Yapı ve avantajları ile muhteşem villa evleri

Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve kirliliğinin giderek daha katlanılmaz bir hal aldığı aşikar. Yaşamlarımızı daha sağlıklı, konforlu, gürültüsüz ve doğayla iç içe alanlarda geçirebilmek için adeta mücadele eder olduk. Çözüm olarak modern mimarinin imkanlarını, şehirde veya kırsalda sonuna kadar zorluyoruz. Kalabalık şehirlere yapılan ekolojik bina, çatı ve balkonlar, site içi bahçeli konut projeleri, çatı, balkon veya terasında havuz, bahçe gibi alanlar bulunduran lüks konutlar, hepsi bu natürel yaşam alanı arayışımızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Doğal ve konforlu yaşamın en iyi sürdürülebileceği alanlar olan, villa yapı ve konutlarına şehir kalabalığında yer ayırmak pek mümkün olmuyor ya da fazla pahalıya patlıyor. Bu durumda en doğrusu, şehirden epey uzak bölgelere, bütçenize göre büyüklükte arazilere, yine bütçenize göre konutlar yaptırıp yerleşmek gibi görünüyor. Eğer böyle bir imkanınız varsa ve bu planınıza uygun konutlar arıyorsanız bu yazıdaki örneklere bir göz atmanızda fayda var. Yerli ve yabancı mimarlara ait göz alıcı villa projeleri bu yazımızda olacak. Belki içlerinden biri ilham kaynağınız olmayı bekliyordur.
Betonarme yapıya alternatif olarak sunulan çelik konstrüksiyon yapılar hakkında fikir ve örnekler bulabileceğiniz “Pratik ve sağlam bir yapı: Çelik konstrüksiyon evler” başlıklı yazımıza da bakmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca farklı bahçe, teras, kış bahçesi ve villa yapı projeleri için sitemizde arama yapabilirsiniz.
Avusturya'nın Graz kentinde bulunan ve tasarımcısı tarafından Ufogel House olarak adlandırılmış bu ultra farklı tasarım, şehir yaşantısından tamamen uzaklaşıp, kendine bilim-kurgu dünyasından çıkmış gibi bir ev yaratmak isteyen bir kullanıcıya ait olsa gerek. Beşgen şekilli taş gövdenin, demir konstrüksiyon ayaklar üzerinde konumlandırıldığı bu yapı, her ne kadar kardan görünmese de oldukça geniş bir bahçeye de sahip. Aberjung Design Agency tarafından tasarlanmış bu villa yenilikçi yapısı, muhteşem manzarası ve natürel yapı ögeleri ile ilgi topluyor. Firma sayfasından, bu ilginç evin diğer fotoğraflarına da bir göz atmanızda fayda var.
Studiodonizelli imzalı bu ev devasa havuzu, göz alan mimarisi ve geniş bahçesi ile hayalleri süsleyecek bir yapıya sahip. Teras, balkon gibi keyifle kullanılacak alanları bol tutan mimar, havuz için de oldukça geniş bir alan ayırmış. Klasik mimarinin izlerini taşıyan yapı dekorasyonu ve peyzaj özellikleri ile modern bir çizgi de yakalıyor. Ahşap, taş ve beton ögeleri, kubbeleri pencereleri, taş oyma balkon korkulukları ile filmlerdeki zengin karakterlerin evi olarak kullanılmaya müsait bir yapı.
Studiodonizelli evinin oturma odası olan bu dekorasyon modern stilin en canlı ögelerini başarılı bir uyumla barındırıyor. Siyah ahşap zemin ve beyaz fonun oluşturduğu renk dengesine aksesuarlar ile canlılık katan dekor, mobilyaların çizgileri ile stilin hakkını vermiş. Spotlarla sağlanan aydınlatma geniş pencereler ve açık cephe ile güçlendirilmiş.
1897'de inşa edilmiş, rustik stil izleri taşıyan bu yapı, mimar Floriana Errico tarafından restore edilmiş. İtalyan mimarın akdeniz esintisini hissettirdiği restorasyon taş ögelerin beyaz ve büyüleyici yapısı ile akıllarda yer ediyor. Geniş havuzu ile su ve taşı buluşturan villanın diğer alanlarını da muhakkak görmelisiniz.
