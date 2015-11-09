Ham ahşaptan yapılan mobilyaların büyüsü

Bugün sizlerle zamanın ötesinde, her devirde modası asla geçmeyecek olan, her zaman elegan ve stil sahibi görünen ve güzellikleriyle göz dolduran ham ahşap mobilyalara bir göz atacağız. Ham ahşaptan, yani işlenmemiş ahşap malzemeden yapılan mobilyalar en etkili ve en çarpıcı mobilyalar olarak bulundukları yaşam alanlarında her zaman dikkat çekerler. Ham ahşap malzemeli mobilyaları tercih etmek için pek çok neden var aslında; mesela endüstriyel mobilyalara göre çok daha dayanıklı olmaları bu mobilyaların maddi avantajlarından biri. Estetik olarak da her tarza uyum sağlayabilecek ve evinize dopal bir doku katabilecek mobilyaların da başında geliyorlar ayrıca. Ham ahşap mobilyalar evlerde her yaşam alanında kullanılabilirler. Bu yazımızda evinde sıradışı bir dekorasyon yaratmak isteyen okurlarımıza ilham verebilecek ham ahşap mobilyaların avantajlarından bahsedeceğiz.
Ham ahşap mobilyalar her zaman sıcak ve samimi bir atmosfer yaratıyorlar. Mesela resimdeki gibi ham ahşapla kaplı bir mutfak, tepeden tırnağa son derece karakteristik ve tarz sahibi bir rustik ortam oluşturuyor.
Eğer oturma odanızda misafirlerinizi hayrete düşürecek mobilyalar kullanmak istiyorsanız ham ahşaptan yaratılmış bu tip bir orta sehpa kullanmanız buna yetecektir. Bir ağaç gövdesinin camla birleşiminden meydana gelen bu ahşap sehpa hem yaratıcılık hem yenilikçilik bakımından benzersiz bir estetiğe ve özgünlüğe sahip.
Ham ahşap mobilya ve aksesuarların en büyük avantajlarından biri de Kendin Yap projelerine oldukça uygun olmaları. İhtiyacınız olan tek şey işlenmemiş odun parçaları ve biraz da yaratıcılık ve el becerisi. Çok az zahmetle ve oldukça ekonomik bütçelerle salonunuzu ya da mutfağınızı veya balkonunuzu süsleyen saksılar yapabilir ve evinizi canlandırabilirsiniz.
İşlenmemiş ahşaptan yapılan mobilyalar, başka mobilya yapımından artan malzemelerle de yapılabiliyor ve bu da tabii ki inanılmaz bir tüketim tasarrufu sağlıyor. Ortaya çıkan mobilyanın sıradışı dokusu ve kendine has tarzı da cabası! Örneğin resimde gördüğümüz ve çağdaş bir sanat eserini andıran bu masa artık tahta parçalarından yapılmış. Siz de evinizde böyle mobilyalar yaratabilirsiniz. Yalnızca artık ahşap malzemelerinizi ya da eskimiş ahşap sandalye masalarını atmayın ve onları değerlendirmek için yeni fikirler bulun yeter.
Dediğimiz gibi doğal ahşaptan üretilen mobilyalar evinizin her yaşam alanında kullanılabilir, banyoda bile! Back2Wood isimli firma tarafından dizayn edilen bu banyo tezgahı, modern banyolar için mükemmel bir parça. Hele de resimdeki gibi taş bir lavaboyla birleşirse, işte o zaman harika bir görünüme kavuşuyor.
Eğer işlenmemiş ahşap malzemelerden ve evinizde bulunan tahta ve odun parçalarından kendiniz bir mobilya yapmak istiyorsanız ve daha önce böyle bir şey denemediyseniz, Kendin Yap projelerine başlamanın en kolay yolu duvar raflarıdır. Bu tür duvar rafları hem yapımı oldukça basit hem de yaşam alanınıza son derece modern bir görünüm kazandıran pratik ve kullanışlı aksesuarlar.
Eğer sıcak, samimi ve aynı zamanda da huzurlu, doğal ve dinlendirici bir yatak odası dekorasyonu yaratmak isterseniz ham ahşap tam da aradığınız malzeme demektir. Ahşap yatak başları ve komodinler yatak odaları için dinginlik ve estetik açısından en ideal mobilyalar olarak öne çıkıyor.
İşlenmemiş ahşabın yaşam alanlarına kattığı estetik dokunun yanında eskitilmiş görünümlü olmaları nedeniyle nostalji bir etki de yaratıyorlar ve bu etkiyle özellikle son dönemde oldukça revaçta olan retro ya da vintage tarzı bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Eski tip şık bir dolap ve klasik ahşap sandalyelerle benzersiz bir nostaljik atmosfer…
Mobilya yapımı modern çağ ile birlikte endüstriyelleştiğinden, artık el yapımı ve ustalıkla imal edilen ürünler bulmak oldukça zor ve tabii ki bu ürünler fabrikasyon mobilyalardan çok daha değerli. Bu fotoğrafta da Alman bir ahşap ustasının ham ahşaptan estetik ve seçkin bir mobilya yaratmak için bir heykeltıraş titizliğinde çalışmasına şahit oluyoruz.
Ve işte gerçek bir zanaatkarın elinden çıkan modern bir sanat eserini andıran, özgün ve yaratıcı koltuk. Uzanma koltuğu biçiminde dizayn edilen bu mobilya iki kişilik tasarlanmış. Ahşabın sıcak dokusu ve el işçiliğinin titizliği bir araya gelince ortaya göz alıcı bir mobilya çıkıyor. Havuz kenarlarında şezlong olarak ya da bir bahçe mobilyası olarak kullanılabilecek olan bu tasarım, dekoratif amaçla evinizin herhangi bir köşesini de canlandırabilir.