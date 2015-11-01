Pratik ve sağlam bir yapı: Çelik konstrüksiyon evler

İnşaat ve yapı sektöründe teknolojinin gelişmesi ve rekabetin artmasıyla, yeni yapı sistemleri ve çözümler üretiliyor. Son yıllarda yapı sektöründe, eski ve kalıplaşmış sistemlerin dışında, daha pratik ve kullanışlı sistemler uygulanıyor. Bu sistemlerin başında betonarme yapılara rakip olan ve birçok avantajı ile onu geride bırakan çelik konstrüksiyon yapılar var. Çelik konstrüksiyon, her coğrafya ve bölgeye uygulanabilen, betonarmeye göre çok daha hafif, dayanıklı ve sağlam bir yapı sistemidir. Çelik konstrüksiyon mimari, taşıyıcı sistem olarak beton yerine çelik malzemenin kullanıldığı sağlam ve hafif bir yapıya sahiptir. Beton taşıyıcıların onda biri ağırlığına sahip olan çelik taşıyıcılar birçok yönüyle beton taşıyıcılardan öncedir. Homify profesyoneller ekibi olarak çelik konstrüksiyon konusuna sizler için el atıyoruz. Uzman mimarlar tarafından hazırlanmış birbirinden güzel örnek evlerle, çelik konstrüksiyon evler hakkında fikir ve öneriler bu yazımızda olacak.

Ev mimarisinde, prefabrike evlerden sonra çelik konstrüksiyon yapılar da hızla yaygınlaşmaya başladı. Zaman ve maliyet konusunda avantaj sağlayan çelik konstrüksiyon evlerin kolaylıkları oldukça fazla. Özellikle konut ihtiyacının yüksek olduğu bölgelerde, inşaat süresinin kısalığı, düşük maliyetleri, üstün ses ve ısı yalıtım özellikleri, temiz şantiye alanı ve az beton ihtiyacı nedeniyle az su tüketimi sağlayan ekolojik yapısı ile çelik konstrüksiyon yapılar, yapı sektörünün yükselen değeri oluyor.