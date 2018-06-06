Daha sıcak ve samimi bir ev için Türkiye'den 10 fikir

Bazı evlere girdiğinizde kendinizi çok iyi hissedersiniz. Evin davetkar atmosferi, sıcaklığı sizi kaplar ve kolayca samimi ortamlar oluşur. Sıcak ve samimi bir ev insana huzur verir. Hele ki kendimizi en güvende hissettiğimiz kendi evimizde bu atmosferi oluşturabilmemiz, kendi evimizin bize terapi ortamı sağlamasına neden olur. Peki, sıcak bir ev dekorasyonu nasıl yapılır? Bu yazımızda Türkiye'nin en iyi dekoratörlerinin döşediği 10 evden aldığımız örnekleri sizlerle paylaştık. Derlememizi evin farklı mekanlarını seçerek yaptık, böylece her oda için güzel fikirler bulabilirsiniz.