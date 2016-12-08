Siyah-beyaz şıklığında şahane bir aile evi

Son olarak yatak odasındayız. Keyifli ve dinlendirici bir gece uykusuna izin veren geniş yatak tamamen siyahlara bürünmüş durumda. Odanın kalanı ise bembeyaz. Dekorasyona şıklık katan parçalardan biri sofistike avize, gerçekten etkileyici görünüyor. Çarpıcı bir tezatlık sağlamak için zeminde halı kullanılmayarak çıplak bırakılmış. Resmin ucundan görünen şifonyer yine beyaz renkli. Bu projedeki turumuzun sonuna geldik. Umarım siz de bizim kadar keyif almışsınızdır.

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