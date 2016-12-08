Türk evlerinden 15 kullanışlı yatak odası örneği

Yatak odaları huzurun ve konforun temsilcisi olan, evdeki en kişisel ve özel alanlarımızdan biridir. Yatak odalarının dekorasyonlarını oluştururken en aranan özelliklerden biri de kullanışlı ve huzurlu bir atmosferdir kuşkusuz. Çünkü stresli ve yoğun günleri sonlandırdığımız, yeni güne yüksek ve pozitif enerjiyle başladığımız yaşam alanı olan bu odalar yaşam kalitemizi de doğrudan etkiler. Geniş alanlarda elbette kullanışlı ve konforlu bir yatak odası dekorasyonu oluşturmak daha kolay ancak bazı mimari biçimler bizi zorlayabilir ve standart yatak odası dekorasyon kurallarını zorlamamız gerekebilir. Biz de bunlara örnek olabilecek ve size kendi yatak odanızın dekorasyonunu oluştururken ilham verebilecek kullanışlı ve şık örnekleri derledik. Üstelik bu yatak odası örneklerinin hepsi Türkiye'den!