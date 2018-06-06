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Daha sıcak ve samimi bir ev için Türkiye'den 10 fikir

Özlem K. Özlem K.
GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
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Bazı evlere girdiğinizde kendinizi çok iyi hissedersiniz. Evin davetkar atmosferi, sıcaklığı sizi kaplar ve kolayca samimi ortamlar oluşur. Sıcak ve samimi bir ev insana huzur verir. Hele ki kendimizi en güvende hissettiğimiz kendi evimizde bu atmosferi oluşturabilmemiz, kendi evimizin bize terapi ortamı sağlamasına neden olur. Peki, sıcak bir ev dekorasyonu nasıl yapılır? Bu yazımızda Türkiye'nin en iyi dekoratörlerinin döşediği 10 evden aldığımız örnekleri sizlerle paylaştık. Derlememizi evin farklı mekanlarını seçerek yaptık, böylece her oda için güzel fikirler bulabilirsiniz.

1. Evinizde sıcak bir atmosfer oluşturmak için renkleri kullanın

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Özellikle sarı, turuncu ve kızıl tonları evlere sıcak bir hava getirmek için ideal. Bu renkleri mavi, mor, yeşil gibi renklerle harmanlayabilirsiniz. Son derece sade bir dekorasyon fotoğraftaki örnekte de olduğu üzere, renkli bir detayla (bu örnekte halı) sıcak ve samimi bir hale getirilebilir.

2) Evinizde doğal malzemeler kullanarak sıcak bir atmosfer oluşturun

Oturma Grubu GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Oturma Odası
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Oturma Grubu

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Evinizde doğal malzemeler kullanarak sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz, buna en iyi örnek de elbette ahşaptan başkası değil. Ahşap yüzeyler girdikleri ortama anında samimi bir hava kazandırıyor. Keskin hatlara sahip, modern bir dekorasyon dahi gerekli düzeyde ahşap kullanımı ile sıcacık bir makana dönüşebilir. Fotoğraftaki örnekte ahşap konusunda yaratıcı bir dekorasyon görüyoruz, yalnızca zeminler değil, duvar yüzeyleri de ahşap ya da ahşap görnümlü malzeme ile kaplanmış.

3) Bitkiler sıcak bir mekanın olmazsa olmazı

K.G Evi Arnavutköy, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.G Evi Arnavutköy

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Bitkiler, ister canlı olsun isterse de vazodaki çiçekler, sıcak ve samimi bir ortam oluşturmanın belki de en kolay yolu. Hele ki geniş ve yüksek tavanlı evlerde, geniş saksı bitkileri samimi bir atmosfer için zaruridir.

4) Doğal malzemelere devam: Deri

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Tıpkı ahşap gibi, doğal renk tonlarındaki deri de mekana sıcak bir hava getirmek için harika bir seçim. Aynı şekilde, kişisel zevkleri ifade eden tablolar ve dekoratif aksesuarlar da samimi bir ev ortamının vazgeçilmezleri. 

5) Kumaşlarla ve desenlerle gelen samimi hava

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bu konu başlığımız için özellikle bir mutfak örneği seçtim çünkü yalnızca oturma odası için değil, evin diğer mekanları için de sıcak bir atmosfer oluşturmak için kumaş ve desen kullanımı iyi sonuçlar vermektedir. Mutfağınızda, hatta banyonuzda pencereler için sevimli perdeler kullanabilirsiniz.

6) Dekoratif mutfak malzemeleri

homify Asyatik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızın samimi bir havaya sahip olması içinse, kavanozlar, sepetler kullanabilir, mekana sevimli bir hava katabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Kişisel zevkleri ifade eden dekoratif aksesuarlar

Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE Endüstriyel Yatak Odası
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Silas Holst & Johannes Nymark House

SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Eve sıcak bir hava vermenin bir diğer yolu ise, sizi ve zevklerinizi ifade eden tablolar, biblolar ve diğer dekoratif eşyalar ile evinizi kendine özel ve benzersiz şekilde dekore etmektir. Kendi beğenilerinize göre oluşturacağınız kombinasyonlar unique olacaktır.

8) Yumuşak ve koyu renkli kumaşlar, pofuduk yastıklar ile konforlu mekanlar

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Hem yatak odalarında hem de oturma odalarıda mekanın konforlu hale getirilmesi de o mekanın scak ve samimi olmasını sağlar. Sarı ve kızıl tonlarına ek olrak, lacivert, derin yeşil, mor gibi koyu renkler de sıcak ortamlar oluşturmak için iyi seçimlerdir. Bu renkleri doğal dokularda, kullanabilirsiniz, tıpkı fotoğraftaki pamuklu battaniye gib. Sıcak ve samimi bir v için hasır, yün, ahşap, deri, pamuk gibi malzemeler her zaman iyi sonuç verir.

9) Gerçekten yaşan bir ev sıcak ve samimi bir evdir

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Banyo
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Derli toplu olmak elbette çok önemlidir ancak evin içinde gerçeken yaşanılan, hayat dolu bir ev olması onu en sıcak ve samimi gösterecek şeydir. Banyodaki ya da mutfak tezgahındaki sabun, detejan gibi günlük kullanılan eşyalar dahi bunun güzel bir örneğidir. Evinizin mobilya teşhir mekanı gibi olmasını engeller.

10) Özet olarak mükemmel bir örnek

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Balkon, Veranda & Teras
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Etiler Teras

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Son örneğimiz saydığımız dokuz örneğin adeta toplamı gibi, sıcacık, kusursuz bir dekorasyon. Renk seçimleri, malzeme seçimleri, desenleri, konforlu görünümü, canlı bitkiler, kişisel aksesuarları ile sıcacık, davetlar bir balkon!

Balkon dekorasyonu için ’Küçük bir balkonu güzelleştirmek için 5 ilham verici fikir’ başlıklı yazımızı da tavsiye ederiz.

Türkiye'den ilham verici 6 minik mutfak
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