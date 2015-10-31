현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Yapı ve avantajları ile muhteşem villa evleri

Homify Homify
La Perla del Mediterráneo, Spainville Inmobiliaria Spainville Inmobiliaria Modern Evler
Loading admin actions …

Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve kirliliğinin giderek daha katlanılmaz bir hal aldığı aşikar. Yaşamlarımızı daha sağlıklı, konforlu, gürültüsüz ve doğayla iç içe alanlarda geçirebilmek için adeta mücadele eder olduk. Çözüm olarak modern mimarinin imkanlarını, şehirde veya kırsalda sonuna kadar zorluyoruz. Kalabalık şehirlere yapılan ekolojik bina, çatı ve balkonlar, site içi bahçeli konut projeleri, çatı, balkon veya terasında havuz, bahçe gibi alanlar bulunduran lüks konutlar, hepsi bu natürel yaşam alanı arayışımızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Doğal ve konforlu yaşamın en iyi sürdürülebileceği alanlar olan, villa yapı ve konutlarına şehir kalabalığında yer ayırmak pek mümkün olmuyor ya da fazla pahalıya patlıyor. Bu durumda en doğrusu, şehirden epey uzak bölgelere, bütçenize göre büyüklükte arazilere, yine bütçenize göre konutlar yaptırıp yerleşmek gibi görünüyor. Eğer böyle bir imkanınız varsa ve bu planınıza uygun konutlar arıyorsanız bu yazıdaki örneklere bir göz atmanızda fayda var. Yerli ve yabancı mimarlara ait göz alıcı villa projeleri bu yazımızda olacak. Belki içlerinden biri ilham kaynağınız olmayı bekliyordur.

Betonarme yapıya alternatif olarak sunulan çelik konstrüksiyon yapılar hakkında fikir ve örnekler bulabileceğiniz “Pratik ve sağlam bir yapı: Çelik konstrüksiyon evler” başlıklı yazımıza da bakmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca farklı bahçe, teras, kış bahçesi ve villa yapı projeleri için sitemizde arama yapabilirsiniz.

Graz dağlarına inmiş beşgen şekilli bir uzay gemisi

Haus der Ufogel, Aberjung Design Agency Aberjung Design Agency Modern Evler
Aberjung Design Agency

Aberjung Design Agency
Aberjung Design Agency
Aberjung Design Agency

Avusturya'nın Graz kentinde bulunan ve tasarımcısı tarafından Ufogel House olarak adlandırılmış bu ultra farklı tasarım, şehir yaşantısından tamamen uzaklaşıp, kendine bilim-kurgu dünyasından çıkmış gibi bir ev yaratmak isteyen bir kullanıcıya ait olsa gerek. Beşgen şekilli taş gövdenin, demir konstrüksiyon ayaklar üzerinde konumlandırıldığı bu yapı, her ne kadar kardan görünmese de oldukça geniş bir bahçeye de sahip. Aberjung Design Agency tarafından tasarlanmış bu villa yenilikçi yapısı, muhteşem manzarası ve natürel yapı ögeleri ile ilgi topluyor. Firma sayfasından, bu ilginç evin diğer fotoğraflarına da bir göz atmanızda fayda var.

Büyük, çok büyük villalar…

Villa Libera (Liguria Ponente), studiodonizelli studiodonizelli Modern Havuz
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

Studiodonizelli imzalı bu ev devasa havuzu, göz alan mimarisi ve geniş bahçesi ile hayalleri süsleyecek bir yapıya sahip. Teras, balkon gibi keyifle kullanılacak alanları bol tutan mimar, havuz için de oldukça geniş bir alan ayırmış. Klasik mimarinin izlerini taşıyan yapı dekorasyonu ve peyzaj özellikleri ile modern bir çizgi de yakalıyor. Ahşap, taş ve beton ögeleri, kubbeleri pencereleri, taş oyma balkon korkulukları ile filmlerdeki zengin karakterlerin evi olarak kullanılmaya müsait bir yapı.

Modern dekorasyonu ile göz alan beyaz oturma odası

Villa Libera (Liguria Ponente), studiodonizelli studiodonizelli Modern Oturma Odası
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

Studiodonizelli evinin oturma odası olan bu dekorasyon modern stilin en canlı ögelerini başarılı bir uyumla barındırıyor. Siyah ahşap zemin ve beyaz fonun oluşturduğu renk dengesine aksesuarlar ile canlılık katan dekor, mobilyaların çizgileri ile stilin hakkını vermiş. Spotlarla sağlanan aydınlatma geniş pencereler ve açık cephe ile güçlendirilmiş.

Taş ve su

Il Gelso Bianco, Architetto Floriana Errico Architetto Floriana Errico BahçeHavuz & Göletler
Architetto Floriana Errico

Architetto Floriana Errico
Architetto Floriana Errico
Architetto Floriana Errico

1897'de inşa edilmiş, rustik stil izleri taşıyan bu yapı, mimar Floriana Errico tarafından restore edilmiş. İtalyan mimarın akdeniz esintisini hissettirdiği restorasyon taş ögelerin beyaz ve büyüleyici yapısı ile akıllarda yer ediyor. Geniş havuzu ile su ve taşı buluşturan villanın diğer alanlarını da muhakkak görmelisiniz.

