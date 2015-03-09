Prefabrik evde Danimarka tasarımı: Vipp Barınağı

Küçücük bir ülke olmasına rağmen tasarım denince ilk akla gelen yerlerden biridir Danimarka. Basit, sade, işlevsel ve estetik açıdan tatmin edici İskandinav tarzı tasarım diliyle tüm dünyada ün yapmış olan Danimarkalı tasarımcıların elinden çıkan lambalar, sandalyeler ve hatta çöp tenekeleri gibi ürünleri bugün birçok evde görmek mümkün. Vipp de yaklaşık 70 yıldır hem işlevsel, hem de zarif görünümlü ürünler tasarlayan ve özellikle günümüzde çok yaygınlaşan pedallı çöp kutularını da üreten Danimarkalı bir şirket.

Biçimin işlevi takip ettiği, sade tasarımlarıyla tanınan Vipp bu kez de müşterilerine bir toplam tasarım deneyimi sunmak için yola çıkıp, aşağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz bir ürün olan prefabrik alanı yarattı. Vipp Shelter , yani Vipp Barınağı adı verilen bu içinde yaşanabilir endüstriyel obje 55 metrekare büyüklüğü ve bir evde ihtiyacınız olacak her şeyi içinde barındırmasıyla hem şık, hem kompakta, hem de son derece işlevsel bir prefabrik ev projesi. Tasarımında tüm ayrıntıların hesaba katıldığı bu ilginç ev, hem doğanın ortasında şehir yaşamından ve stresinden kaçabileceğiniz bir barınak sunuyor, hem de size ilgi çekici bir tasarım hareketini yakından deneyimleme şansı veriyor.