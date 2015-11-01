Pratik ve sağlam bir yapı: Çelik konstrüksiyon evler

İnşaat ve yapı sektöründe teknolojinin gelişmesi ve rekabetin artmasıyla, yeni yapı sistemleri ve çözümler üretiliyor. Son yıllarda yapı sektöründe, eski ve kalıplaşmış sistemlerin dışında, daha pratik ve kullanışlı sistemler uygulanıyor. Bu sistemlerin başında betonarme yapılara rakip olan ve birçok avantajı ile onu geride bırakan çelik konstrüksiyon yapılar var. Çelik konstrüksiyon, her coğrafya ve bölgeye uygulanabilen, betonarmeye göre çok daha hafif, dayanıklı ve sağlam bir yapı sistemidir. Çelik konstrüksiyon mimari, taşıyıcı sistem olarak beton yerine çelik malzemenin kullanıldığı sağlam ve hafif bir yapıya sahiptir. Beton taşıyıcıların onda biri ağırlığına sahip olan çelik taşıyıcılar birçok yönüyle beton taşıyıcılardan öncedir. Homify profesyoneller ekibi olarak çelik konstrüksiyon konusuna sizler için el atıyoruz. Uzman mimarlar tarafından hazırlanmış birbirinden güzel örnek evlerle, çelik konstrüksiyon evler hakkında fikir ve öneriler bu yazımızda olacak.
Ev mimarisinde, prefabrike evlerden sonra çelik konstrüksiyon yapılar da hızla yaygınlaşmaya başladı. Zaman ve maliyet konusunda avantaj sağlayan çelik konstrüksiyon evlerin kolaylıkları oldukça fazla. Özellikle konut ihtiyacının yüksek olduğu bölgelerde, inşaat süresinin kısalığı, düşük maliyetleri, üstün ses ve ısı yalıtım özellikleri, temiz şantiye alanı ve az beton ihtiyacı nedeniyle az su tüketimi sağlayan ekolojik yapısı ile çelik konstrüksiyon yapılar, yapı sektörünün yükselen değeri oluyor.
Yapı ne kadar hafifse deprem sırasında o kadar az deprem darbesi alır. Çelik konstrüksiyon sistemler betonarme yapılara göre çok daha hafif olduğu için, özgül ağırlığının taşıdığı yüke oranı küçüktür. Ayrıca çelik betonarmeye göre daha homojen yapıdadır yani betonun her noktası aynı değildir, çelik ise her noktada aynı özelliği ve direnci gösterir dolayısıyla depreme daha sağlam karşılık verir. Aynı zamanda mukavemeti de diğer taşıyıcı sistemlere göre çok daha yüksektir. Esneklik özelliği de bulunan sistemin bütün bu özellikleri yapıya etki eden deprem yüklerini büyük ölçüde emeceğinden deprem hasarını da en aza indirerek daha güvenli alanlar yaratır. Görseldeki taş ev, çelik konstrüksiyon yapısı, çatısı ve bahçesi ile cennet gibi bir yaşam alanı sunuyor.
Çelik konstrüksiyon evlerin temel hazırlığı betonarme yapılara göre daha kolay ve ekolojiktir. Daha az su kullanılarak ve daha az toprak kazılarak atılan temel oldukça da pratiktir. Planlaması ve üretimi fabrikalarda yapılan çelik konstrüksiyon sistemlerin fabrikadan getirilip, atılan temel üzerine kurulması betonarme bir binanın inşasına göre çok daha kısa sürede tamamlanır. Projeye göre, fabrikalarda galvaniz saç malzemenin soğuk halde kıvrılarak şekillendirilmesiyle üretilen konstrüksiyon sistem, şantiye alanına taşındıktan sonra dört, beş gün içerisinde kurulabilir. Bu kolay temel ve montaj sistemi çelik konstrüksiyonu betonarmenin önüne geçiren en önemli özelliktir. Volume 3 imzası taşıyan bu ev betonarme ve çelik konstrüksiyon yapı çeşidinin ikisi de kullanılarak inşa edilmiş. Dekorasyonu ve mimarisi ile tam puan alan muhteşem bir ev.
Çelik konstrüksiyon evlerin iç yapısının betonarme evlerden hiç bir farkı yoktur. Duvarlarda alçı ve beton malzemelerin kullanıldığı sistemin ısı ve ses yalıtımı, tıpkı betonarmede olduğu gibi kullanılan malzemenin kalitesine göre değişir. Yukarıda camekan cephesinin göründüğü, Volume 3 imzalı, Londra'da bulunan bu ev iç mimarisi ile de göz dolduruyor. Duvar, zemin, tekstil ürünleri ve Josephine koltukta tercih edilen fıstık yeşili tonları ahşap mobilya ve şömine ile zengin bir uyum oluşturmuş.
