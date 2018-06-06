Daha sıcak ve samimi bir ev için Türkiye'den 10 fikir

Bazı evlere girdiğinizde kendinizi çok iyi hissedersiniz. Evin davetkar atmosferi, sıcaklığı sizi kaplar ve kolayca samimi ortamlar oluşur. Sıcak ve samimi bir ev insana huzur verir. Hele ki kendimizi en güvende hissettiğimiz kendi evimizde bu atmosferi oluşturabilmemiz, kendi evimizin bize terapi ortamı sağlamasına neden olur. Peki, sıcak bir ev dekorasyonu nasıl yapılır? Bu yazımızda Türkiye'nin en iyi dekoratörlerinin döşediği 10 evden aldığımız örnekleri sizlerle paylaştık. Derlememizi evin farklı mekanlarını seçerek yaptık, böylece her oda için güzel fikirler bulabilirsiniz.
Özellikle sarı, turuncu ve kızıl tonları evlere sıcak bir hava getirmek için ideal. Bu renkleri mavi, mor, yeşil gibi renklerle harmanlayabilirsiniz. Son derece sade bir dekorasyon fotoğraftaki örnekte de olduğu üzere, renkli bir detayla (bu örnekte halı) sıcak ve samimi bir hale getirilebilir.
Evinizde doğal malzemeler kullanarak sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz, buna en iyi örnek de elbette ahşaptan başkası değil. Ahşap yüzeyler girdikleri ortama anında samimi bir hava kazandırıyor. Keskin hatlara sahip, modern bir dekorasyon dahi gerekli düzeyde ahşap kullanımı ile sıcacık bir makana dönüşebilir. Fotoğraftaki örnekte ahşap konusunda yaratıcı bir dekorasyon görüyoruz, yalnızca zeminler değil, duvar yüzeyleri de ahşap ya da ahşap görnümlü malzeme ile kaplanmış.
Bitkiler, ister canlı olsun isterse de vazodaki çiçekler, sıcak ve samimi bir ortam oluşturmanın belki de en kolay yolu. Hele ki geniş ve yüksek tavanlı evlerde, geniş saksı bitkileri samimi bir atmosfer için zaruridir.
Tıpkı ahşap gibi, doğal renk tonlarındaki deri de mekana sıcak bir hava getirmek için harika bir seçim. Aynı şekilde, kişisel zevkleri ifade eden tablolar ve dekoratif aksesuarlar da samimi bir ev ortamının vazgeçilmezleri.
Bu konu başlığımız için özellikle bir mutfak örneği seçtim çünkü yalnızca oturma odası için değil, evin diğer mekanları için de sıcak bir atmosfer oluşturmak için kumaş ve desen kullanımı iyi sonuçlar vermektedir. Mutfağınızda, hatta banyonuzda pencereler için sevimli perdeler kullanabilirsiniz.
Mutfağınızın samimi bir havaya sahip olması içinse, kavanozlar, sepetler kullanabilir, mekana sevimli bir hava katabilirsiniz.
Eve sıcak bir hava vermenin bir diğer yolu ise, sizi ve zevklerinizi ifade eden tablolar, biblolar ve diğer dekoratif eşyalar ile evinizi kendine özel ve benzersiz şekilde dekore etmektir. Kendi beğenilerinize göre oluşturacağınız kombinasyonlar unique olacaktır.
Hem yatak odalarında hem de oturma odalarıda mekanın konforlu hale getirilmesi de o mekanın scak ve samimi olmasını sağlar. Sarı ve kızıl tonlarına ek olrak, lacivert, derin yeşil, mor gibi koyu renkler de sıcak ortamlar oluşturmak için iyi seçimlerdir. Bu renkleri doğal dokularda, kullanabilirsiniz, tıpkı fotoğraftaki pamuklu battaniye gib. Sıcak ve samimi bir v için hasır, yün, ahşap, deri, pamuk gibi malzemeler her zaman iyi sonuç verir.
Derli toplu olmak elbette çok önemlidir ancak evin içinde gerçeken yaşanılan, hayat dolu bir ev olması onu en sıcak ve samimi gösterecek şeydir. Banyodaki ya da mutfak tezgahındaki sabun, detejan gibi günlük kullanılan eşyalar dahi bunun güzel bir örneğidir. Evinizin mobilya teşhir mekanı gibi olmasını engeller.
Son örneğimiz saydığımız dokuz örneğin adeta toplamı gibi, sıcacık, kusursuz bir dekorasyon. Renk seçimleri, malzeme seçimleri, desenleri, konforlu görünümü, canlı bitkiler, kişisel aksesuarları ile sıcacık, davetlar bir balkon!
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