Siyah-beyaz şıklığında şahane bir aile evi

Bugünkü yazımıza konu olan proje için Polonya’ya gideceğiz. Tamamen sahiplerinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bu ev oldukça büyük ve aileler için ideal kapasitede. Polonya’da çoğunlukla geleneksel yapılara rastlasak da bu projedeki ev daha modern bir yapı. Hem iç hem dış tasarımında sahip olduğu stil ve konforu ile öne çıkan evin mimarlık firması Biuro Projektowe MTM STYL. Şimdi hazırsanız eğlenceli ev turumuza başlayalım.
Klasik ve modern karışımı bir çizgisi olan evin bahçe manzaralı arka kısmına göz atıyoruz önce. İki katlı bina yemyeşil büyük bir bahçe alanına sahip. Üç basamaklı ahşap bir platform üzerine inşa edilen ev ve yeşil bahçe dışında binaya ait her şey siyah-beyaz renklerinden oluşuyor. İkinci katın üst kısmı çatısı gibi siyah. Duvarların büyük çoğunluğu ise beyaz. İkinci katta balkon var. Birinci katta ise çatısı bulunan bir veranda ile büyük cam kapılar bulunuyor. Veranda da buluna şezlong ve saksı gibi eşyalar da siyah renginde. Son olarak küçük çocuklar için fileli bir trambolin koyulmuş.
Evin içini gezmeden önce ilk olarak kat planını inceleyelim. Kesitten anlaşılacağı üzere garaj binaya entegre durumda. Zemin katta bir misafir banyosu, çalışma odası ve açık plan bir salon bulunuyor. Ek olarak yemek odası ile mutfak var mevcut. Üst katta ise üç adet yatak odası ve ebeveyn banyosu var. Toplam alan büyüklüğü ise 136 metrekare.
Mimarların amacı evi mümkün olduğunda fonksiyonel, şık ve konforlu hale getirmektir. Fotoğraftan görüldüğü üzere sonuç kesinlikle başarılı. Siyah-beyaz arasındaki kuvvetli kontrast tüm eve hakim. Bu keskinlik ve düz çizgiler eve her daim zamansız bir şıklık katarken aynı zamanda hiç modası geçmez. Dekorasyon detaylarına gelince… En çok ilgi çeken şey kuşkusuz eğimli perde modeli. L şeklindeki siyah deri koltuğu tamamlayan sehpa da bir o kadar özel. Siyah bir halı üzerine yerleştirilen beyaz masa yaratıcı olduğu kadar mekana çağdaşlık katan bir parça.
Oturma odasından yemek bölümüne geçelim. Burası hem açık mutfak hem de yemek odası. Evin geneline hakim siyah beyaz renk paleti burada da hakim. Mutfakta depolama sağlayan dolaplar yeterli kapasitede ve modern bir ekipman. Beyaz dolapların iç kısmı siyah renginde ve göz alıcı. Yemek odası ise her beraber yenilen akşam yemekleri için son derece şık görünüyor. Ortasında siyah bir çizgi geçen masa, iç kısmı siyah arka kısımları beyaz sandalyeler, metal ayakların ilginç şekli vs. kısacası her bir detay ayrı bir zenginlik barındırıyor. Üç adet şahane lamba tasarımını da ihmal etmeyelim.
Dinlenmek için en uygun odalardan biri hiç şüphesiz banyolardır. Benzersiz aydınlatma tasarımı banyo atmosferine en büyük katkıyı sağlayan ekipman. Adeta modern bir heykeli andıran asılı lambalar loş ışıklarıyla sakinleştirirken aynı zamanda mekana gizem de katıyor. Bunun dışında modern duş, siyah lavabo tezgahı ve üzerinde yuvarlaklar bulunan kapı ile sade bir banyo resimdeki.
Son olarak yatak odasındayız. Keyifli ve dinlendirici bir gece uykusuna izin veren geniş yatak tamamen siyahlara bürünmüş durumda. Odanın kalanı ise bembeyaz. Dekorasyona şıklık katan parçalardan biri sofistike avize, gerçekten etkileyici görünüyor. Çarpıcı bir tezatlık sağlamak için zeminde halı kullanılmayarak çıplak bırakılmış. Resmin ucundan görünen şifonyer yine beyaz renkli. Bu projedeki turumuzun sonuna geldik. Umarım siz de bizim kadar keyif almışsınızdır.
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