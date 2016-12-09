10 projeyle en güzel modern apartman daireleri

Bu örnekte yemek odası ve salon iç içe düzenlendi. Tüm duvarların bembeyaz olması mekanı daha geniş gösteriyor. Salonun ilginç özelliği pencere tasarımları. Duvardaki bir konsol üzerinde bulunan siyah çerçeveli pencere basık ve çok geniş olması sebebiyle adeta bir tabloyu andırıyor. Bir başka duvardaki zeminle bitişik dikdörtgen pencere yine dikkat çekici. Dekorasyona gelince… L şeklinde siyah deri kanepe ve her biri farklı stil ve formda tekli koltuklar modern bir kombinasyon sağlamak için yenilikçi fikirler.