliyorlar. Gelin bu hayranlık uyandıran villaya biraz daha yakından bakalım.
Katları birbirine bağlayan bu holde sade ve endüstriyel izler taşıyan bir tasarımın hakim olduğunu görüyoruz. Beyaz renkteki duvarlar, siyah ve ahşabın birlikte kullanıldığı merdivenlerle uyum içinde. gri kapılar ve bej tondaki zemin uygulaması da bu tabloyu tamamlıyor. Evin bu bölümünde işlevselliğin ön planda olduğu, gözü ve zihni yormayan bir tasarım dikkat çekiyor.
Toplam kullanım alanı 350 metrekareye kadar ulaşan bu son derece geniş villada, bir kısmı birbirine muadil de denebilecek çok sayıda iç mekan bulunuyor. Bu iç mekanların bazılarında birbirinden farklı tarzlar gözlemlemek mümkün. Oldukça geniş bir kütüphanenin kuşatmış olduğu şık bir televizyon ünitesinin hakim olduğu oturma odasıyla geniş bir yemek masasını birleştiren bu mekanda, bütün mobilyalarda gözle görülür bir ahşap ağırlığı var. Bu da mekana sıcak bir hava katıyor.
Mozaik desenli ve geniş bir aynanın hemen önünde kullanılan bu büyük yemek masasında, dev büyüklükte ve yekpare gövdeli rustik ahşap bir masa tablası kullanılmış. Bu büyüklükte bir parça, doğal halinden ev için kullanıma uygun haline gelene kadar geçtiği tüm aşamalarda, son derece zor ve hassas bir işçilik gerektiriyor. Her ne kadar asgari düzeyde işlenmiş olsa ve güzelliğini de esas olarak bu rustik halinden alıyor olsa da, ormandan kesilip olduğu gibi mobilya olarak evde kullanılması mümkün değil. Fakat bütün bu zorlu aşamaların ortaya çıkardığı bu olağan üstü güzellikteki masa, nesiller boyu kullanılacak bir mobilya olarak verilen emeğin hakkını veriyor.
Kabarcık dokulu beyaz bir duvar kaplamasına mat siyah renkteki geniş fayans uygulamasının eşlik ettği bu banyoda, tavanda ve duvarların belden yüksek kısmında kullanılan açık mavi, beyaz parçalarla harika bir uyum gösteriyor. Son dönemde modern banyolarda sıklıkla rastladığımız yarım duş kapısı ise mekana derinlik katıyor.
Gülnar Ocakdan Architecture, mobilya ve aksesuarların iç mekan tasarımındaki can alıcı önemini kavramış ve bu doğrultuda son derece başarılı bir uygulamaya imza atmış görünüyor. Siyah metal ve doğal masif ahşabın mükemmel birleşimiyle ortaya çıkan bu büfe tipi mobilya üzerinde kullanılan hayvan figürleri arasında özellikle bereket sembolü olmasıyla bilinen fil figürü dikkat çekiyor.
Villanın oldukça geniş kullanım alanından ötürü birden fazla sayıda mutfağı bulunuyor. Yine birbirinin tekrarı olmaktan uzak ve her biri farklı şekilde tasarlanan mutfaklardan birini görüyorsunuz burada. Son derece iddialı granit bir tezgahın karakterize ettiği mutfağın modern havası duvardaki beyaz paneller ve boru şeklindeki fütüristik denebilecek davlumbazla birlikte tamamlanıyor.
Giyinme odaları artık pek çok yeni konut projesinin temel mekanları arasında yer almaya başladı. Fakat lüks simgesi olma özelliklerini de yitirmediler. Böylesine şık bir villada da bir giyinme odası olmaması beklenemezdi elbette. Siyah rengin geniş aynalarla harmanlandığı ve adeta normal bir oda büyüklüğündeki bu giyinme odası, en kalabalık dolaplarla bile rahatlıkla baş edecek bir genişlikte.
Burada da bir sade ve modern bir tasarımın hakim olduğu bir başka oturma odasını görüyoruz. Özellikle üçlü ahşap sehpa grubunun dikkat çektiği mekanda, işlevsellik ön planda tutulmuş ve gösterişli mobilya ve aksesuarlardan kaçınılmış. Gülnar Ocakdan Architecture'un farklı tasarım çizgilerini birleştirdiği ve toplamda son derece şık bir sonuç elde ettiği bu villa, sanıyoruz ki Bursa'nın en dikkat çeken müstakil konut uygulamarından biri olarak uzun süre akıllarda kalacaktır.