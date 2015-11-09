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Ham ahşaptan yapılan mobilyaların büyüsü

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planter, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
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Bugün sizlerle zamanın ötesinde, her devirde modası asla geçmeyecek olan, her zaman elegan ve stil sahibi görünen ve güzellikleriyle göz dolduran ham ahşap mobilyalara bir göz atacağız. Ham ahşaptan, yani işlenmemiş ahşap malzemeden yapılan mobilyalar en etkili ve en çarpıcı mobilyalar olarak bulundukları yaşam alanlarında her zaman dikkat çekerler. Ham ahşap malzemeli mobilyaları tercih etmek için pek çok neden var aslında; mesela endüstriyel mobilyalara göre çok daha dayanıklı olmaları bu mobilyaların maddi avantajlarından biri. Estetik olarak da her tarza uyum sağlayabilecek ve evinize dopal bir doku katabilecek mobilyaların da başında geliyorlar ayrıca. Ham ahşap mobilyalar evlerde her yaşam alanında kullanılabilirler. Bu yazımızda evinde sıradışı bir dekorasyon yaratmak isteyen okurlarımıza ilham verebilecek ham ahşap mobilyaların avantajlarından bahsedeceğiz.

Sıcak ve samimi bir ortam

Calda cucina per baita di montagna, Mobili Pellerej di Pellerej Massimo Mobili Pellerej di Pellerej Massimo Rustik Oturma Odası
Mobili Pellerej di Pellerej Massimo

Mobili Pellerej di Pellerej Massimo
Mobili Pellerej di Pellerej Massimo
Mobili Pellerej di Pellerej Massimo

Ham ahşap mobilyalar her zaman sıcak ve samimi bir atmosfer yaratıyorlar. Mesela resimdeki gibi ham ahşapla kaplı bir mutfak, tepeden tırnağa son derece karakteristik ve tarz sahibi bir rustik ortam oluşturuyor.

Yaratıcı ve göz alıcı tasarımlar

Madeira em pauta para um casal que adora receber, Helô Marques Associados Helô Marques Associados Rustik Oturma Odası
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

Eğer oturma odanızda misafirlerinizi hayrete düşürecek mobilyalar kullanmak istiyorsanız ham ahşaptan yaratılmış bu tip bir orta sehpa kullanmanız buna yetecektir. Bir ağaç gövdesinin camla birleşiminden meydana gelen bu ahşap sehpa hem yaratıcılık hem yenilikçilik bakımından benzersiz bir estetiğe ve özgünlüğe sahip.

Kendin Yap projelerine uygun malzeme

planter, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
edictum – UNIKAT MOBILIAR

planter

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

Ham ahşap mobilya ve aksesuarların en büyük avantajlarından biri de Kendin Yap projelerine oldukça uygun olmaları. İhtiyacınız olan tek şey işlenmemiş odun parçaları ve biraz da yaratıcılık ve el becerisi. Çok az zahmetle ve oldukça ekonomik bütçelerle salonunuzu ya da mutfağınızı veya balkonunuzu süsleyen saksılar yapabilir ve evinizi canlandırabilirsiniz.

Atık malzemelerden elde edilen mobilyalar

CAOS sideboard Frigerio Paolo & C. Yemek OdasıBar & Büfeler
Frigerio Paolo &amp; C.

CAOS sideboard

Frigerio Paolo & C.
Frigerio Paolo &amp; C.
Frigerio Paolo & C.

İşlenmemiş ahşaptan yapılan mobilyalar, başka mobilya yapımından artan malzemelerle de yapılabiliyor ve bu da tabii ki inanılmaz bir tüketim tasarrufu sağlıyor. Ortaya çıkan mobilyanın sıradışı dokusu ve kendine has tarzı da cabası! Örneğin resimde gördüğümüz ve çağdaş bir sanat eserini andıran bu masa artık tahta parçalarından yapılmış. Siz de evinizde böyle mobilyalar yaratabilirsiniz. Yalnızca artık ahşap malzemelerinizi ya da eskimiş ahşap sandalye masalarını atmayın ve onları değerlendirmek için yeni fikirler bulun yeter.