Cliff House

Cliff House by Modscape Concept external Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Cliff House by Modscape Concept external

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Avustralya'da bulunan bu çılgın villa Modscape tarafından, Victoria sahilindeki kayalıklara inşa edilmiş. Sahilin muhteşem manzarasına sınırsız bir açı kazandırmak amacıyla yapılan tasarım 5 kattan oluşuyor. Park alanının çatıda bulunduğu bu sıra dışı tasarım bütün dünyanın ilgisini çekmeyi başarmış ünlü bir yapı.

Geniş ve düzenli yapılar

Villa, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Evler Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Villa

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Geniş bir alana havuz, bahçe ve ev şeklinde yerleştirilen bu yapı her detayı ile mükemmel bir yaşam alanı sunuyor. Tuğla çatı, beyaz betonarme yapı ve ahşap detayların kullanıldığı binanın dekorasyonu da oldukça göz alıcı. Tasarımın diğer alanlarını da bir görmenizde yarar var.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Beyaz inci

La Perla del Mediterráneo, Spainville Inmobiliaria Spainville Inmobiliaria Modern Evler
Spainville Inmobiliaria

Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria

İspanya'da bulunan bu mükemmel ev kusursuz beyazı muhteşem deniz mavisiyle buluşturan rüya gibi bir tasarıma sahip. Kayalıklar üzerine kurulan taş zemini ve taş zemin üzerinde yükselen bembeyaz binası ile gören herkesin dikkatini çekiyor. Böyle bir evde, böyle bir manzaraya uyanmak çok büyük bir şans olsa gerek.

Villalarda ahşap detaylar

O.A. Ev Bodrum, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Balkon, Veranda & Teras
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

O.A. Ev Bodrum

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Hemen hemen bütün villa yazılarında benzer cümlelere rastlamışsınızdır. Müstakil konutlarda en çok kullanılan malzeme şüphesiz ahşaptır. Çatıdan dış kaplamaya, pergoladan balkona, pencerelerden dekorasyona kadar her detayda kullanılabilen ahşap malzeme mimariye natürellik, şıklık ve sağlamlık kazandırıyor. Bu evin ahşap kubbeli kapısı, pencereleri ve ahşap balkonu beyaz gövdesiyle çok uyumlu. Zaten en sık kullanılan uyum da beyaz ve ahşap ögelerle yapılandır. Yemyeşil bahçelerde, ahşap ve beyazın uyumuyla süslü, rüya gibi bir ev.

Ahşap brisoley

Yapı Fotoğrafları-Dış, Ayzen Dizayn Mimarlık Ayzen Dizayn Mimarlık Modern Evler
Ayzen Dizayn Mimarlık

Yapı Fotoğrafları-Dış

Ayzen Dizayn Mimarlık
Ayzen Dizayn Mimarlık
Ayzen Dizayn Mimarlık

Mimarisindeki düz çizgilerle dikkat çeken bu ev beyaz ve doğal taş görüntüsünü başarılı bir çizgide buluşturmuş. Pencerelerinde ahşap brisoley kullanılan evin alt katı natürel taş cepheye sahipken, üst kat tamamen beyaz tasarlanmış. Havuzu ve bahçesi ile geniş ve lüks bir yaşam alanı sunan evin dekorasyonu da oldukça başarılı. Evin diğer açılarını ve dekorasyonunu da görmeden geçmeyin deriz.

Çok eğimli çatılarla farklı tasarımlar

Rezydencja Orzech , tomasz czajkowski pracownia tomasz czajkowski pracownia Modern Evler
tomasz czajkowski pracownia

tomasz czajkowski pracownia
tomasz czajkowski pracownia
tomasz czajkowski pracownia

Bu evin birkaç farklı eğimden oluşan çatı yapısı onu benzerlerinden ayırıyor. Camekan alanın hemen önünde uzayan sütun ile birleştirilmiş çatı kesiti farklı ve güzel bir görüntü oluşturmuş. Yazları veranda gibi keyifle kullanılabilecek bir alan. Geniş ve yeşil bahçesi ile başarılı bir ev.

Bahçeyle iç içe odalar

New villa in West Edinburgh - Dining Room ZONE Architects Modern Evler
ZONE Architects

New villa in West Edinburgh – Dining Room

ZONE Architects
ZONE Architects
ZONE Architects

Bu tip müstakil evlerin en güzel alanı şüphesiz bahçeye camekanla açılan odalardır. Yaz kış bahçe manzaralı bir kullanım alanı sağlayan bu odalar genelde oturma odası veya yemek odası olarak dizayn ediliyorlar. Bu dekorda da yemek odası olarak kullanılan bu alan misafirlerinizi muhteşem bir bahçe manzarası eşliğinde ağırlamak için ideal.

Evin en güzel odasında kendinize bir yer ayırın

Rezydencja Orzech , tomasz czajkowski pracownia tomasz czajkowski pracownia Modern Pencere & Kapılar
tomasz czajkowski pracownia

tomasz czajkowski pracownia
tomasz czajkowski pracownia
tomasz czajkowski pracownia

Bu camekan odalardan evde ne kadar çok varsa o kadar iyidir. Bu odalardan birinde kendinize özel bir dinlenme veya okuma köşesi ayırabilirsiniz. Eames dinlenme koltuğu olarak bilinen bu ünlü tasarım böylesine bir dinlenme köşesinde kullanmak için çok uygun bir model. Kalabalık ve gürültüden, kimi zaman iş stresinden bıkıp, kendinizle baş başa kalmak istediğiniz durumlarda kaçabileceğiniz bir odanız olsun.

Evinizi güzelleştiren renkli koltuklar
Bu villa yapıları siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler