Türkiye'den klasik yatak odası modelleri

Pembe çoğuna göre şirinliği ve sevimliliği temsil eden bir renk olsa da, farklı tasarımlarda son derece cazibeli, çekici ve çarpıcı bir hal alabilir; bu resimdeki yatak odası da bunun en güzel örneği. Nuevo Tasarım tarafından dizayn edilen yatak odasında göze ilk çarpan şey yatağın üstündeki bu pembe, iki taraftaki uzun ince aynalarla bütünleşen dikkat çekici perde uygulaması olsa da, odanın dekorasyonundaki tek yıldız elbette bu değil. Tekstil ürünlerinde ve yatağın iki tarafındaki başucunda konulanmış sıradışı tasarımı ve rengiyle dikkat çeken abajurlarda kullanılan pembe ve mora çalan lacivert uyumunun yanısıra, odanın bütününde kirli beyaz ve altın rengi uyumu hakim. Oda kapısındaki ve dolapların işlemelerinin ve renklerinin aynı olması, duvarlardaki desen, işleme ve şeklin odanın bütünün fon müziği gibi ahenki sağlaması bu klasik yatak odasını sıradan yatak odalarından ayıran en önemli özellikler.