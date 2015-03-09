Bauhaus tarzı, enfes bir villa

Varşova yakınlarındaki bu küçük ama cesur ve fonksiyonel villa keskin çizgileri, geometrik şekilleri, sade renkleriyle mimari tarihine yön vermiş olan Bauhaus ekolü anlayışıyla dizayn edilmiş. Yapımında kullanılan yüksek kalitedeki malzemeler birbiriyle uyum içinde, dolayısıyla evin tamamı parçalanmaz bir bütün gibi tasarlanmış ve modern tarzıyla içinde yaşayan bireyler için geniş alanlar sağlıyor. Bu hayallerimizi süsleyecek kadar kullanışlı ve şık villanın iç mimari tasarımı ve doğal çevresi de önemli özelliklerini oluşturuyor. Gelin birlikte gezelim…
Evin tamamı 1100 m² bahçe içine yerleşmiş 230 m² yaşam alanından oluşuyor. Bu fotoğrafta evin dış görünümünü ve sessiz, huzurlu, gürültüden ve sokağın telaşından uzak, uzun boylu ağaçları, renkli çiçekleri ve yemyeşil ve pürüzsüz çimleriyle bahçe manzarasını görüyoruz. Evin dış cephesi, düzgün çizgileri, kübik şekli, düz çatısı ve geniş pencereleriyle Bauhaus estetik anlayışının klasik bir yansıması ve modern, minimalist bir anlayışın uyumlu ve ahenkli bir görünümü niteliğinde.
Bu resimde de villanın diğer cephesini, sokağa bakan ve evin ana girişinin bulunduğu cephesini görüyoruz. Tıpkı arka cephedeki gibi bir ahenk şekil, mimari ve renk açısından manzaraya hakim olmuş durumda. Açık griden siyaha kadar uzanan renk yelpazesi binaya oldukça havalı, şık ve modern bir atmosfer sağlamış. Girişin yanındaki büyük ve silindir şeklindeki kolonsa evin karakterini gözler önüne seren çarpıcı detaylardan biri. Evin özel alanını dışarıdan korumak adına sokağa açılan bu cephedeki pencereler, arka cepheye nazaran daha küçük tutulmuş.
Bauhaus mimarisinin en önemli özelliklerinden biri yapıları gereksiz ve aşırı detaylardan, faydasız süslerden arındırmasıdır. Bu binada da bunun kusursuz bir örneği olarak tüm karmaşık şekiller, aksesuarlar, kıvrımlar ve gösterişler temizlenmiş ve ortaya son derece saf, sade ve basit bir mükemmellik çıkmış. Gösteriş, yerini mimaride basitlik ve fonksiyonelliğe bırakmış.
Evin iç mimarisiyse açık bir düzenlemeyle dizayn edilmiş. Bahçeye açılan geniş cam kapısıyla girişteki yaşam alanı yalnızca genişliğiyle değil aynı zamanda ara katın başladığı bölgeye kadar olan kısmındaki tavan yüksekliğiyle de ferahlık sağlıyor. Kapının açıldığı bahçenin doğallığıyla da uyum sağlayan Bauhaus tarzı bu iç mimari eseri, bu geniş alanı odalara bölmeyerek ve her yere kapı ve pencereler eklemeyerek içeride yumuşak, rahat ve sıkış tıkış olmayan bir ortam yaratıyor.
Evin yalnızca şekli, görünüşü ve işlevselliği değil, aynı zamanda yapıda kullanılan malzemeler de gücünü Bauhaus estetiğinden almış. Ahşap, taş ve bol bol cam kullanımının göz alıcı boyutlarda olduğu yapıda bunlara ek olarak mobilyalarda da deri ve krom kullanılmış. Çok renklilikten kaçınılmış bu sade, modern ve şık alanda metalin parlaklığı duvarların pürüzsüzlüğü ve ahşabın doğallığıyla birleşiyor.
Odanın içinde su gibi akıyormuş gibi görünen dikdörtgen ahşap merdivenler, merdienlerin altındaki alanda oluşturulmuş taşlı alan, tek başına bir heykel gibi duran kolon ve merdivenlerin öteki tarafındaki odayı ayıran sade ve beyaz duvar… Bu duvar yalnızca estetik ve dekoratif sebeplerden değil, aynı zamanda merdivenleri destekleyen bir öğe olarak tasarlanmış. Ayrıca mutfak, yemek odası ve koridoru şıkışıklık yaratmadan son derece zarif bir şekilde ayırmaya da yarıyor. Böylece mutfak da, yemek alanı da, koridor da hem birbirleriyle bağlantılı bütün bir alan, hem de kendilerine has ve ayrı alanlar olarak karakter kazanıyor.
Mutfak bütünüyle modern, minimalist, yenilikçi bir yapıya sahip. Tasarımda siyah ve beyazın kontrastının kusursuz bir şekilde kullanıldığı alanda doğal ışık mutfağın bütününe sirayet ediyor. Her ne kadar yemek ve oturma odasıyla birleşen açık bir mutfak olarak dizayn edilse de, mimarlar yer döşemelerinde kullanılan farklı malzemelerle diğer alanlardan ayrılan bir atmosfer yaratmayı da ihmal etmemiş.
Banyo dekorasyonu da evin diğer kısımlarıyla mükemmel bir uyum içinde, aynı tarzda dizayn edilerek ahşap, siyah, beyaz ve grinin sadelikle birleştiği bir ahenk sunuyor. Burada da keskin çizgiler, işlevselliğin ön planda tutulduğu şık, sade ve basit bir görünüm ve gösterişli, alanı daraltacak ve şıkıştıracak aksesuarlardan kaçınılmış bir dekorasyon söz konusu.