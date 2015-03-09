Prefabrik evde Danimarka tasarımı: Vipp Barınağı

Küçücük bir ülke olmasına rağmen tasarım denince ilk akla gelen yerlerden biridir Danimarka. Basit, sade, işlevsel ve estetik açıdan tatmin edici İskandinav tarzı tasarım diliyle tüm dünyada ün yapmış olan Danimarkalı tasarımcıların elinden çıkan lambalar, sandalyeler ve hatta çöp tenekeleri gibi ürünleri bugün birçok evde görmek mümkün. Vipp de yaklaşık 70 yıldır hem işlevsel, hem de zarif görünümlü ürünler tasarlayan ve özellikle günümüzde çok yaygınlaşan pedallı çöp kutularını da üreten Danimarkalı bir şirket.
Biçimin işlevi takip ettiği, sade tasarımlarıyla tanınan Vipp bu kez de müşterilerine bir
toplam tasarım deneyimi sunmak için yola çıkıp, aşağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz bir ürün olan prefabrik alanı yarattı.
Vipp Shelter, yani Vipp Barınağı adı verilen bu
içinde yaşanabilir endüstriyel obje 55 metrekare büyüklüğü ve bir evde ihtiyacınız olacak her şeyi içinde barındırmasıyla hem şık, hem kompakta, hem de son derece işlevsel bir prefabrik ev projesi. Tasarımında tüm ayrıntıların hesaba katıldığı bu ilginç ev, hem doğanın ortasında şehir yaşamından ve stresinden kaçabileceğiniz bir
barınak sunuyor, hem de size ilgi çekici bir tasarım hareketini yakından deneyimleme şansı veriyor.
Tasarımcı ve üretimcisi tarafından bir mobil ev ya da konut olarak değil,
içinde yaşanabilir iki katlı bir ürün olarak lanse edilen Vipp Barınağı, şehir yaşamının stresinden bir kaçış fırsatı sunuyor. Açık ev prensibine göre tasarlanmış olan 55 metrekarelik iç mekânda bir oturma ve yemek alanının yanısıra, bir loft yatakla küçük bir banyo bulunuyor.
Barınağın iç mekânında insanı rahatsız etmeyen monokrom renkler tercih edilirken, prefabrik yapının bu sayede etrafındaki doğayla da uyum sağlaması gözetilmiş. Zaten evin şeffaf duvarları sayesinde her an doğayla iç içe bulunuyor, kapılar kapalıyken bile göz duyunuza hitap eden doğal güzellikle rahatlama şansı buluyorsunuz.
Yalnızca bu ilginç ürünün genel tasarımı ve inşası değil; mekânın içindeki askılardan merdivene, lambalardan tuvalet fırçasına kadar her türlü eşya ve aksesuar da Vipp tarafından tasarlanmış. Bu şık banyonun fotoğrafından görebileceğiniz gibi, barınağın içinde bir evde ihtiyacınız olan her şey bulunuyor.
Tabii şirketin böylesine şık ve özel tasarım bir prefabrik evi neden
barınak olarak adlandırdığını kendi kendinize sormuş olabilirsiniz. Bunun aslında enteresan bir cevabı var. Tarihi boyunca endüstriyel ürünlerin tasarım ve üretimine uzmanlaşmış bir şirket olan Vipp, bu ürünün tasarımında burada da uçak ya da denizaltı gibi büyük ölçekli ürünlerden esinlenildiği için
Vipp Barınağı ismini tercih etmiş.
Her biri kendine has bir tasarım anlayışının ürünü olan iç mekân unsurlarını tamamlayan en önemli etkenlerden biri de yekpare camdan oluşan ve doğanın her daim mekânın içinde olmasını sağlayan sürgülü kapılar. Hava kötüyse ve dışarıya çıkamıyorsanız bile doğanın gücünü, güzelliğini ve huzur vericiliğini prefabrik barınağınızın sıcaklığını terk etmeden de iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz.
Vipp Barınağı aynı anda dört kişinin konaklayabileceği şekilde tasarlanmış. Üst katta bulunan ve resimde gördüğünüz loft yatağın yanısıra, ana giriş kısmında bulunan portatif yatakta da iki kişinin daha konaklaması mümkün. Ayrıca bölgenin sert kış koşulları hesaba katılarak, mekân bir şömine, ısı izolasyonlu çatı ve elektrikli yerden ısıtma mekanizmaları ile de donatılmış.
Prefabrik ev deyince aklınıza muhtemelen derme-çatma görünümlü, ancak geçici olarak kullanılabilecek mekânlar geliyordur. İşte Vipp'in tasarladığı bu çok özel mekân, kafalardaki prefabrik ev anlayışını da değiştirecek kadar sıradışı bir ürün. Bildiğimiz prefabrik evler kadar kompakt ve işlevsel, ama onlardan çok daha zarif ve orijinal bir tasarım ürünü.