Bauhaus tarzı, enfes bir villa

Odanın içinde su gibi akıyormuş gibi görünen dikdörtgen ahşap merdivenler, merdienlerin altındaki alanda oluşturulmuş taşlı alan, tek başına bir heykel gibi duran kolon ve merdivenlerin öteki tarafındaki odayı ayıran sade ve beyaz duvar… Bu duvar yalnızca estetik ve dekoratif sebeplerden değil, aynı zamanda merdivenleri destekleyen bir öğe olarak tasarlanmış. Ayrıca mutfak, yemek odası ve koridoru şıkışıklık yaratmadan son derece zarif bir şekilde ayırmaya da yarıyor. Böylece mutfak da, yemek alanı da, koridor da hem birbirleriyle bağlantılı bütün bir alan, hem de kendilerine has ve ayrı alanlar olarak karakter kazanıyor.