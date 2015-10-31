Yapı ve avantajları ile muhteşem villa evleri

Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve kirliliğinin giderek daha katlanılmaz bir hal aldığı aşikar. Yaşamlarımızı daha sağlıklı, konforlu, gürültüsüz ve doğayla iç içe alanlarda geçirebilmek için adeta mücadele eder olduk. Çözüm olarak modern mimarinin imkanlarını, şehirde veya kırsalda sonuna kadar zorluyoruz. Kalabalık şehirlere yapılan ekolojik bina, çatı ve balkonlar, site içi bahçeli konut projeleri, çatı, balkon veya terasında havuz, bahçe gibi alanlar bulunduran lüks konutlar, hepsi bu natürel yaşam alanı arayışımızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Doğal ve konforlu yaşamın en iyi sürdürülebileceği alanlar olan, villa yapı ve konutlarına şehir kalabalığında yer ayırmak pek mümkün olmuyor ya da fazla pahalıya patlıyor. Bu durumda en doğrusu, şehirden epey uzak bölgelere, bütçenize göre büyüklükte arazilere, yine bütçenize göre konutlar yaptırıp yerleşmek gibi görünüyor. Eğer böyle bir imkanınız varsa ve bu planınıza uygun konutlar arıyorsanız bu yazıdaki örneklere bir göz atmanızda fayda var. Yerli ve yabancı mimarlara ait göz alıcı villa projeleri bu yazımızda olacak. Belki içlerinden biri ilham kaynağınız olmayı bekliyordur.

Betonarme yapıya alternatif olarak sunulan çelik konstrüksiyon yapılar hakkında fikir ve örnekler bulabileceğiniz “Pratik ve sağlam bir yapı: Çelik konstrüksiyon evler” başlıklı yazımıza da bakmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca farklı bahçe, teras, kış bahçesi ve villa yapı projeleri için sitemizde arama yapabilirsiniz.