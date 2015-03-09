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Prefabrik evde Danimarka tasarımı: Vipp Barınağı

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Vipp Shelter, Vipp Vipp Endüstriyel Sergi Alanları
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Küçücük bir ülke olmasına rağmen tasarım denince ilk akla gelen yerlerden biridir Danimarka. Basit, sade, işlevsel ve estetik açıdan tatmin edici İskandinav tarzı tasarım diliyle tüm dünyada ün yapmış olan Danimarkalı tasarımcıların elinden çıkan lambalar, sandalyeler ve hatta çöp tenekeleri gibi ürünleri bugün birçok evde görmek mümkün. Vipp de yaklaşık 70 yıldır hem işlevsel, hem de zarif görünümlü ürünler tasarlayan ve özellikle günümüzde çok yaygınlaşan pedallı çöp kutularını da üreten Danimarkalı bir şirket. 

Biçimin işlevi takip ettiği, sade tasarımlarıyla tanınan Vipp bu kez de müşterilerine bir toplam tasarım deneyimi sunmak için yola çıkıp, aşağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz bir ürün olan prefabrik alanı yarattı. Vipp Shelter, yani Vipp Barınağı adı verilen bu içinde yaşanabilir endüstriyel obje 55 metrekare büyüklüğü ve bir evde ihtiyacınız olacak her şeyi içinde barındırmasıyla hem şık, hem kompakta, hem de son derece işlevsel bir prefabrik ev projesi. Tasarımında tüm ayrıntıların hesaba katıldığı bu ilginç ev, hem doğanın ortasında şehir yaşamından ve stresinden kaçabileceğiniz bir barınak sunuyor, hem de size ilgi çekici bir tasarım hareketini yakından deneyimleme şansı veriyor.

Vipp Barınağı

Vipp Shelter Vipp Endüstriyel Sergi Alanları Dükkânlar
Vipp

Vipp Shelter

Vipp
Vipp
Vipp

Tasarımcı ve üretimcisi tarafından bir mobil ev ya da konut olarak değil, içinde yaşanabilir iki katlı bir ürün olarak lanse edilen Vipp Barınağı, şehir yaşamının stresinden bir kaçış fırsatı sunuyor. Açık ev prensibine göre tasarlanmış olan 55 metrekarelik iç mekânda bir oturma ve yemek alanının yanısıra, bir loft yatakla küçük bir banyo bulunuyor.

Monokrom renkler

Vipp kitchen Vipp MutfakDolap & Raflar
Vipp

Vipp kitchen

Vipp
Vipp
Vipp

Barınağın iç mekânında insanı rahatsız etmeyen monokrom renkler tercih edilirken, prefabrik yapının bu sayede etrafındaki doğayla da uyum sağlaması gözetilmiş. Zaten evin şeffaf duvarları sayesinde her an doğayla iç içe bulunuyor, kapılar kapalıyken bile göz duyunuza hitap eden doğal güzellikle rahatlama şansı buluyorsunuz.

Tüm unsurların tasarımı Vipp'e ait

Vipp bathroom Vipp BanyoKüvet & Duşlar
Vipp

Vipp bathroom

Vipp
Vipp
Vipp

Yalnızca bu ilginç ürünün genel tasarımı ve inşası değil; mekânın içindeki askılardan merdivene, lambalardan tuvalet fırçasına kadar her türlü eşya ve aksesuar da Vipp tarafından tasarlanmış. Bu şık banyonun fotoğrafından görebileceğiniz gibi, barınağın içinde bir evde ihtiyacınız olan her şey bulunuyor.

Endüstriyel geçmiş

Vipp kitchen Vipp MutfakDolap & Raflar
Vipp

Vipp kitchen

Vipp
Vipp
Vipp

Tabii şirketin böylesine şık ve özel tasarım bir prefabrik evi neden barınak olarak adlandırdığını kendi kendinize sormuş olabilirsiniz. Bunun aslında enteresan bir cevabı var. Tarihi boyunca endüstriyel ürünlerin tasarım ve üretimine uzmanlaşmış bir şirket olan Vipp, bu ürünün tasarımında burada da uçak ya da denizaltı gibi büyük ölçekli ürünlerden esinlenildiği için Vipp Barınağı ismini tercih etmiş.

Doğaya dönüş

Vipp lamp Vipp Oturma OdasıIşıklandırma
Vipp

Vipp lamp

Vipp
Vipp
Vipp

Her biri kendine has bir tasarım anlayışının ürünü olan iç mekân unsurlarını tamamlayan en önemli etkenlerden biri de yekpare camdan oluşan ve doğanın her daim mekânın içinde olmasını sağlayan sürgülü kapılar. Hava kötüyse ve dışarıya çıkamıyorsanız bile doğanın gücünü, güzelliğini ve huzur vericiliğini prefabrik barınağınızın sıcaklığını terk etmeden de iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz.

Dört kişilik

Vipp bed Vipp Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Vipp

Vipp bed

Vipp
Vipp
Vipp

Vipp Barınağı aynı anda dört kişinin konaklayabileceği şekilde tasarlanmış. Üst katta bulunan ve resimde gördüğünüz loft yatağın yanısıra, ana giriş kısmında bulunan portatif yatakta da iki kişinin daha konaklaması mümkün. Ayrıca bölgenin sert kış koşulları hesaba katılarak, mekân bir şömine, ısı izolasyonlu çatı ve elektrikli yerden ısıtma mekanizmaları ile de donatılmış.

Prefabrikle estetiğin buluşması

Vipp Shelter Vipp Endüstriyel Sergi Alanları Dükkânlar
Vipp

Vipp Shelter

Vipp
Vipp
Vipp

Prefabrik ev deyince aklınıza muhtemelen derme-çatma görünümlü, ancak geçici olarak kullanılabilecek mekânlar geliyordur. İşte Vipp'in tasarladığı bu çok özel mekân, kafalardaki prefabrik ev anlayışını da değiştirecek kadar sıradışı bir ürün. Bildiğimiz prefabrik evler kadar kompakt ve işlevsel, ama onlardan çok daha zarif ve orijinal bir tasarım ürünü.

Ahşap sehpa modelleri
Siz de böylesine orijinal bir prefabrik evde yaşamak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

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