Türkiye'den klasik yatak odası modelleri

Klişe olmayan klasiğin zamanın ötesinde bir tasarım tercihi olduğunu herkes bilir. Yatak odalarıysa uyuduğumuz, uyandığımız, günün yorgunluğunu attığımız, bazen tatil günlerimizde hiç çıkmak istemediğimiz yaşam alanları olarak hayatımızın çok büyük ve önemli bir bölümünü kaplıyorlar ve hem bu yüzden hem de iyi dizayn edilmiş bir yatak odasının psikolojik ve fiziki olarak sağlığımızı olumlu yönden etkilediği gerçeğinden dolayı, bu vazgeçilmez yaşam alanları belki de en iyisini hak ediyor. Biz de bahsettiğimiz bu klişe olmayan, insanın içini açan, ruhunu dinlendiren ve aynı zamanda güne şahane başlamasını sağlayan klasik yatak odası fikirlerinden bir derleme yapalım dedik.
Pembe çoğuna göre şirinliği ve sevimliliği temsil eden bir renk olsa da, farklı tasarımlarda son derece cazibeli, çekici ve çarpıcı bir hal alabilir; bu resimdeki yatak odası da bunun en güzel örneği. Nuevo Tasarım tarafından dizayn edilen yatak odasında göze ilk çarpan şey yatağın üstündeki bu pembe, iki taraftaki uzun ince aynalarla bütünleşen dikkat çekici perde uygulaması olsa da, odanın dekorasyonundaki tek yıldız elbette bu değil. Tekstil ürünlerinde ve yatağın iki tarafındaki başucunda konulanmış sıradışı tasarımı ve rengiyle dikkat çeken abajurlarda kullanılan pembe ve mora çalan lacivert uyumunun yanısıra, odanın bütününde kirli beyaz ve altın rengi uyumu hakim. Oda kapısındaki ve dolapların işlemelerinin ve renklerinin aynı olması, duvarlardaki desen, işleme ve şeklin odanın bütünün fon müziği gibi ahenki sağlaması bu klasik yatak odasını sıradan yatak odalarından ayıran en önemli özellikler.
Şehir manzaralı ve olabildiğine geniş bir alana sahip olan bu estetik harikası yatak odası Origami Mobilya tarafından tasarlanmış. Yatağın bazasında kullanılan düğmeli deri tasarımdan yatak başındaki ahşap ve sıradışı komodine, zaten geniş olan odayı da da genişleterek ferahlık sağlayan yatağın arkasındaki duvarı kaplayan büyük aynadan tavandan birer küpe gibi sarkarak harika bir eşsizlik dokusu yaratan ve her yerde göremeyeceğiniz farklı ve çarpıcı avizelere ve onlarla sağlanan aydınlatmaya kadar her şey mükemmel bir klasik anlayışla dekore edilmiş. Şehri gören duvardan duvara ve yerden tavana kadar uzanan pencereler ve gri renkli, düzenli perdelerse bu klasik yoruma modern bir tat katıyor.
Kahverenginin farklı tonları ve duvarlardaki gri rengin kontrastıyla oluşturulan dokunun hakim olduğu bu tasarımdaysa, yatak odasının duvar kağıtlarının işlemeleri, dolabın stili, yerdeki desenler, avize ve yatak başlığındaki tarzıyla klasik bir tasarım örneği olduğu aşikar. Tarz Mobilya tarafından dekore edilen bu yatak odasını klasik tarzın büyüsüyle en çok çarpıcı kılan detaysa dolabın ardından görünen, dışarıya açılan pencere, penceredeki mükemmel renk ve tasarım ayrıntısı ve yan duvarlardaki işlemeler.
Klasik tarzın olmazsa olmazı mobilyalardaki işlemelerdir. İşte 47 yıllık geçmişiyle sektörde öne çıkan Asortie Mobilya ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu yatak odasının da en göz alıcı özelliği mobilya ve duvarlarda gördüğümüz dikkat çekici ve karakteristik işlemeler. Beyazın asaletinin altın renginin şıklığıyla harmanlandığı bu yatak odası hem gösterişli, hem odadaki boş alanın kullanımı açısından fonksiyonel, hem de bütün özellikleriyle klasik tarzın kusursuzluğunu gösteren bir model niteliğinde.
Bejin sıkıcı bir renk olduğunu söyleyenler olabilir, onlara inanmayın. Bu odadaki yumuşak ve dinlendirici tonlar, odanın genelindeki klasik, şık ve çarpıcı tasarımla birleşerek odayı zamansız ve sofistike bir karaktere büründürüyor. MHD Design Group'un tasarımı olan bu klasik yatak odası mermer sütunlarıyla, modern sandalyeleriyle, hareketli tavanıyla, gösterişli duvar deseni ve odaya hem loş hem de şık bir hava katan aydınlatmasıyla klasik zamanları modern zamanlarla birleştirerek hem hareketli, hem gösterişli, hem de zarif ve zengin bir atmosfer yaratmayı başarıyor.