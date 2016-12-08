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Türk evlerinden 15 kullanışlı yatak odası örneği

Homify TR Homify TR
UYSAL RESIDENCE, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Yatak Odası
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Yatak odaları huzurun ve konforun temsilcisi olan, evdeki en kişisel ve özel alanlarımızdan biridir. Yatak odalarının dekorasyonlarını oluştururken en aranan özelliklerden biri de kullanışlı ve huzurlu bir atmosferdir kuşkusuz. Çünkü stresli ve yoğun günleri sonlandırdığımız, yeni güne yüksek ve pozitif enerjiyle başladığımız yaşam alanı olan bu odalar yaşam kalitemizi de doğrudan etkiler. Geniş alanlarda elbette kullanışlı ve konforlu bir yatak odası dekorasyonu oluşturmak daha kolay ancak bazı mimari biçimler bizi zorlayabilir ve standart yatak odası dekorasyon kurallarını zorlamamız gerekebilir. Biz de bunlara örnek olabilecek ve size kendi yatak odanızın dekorasyonunu oluştururken ilham verebilecek kullanışlı ve şık örnekleri derledik. Üstelik bu yatak odası örneklerinin hepsi Türkiye'den! 

1- Mükemmel bir yerleşim

homify Modern Yatak Odası Beyaz YATAK,YATAK ODASI,ODA,TASARIM
homify

homify
homify
homify

Özellikle küçük alanlı yatak odalarını dizayn etmek oldukça zordur çünkü yatak odalarında giysi dolapları, konforlu ve yeterince büyük bir yatak, komodinler olmak zorunda olan unsurlardır ancak küçük alanlara tüm bunları sığdırmak ve bunu yaparken de kalabalık ve boğucu bir atmosfer yaratmamak oldukça zorlayıcıdır. Bu yatak odasında ise giysi dolaplarının sıra dışı yerleşimiyle alan kullanımı örnek teşkil edecek kadar incelikli. 

2- Duvara dayalı yatak olmaz demeyin

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odalarında yatak genellikle odanın ortasına konumlandırılır ve aslında dekorasyon kuralları açısından doğru olan da budur ancak eğer yatak odanızda bunu yapacak kadar yeterli alanınız yoksa bu örnek size ilham verecek nitelikte! Kuralları yaratıcılıkla esneterek harika yaşam alanları ortaya çıkarılabildiğinin de en işlevli ve şık kanıtlarından biri…  

3- Taşıma paletinden baza

homify Minimalist Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Kullanışlı mobilya denildiğinde ileri dönüşüm mobilyalarından bahsetmemek olmaz. Eskiyen ya da artık kullanılmayan malzemelerin farklı fonksiyonlarla yeniden değerlendirilmesi için tasarlanmasına ileri dönüşüm adı veriliyor ve bu tarz tasarımlarda en çok kullanılan malzemelerden biri de taşıma paletleri. Taşıma paletinden yapılan baza ve yatak başı üniteleri de özellikle genç odalarına harika bir atmosfer katıyor. 

4- Sıra dışı yatak başı uzantısı

T.H House, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Klasik Yatak Odası
Fabbrica Mobilya

T.H House

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Bu örnekte ise yatak başı ünitesinin estetik bir uzantısı olan şık oturma ve dinlenme alanı ve bu alana eşlik eden yuvarlak puf sayesinde hem ferah ve boğucu olmayan hem de klasik bir şıklıkla göz dolduran bir dekorasyon ortaya çıkarılmış. 

5- Konforlu ve romantik

Girl's Bedroom homify Eklektik Yatak Odası
homify

Girl's Bedroom

homify
homify
homify

Yatak odalarının en temel işlevlerinden biri de konforlu bir ortamla sizi yeni güne hazırlamalarıdır şüphesiz. Bu yüzden dinlendirici ve huzur veren mobilyalar her zaman işe yarar. Bu yatak odasında da salıncak koltuk ile bu huzur ve dinlenme ortamı tamamlanıyor. 

