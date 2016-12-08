Türk evlerinden 15 kullanışlı yatak odası örneği

Yatak odaları huzurun ve konforun temsilcisi olan, evdeki en kişisel ve özel alanlarımızdan biridir. Yatak odalarının dekorasyonlarını oluştururken en aranan özelliklerden biri de kullanışlı ve huzurlu bir atmosferdir kuşkusuz. Çünkü stresli ve yoğun günleri sonlandırdığımız, yeni güne yüksek ve pozitif enerjiyle başladığımız yaşam alanı olan bu odalar yaşam kalitemizi de doğrudan etkiler. Geniş alanlarda elbette kullanışlı ve konforlu bir yatak odası dekorasyonu oluşturmak daha kolay ancak bazı mimari biçimler bizi zorlayabilir ve standart yatak odası dekorasyon kurallarını zorlamamız gerekebilir. Biz de bunlara örnek olabilecek ve size kendi yatak odanızın dekorasyonunu oluştururken ilham verebilecek kullanışlı ve şık örnekleri derledik. Üstelik bu yatak odası örneklerinin hepsi Türkiye'den!
Özellikle küçük alanlı yatak odalarını dizayn etmek oldukça zordur çünkü yatak odalarında giysi dolapları, konforlu ve yeterince büyük bir yatak, komodinler olmak zorunda olan unsurlardır ancak küçük alanlara tüm bunları sığdırmak ve bunu yaparken de kalabalık ve boğucu bir atmosfer yaratmamak oldukça zorlayıcıdır. Bu yatak odasında ise giysi dolaplarının sıra dışı yerleşimiyle alan kullanımı örnek teşkil edecek kadar incelikli.
Yatak odalarında yatak genellikle odanın ortasına konumlandırılır ve aslında dekorasyon kuralları açısından doğru olan da budur ancak eğer yatak odanızda bunu yapacak kadar yeterli alanınız yoksa bu örnek size ilham verecek nitelikte! Kuralları yaratıcılıkla esneterek harika yaşam alanları ortaya çıkarılabildiğinin de en işlevli ve şık kanıtlarından biri…
Kullanışlı mobilya denildiğinde ileri dönüşüm mobilyalarından bahsetmemek olmaz. Eskiyen ya da artık kullanılmayan malzemelerin farklı fonksiyonlarla yeniden değerlendirilmesi için tasarlanmasına ileri dönüşüm adı veriliyor ve bu tarz tasarımlarda en çok kullanılan malzemelerden biri de taşıma paletleri. Taşıma paletinden yapılan baza ve yatak başı üniteleri de özellikle genç odalarına harika bir atmosfer katıyor.
Bu örnekte ise yatak başı ünitesinin estetik bir uzantısı olan şık oturma ve dinlenme alanı ve bu alana eşlik eden yuvarlak puf sayesinde hem ferah ve boğucu olmayan hem de klasik bir şıklıkla göz dolduran bir dekorasyon ortaya çıkarılmış.
Yatak odalarının en temel işlevlerinden biri de konforlu bir ortamla sizi yeni güne hazırlamalarıdır şüphesiz. Bu yüzden dinlendirici ve huzur veren mobilyalar her zaman işe yarar. Bu yatak odasında da salıncak koltuk ile bu huzur ve dinlenme ortamı tamamlanıyor.
Çatı pencereleri aslında kullanışsız alanların mükemmel yaşam alanlarına olanak veren dahice bir buluş olarak iç mimari tasarımlarda sıklıkla kullanılıyorlar. Çatı katında bulunan ve penceresi olmayan bir odaya da çatı pencereleri ekleterek gökyüzü ferahlığında yatak odaları oluşturmak mümkün.
Dinlendirici bir yatak odası dekorasyonunun kusursuzlaşması için bu harika örnekte de gördüğümüz gibi şık, göz kamaştırıcı, odanın renkleriyle uyumlu ve konforlu bir dinlenme koltuğu da mükemmel bir fikir değil mi?
Yatak odalarının olmazsa olmazlarından biri de pek tabii ki giysi dolapları ve depolama alanlarıdır. Eğer ayrı bir giyinme odanız yoksa yatak odanızda ne kadar giysi dolabı bulunursa o kadar iyi. Bu gotik ve klasik tarzın iç içe geçtiği sıra dışı yatak odasında da oldukça fazla dolap kullanımı dikkat çekiyor.
Kendinizi özel hissedebileceğiniz yatak odası tasarımlarından biriyle karşı karşıyayız. Yatak başındaki büyük yatak perdeleri hem odaya eşsiz bir karakter ve gösteriş katıyor hem de çok daha kaliteli ve konforlu bir uyku sağlıyor.
Yatak başı üniteleri her ne kadar estetik açıdan vazgeçilmez olsalar da bazen onlardan çok daha cazip, üstelik yer tasarrufu sağlayan tasarımlara sahip olmak mümkün. Taş duvar kaplamalarına eşlik eden modern aydınlatmalar bunun en kullanışlı ve estetik örneklerinden biri.
Dediğimiz gibi küçük yatak odalarında giysi dolaplarını sığdırmak başlı başına bir sorun. Bu örnekte ise bu sorun dolapların zaten kullanışsız bir alan olan yatak başının iki yanına yerleştirilmesi ile kusursuz bir şekilde çözülmüş.
Giysi dolaplarını yatak odasından ayırmak ve ayrı bir odada giyinme alanı yaratmak yatak odalarını çok daha huzurlu yapan detaylardan biri. Ancak giyinme odası olarak ayıracak ekstra bir odanız yoksa bu örnekteki seperatörle ayrılmış giyinme alanı size ilham verecektir.
Küçük yatak odalarının vazgeçilmezlerinden biri de pek tabii ki sürgülü kapılı giysi dolaplarıdır. Sürgülü kapılar hem kullanım kolaylığı sağlar, hem yer tasarrufu açısından harikadırlar, hem de çok daha şık ve pürüzsüz bir görünüm oluştururlar.
Bu şık ve modern örnekte ise harika bir yerleşim ve dizaynla beraber çalışma masası ve büyük ekran bir televizyonun da yatak odasına dahil edildiğine tanık oluyoruz.
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