Avustralya'da bulunan bu çılgın villa Modscape tarafından, Victoria sahilindeki kayalıklara inşa edilmiş. Sahilin muhteşem manzarasına sınırsız bir açı kazandırmak amacıyla yapılan tasarım 5 kattan oluşuyor. Park alanının çatıda bulunduğu bu sıra dışı tasarım bütün dünyanın ilgisini çekmeyi başarmış ünlü bir yapı.
Geniş bir alana havuz, bahçe ve ev şeklinde yerleştirilen bu yapı her detayı ile mükemmel bir yaşam alanı sunuyor. Tuğla çatı, beyaz betonarme yapı ve ahşap detayların kullanıldığı binanın dekorasyonu da oldukça göz alıcı. Tasarımın diğer alanlarını da bir görmenizde yarar var.
İspanya'da bulunan bu mükemmel ev kusursuz beyazı muhteşem deniz mavisiyle buluşturan rüya gibi bir tasarıma sahip. Kayalıklar üzerine kurulan taş zemini ve taş zemin üzerinde yükselen bembeyaz binası ile gören herkesin dikkatini çekiyor. Böyle bir evde, böyle bir manzaraya uyanmak çok büyük bir şans olsa gerek.
Hemen hemen bütün villa yazılarında benzer cümlelere rastlamışsınızdır. Müstakil konutlarda en çok kullanılan malzeme şüphesiz ahşaptır. Çatıdan dış kaplamaya, pergoladan balkona, pencerelerden dekorasyona kadar her detayda kullanılabilen ahşap malzeme mimariye natürellik, şıklık ve sağlamlık kazandırıyor. Bu evin ahşap kubbeli kapısı, pencereleri ve ahşap balkonu beyaz gövdesiyle çok uyumlu. Zaten en sık kullanılan uyum da beyaz ve ahşap ögelerle yapılandır. Yemyeşil bahçelerde, ahşap ve beyazın uyumuyla süslü, rüya gibi bir ev.
Mimarisindeki düz çizgilerle dikkat çeken bu ev beyaz ve doğal taş görüntüsünü başarılı bir çizgide buluşturmuş. Pencerelerinde ahşap brisoley kullanılan evin alt katı natürel taş cepheye sahipken, üst kat tamamen beyaz tasarlanmış. Havuzu ve bahçesi ile geniş ve lüks bir yaşam alanı sunan evin dekorasyonu da oldukça başarılı. Evin diğer açılarını ve dekorasyonunu da görmeden geçmeyin deriz.
Bu evin birkaç farklı eğimden oluşan çatı yapısı onu benzerlerinden ayırıyor. Camekan alanın hemen önünde uzayan sütun ile birleştirilmiş çatı kesiti farklı ve güzel bir görüntü oluşturmuş. Yazları veranda gibi keyifle kullanılabilecek bir alan. Geniş ve yeşil bahçesi ile başarılı bir ev.
Bu tip müstakil evlerin en güzel alanı şüphesiz bahçeye camekanla açılan odalardır. Yaz kış bahçe manzaralı bir kullanım alanı sağlayan bu odalar genelde oturma odası veya yemek odası olarak dizayn ediliyorlar. Bu dekorda da yemek odası olarak kullanılan bu alan misafirlerinizi muhteşem bir bahçe manzarası eşliğinde ağırlamak için ideal.
Bu camekan odalardan evde ne kadar çok varsa o kadar iyidir. Bu odalardan birinde kendinize özel bir dinlenme veya okuma köşesi ayırabilirsiniz. Eames dinlenme koltuğu olarak bilinen bu ünlü tasarım böylesine bir dinlenme köşesinde kullanmak için çok uygun bir model. Kalabalık ve gürültüden, kimi zaman iş stresinden bıkıp, kendinizle baş başa kalmak istediğiniz durumlarda kaçabileceğiniz bir odanız olsun.