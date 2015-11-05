Yeni başlayanlar için kolay Kendin Yap projeleri

Özellikle geçtiğimiz yıllarda giderek daha da yaygınlaşan Kendin Yap projeleriyle ilgili bir şeyler okuduğumuzda çoğumuz evde bu projelerden birkaçını yapmaya niyetleniriz ama sonra yapılacak iş gözümüzü korkutur ve özellikle daha önce hiçbir Kendin Yap projesi yapmayanlarımız bir şekilde beceremeyeceğimizi ve elimize yüzümüze bulaştıracağımızı düşünürüz. Ancak her ne kadar oldukça karmaşık ve gerçekten el becerisi isteyen Kendin Yap projeleri olsa da, bir o kadar da kolay ve herkesin yapabileceği, yani yeni başlayanlar için ideal projeler de var ve biz de evinde kendisi için dekoratif ürünler yaratmak isteyen ama daha önce hiç böyle bir şey yapmamış olan okurlarımız için bu basit ve ters gitmesi mümkün olmayan projelerden en pratik ve kolaylarını derleyelim dedik. Aşağıdaki Kendin Yap projeleri hem oldukça minik bütçelerle yapabileceğiniz, hem de bu tür bir hobiye başlamak için ideal olan ürünler. Gözünüz korkmadan, hevesle ve kolaylıkla içlerinden birini seçip hemen deneyebilirsiniz.
Bu tarz kolay tekstil ürünleri yaratmak için ihtiyacınız olan tüm malzemeler kumaş, iğne ve iplik. Dikiş makineniz olmasa bile bu tür basit aksesuarları elinizle kolaylıkla dikebilirsiniz. İşin en zor kısmı kumaş seçmek aslında çünkü tercih edeceğiniz kumaş elinizde kolay dikebileceğiniz şekilde çok kalın ya da çok kaygan bir kumaş olmamalı. Klasik kırlent kumaşları dikilmesi çocuk oyuncağı olan türde kumaşlardır. Ancak doğru kumaşı seçtikten sonra bir kaç saat içinde yepyeni perdeleriniz, oturma odalarınız için harika kırlentleriniz ya da minderleriniz olabilir.
Eskitilmiş görünümlü ahşap mobilyalar son dönemde oldukça moda olan dekoratif ürünler arasına giriyor. Üstelik eskitme boyamalarla gerçekten eskimiş ve yıpranmış sandalye ya da masalarınızı atmak yerine onları yeniden hayata kazandırabilirsiniz. Bu tarz ahşap boyamalar oldukça karmaşık bir işlem gibi görünse de aslında herkesin kolaylıkla uygulayabileceği kadar basit bir prosedür. Eğer evinizde sıkıldığınız sandalye, masa gibi ahşap mobilyalarınız varsa onlara böyle modern ve şık bir görünüm kazandırmak için ihtiyacınız olan malzemeler istediğiniz renk tonlarında bir ahşap boyası, su bazlı akrilik boya, iki adet fırça, sünger, zımpara kağıdı ve biraz da terebentin. Bu malzemeleri nalburdan edindikten sonra yapacağınız şey oldukça basit:
İlk olarak, ahşap mobilyanızın yüzeyini iyice zımparalamanız gerekiyor. Bu işlem üzerine uygulayacağınız boyanın dayanıklı olması ve tutması için gerekli.
Sonra, süngerinize biraz terebentin sürün ve mobilyanızın yüzeyine uygulayın. Bu işlem mobilya yüzeyindeki tanecikleri yok edecek ve pürüzsüz bir yüzey edinmenizi sağlayacaktır. Terebentini uyguladıktan sonra mobilyanızı bir saat kurumaya bırakın.
3. Mobilyanız kuruduktan sonra ahşap boyayla boyayın. Renk ayrımı ve leke kalmaması için iki kat boya sürebilirsiniz. Bu uygulamadan sonra da mobilyayı bir kez daha kurumaya bırakın.
4. Boya kuruduktan sonra (bu kısım o kadar sürmeyecektir) zımpara kağıdıyla bir kez daha, ama bu defa daha hafif bir şekilde mobilyanızın yüzeyini bir kez daha temizleyin. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için bu işlem gerekiyor.
5. Ve eskitme dokusunu vermek için eskitme yapacağınız su bazlı akrilik boyayı ayrı bir fırçayla mobilyanızın yüzeyine sürün.
6. Bu boya da kuruduktan sonra süngerinizi ıslatın ve tüm mobilyayı iyice silin. Bu müdahale çok daha doğal ve dayanıklı bir yüzey oluşturacağı için elinizi korkak alıştırmayın.
Ve işte, eskitilmiş görünümlü şahane ahşap mobilyanız hazır oldu bile! Eğer istediğiniz dokuya ulaşamadıysanız son iki aşamayı tekrarlayıp daha yoğun bir eskitme dokusu verebilirsiniz.
Balkonunuzu canlandıracak olan son derece kolay aksesuarlardan biri de evde kolaylıkla yapabileceğiniz saksı askılıkları. İhtiyacınız olan tek şey halat ve halatı bağlayarak oluşturduğunuz alana oturtacağınız küçük saksılar.
Çocukların duvarlara resim çizmeyi ne kadar çok sevdiklerini hepimiz biliyoruz. Peki bunu çocuğunuzla yapabileceğiniz şahane bir aktivite ve dekoratif bir proje olarak değerlendirmeyi hiç düşündünüz mü? Farklı renklerde duvar boyaları alarak çocuğunuzla birlikte onun odasını rengarenk desen ve motiflerle süsleyebilirsiniz. Evet belki sizin çocuğunuzla yapacağınız desenler K&L Wall Art imzalı bu çocuk odasının duvarları kadar profesyonel bir görünüme sahip olmayabilir, ama çocuğunuzla geçirdiğiniz güzel vakit ve kendinize dair bir şeyler yarattığınız için çok mutlu olacağınıza emin olabilirsiniz.
Kendin Yap projeleri ilginizi çekiyorsa ya da eski mobilyalarınızı yenilemek ve değerlendirmek istiyorsanız Doğayla dost bir dekorasyon ve tasarım anlayışı: İleri dönüşüm isimli yazımız da ilginizi çekebilir.