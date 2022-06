Prefabrik evde Danimarka tasarımı: Vipp Barınağı

Her biri kendine has bir tasarım anlayışının ürünü olan iç mekân unsurlarını tamamlayan en önemli etkenlerden biri de yekpare camdan oluşan ve doğanın her daim mekânın içinde olmasını sağlayan sürgülü kapılar. Hava kötüyse ve dışarıya çıkamıyorsanız bile doğanın gücünü, güzelliğini ve huzur vericiliğini prefabrik barınağınızın sıcaklığını terk etmeden de iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz.