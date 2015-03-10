Bursa'da renklerin ve tarzların buluşması

Bir dönem Yeşil Bursa olarak anılan, bugünse yeşil doğasının yanında en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olma ünvanını da ekleyen Güney Marmara'nın en önemli kenti konumundaki Bursa, inşaat sektörünün de yükselen yıldızlarından biri olarak ön plana çıkıyor son dönemde. Birbirinden iddialı konut projeleriyle İstanbul'dan sonra en çok rağbet gören bölgelerden biri olan Bursa'da, diğer şehirlerdeki trendlere paralel olarak müstakil ve villa tipi konutları da görmeye başladık. Bu yazımızda bu villa tipi konutlardan birini ele alıyoruz. Gülnar Ocakdan Architecture imzasını taşıyan bu son derece iddialı proje, gerek tasarımı, gerekse de malzeme kalitesi ve uygulamasıyla dünya standartlarında rekabet potansiyeline sahip bir villa ortaya çıkarmış. Lokasyon belirtmemiş olsaydık, bu villanın pekala Berlin'de, Amsterdam'da yahut Milano'da olduğu sanılabilirdi. İnşaat sektörümüz artık böyle bir olgunluğa ulaştı ve Türkiye'den mimarlar da bütün dünyada ismini duyuracak nitelikte işlere imza atabiliyorlar. Gelin bu hayranlık uyandıran villaya biraz daha yakından bakalım.