Doğal görünüm

Pflanztische, Back2Wood Back2Wood BanyoLavabolar
Back2Wood

Back2Wood
Back2Wood
Back2Wood

Dediğimiz gibi doğal ahşaptan üretilen mobilyalar evinizin her yaşam alanında kullanılabilir, banyoda bile! Back2Wood isimli firma tarafından dizayn edilen bu banyo tezgahı, modern banyolar için mükemmel bir parça. Hele de resimdeki gibi taş bir lavaboyla birleşirse, işte o zaman harika bir görünüme kavuşuyor.

Kolaylıkla yapılabilen duvar aksesuarları

Mensole in legno secolare, Aguzzoli Arredamenti Aguzzoli Arredamenti MutfakDolap & Raflar
Aguzzoli Arredamenti

Aguzzoli Arredamenti
Aguzzoli Arredamenti
Aguzzoli Arredamenti

Eğer işlenmemiş ahşap malzemelerden ve evinizde bulunan tahta ve odun parçalarından kendiniz bir mobilya yapmak istiyorsanız ve daha önce böyle bir şey denemediyseniz, Kendin Yap projelerine başlamanın en kolay yolu duvar raflarıdır. Bu tür duvar rafları hem yapımı oldukça basit hem de yaşam alanınıza son derece modern bir görünüm kazandıran pratik ve kullanışlı aksesuarlar.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Yatak odaları için ideal

스톤 리빙 가구로 건강한 숙면을 제안하는 리스톤!, 리스톤 리스톤 Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
리스톤

리스톤
리스톤
리스톤

Eğer sıcak, samimi ve aynı zamanda da huzurlu, doğal ve dinlendirici bir yatak odası dekorasyonu yaratmak isterseniz ham ahşap tam da aradığınız malzeme demektir. Ahşap yatak başları ve komodinler yatak odaları için dinginlik ve estetik açısından en ideal mobilyalar olarak öne çıkıyor.

Nostaljik dokunuşlar

Tenuta Il Molinetto_Home Staging, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio Rustik Oturma Odası
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

İşlenmemiş ahşabın yaşam alanlarına kattığı estetik dokunun yanında eskitilmiş görünümlü olmaları nedeniyle nostalji bir etki de yaratıyorlar ve bu etkiyle özellikle son dönemde oldukça revaçta olan retro ya da vintage tarzı bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Eski tip şık bir dolap ve klasik ahşap sandalyelerle benzersiz bir nostaljik atmosfer…

Ustalıkla üretilen mobilyalar

homify
homify

homify
homify
homify

Mobilya yapımı modern çağ ile birlikte endüstriyelleştiğinden, artık el yapımı ve ustalıkla imal edilen ürünler bulmak oldukça zor ve tabii ki bu ürünler fabrikasyon mobilyalardan çok daha değerli. Bu fotoğrafta da Alman bir ahşap ustasının ham ahşaptan estetik ve seçkin bir mobilya yaratmak için bir heykeltıraş titizliğinde çalışmasına şahit oluyoruz.

Özgün ve çağdaş bir sanat eseri gibi

homify
homify

homify
homify
homify

Ve işte gerçek bir zanaatkarın elinden çıkan modern bir sanat eserini andıran, özgün ve yaratıcı koltuk. Uzanma koltuğu biçiminde dizayn edilen bu mobilya iki kişilik tasarlanmış. Ahşabın sıcak dokusu ve el işçiliğinin titizliği bir araya gelince ortaya göz alıcı bir mobilya çıkıyor. Havuz kenarlarında şezlong olarak ya da bir bahçe mobilyası olarak kullanılabilecek olan bu tasarım, dekoratif amaçla evinizin herhangi bir köşesini de canlandırabilir.

Terasımda nasıl bir barbekü dizaynı kullanabilirim ?
Bu ham ahşap mobilyaları siz nasıl buldunuz?

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