6- Çatı pencereleri ile gökyüzü ferahlığı

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners İskandinav Yatak Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Çatı pencereleri aslında kullanışsız alanların mükemmel yaşam alanlarına olanak veren dahice bir buluş olarak iç mimari tasarımlarda sıklıkla kullanılıyorlar. Çatı katında bulunan ve penceresi olmayan bir odaya da çatı pencereleri ekleterek gökyüzü ferahlığında yatak odaları oluşturmak mümkün. 

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7- Dinlenme koltuğu

UYSAL RESIDENCE, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Yatak Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

UYSAL RESIDENCE

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Dinlendirici bir yatak odası dekorasyonunun kusursuzlaşması için bu harika örnekte de gördüğümüz gibi şık, göz kamaştırıcı, odanın renkleriyle uyumlu ve konforlu bir dinlenme koltuğu da mükemmel bir fikir değil mi? 

8- Depolama alanları

Guest Room homify Klasik Yatak Odası klasik yatak odası
homify

Guest Room

homify
homify
homify

Yatak odalarının olmazsa olmazlarından biri de pek tabii ki giysi dolapları ve depolama alanlarıdır. Eğer ayrı bir giyinme odanız yoksa yatak odanızda ne kadar giysi dolabı bulunursa o kadar iyi. Bu gotik ve klasik tarzın iç içe geçtiği sıra dışı yatak odasında da oldukça fazla dolap kullanımı dikkat çekiyor. 

9- Kraliyet ailesindenmiş gibi

Vezir Yatak / Mavi Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yatak Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Yatak / Mavi

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Kendinizi özel hissedebileceğiniz yatak odası tasarımlarından biriyle karşı karşıyayız. Yatak başındaki büyük yatak perdeleri hem odaya eşsiz bir karakter ve gösteriş katıyor hem de çok daha kaliteli ve konforlu bir uyku sağlıyor. 

10- Yatak başı ünitesi yerine duvar kaplaması

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.E. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Yatak başı üniteleri her ne kadar estetik açıdan vazgeçilmez olsalar da bazen onlardan çok daha cazip, üstelik yer tasarrufu sağlayan tasarımlara sahip olmak mümkün. Taş duvar kaplamalarına eşlik eden modern aydınlatmalar bunun en kullanışlı ve estetik örneklerinden biri. 

12- Giysi dolapları yatak başında

BM, Yatak Odası PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Minimalist Yatak Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz yatak odası,yatak,gardrop,dolap,
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

BM, Yatak Odası

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Dediğimiz gibi küçük yatak odalarında giysi dolaplarını sığdırmak başlı başına bir sorun. Bu örnekte ise bu sorun dolapların zaten kullanışsız bir alan olan yatak başının iki yanına yerleştirilmesi ile kusursuz bir şekilde çözülmüş. 

13- Giyinme odacılığı bölmesi

İç mekan tasarım ve Görselleştirme, fatih beserek fatih beserek Modern Yatak Odası
fatih beserek

İç mekan tasarım ve Görselleştirme

fatih beserek
fatih beserek
fatih beserek

Giysi dolaplarını yatak odasından ayırmak ve ayrı bir odada giyinme alanı yaratmak yatak odalarını çok daha huzurlu yapan detaylardan biri. Ancak giyinme odası olarak ayıracak ekstra bir odanız yoksa bu örnekteki seperatörle ayrılmış giyinme alanı size ilham verecektir. 

14- Sürgülü dolaplar

Escape Homes Exclusive , Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments Akdeniz Yatak Odası
Kıbrıs Developments

Escape Homes Exclusive

Kıbrıs Developments
Kıbrıs Developments
Kıbrıs Developments

Küçük yatak odalarının vazgeçilmezlerinden biri de pek tabii ki sürgülü kapılı giysi dolaplarıdır. Sürgülü kapılar hem kullanım kolaylığı sağlar, hem yer tasarrufu açısından harikadırlar, hem de çok daha şık ve pürüzsüz bir görünüm oluştururlar. 

15- Çalışma masası ve televizyon dahil!

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Bu şık ve modern örnekte ise harika bir yerleşim ve dizaynla beraber çalışma masası ve büyük ekran bir televizyonun da yatak odasına dahil edildiğine tanık oluyoruz. 

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