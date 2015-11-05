Yeni başlayanlar için kolay Kendin Yap projeleri

Eskitilmiş görünümlü ahşap mobilyalar son dönemde oldukça moda olan dekoratif ürünler arasına giriyor. Üstelik eskitme boyamalarla gerçekten eskimiş ve yıpranmış sandalye ya da masalarınızı atmak yerine onları yeniden hayata kazandırabilirsiniz. Bu tarz ahşap boyamalar oldukça karmaşık bir işlem gibi görünse de aslında herkesin kolaylıkla uygulayabileceği kadar basit bir prosedür. Eğer evinizde sıkıldığınız sandalye, masa gibi ahşap mobilyalarınız varsa onlara böyle modern ve şık bir görünüm kazandırmak için ihtiyacınız olan malzemeler istediğiniz renk tonlarında bir ahşap boyası, su bazlı akrilik boya, iki adet fırça, sünger, zımpara kağıdı ve biraz da terebentin. Bu malzemeleri nalburdan edindikten sonra yapacağınız şey oldukça basit:

İlk olarak, ahşap mobilyanızın yüzeyini iyice zımparalamanız gerekiyor. Bu işlem üzerine uygulayacağınız boyanın dayanıklı olması ve tutması için gerekli.

Sonra, süngerinize biraz terebentin sürün ve mobilyanızın yüzeyine uygulayın. Bu işlem mobilya yüzeyindeki tanecikleri yok edecek ve pürüzsüz bir yüzey edinmenizi sağlayacaktır. Terebentini uyguladıktan sonra mobilyanızı bir saat kurumaya bırakın.

3. Mobilyanız kuruduktan sonra ahşap boyayla boyayın. Renk ayrımı ve leke kalmaması için iki kat boya sürebilirsiniz. Bu uygulamadan sonra da mobilyayı bir kez daha kurumaya bırakın.

4. Boya kuruduktan sonra (bu kısım o kadar sürmeyecektir) zımpara kağıdıyla bir kez daha, ama bu defa daha hafif bir şekilde mobilyanızın yüzeyini bir kez daha temizleyin. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için bu işlem gerekiyor.

5. Ve eskitme dokusunu vermek için eskitme yapacağınız su bazlı akrilik boyayı ayrı bir fırçayla mobilyanızın yüzeyine sürün.

6. Bu boya da kuruduktan sonra süngerinizi ıslatın ve tüm mobilyayı iyice silin. Bu müdahale çok daha doğal ve dayanıklı bir yüzey oluşturacağı için elinizi korkak alıştırmayın.

Ve işte, eskitilmiş görünümlü şahane ahşap mobilyanız hazır oldu bile! Eğer istediğiniz dokuya ulaşamadıysanız son iki aşamayı tekrarlayıp daha yoğun bir eskitme dokusu verebilirsiniz.