Fabrikalarda, proje, mimarlar ve kullanıcı ortaklığında çözümlendikten sonra üç boyutlu tasarım ve modelleme yazılımlarına aktarılır. Bütün statik ve matematiksel hesapları bilgisayar ortamında yapılan ve vidasından, çeliğine kadar her birimi bilgisayarlı tezgahlarda üretilen çelik konstrüksiyon malzemeleri üretim işleminin ardından monte edileceği alana götürülerek monte işlemine başlanır. Montesi kısa sürede tamamlanan evlerin duvarları, tesisatı, döşemesi, sıva ve badana gibi işleri sonradan yapılır. Ana malzemelerin tamamı fabrikalarda üretildiğinden hata payı çok düşüktür dolayısıyla daha güvenilir yapılardır. İspanya'dan Casas Cube imzası taşıyan bu ev “kutu gibi ev” tanımını modern ve sağlam bir şekilde karşılıyor.
Yapı sistemi ne olursa olsun evin dış cephesi ve mimarisi tamamen mimarin hünerlerine bakar. Evin hemen her odasını bahçe ile buluşturan cam kapı ve pencereler evin dekorasyonuna büyük avantaj kazandırıyor. Bu sayede her odası gün ışığıyla kolayca buluşuyor. Güzel bahçesi ve havuzuyla modern, yaşanılası ve güvenli bir ev.
Çelik konstrüksiyon yapılar da tıpkı diğer yapı sistemleri gibi sağlıklı mantolamaya, nem ve aşınmalara karşı korunmaya ihtiyaç duyar. Ancak çelik yapıların bu konuda bir avantajı vardır. Galvaniz kaplı çelik malzemeler, nemden aşınmaz, paslanmaz ve homojenik, izotrop yapısı nedeniyle böcek ve kemirgenlerin geçişine müsaade etmez. Dolayısıyla betonarme yapılar zamanla nem ve böceklerden etkilenerek güç kaybederken çelik yapılar uzun yıllar sapasağlam kalır. Görseldeki mükemmel villa, taş ve ahşap kaplı yapısıyla oldukça natürel ve sağlam görünüyor.
Noem imzalı bu ev, evin dışını çevreleyen beyaz yapı sayesinde çelik konstrüksiyon sisteme modern bir yaklaşım getirmiş. Çelik brisoley (dış cephe jaluzi) ve ahşap kaplaması ile göze hitap eden, sağlam ve kullanışlı bir yapı.
Böylesine bir dağın yamacına kurulmuş, sağlam, modern, kullanışlı ve havuzlu bir ev için övgüye gerek var mı? Esra Kazmirci Mimarlık tarafından tasarlanmış bu başarılı çalışma birçok detayı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Firma sayfasından evin diğer fotoğraflarına bakmanızı da tavsiye ediyoruz.
Uzun yıllar kullanıldıktan sonra ömürlerini doldurarak taşımacılık sektöründen azad edilen konteynerler, bir çeşit bakımdan geçerek yapı sektöründe değerlendirilebiliyorlar. Konteyner evlerin yapı ve özellikleri hakkında bilgiler bulabileceğiniz ve örnek tasarımlarla hazırlanmış “Modern gecekondu: Konteyner ev” başlıklı yazımıza bakmanızı tavsiye ediyoruz.
Almanya'da bulunan bu ev, çelik konstrüksiyon yapısı, bombeli mimarisi ve ekolojik çatısı ile hayalleri süsleyecek güzellikte. Ekolojik çatıdan biraz bahsetmek gerekirse; yeşil çatı, yaşayan çatı, çatı bahçesi gibi birçok farklı isimle karşımıza çıkan ve onlarca çevresel ve ekolojik faydası bulunan bir çatı sistemidir. Bütün çatı modellerine, çatı kaplaması yerine uygulanabilen bu sistemin bir takım ekstra gereksinimleri var. Bu çatılar her ne kadar maliyetli ve uzmanlık isteyen bir uygulama gerektirse de ekolojik faydaları nedeniyle giderek popüler oluyor. Bio-çeşitliliğe fayda sağlayan, güçlü bir yalıtım imkanı sunan, bitki üretim amaçlı kullanım şansı sağlayan, yağmur suyu döngüsüne katkı sağlayan bu çatılar ekolojik dengenin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adımdır. Hem yapı sistemi, hem çatı sistemi, hem de doğal çevre düzenlemesi ile övgü toplayan bir ev.