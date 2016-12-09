10 projeyle en güzel modern apartman daireleri

Bugünkü yazımızda inceleyeceğimiz 10 apartman dairesi tamamen şık, çağdaş, sofistike ve son derece cazip evler. Her biri ayrı bir daireden çekilmiş fotoğraflara göz atacağımız yazıda; dinlendirici, rahat ve davetkar bir ortam için mutlaka geniş bir eve ihtiyacınız olmadığını anlayacaksınız. Modern aydınlatmadan çarpıcı renk paletine dek bir evi güzelleştirmenin pek çok yolu vardır. İç mimar ve uzmanların hazırladığı bu dairelerin dekorasyonunu inceleyerek siz de kendi eviniz için ipuçları edinebilirsiniz.
Bu örnekte yemek odası ve salon iç içe düzenlendi. Tüm duvarların bembeyaz olması mekanı daha geniş gösteriyor. Salonun ilginç özelliği pencere tasarımları. Duvardaki bir konsol üzerinde bulunan siyah çerçeveli pencere basık ve çok geniş olması sebebiyle adeta bir tabloyu andırıyor. Bir başka duvardaki zeminle bitişik dikdörtgen pencere yine dikkat çekici. Dekorasyona gelince… L şeklinde siyah deri kanepe ve her biri farklı stil ve formda tekli koltuklar modern bir kombinasyon sağlamak için yenilikçi fikirler.
Bu modern evin çağdaş dekoru dengeli ve estetik tarzıyla ilgi çekici. Geometrik desenler, rahat mobilyalar ve şık duran nötr renk şeması aydınlık yaşam alanının konforuna katkıda bulunuyor. Az sayıda eşya ve çokça aksesuar ise stil olarak İskandinav tarzına yakın.
Zarif mobilyaları çok estetik olan daire sadeliğiyle öne çıkıyor. Sürgülü kapılar, odaların gerektiği gibi genişlemesine olanak sağlarken bölmeler de odalar arasındaki hareketi sınırlandırarak mahremiyeti arttırır.
Resimdeki oturma odası diğer örnekler gibi modern ve minimalist bir tarza sahip siyah-beyaz renk odaklıdır. Siyah-beyaz uyumu her zaman güncelliğini koruyan bir şıklık yarattığından zamansızdır ve modası geçmez. Kısacası evinize her daim modern bir hava katmak istiyorsanız siyah- beyaz renklerinden yararlanabilirsiniz.
Bu açık plan beyaz ve ahşap dairenin dekorasyon detaylarında cazip ve gösterişli bir şeyler var. Modernliğin ve klasik tarzın mükemmel birleşimiyle salon çarpıcı ve bir mekan haline geliyor. Ek olarak göz alıcı beyazlıkla birleşen aydınlatma sistemi evi son derece parıltılı bir daireye dönüştürmüş.
Bu daire, klasik koyu renkli deri kanepelerden çarpıcı cam sehpaya ve hatta koyu renkli parke zeminine kadar her bir parçasıyla son derece modern ve şık. Tüm bu eşyaların arasında en çok öne çıkan ise hiç şüphesiz bir zincirle tavana bağlanan hasır salıncak.
Bu dairenin renkleri basit, nötr ve klasik olabilir ancak; benzersiz, ilginç ve büyüleyici bir dekorasyon oluşturmak için eklektik unsurlardan daha iyisi yoktur. Mekanın en ilgi çekici eşyası kesinlikle duvardaki sanatsal resimler. Büyüklükleri sebebiyle tüm bakışları üzerinde topluyorlar.
Beyaz ahşap döşeme, beyaz deri kanepeler ve beyaz duvarların bir araya gelmesi ilk anda riskli bir fikir gibi gelebilir kulağa. Ancak doğru dekorasyon ve tarz ile birlikte sıcak ve davetkar bir salon yaratmak mümkün. Öyle ki renk şemasının çok nötr ve zarif olduğunu düşünebilirsiniz.
Minimalist ve temiz hatlar bu modern evin ana özelliklerini oluşturuyor. Ek olarak büyük pencerelerden giren muhteşem güneş ışığı sadeliğin ve az sayıda eşyanın yarattığı boşluktan kaynaklı donukluğu kırarak mekana sıcak bir hava katıyor.
Resimdeki daire çift katlı olmasından ötürü yüksek tavan avantajına sahip. Peki böyle bir yükseklik nasıl değerlendirebilir? Tabii ki büyük ve modern lambalarla.
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